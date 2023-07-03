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36,6 аптечная сеть

36,6 - аптечная сеть

 

"Цифровое будущее рядом. Кейс аптек 36.6"  Алексей Ефёров, Директор по информационным технологиям, Аптечная сеть 36,6 на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва


03.07.2023 Аптечная сеть 36,6 ускорила работу интернет-сервисов за счет перехода на платформу VK Cloud

ов. Миграцией сервисов и разработкой целевой ИТ-архитектуры на базе платформы VK Cloud занималась компания FlexMind tech. Об этом CNews сообщили представители VK. При выборе провайдера облачных услуг аптечная сеть 36,6 ориентировалась на оптимальное сочетание функциональности и стоимости сервисов, показатели отказоустойчивости, а также на экспертную оценку решений, предлагаемых на рынке. Со
23.05.2022 «Сбермаркет» запустил самовывоз рецептурных препаратов и подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6»

рвис запустил доставку из более 580 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. «Сбермаркет» подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6». На первом этапе сервис будет доставлять лекарства из 173 аптек сети в Москве и Московской области, сейчас идет подключение остальных аптек компании. Курьеры доставят заказ от 20 минут, м
24.11.2020 Аптечная сеть «36,6» автоматизирует процессы целевого маркетинга на базе экспертизы GlowByte и решения SAS

радикально сократить время запуска маркетинговых кампаний, увеличить их количество и разнообразие. Аптечная сеть «36,6» стремится персонализировать коммуникации с покупателями и реализовать гр
05.02.2019 Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6%

в рамках процесса post-closing сделки, составлявших более 50 млн рублей. С учетом указанных выше изменений совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica в IV квартале 2018 года выросла на 36,6% относительно IV квартала 2017 года и составила более 104 млн рублей. Значение показателя EBITDA выросло на 140% относительно аналогичного периода в 2017 году и составило чуть более 60 млн
21.12.2017 BI Partner завершила реновацию бизнес-аналитики аптечной сети 36,6

ообщила о завершении проекта по реинжинирингу аналитической информационной инфраструктуры компании «Аптечная сеть 36,6». В рамках длившегося в течение 2017 года проекта была полностью переработ
31.10.2017 Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике»

ывая размеры нашего бизнеса», — пояснил Алексей Киселев-Романов, директор по внешним коммуникациям «Аптечная сеть 36,6». «Сотрудничество с ПАО «Аптечная сеть 36,6» мы выстраиваем на осно
20.06.2017 «Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP

SAP СНГ и «Аптечная сеть 36,6» объявили о запуске интернет-аптеки 366.ru - первого в России портала для

16.03.2015 «Крок» намерен взыскать с «Аптечной сети 36,6» 4,87 млн руб.

истемного интегратора «Крок» (ЗАО «Крок Инкорпорейтед») о признании банкротом управляющей компании «Аптечная сеть 36,6». Как передает «Интерфакс», суд принял решение ввести процедуру наблюдения
16.09.2013 Citeck внедряет СЭД для «Аптечной сети 36,6»

Компания Citeck приступила к реализации проекта для компании «Аптечная сеть 36,6» по адаптации и внедрению системы электронного документооборота Citeck iDocs на платформе Alfresco. Система автоматизирует процесс подготовки, согласования, визирования, закл
31.03.2011 36,6% дата-центров поддерживают облачные вычисления

В основу исследования положен опрос 358 руководителей дата-центров. Если в 2010 году лишь 14,9% опрошенных поддерживали облачные вычисления на своих площадках, то в 2011 году их число увеличилось до 36,6%, в то время как еще 35,1% респондентов серьезно изучают возможность использования облачных технологий. По прогнозам AFCOM, в течение ближайших пяти лет доля дата-центров, поддерживающих о
23.07.2009 CTI обеспечила бесперебойную работу сервис-центра «Аптечной сети 36,6»

