Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

36,6 аптечная сеть

36,6 - аптечная сеть

Главными розничными брендами ПАО «Аптечная сеть 36,6» являются аптеки «36,6» и «Горздрав». Компания существует уже более 30 лет: первая аптека открылась в 1991 году. На 2024 год сеть насчитывает более 2000 аптечных учреждений в 11 регионах страны.

 

 

"Замена двигателя на ходу»: как перевести розничную сеть на новое кассовое ПО за 3 недели" Алексей Еферов, Директор по информационным технологиям, Аптечная сеть 36,6, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


02.03.2026 «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Еда» — большой аптечный ассортимент с бонусами в сервисе быстрой доставки

«Аптечная сеть 36,6» (бренды «36,6» и «Горздрав») объявляет о завершении перезапуска интеграци
23.12.2025 «Аптечная сеть 36,6» внедрила ИИ-агента

ке AI‑агент не просто «пересказывает» карточку товара, а делает ее понятной, ответственной и по‑настоящему полезной для покупателя», – отметила Лариса Романовская, директор по омниканальным продажам «Аптечной сети 36,6».
09.09.2024 «Аптечная сеть 36,6» перешла на российскую систему целевого маркетинга

«Аптечная сеть 36,6» перешла на отечественные технологии для целевого маркетинга, внедрив CVM-
10.04.2024 ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств

ГК «Аптечная сеть 36,6» совместно с сервисом «Яндекс Доставка» запустили опцию экспресс-доставки безрецептурных лекарств и медицинских товаров из сетей «36,6», «Горздрав» и «Калина фарм». Теперь по
24.01.2024 «Аксиома-Софт» внедрила модуль «Управленческое штатное расписание» в ПАО «Аптечная сеть 36,6».

ить процессы формирования управленческой отчетности и учета ФОТ. В результате было создано 20 автоматизированных рабочих мест. Об этом CNews сообщили представители «Аксиома-Софт». До внедрения в ПАО «Аптечная сеть 36,6» учет управленческого штатного расписания осуществлялся в Excel. При этом отсутствовали возможности формирования соответствующей отчетности, планирования штатного расписания,
03.07.2023 Аптечная сеть 36,6 ускорила работу интернет-сервисов за счет перехода на платформу VK Cloud

ов. Миграцией сервисов и разработкой целевой ИТ-архитектуры на базе платформы VK Cloud занималась компания FlexMind tech. Об этом CNews сообщили представители VK. При выборе провайдера облачных услуг аптечная сеть 36,6 ориентировалась на оптимальное сочетание функциональности и стоимости сервисов, показатели отказоустойчивости, а также на экспертную оценку решений, предлагаемых на рынке. Со
23.05.2022 «Сбермаркет» запустил самовывоз рецептурных препаратов и подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6»

вис начал развивать направление «Аптеки» осенью 2021 г.). На данный момент «Сбермаркет» доставляет безрецептурные лекарства из 15 аптечных сетей, включая «Доктор Столетов», «Самсон фарма», «Озерки», «Аптеки 36,6», «Диалог» и другие. Активнее всего росла категория «Сердечные препараты» – за 3 месяца 2022 г. (в сравнении с тремя месяцами ранее) россияне заказали эти безрецептурные лекарства в
24.11.2020 Аптечная сеть «36,6» автоматизирует процессы целевого маркетинга на базе экспертизы GlowByte и решения SAS

радикально сократить время запуска маркетинговых кампаний, увеличить их количество и разнообразие. Аптечная сеть «36,6» стремится персонализировать коммуникации с покупателями и реализовать гр
05.02.2019 Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6%

в рамках процесса post-closing сделки, составлявших более 50 млн рублей. С учетом указанных выше изменений совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica в IV квартале 2018 года выросла на 36,6% относительно IV квартала 2017 года и составила более 104 млн рублей. Значение показателя EBITDA выросло на 140% относительно аналогичного периода в 2017 году и составило чуть более 60 млн
21.12.2017 BI Partner завершила реновацию бизнес-аналитики аптечной сети 36,6

ообщила о завершении проекта по реинжинирингу аналитической информационной инфраструктуры компании «Аптечная сеть 36,6». В рамках длившегося в течение 2017 года проекта была полностью переработ
31.10.2017 Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике»

ывая размеры нашего бизнеса», — пояснил Алексей Киселев-Романов, директор по внешним коммуникациям «Аптечная сеть 36,6». «Сотрудничество с ПАО «Аптечная сеть 36,6» мы выстраиваем на осно
20.06.2017 «Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP

SAP СНГ и «Аптечная сеть 36,6» объявили о запуске интернет-аптеки 366.ru - первого в России портала для

16.03.2015 «Крок» намерен взыскать с «Аптечной сети 36,6» 4,87 млн руб.

