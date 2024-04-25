GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал

Путин разрешил Росгвардии строить собственные ГИС енных функций в электронном виде. В рамках этих задач будет разработано программное обеспечение для государственной информационной системы по контролю за оборотом оружия и управлению охранными

CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы CNews приглашает на секцию «Цифровизация госсектора» в рамках CNews FORUM Кейсы: Опыт ИТ-лидеров, который состоится 19 июня 2024 г. Основные темы: Государство продолжает инвестировать в цифровизацию. От «Цифровой экономик

Цифровизация госсектора 2022 них нарушений в госструктурах входит пересылка персональных данных, в том числе выгруженных из ГИС (государственных информационных систем), на личную почту госслужащих. Но персональные данные —

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити

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Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити

Путин распорядился перевести госинформсистемы на «Гостех» м опубликован на официальном портале правовой информации. Переход на платформу ключевых федеральных государственных информационных систем (ГИС) начнется 1 апреля 2023 г., региональных — 1 апрел

Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2023» состоится 18 апреля CNews приглашает принять участие в конференции «Цифровизация в госсекторе 2023» 18 апреля 2023 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспективы развити

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ИТ в госсекторе: 10 главных трендов Государственные расходы на информатизацию будут расти, но неравномерно В 2021 г. государственный сектор во всем мире потратил на ИТ $538,8 млрд. По прогнозам Gartner, в 2022 г. расходы правительств на ИТ вырастут на 5% до $565,7 млрд. В 2023 г. аналитики прогнозируют рост е

Госзаказ поддержит ИТ-отрасль сударственные информсистемы пересчитают В конце июня 2022 г. Счетная палата опубликовала бюллетень «Государственные информационные системы». Аудиторы изучили 1142 информационные системы, принад

Как добиться импортонезависимости госинформсистем ктронный документооборот Василий Слышкин, директор ФКУ «Государственные технологии»: Более половины госинформсистем подвержены критическим рискам отказа в обслуживании ИТ-инфраструктуры Максим

Победитель конкурса «Лидеры России» и директор ФКУ «Государственные технологии» выступят на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе

Минцифры, Минэк, МИД, Счетная палата, Минтруд, Минэнерго, Ростест, ФАС, на конференции CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе

Власти реанимировали проект цифровизации строительства стоимостью 2 миллиарда истерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства (Минстрой) возобновило работы по созданию Государственной информационной системы обеспечения градостроительной деятельности (ГИСОГД). О

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Открыта регистрация на конференцию CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» в Москве 22 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе

Конференция CNews «Актуальные задачи цифровизации госсектора» состоится 22 сентября CNews приглашает принять участие в конференции «Актуальные задачи цифровизации госсектора» 22 сентября 2022 г. Основная задача конференции рассказать про актуальные потребности госсектора в цифровизации и осветить основные тенденции и перспе

ИТ в госсекторе: Определились главные докладчики CNews FORUM Кейсы при поддержке Минцифры тика цифровизации, конкретный опыт компаний, которые прошли через трудности и неудачи, но достигли поставленных целей. Александр Албычев, заместитель руководителя Федерального казначейства На секции «ИТ в госсекторе» выступят заместитель руководителя Федерального казначейства Александр Албычев; заместитель председателя правительства Пермского края Алексей Черников; министр цифрового развити

Цифровизация госсектора 2022 е в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно • Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию • Цифровизация регионов: шаг за шагом • Где можно увидеть цифровой муниципалитет Ключевые ИТ-пр

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова

Конференция CNews при поддержке Минцифры «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова

Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2022» состоится 14 апреля ние в госсекторе: не только безопасно, но и выгодно. Как оптимизировать госзатраты на цифровизацию? Цифровизация регионов: шаг за шагом. Ключевые ИТ-проекты и программы Как развивается «Цифрова

«Почта России» и «Интер РАО» готовят перезапуск государственной информационной системы ЖКХ Новым оператором государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) стало совместное предприятие «Почты России» и «Интер РАО» – АО «Оператор информационной системы». Это произошло

В России возникает кибер-элита, манипулирующая гражданами та по правам человека (СПЧ) «Цифровая трансформация и защита прав граждан в цифровом пространстве». Кибер-элита возникает «по месту», по самому факту получения доступа к данным. Новый класс сос

ИКТ в госсекторе 2021 иональных госструктур дали возможность гражданам получать практически все госуслуги удаленно, через государственные информационные системы. Однако получившееся «цифровое государство» имеет «лос

ГосТех: что известно о революции в построении госинформсистем е имеющимся в ГосТехе. Платформа ГосТех объединит в себе все необходимое для быстрого развертывания государственных информационных систем Попасть «в ГосТех» разработка может двумя путями. Во-пе

ИКТ в госсекторе 2021: жизнь в новой реальности ифровое пространство госорганов • Национальная система управления данными ИТ-решения для госсектора • Электронный документооборот в ведомствах • Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам • Искусственный интеллект в госсекторе • Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности • Цифровой контроль и надзор

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци

Мониторинг законодательства в области ИКТ за август 2021 г. скрывать. Постановление Правительства РФ от 17 августа 2021 г. N 1358 «Об использовании федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци

Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября ора Электронный документооборот в ведомствах? Цифровизация госведомств: от продуктов к экосистемам. Искусственный интеллект в госсекторе. Интеллектуальный мониторинг как основа безопасности. Ци