Компания CTI построила отказоустойчивую систему обработки телефонных соединений с «Сервис-центром 36,6», обеспечивающим техническую поддержку ИТ-инфраструктуры сети аптек «36,6». Благодаря созданию данной системы офисная телефонная станция Unified Communication Manager производства к
15.11.2007 Чистая прибыль "Центрального телеграфа" за 9 месяцев выросла на 36,6%

Чистая прибыль компании "Центральный телеграф" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2007 г. выросла на 36,6% относительно аналогичного периода 2006 г. - до 215,951 млн. руб. с 158,12 млн. руб., сообщает РБК. Выручка компании в отчетном периоде составила 2 млрд. 374 млн. руб., что на 51,3% превыш
31.10.2006 "Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек

мный интегратор компании Hughes, приступил к реализации телекоммуникационного проекта для компании «Аптечная сеть 36,6». Расширяя географию бизнеса, «Аптечная сеть 36,6» выходит на регио
23.12.2005 "36,6" автоматизировала службу доставки

Аптечная сеть "36,6" совместно с компанией Verysell-6, входящая в состав группы Verysell, сообщают о завершении проекта, в ходе которого была разработана и внедрена система «Электронная служба доставки». «Эле
16.12.2005 ТТК объединил сетью IP VPN офисы "Аптечная сеть 36,6"

Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) объединила сетью IP VPN ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6" в Москве и центральные офисы компании в Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ТТК. До конца 2005 г. в сеть планируется включить также офисы в Сам
07.12.2005 Аптечная сеть 36,6 внедряет Oracle

"Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6», представительство Oracle СНГ, производителя корпоративного программного

31.05.2005 "36,6" автоматизирует управление складами

Компания «i2 СНГ», специализирующаяся в области решений для оптимизации цепочек поставок на территории России и СНГ, и аптечная сеть «36,6» заключили договор о внедрении автоматизированной системы управления складом EXceed WMS 4000 (SSA Warehouse Management). Система будет внедрена на распределительном центре компании «36,
02.03.2005 "36,6" начала прием платежей за услуги связи

В сети аптек «36,6» начат прием платежей за услуги мобильной и фиксированной связи, спутникового, кабельного телевидения и доступа в интернет через электронную платежную систему CyberPlat В аптеках сети «
27.01.2005 "36,6" автоматизирует свою логистику

Аптечная сеть «36,6» совместно с компанией TopS Business Integrator (TopS BI) завершила проект по диагностике логистической системы, проводимой в рамках усовершенствования системы управления цепочкой поставок
21.09.2004 Аптечная сеть "36,6" внедрит систему финансового управления

Специалисты компании TopS BI приступили к реализации проекта автоматизации процессов финансового управления аптечной сети «36,6». В результате реализации проекта будет создано комплексное решение для поддержки принятия решений, включая процессы финансового планирования и бюджетирования, финансовый анализ, KPI, форм

