36,6 - аптечная сеть

Главными розничными брендами ПАО «Аптечная сеть 36,6» являются аптеки «36,6» и «Горздрав». Компания существует уже более 30 лет: первая аптека открылась в 1991 году. На 2024 год сеть насчитывает более 2000 аптечных учреждений в 11 регионах страны.

"Замена двигателя на ходу»: как перевести розничную сеть на новое кассовое ПО за 3 недели" Алексей Еферов, Директор по информационным технологиям, Аптечная сеть 36,6, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва