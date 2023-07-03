36,6 - аптечная сеть

Аптечная сеть 36,6 ускорила работу интернет-сервисов за счет перехода на платформу VK Cloud ов. Миграцией сервисов и разработкой целевой ИТ-архитектуры на базе платформы VK Cloud занималась компания FlexMind tech. Об этом CNews сообщили представители VK. При выборе провайдера облачных услуг аптечная сеть 36,6 ориентировалась на оптимальное сочетание функциональности и стоимости сервисов, показатели отказоустойчивости, а также на экспертную оценку решений, предлагаемых на рынке. Со

«Сбермаркет» запустил самовывоз рецептурных препаратов и подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6» рвис запустил доставку из более 580 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. «Сбермаркет» подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6». На первом этапе сервис будет доставлять лекарства из 173 аптек сети в Москве и Московской области, сейчас идет подключение остальных аптек компании. Курьеры доставят заказ от 20 минут, м

Аптечная сеть «36,6» автоматизирует процессы целевого маркетинга на базе экспертизы GlowByte и решения SAS радикально сократить время запуска маркетинговых кампаний, увеличить их количество и разнообразие. Аптечная сеть «36,6» стремится персонализировать коммуникации с покупателями и реализовать гр

Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6% в рамках процесса post-closing сделки, составлявших более 50 млн рублей. С учетом указанных выше изменений совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica в IV квартале 2018 года выросла на 36,6% относительно IV квартала 2017 года и составила более 104 млн рублей. Значение показателя EBITDA выросло на 140% относительно аналогичного периода в 2017 году и составило чуть более 60 млн

BI Partner завершила реновацию бизнес-аналитики аптечной сети 36,6 ообщила о завершении проекта по реинжинирингу аналитической информационной инфраструктуры компании «Аптечная сеть 36,6». В рамках длившегося в течение 2017 года проекта была полностью переработ

Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике» ывая размеры нашего бизнеса», — пояснил Алексей Киселев-Романов, директор по внешним коммуникациям «Аптечная сеть 36,6». «Сотрудничество с ПАО «Аптечная сеть 36,6» мы выстраиваем на осно

«Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP SAP СНГ и «Аптечная сеть 36,6» объявили о запуске интернет-аптеки 366.ru - первого в России портала для

«Крок» намерен взыскать с «Аптечной сети 36,6» 4,87 млн руб. истемного интегратора «Крок» (ЗАО «Крок Инкорпорейтед») о признании банкротом управляющей компании «Аптечная сеть 36,6». Как передает «Интерфакс», суд принял решение ввести процедуру наблюдения

Citeck внедряет СЭД для «Аптечной сети 36,6» Компания Citeck приступила к реализации проекта для компании «Аптечная сеть 36,6» по адаптации и внедрению системы электронного документооборота Citeck iDocs на платформе Alfresco. Система автоматизирует процесс подготовки, согласования, визирования, закл

36,6% дата-центров поддерживают облачные вычисления В основу исследования положен опрос 358 руководителей дата-центров. Если в 2010 году лишь 14,9% опрошенных поддерживали облачные вычисления на своих площадках, то в 2011 году их число увеличилось до 36,6%, в то время как еще 35,1% респондентов серьезно изучают возможность использования облачных технологий. По прогнозам AFCOM, в течение ближайших пяти лет доля дата-центров, поддерживающих о

CTI обеспечила бесперебойную работу сервис-центра «Аптечной сети 36,6» Компания CTI построила отказоустойчивую систему обработки телефонных соединений с «Сервис-центром 36,6», обеспечивающим техническую поддержку ИТ-инфраструктуры сети аптек «36,6». Благодаря созданию данной системы офисная телефонная станция Unified Communication Manager производства к

Чистая прибыль "Центрального телеграфа" за 9 месяцев выросла на 36,6% Чистая прибыль компании "Центральный телеграф" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2007 г. выросла на 36,6% относительно аналогичного периода 2006 г. - до 215,951 млн. руб. с 158,12 млн. руб., сообщает РБК. Выручка компании в отчетном периоде составила 2 млрд. 374 млн. руб., что на 51,3% превыш

"Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек мный интегратор компании Hughes, приступил к реализации телекоммуникационного проекта для компании «Аптечная сеть 36,6». Расширяя географию бизнеса, «Аптечная сеть 36,6» выходит на регио

"36,6" автоматизировала службу доставки Аптечная сеть "36,6" совместно с компанией Verysell-6, входящая в состав группы Verysell, сообщают о завершении проекта, в ходе которого была разработана и внедрена система «Электронная служба доставки». «Эле

ТТК объединил сетью IP VPN офисы "Аптечная сеть 36,6" Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) объединила сетью IP VPN ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6" в Москве и центральные офисы компании в Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ТТК. До конца 2005 г. в сеть планируется включить также офисы в Сам

Аптечная сеть 36,6 внедряет Oracle "Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6», представительство Oracle СНГ, производителя корпоративного программного

"36,6" автоматизирует управление складами Компания «i2 СНГ», специализирующаяся в области решений для оптимизации цепочек поставок на территории России и СНГ, и аптечная сеть «36,6» заключили договор о внедрении автоматизированной системы управления складом EXceed WMS 4000 (SSA Warehouse Management). Система будет внедрена на распределительном центре компании «36,

"36,6" начала прием платежей за услуги связи В сети аптек «36,6» начат прием платежей за услуги мобильной и фиксированной связи, спутникового, кабельного телевидения и доступа в интернет через электронную платежную систему CyberPlat В аптеках сети «

"36,6" автоматизирует свою логистику Аптечная сеть «36,6» совместно с компанией TopS Business Integrator (TopS BI) завершила проект по диагностике логистической системы, проводимой в рамках усовершенствования системы управления цепочкой поставок