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Индексная книга (каталог) CNews*
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GovTech Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе Цифровая трансформация министерств ИТ в госсекторе Цифровая власть госдиджитал

GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал


25.04.2024 Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС

енных функций в электронном виде. В рамках этих задач будет разработано программное обеспечение для государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными

22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы

CNews приглашает на секцию «Цифровизация госсектора» в рамках CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, который состоится 19 июня 2024 г. Основные темы: Государство продолжает инвестировать в цифровизацию. От «Цифровой экономик
Цифровизация госсектора 2022

них нарушений в госструктурах входит пересылка персональных данных, в том числе выгруженных из ГИС (государственных информационных систем), на личную почту госслужащих. Но персональные данные —
14.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
10.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
05.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
03.04.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
03.04.2023 Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех»

м опубликован на официальном портале правовой информации. Переход на платформу ключевых федеральных государственных информационных систем (ГИС) начнется 1 апреля 2023 г., региональных — 1 апрел
29.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
22.03.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля

CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити
25.11.2022 ИТ в госсекторе: 10 главных трендов

Государственные расходы на информатизацию будут расти, но неравномерно В 2021 г. государственный сектор во всем мире потратил на ИТ $538,8 млрд. По прогнозам Gartner, в 2022 г. расходы правительств на ИТ вырастут на 5% до $565,7 млрд. В 2023 г. аналитики прогнозируют рост е
25.11.2022 Госзаказ поддержит ИТ-отрасль

сударственные информсистемы пересчитают В конце июня 2022 г. Счетная палата опубликовала бюллетень «Государственные информационные системы». Аудиторы изучили 1142 информационные системы, принад
28.09.2022 Как добиться импортонезависимости госинформсистем

ктронный документооборот Василий Слышкин, директор ФКУ «Государственные технологии»: Более половины госинформсистем подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры Максим

16.09.2022 Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
09.09.2022 Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
05.09.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
29.08.2022 Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда

истерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) возобновило работы по созданию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). О
22.08.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
21.07.2022 Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
11.07.2022 Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября

CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе
27.05.2022 ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры

тика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей. Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства На секции «ИТ в госсекторе» выступят заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников; министр цифрового развити
14.04.2022 Цифровизация госсектора 2022

е в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно • Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию • Цифровизация регионов: шаг за шагом • Где можно увидеть цифровой муниципалитет Ключевые ИТ-пр
12.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
07.04.2022 Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
04.04.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
30.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
21.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
14.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
02.03.2022 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля

ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова
03.02.2022 «Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ

Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло

11.01.2022 В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами

та по правам человека (СПЧ) «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве». Кибер-элита возникает «по месту», по самому факту получения доступа к данным. Новый класс сос
ИКТ в госсекторе 2021

иональных госструктур дали возможность гражданам получать практически все госуслуги удаленно, через государственные информационные системы. Однако получившееся «цифровое государство» имеет «лос
24.12.2021 ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем

е имеющимся в ГосТехе. Платформа ГосТех объединит в себе все необходимое для быстрого развертывания государственных информационных систем Попасть «в ГосТех» разработка может двумя путями. Во-пе
21.09.2021 ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности

ифровое пространство госорганов • Национальная система управления данными ИТ-решения для госсектора • Электронный документооборот в ведомствах • Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам • Искусственный интеллект в госсекторе • Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности • Цифровой контроль и надзор
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
03.09.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г.

скрывать. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2021 г. N 1358 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября

ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре

Основная задача конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2021» — рассказать про актуальные потребности госсектора в ИКТ и осветить ос

