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36,6 аптечная сеть
Главными розничными брендами ПАО «Аптечная сеть 36,6» являются аптеки «36,6» и «Горздрав». Компания существует уже более 30 лет: первая аптека открылась в 1991 году. На 2024 год сеть насчитывает более 2000 аптечных учреждений в 11 регионах страны.
"Замена двигателя на ходу»: как перевести розничную сеть на новое кассовое ПО за 3 недели" Алексей Еферов, Директор по информационным технологиям, Аптечная сеть 36,6, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва
СОБЫТИЯ
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|02.03.2026
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«Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Еда» — большой аптечный ассортимент с бонусами в сервисе быстрой доставки
«Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») объявляет о завершении перезапуска интеграци
|23.12.2025
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«Аптечная сеть 36,6» внедрила ИИ-агента
ке AI‑агент не просто «пересказывает» карточку товара, а делает ее понятной, ответственной и по‑настоящему полезной для покупателя», – отметила Лариса Романовская, директор по омниканальным продажам «Аптечной сети 36,6».
|09.09.2024
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«Аптечная сеть 36,6» перешла на российскую систему целевого маркетинга
«Аптечная сеть 36,6» перешла на отечественные технологии для целевого маркетинга, внедрив CVM-
|10.04.2024
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ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств
ГК «Аптечная сеть 36,6» совместно с сервисом «Яндекс Доставка» запустили опцию экспресс-доставки безрецептурных лекарств и медицинских товаров из сетей «36,6», «Горздрав» и «Калина фарм». Теперь по
|24.01.2024
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«Аксиома-Софт» внедрила модуль «Управленческое штатное расписание» в ПАО «Аптечная сеть 36,6».
ить процессы формирования управленческой отчетности и учета ФОТ. В результате было создано 20 автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт». До внедрения в ПАО «Аптечная сеть 36,6» учет управленческого штатного расписания осуществлялся в Excel. При этом отсутствовали возможности формирования соответствующей отчетности, планирования штатного расписания,
|03.07.2023
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Аптечная сеть 36,6 ускорила работу интернет-сервисов за счет перехода на платформу VK Cloud
ов. Миграцией сервисов и разработкой целевой ИТ-архитектуры на базе платформы VK Cloud занималась компания FlexMind tech. Об этом CNews сообщили представители VK. При выборе провайдера облачных услуг аптечная сеть 36,6 ориентировалась на оптимальное сочетание функциональности и стоимости сервисов, показатели отказоустойчивости, а также на экспертную оценку решений, предлагаемых на рынке. Со
|23.05.2022
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«Сбермаркет» запустил самовывоз рецептурных препаратов и подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6»
вис начал развивать направление «Аптеки» осенью 2021 г.). На данный момент «Сбермаркет» доставляет безрецептурные лекарства из 15 аптечных сетей, включая «Доктор Столетов», «Самсон фарма», «Озерки», «Аптеки 36,6», «Диалог» и другие. Активнее всего росла категория «Сердечные препараты» – за 3 месяца 2022 г. (в сравнении с тремя месяцами ранее) россияне заказали эти безрецептурные лекарства в
|24.11.2020
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Аптечная сеть «36,6» автоматизирует процессы целевого маркетинга на базе экспертизы GlowByte и решения SAS
радикально сократить время запуска маркетинговых кампаний, увеличить их количество и разнообразие. Аптечная сеть «36,6» стремится персонализировать коммуникации с покупателями и реализовать гр
|05.02.2019
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Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6%
в рамках процесса post-closing сделки, составлявших более 50 млн рублей. С учетом указанных выше изменений совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica в IV квартале 2018 года выросла на 36,6% относительно IV квартала 2017 года и составила более 104 млн рублей. Значение показателя EBITDA выросло на 140% относительно аналогичного периода в 2017 году и составило чуть более 60 млн
|21.12.2017
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BI Partner завершила реновацию бизнес-аналитики аптечной сети 36,6
ообщила о завершении проекта по реинжинирингу аналитической информационной инфраструктуры компании «Аптечная сеть 36,6». В рамках длившегося в течение 2017 года проекта была полностью переработ
|31.10.2017
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Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике»
ывая размеры нашего бизнеса», — пояснил Алексей Киселев-Романов, директор по внешним коммуникациям «Аптечная сеть 36,6». «Сотрудничество с ПАО «Аптечная сеть 36,6» мы выстраиваем на осно
|20.06.2017
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«Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP
SAP СНГ и «Аптечная сеть 36,6» объявили о запуске интернет-аптеки 366.ru - первого в России портала для
|16.03.2015
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«Крок» намерен взыскать с «Аптечной сети 36,6» 4,87 млн руб.