Публикаций - 196, упоминаний - 205

36,6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 6129 30
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10099 16
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7393 12
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8244 11
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10424 11
Сбер - Cloud.ru - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 351 10
Apple Inc 11467 10
7380 10
SAP SE 5018 9
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5635 9
Oracle Corporation 6428 8
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1951 8
Microsoft Corporation 23873 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1935 7
VK - Mail.ru Group 3260 7
Цифра ГК 2215 6
Samsung Electronics 9883 6
Газинформсервис - ГИС 123 6
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 346 6
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1381 6
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 104 6
ESG - Enterprise Strategy Group 215 6
Intel Corporation 11801 5
Schneider Electric 534 5
UIPath 87 5
Ситроникс - Sitronics 1138 5
Rimini Street 50 5
АйТи Бастион - IT Bastion 64 5
ФТС РФ ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 147 5
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 324 5
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 424 5
Profindustry - Профиндустрия-Центр - PRO Intellect Technology 31 5
ИКС - Yadro - КНС Групп 332 5
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI 59 5
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 5
Скала^р - ранее InterLab IBS 116 5
IBM - International Business Machines Corp 9280 5
Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital 73 5
Такском - Taxcom 225 5
Schneider Electric Secure Power 57 5
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 173 171
Uber 313 25
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6213 16
РЖД - Российские железные дороги 1702 13
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 439 13
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 603 12
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 142 11
Ингосстрах СПАО 363 11
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 312 11
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 867 11
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1308 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 369 10
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 170 10
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 28 10
Яндекс.Еда - Яндекс.Курьер 185 10
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 320 10
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 292 10
ПГК - Первая грузовая компания 163 10
X5 Group 877 9
Foodfox 15 9
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2540 9
Лента - Сеть розничной торговли 1811 9
Gett 73 9
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6757 8
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 454 8
Связной ГК 1354 8
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 24 8
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1941 7
Альфа-Банк 1641 7
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6374 7
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 735 6
Магнит - Тандер - сеть магазинов 705 6
ПСБ - Промсвязьбанк 762 6
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 352 6
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 149 6
Абсолют Банк 193 6
Транснефть 279 6
Газпром ПАО 1197 5
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 231 5
Сургутнефтегаз - СНГ 251 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5429 17
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9870 16
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2077 13
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1666 11
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2506 11
РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 196 10
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2593 8
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2088 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3116 8
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 278 8
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1627 6
Правительство Москвы 2123 6
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1610 6
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 727 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3973 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2569 6
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 165 5
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2461 5
Судебная власть - Judicial power 2163 5
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 33 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 82 5
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 42 5
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 81 4
Президент Российской Федерации 3934 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2839 3
Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 166 3
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 965 3
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1100 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4776 3
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 556 3
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 5 2
РФФИ - Российский фонд фундаментальных исследований 140 2
РНФ - Российский научный фонд 24 2
U.S. Coast Guard - USCG - Служба береговой охраны США 23 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4721 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1127 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1089 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции 552 2
Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 70 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 59 5
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2620 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6164 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 222 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 23 2
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 10 2
CCFA - China Chain Store & Franchise Association - Ассоциация Розничный сетей и Франшизы Китайской народной республики 2 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 486 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 103 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 4 1
АСТРА - Ассоциация стратегического аутсорсинга 16 1
Symbian Foundation 38 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 61 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 56463 45
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 41974 35
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26098 27
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22187 23
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 13964 21
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18433 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27204 19
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 10444 19
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22947 19
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 13885 19
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 3937 18
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21454 17
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 5467 14
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 18631 13
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26847 13
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4418 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9048 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 3910 11
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22880 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 3747 11
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 358 11
BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 1680 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17970 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8946 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17861 10
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 5822 9