Публикаций - 1908, упоминаний - 2590

GovTech и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 9374 216
Microsoft Corporation 24301 137
7888 127
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11538 104
Oracle Corporation 6583 98
Ред Софт - Red Soft 598 94
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2110 92
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1556 87
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1442 83
МегаФон 8227 82
IBM - International Business Machines Corp 9385 81
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 158 76
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 395 69
SAP SE 5178 66
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3180 66
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4669 61
Восход ФГБУ НИИ 624 57
Газинформсервис - ГИС 183 54
Прогноз 1604 52
Yandex - Яндекс 6789 51
Softline - Софтлайн 2543 48
Diasoft - Диасофт 761 47
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 415 45
Directum - Директум 1045 44
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 432 44
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3525 42
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8548 42
Google LLC 11528 41
Крок - Croc 1768 40
Cisco Systems 5052 40
InfoWatch - Инфовотч 978 39
ГЛОНАСС АО 145 38
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 987 37
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 787 37
АйТи 1343 36
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1600 36
Скала^р - ранее InterLab IBS 146 35
Broadcom - VMware 2302 34
Цифра ГК 2336 34
ОТР ГК - ОТР 2000 213 34
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6873 209
РЖД - Российские железные дороги 1833 119
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 420 116
Почта России ПАО 2059 108
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 634 99
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2708 96
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1554 93
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 411 84
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 74
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 622 72
Лента - Сеть розничной торговли 1985 72
ПГК - Первая грузовая компания 196 70
МКБ - Московский кредитный банк 546 64
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 492 64
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 968 63
ОМК - Объединенная металлургическая компания 186 53
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 313 53
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 220 51
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 404 48
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 157 48
Сургутнефтегаз - СНГ 256 47
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 898 47
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 245 46
Ингосстрах СПАО 402 42
ГПБ - Газпромбанк 1048 41
Альфа-Банк 1706 40
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 39
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 168 39
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 477 37
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 190 37
Май - Майский чай - российская торговая компания 1199 35
Транснефть 295 34
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 34
Zenden Group - Дом одежды 65 34
36,6 - аптечная сеть 89 33
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 65 33
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2145 31
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1058 29
Абсолют Банк 218 28
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 194 27
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10961 709
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5673 395
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4822 391
Федеральное казначейство России 1700 307
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2734 280
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3699 280
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2633 272
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1644 223
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4294 223
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1802 219
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1163 198
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2480 185
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2367 158
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3193 153
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1329 152
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3195 149
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 752 148
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3005 147
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1325 135
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 882 134
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 720 110
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1863 109
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2610 108
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2937 106
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 288 98
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 779 98
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 579 96
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1871 88
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4483 82
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5257 81
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 80
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 304 78
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 78
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2890 76
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 147 73
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 274 69
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 111 69
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 148 68
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 422 62
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1335 60
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 279 43
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 623 25
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 690 22
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 63 13
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 286 10
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 452 8
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 8
Единая Россия - Политическая партия 287 7
АФТ - Ассоциация Финтех 129 7
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 296 6
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 90 6
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 38 6
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1408 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 200 4
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 114 4
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 248 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1006 4
ASF - Apache Software Foundation 108 3
ЦеСТ - Центр свободных технологий 30 3
АЮР - Ассоциация юристов России 35 3
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 47 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6214 3
RISSPA - Russian Information Systems Security Professional Association - Ассоциация профессионалов в области информационной безопасности 32 2
ЛБИ - Лига безопасного интернета 59 2
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 253 2
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 17 2
TIA - Telecommunications Industry Association 88 2
ONF - Open Networking Foundation - Фонд открытых сетевых технологий 25 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 37 2
CSA - Cloud Security Alliance 12 2
Талант и успех - Общественный фонд 17 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 13 2
Коммунизм - Коммунистические партии 70 2
OWASP - Open Web Application Security Project 90 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 2