истемного интегратора «Крок» (ЗАО «Крок Инкорпорейтед») о признании банкротом управляющей компании «Аптечная сеть 36,6». Как передает «Интерфакс», суд принял решение ввести процедуру наблюдения
|16.09.2013
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Citeck внедряет СЭД для «Аптечной сети 36,6»
Компания Citeck приступила к реализации проекта для компании «Аптечная сеть 36,6» по адаптации и внедрению системы электронного документооборота Citeck iDocs на платформе Alfresco. Система автоматизирует процесс подготовки, согласования, визирования, закл
|31.03.2011
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36,6% дата-центров поддерживают облачные вычисления
В основу исследования положен опрос 358 руководителей дата-центров. Если в 2010 году лишь 14,9% опрошенных поддерживали облачные вычисления на своих площадках, то в 2011 году их число увеличилось до 36,6%, в то время как еще 35,1% респондентов серьезно изучают возможность использования облачных технологий. По прогнозам AFCOM, в течение ближайших пяти лет доля дата-центров, поддерживающих о
|23.07.2009
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CTI обеспечила бесперебойную работу сервис-центра «Аптечной сети 36,6»
Компания CTI построила отказоустойчивую систему обработки телефонных соединений с «Сервис-центром 36,6», обеспечивающим техническую поддержку ИТ-инфраструктуры сети аптек «36,6». Благодаря созданию данной системы офисная телефонная станция Unified Communication Manager производства к
|15.11.2007
|Чистая прибыль "Центрального телеграфа" за 9 месяцев выросла на 36,6%
|31.10.2006
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"Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек
мный интегратор компании Hughes, приступил к реализации телекоммуникационного проекта для компании «Аптечная сеть 36,6». Расширяя географию бизнеса, «Аптечная сеть 36,6» выходит на регио
|23.12.2005
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"36,6" автоматизировала службу доставки
Аптечная сеть "36,6" совместно с компанией Verysell-6, входящая в состав группы Verysell, сообщают о завершении проекта, в ходе которого была разработана и внедрена система «Электронная служба доставки». «Эле
|16.12.2005
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ТТК объединил сетью IP VPN офисы "Аптечная сеть 36,6"
Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) объединила сетью IP VPN ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6" в Москве и центральные офисы компании в Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Но
|07.12.2005
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Аптечная сеть 36,6 внедряет Oracle
"Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6», представительство Oracle СНГ, производителя корпоративного программного обеспечения, и Accenture, провайдер услуг управленческого консалтинга, объявили о начале первого на
|31.05.2005
|"36,6" автоматизирует управление складами
|02.03.2005
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"36,6" начала прием платежей за услуги связи
В сети аптек «36,6» начат прием платежей за услуги мобильной и фиксированной связи, спутникового, кабельного телевидения и доступа в интернет через электронную платежную систему CyberPlat В аптеках сети «
|27.01.2005
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"36,6" автоматизирует свою логистику
Аптечная сеть «36,6» совместно с компанией TopS Business Integrator (TopS BI) завершила проект по диагностике логистической системы, проводимой в рамках усовершенствования системы управления цепочкой поставок
|21.09.2004
|Аптечная сеть "36,6" внедрит систему финансового управления
36,6 и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 313 43
|Ефёров Алексей 45 42
|Меденцев Константин 106 42
|Козак Николай 209 41
|Шадаев Максут 1210 38
|Бурилов Андрей 117 38
|Сотин Денис 216 31
|Воронин Павел 196 31
|Алешкин Сергей 65 29
|Сафрыгин Егор 38 28
|Гимранов Ринат 126 28
|Пчелин Юрий 41 26
|Дмитриев Андрей 49 25
|Андрианов Павел 86 25
|Фокин Валерий 49 25
|Копысов Виталий 64 25
|Тараторин Александр 58 25
|Лагунов Андрей 43 24
|Сологуб Денис 75 24
|Ульихин Павел 36 24
|Руднева Валентина 26 24
|Шанина Ирина 28 24
|Сыцко Дмитрий 30 24
|Мартынов Павел 29 24
|Новоселов Иван 36 24
|Полянская Нина 24 24
|Тютюнник Александр 45 24
|Голощапова Ирина 25 24
|Саратовский Николай 25 24
|Сирота Юрий 67 24
|Дорофеев Дмитрий 33 24
|Михалев Евгений 98 23
|Албычев Александр 168 23
|Дьяченко Валерий 96 22
|Ульянов Николай 176 22
|Белоусов Максим 109 20
|Пшиченко Дмитрий 49 18
|Чаркин Евгений 317 18
|Абакумов Евгений 227 18
|Павлов Александр 121 17
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