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 5433 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19664 9
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13837 9
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 12999 9
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 11344 9
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 9727 8
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10487 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6175 8
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2650 7
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть 879 7
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8873 7
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2572 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 4765 6
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 1625 6
Яндекс Go - Яндекс.Такси 492 25
Uber Eats - UberEATs 34 16
Google Android 13059 10
Apple iPhone 6 6338 9
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 95 7
Microsoft Windows 2000 12900 7
Nokia Symbian OS 1400 6
Apple iOS 7121 6
IBM Cloud - IBM Bluemix 150 5
НКТ - Р7-Офис 231 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 111 5
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 36 5
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 68 5
1С:ERP Управление предприятием 389 5
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 619 5
IBM Public Cloud 26 5
Apple iPhone - серия смартфонов 6772 5
Age of Kings 3460 4
Oracle Retail 58 4
Nokia Nseries 538 4
Caltech - BOOMERanG experiment - Balloon Observations of Millimetric Extragalactic Radiation and Geophysics 4 4
Linux OS 8698 4
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 345 3
Яндекс.Маркет 723 3
Stafory - робот Вера 312 3
Microsoft Windows 14818 3
Все Аптеки 16 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 556 3
Яндекс.Лавка 174 3
Интерфакс СПАРК 182 2
Сбер - СберМаркет - Sberbank Markets - Instamart - Инстамарт Сервис 163 2
СКБ Контур - Контур.Фокус 827 2
Протек Здравсити 6 2
Microsoft SQL Server 1505 2
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 29 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1889 2
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2347 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 1151 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4381 2
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 253 2
Худавердян Тигран 87 11
Чаркин Евгений 251 10
Ульянов Николай 55 10
Пшиченко Дмитрий 35 10
Луганцев Александр 27 10
Демидов Сергей 94 10
Сотин Денис 181 10
Шадаев Максут 749 10
Натрусов Артем 229 10
Абакумов Евгений 152 10
Меденцев Константин 80 10
Макевнин Борис 34 10
Павлов Александр 61 10
Клепиков Алексей 100 10
Бурилов Андрей 76 10
Козак Николай 91 10
Ефёров Алексей 33 9
Мураховский Эдуард 21 8
Кирсанов Филипп 9 6
Тутаев Михаил 32 6
Ложкин Руслан 27 6
Сергеев Сергей 98 6
Паршин Максим 302 5
Белоусов Максим 95 5
Агапкин Алексей 39 5
Попов Андрей 94 5
Ушаков Анатолий 41 5
Батай Илья 26 5
Иванов Алексей 109 5
Урусов Виктор 76 5
Гаранин Евгений 31 5
Шпак Василий 144 5
Петров Михаил 134 5
Гимранов Ринат 109 5
Костин Сергей 32 5
Пономарев Андрей 21 5
Носенко Артем 30 5
Ушкова Татьяна 9 5
Волков Никита 66 5
Евраев Михаил 245 5
Россия - РФ - Российская федерация 128535 118
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40420 55
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50886 50
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13490 26
Казахстан - Республика 5128 24
Беларусь - Белоруссия 4703 23
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15829 22
Азербайджан - Азербайджанская Республика 957 21
Грузия 1157 19
Армения - Республика 1763 19
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13881 17
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15633 16
Европа 21571 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13128 14
Германия - Федеративная Республика 12308 12
Украина 7415 12
Нидерланды 3359 10
Европа Восточная 3024 9
Азия - Азиатский регион 5211 8
Япония 13058 8
Франция - Французская Республика 7645 6
Италия - Итальянская Республика 4262 6
Израиль 2637 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6627 6
Россия - СФО - Новосибирск 3872 6
Финляндия - Финляндская Республика 3514 6
Швеция - Королевство 3557 6
Южная Корея - Республика 6384 6
Земля - планета Солнечной системы 10043 6
Индия - Bharat 5184 5
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1920 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2703 5
Европа Западная 1420 5
Китай - Тайвань 3846 4
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2412 4
Испания - Королевство 3634 4
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1329 4
Ближний Восток 2787 4
Канада 4755 4
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 250 4
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 43667 53
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 21610 49
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 46379 39
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 3898 33
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14605 30
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка 5780 29
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7034 25
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 11442 21
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 4884 20
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15923 19
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 25411 19
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4178 19
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 7263 19
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 9704 17
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 5858 15
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9105 14
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2570 14
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4421 13
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4396 12
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 4286 12
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 5456 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3329 11
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 8733 10
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7258 9
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 1775 8
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2067 8
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CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 202 8
Кредитование - Сrediting - Заём 6212 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 5351 7
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 4682 7
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Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3358 7
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 2328 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8182 6
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Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 633 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11057 8
Bloomberg 1158 6
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1260 5
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 856 5
Nature 800 4
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5809 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2719 3
Коммерсантъ - Издательский дом 1423 3
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Стрим-ТВ - телекомпания 157 2
NYT - The New York Times 1010 2
ZDnet 597 2
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FT - Financial Times 1183 2
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Yonhap News Agency 35 1
Times 658 1
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Harvard Business Review 15 1
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МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 14 1
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РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 139 1
ТГУ - Томский государственный университет 137 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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