РОСЭУ ИНКО Ассоциация - Разработчики и операторы систем электронных услуг 24 2
РосКомСвобода - Общественная организация 86 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61808 1369
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 47124 1002
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17126 743
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 25212 644
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29149 582
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20119 434
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12076 411
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15212 340
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28472 333
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6967 327
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24279 305
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19879 267
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10708 259
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12404 254
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10597 248
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11359 237
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6063 221
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10311 220
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11400 214
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1665 214
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6918 205
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3319 189
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 3672 182
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11226 177
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 4961 170
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6334 166
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11997 162
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5729 156
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23250 155
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4341 155
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9427 152
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4225 148
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 10461 148
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9398 142
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7394 134
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 8970 131
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13684 125
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5591 124
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12227 113
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа 5762 111
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4817 471
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1355 198
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3084 177
Linux OS 9447 164
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 947 147
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 234 121
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1286 82
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4038 78
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 757 78
Microsoft Windows 15284 76
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2643 72
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 218 69
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 305 68
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 372 59
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 175 59
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 507 56
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1092 56
Microsoft Windows 2000 8661 51
НКТ - Р7-Офис 310 50
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 408 48
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 220 45
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 259 44
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 761 42
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 293 37
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 241 35
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 211 34
Apple iOS 7499 33
Google Android 13644 33
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 562 32
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 440 32
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 115 32
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 59 31
1С:ERP Управление предприятием 491 31
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 136 30
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2219 30
РусБИТех - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 454 30
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 237 29
Новые облачные технологии - МойОфис 688 29
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 874 29
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 444 28
Шадаев Максут 899 224
Казарин Станислав 162 109
Натрусов Артем 268 109
Албычев Александр 141 106
Путин Владимир 3044 104
Лысенко Эдуард 298 102
Козырев Алексей 297 98
Петрушин Андрей 103 93
Сотин Денис 205 92
Евраев Михаил 254 91
Паршин Максим 314 91
Власов Сергей 98 88
Чаркин Евгений 278 87
Шпак Василий 185 84
Фомичев Олег 130 79
Ермолаев Артем 370 78
Слышкин Василий 125 74
Чернышенко Дмитрий 545 74
Бурилов Андрей 105 71
Разумовский Дмитрий 112 71
Гуральников Сергей 164 70
Меджитов Тимур 85 70
Ципорин Павел 94 70
Рустамов Рустам 361 63
Катамадзе Анна 89 61
Звягина Наталья 64 61
Козак Николай 132 60
Матвеева Татьяна 96 60
Хайруллин Айрат 95 59
Авербах Владимир 126 59
Херсонцев Алексей 85 59
Бойко Елена 152 57
Меденцев Константин 95 54
Терещенко Денис 79 53
Петров Михаил 138 52
Мишустин Михаил 626 51
Бутенко Юрий 64 50
Абакумов Евгений 185 50
Мартынова Елена 77 47
Гимранов Ринат 114 46
Россия - РФ - Российская федерация 137724 1654
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 41777 654
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 16751 284
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7094 227
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13932 167
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2714 166
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51399 154
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1131 125
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 783 119
Европа 21534 117
Россия - ЦФО - Калужская область 939 109
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1563 91
Россия - УФО - Тюменская область 1078 88
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14023 87
Россия - ЦФО - Тамбовская область 557 82
Россия - ЦФО - Ярославская область 811 82
Россия - ЮФО - Ростовская область 1446 79
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16431 71
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1351 70
Россия - УФО - Челябинская область 1132 68
Казахстан - Республика 5395 65
Россия - ЮФО - Волгоградская область 695 65
Россия - ПФО - Самарская область 1246 61
Россия - ЦФО - Тульская область 1181 61
Россия - ПФО - Ульяновская область 589 56
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1206 55
Россия - СЗФО - Калининградская область 1224 54
Россия - ПФО - Мордовия Республика 571 53
Россия - СЗФО - Вологодская область 654 53
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1160 52
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2287 52
Россия - ПФО - Нижегородская область 1750 51
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 463 51
Украина 7503 51
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 658 51
Россия - ДФО - Сахалинская область 821 51
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13190 49
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1619 48
Европа Восточная 3051 47
Россия - ПФО - Пензенская область 572 46
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 48919 1533
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46352 632
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17481 456
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 27574 432
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7160 351
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3693 326
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5432 283
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 7639 269
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13184 261
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 22999 256
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9610 250
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9337 250
Юриспруденция - Федеральное законодательство 3982 236
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2798 235
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8165 223
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность 5819 208
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12648 204
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5785 203
Страхование - Страховое дело - Insurance 5581 203
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 898 176
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7216 176
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2833 173
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10557 173
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 2987 170
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 15793 168
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1277 164
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3454 155
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2006 149
Энергетика - Energy - Energetically 4871 145
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5206 133
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4820 133
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2006 122
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6463 118
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5579 118
Паспорт - Паспортные данные 2387 109
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6678 106
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1024 105
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5453 99
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2211 99
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1139 96
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11143 129
Коммерсантъ - Издательский дом 1670 41
Госрасходы - портал 67 28
Ведомости 869 28
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 861 22
TAdviser - Центр выбора технологий 376 19
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 937 17
CNews TV 747 12
Forbes - Форбс 743 9
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 407 8
РОИ - Российская общественная инициатива 81 7
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 66 7
Россия К - телеканал 28 6
РИА Новости 870 6
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 307 6
Российская газета 263 5
Газпром ГПМ НТВ - Телекомпания 468 5
CNews Журнал 166 4
CNews - ZOOM.CNews 1818 4
Bloomberg 1220 3
9to5Mac 70 3
Газпром ГПМ Матч ТВ - спортивный телеканал 263 3
9to5Google 47 3
Известия ИД 585 3
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 69 3
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1268 2
SecurityLab - Секьюрити лаб 240 2
ТВ-Новости АНО 6 2
Ставропольская правда 4 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5859 2
N+1 - Издание 151 2
FT - Financial Times 1201 1
Wikipedia - Википедия 465 1
ВГТРК - Карусель - Бибигон - Теленяня - Российский детско-юношеский государственный телеканал 24 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 869 1
Комсомольская правда ИД 66 1
The Washington Post 326 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
The Guardian - Британская газета 356 1
NYT - The New York Times 1019 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 7870 363
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 2987 97
IDC - International Data Corporation 4892 56
Gartner - Гартнер 3526 52
CNews Инновация года - награда 110 44
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 303 20
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 577 12
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 21 9
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 334 8
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 65 7
ICT Development Index - Индекс развития ИКТ 16 7
CNews Tenders 16 6
Markets&Markets Research 110 5
ООН Индекс развития электронного правительства ООН - EGDI - E-government Development Index 10 5
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 321 5
Juniper Research 517 4
BCG - Boston Consulting Group 106 4
Forrester Research 819 4
Forrester Wave 45 3
CNews Analitycs - Топ федеральных ИТ-чиновников 30 3
CNews Рынок ИТ-услуг 161 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 64 3
TMR - Transparency Market Research 14 3
Медиалогия 21 3
CNews Fast рейтинг 44 3
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 211 3
CNews SaaS рейтинг 25 2
NRI - Networked Readiness Index - Индекс сетевой готовности 24 2
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 51 2
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 190 2
IDC Russia - IDC Россия 157 2
ARI - Automation Readiness Index - Индекс готовности к автоматизации 28 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 966 1
TAdviser 100 4 1
Research and Markets 24 1
Orbis Research 4 1
Global Market Insights 11 1
Директ Инфо 9 1
Discovery Research Group 22 1
Frost & Sullivan 203 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 919 25
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 511 21
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 771 18
РАН - Российская академия наук 1802 18
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1443 18
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 35 16
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 343 16
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 197 14
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 554 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 291 9
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 223 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 135 8
Роспатент РФ - ФИПС - Федеральный институт промышленной собственности - Палата по патентным спорам 95 7
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 842 6
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 399 6
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 343 6
ТГУ - Томский государственный университет 163 5
НИУ ВШЭ ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 53 5
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 288 5
ИИИ - Институт исследований интернета 52 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 118 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 94 4
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 166 4
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ 42 4
НЭБ - Национальная электронная библиотека 48 4
МПГУ - Московский педагогический государственный университет 33 3
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет 227 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 147 3
РАЕН - Российская академия естественных наук 25 3
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 222 3
ИРИ - Институт развития интернета АНО 121 3
FZJ - Forschungszentrum Jülich GmbH - Юлихский исследовательский центр - Julich Supercomputing Centre - Суперкомпьютерный центр Юлих 33 3
РЭШ - Российская электронная школа 23 3
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 87 3
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 14 3
Минздрав РФ - НМИЦ онкологии имени Н.Н. Петрова ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр 25 3
ИЭП - Международный институт экономики и права 20 3
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 147 3
НИУ ВШЭ Институт управления закупками и продажами имени А.Б. Соловьева 17 3
СибГУ - Сибирский государственный университет науки и технологий имени академика М.Ф. Решетнева - Сибирский государственный аэрокосмический университет имени академика М. Ф. Решетнёва 92 3
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