истемного интегратора «Крок» (ЗАО «Крок Инкорпорейтед») о признании банкротом управляющей компании «Аптечная сеть 36,6». Как передает «Интерфакс», суд принял решение ввести процедуру наблюдения
16.09.2013 Citeck внедряет СЭД для «Аптечной сети 36,6»

Компания Citeck приступила к реализации проекта для компании «Аптечная сеть 36,6» по адаптации и внедрению системы электронного документооборота Citeck iDocs на платформе Alfresco. Система автоматизирует процесс подготовки, согласования, визирования, закл
31.03.2011 36,6% дата-центров поддерживают облачные вычисления

В основу исследования положен опрос 358 руководителей дата-центров. Если в 2010 году лишь 14,9% опрошенных поддерживали облачные вычисления на своих площадках, то в 2011 году их число увеличилось до 36,6%, в то время как еще 35,1% респондентов серьезно изучают возможность использования облачных технологий. По прогнозам AFCOM, в течение ближайших пяти лет доля дата-центров, поддерживающих о
23.07.2009 CTI обеспечила бесперебойную работу сервис-центра «Аптечной сети 36,6»

Компания CTI построила отказоустойчивую систему обработки телефонных соединений с «Сервис-центром 36,6», обеспечивающим техническую поддержку ИТ-инфраструктуры сети аптек «36,6». Благодаря созданию данной системы офисная телефонная станция Unified Communication Manager производства к
15.11.2007 Чистая прибыль "Центрального телеграфа" за 9 месяцев выросла на 36,6%
31.10.2006 "Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек

мный интегратор компании Hughes, приступил к реализации телекоммуникационного проекта для компании «Аптечная сеть 36,6». Расширяя географию бизнеса, «Аптечная сеть 36,6» выходит на регио
23.12.2005 "36,6" автоматизировала службу доставки

Аптечная сеть "36,6" совместно с компанией Verysell-6, входящая в состав группы Verysell, сообщают о завершении проекта, в ходе которого была разработана и внедрена система «Электронная служба доставки». «Эле
16.12.2005 ТТК объединил сетью IP VPN офисы "Аптечная сеть 36,6"

Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) объединила сетью IP VPN ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6" в Москве и центральные офисы компании в Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Но
07.12.2005 Аптечная сеть 36,6 внедряет Oracle

"Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6», представительство Oracle СНГ, производителя корпоративного программного обеспечения, и Accenture, провайдер услуг управленческого консалтинга, объявили о начале первого на 
31.05.2005 "36,6" автоматизирует управление складами
02.03.2005 "36,6" начала прием платежей за услуги связи

В сети аптек «36,6» начат прием платежей за услуги мобильной и фиксированной связи, спутникового, кабельного телевидения и доступа в интернет через электронную платежную систему CyberPlat В аптеках сети «
27.01.2005 "36,6" автоматизирует свою логистику

Аптечная сеть «36,6» совместно с компанией TopS Business Integrator (TopS BI) завершила проект по диагностике логистической системы, проводимой в рамках усовершенствования системы управления цепочкой поставок
21.09.2004 Аптечная сеть "36,6" внедрит систему финансового управления

Публикаций - 96, упоминаний - 123

36,6 и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 48
МегаФон 10742 24
Yandex - Яндекс 9216 24
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 418 24
Luxms 120 24
Rimini Street 77 22
9594 20
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 19
InfoWatch - Инфовотч 1185 15
Delta Computers - Дельта Компьютерс 127 14
Gelarm - Геларм 41 14
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 14
Directum - Директум 1268 14
Ланит Интеграция 219 14
UseTech - Юзтех Холдинг - Юзтех Интеграция 65 14
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 13
Сибур Холдинг - Сибур Диджитал - Сибур ИТ - Sibur Digital - Сибур Цифровой 126 13
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 12
Русагро Тех - Русагро Технологии 60 12
Schneider Electric 614 12
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 12
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 12
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 12
Schneider Electric Secure Power 65 12
Такском - Taxcom 256 12
Центр2М - Center2М 67 12
АйТи Бастион - IT Bastion 154 12
Ситилабс 44 12
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 12
Apple Inc 13156 11
Мечел Инфотех - Мечел-Информационные Технологии 30 10
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 10
Diasoft - Диасофт 1144 10
Программный Продукт ГК 104 10
SAP SE 5601 9
Hoff Tech - Хофф Тех 47 8
Oracle Corporation 7074 8
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 7
Microsoft Corporation 25775 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 - Калина фарм 12 106
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 46
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 45
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 45
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 43
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 43
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 42
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 42
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 40
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 36
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 36
Комус 110 33
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 359 31
Уралхим ОХК АО - Объединенная химическая компания 212 30
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 29
МКБ - Московский кредитный банк 657 29
Zenden Group - Дом одежды 66 29
Европейский медицинский центр - European Medical Center, EMC 57 28
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 28
Сургутнефтегаз - СНГ 288 28
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 27
Синара Банк - СКБ-банк - Газэнергобанк - СКБ-финанс 228 25
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 25
МОСГАЗ 45 24
Тракторные заводы Концерн - Машиностроительно-индустриальная группа - КТЗ МИГ - Чебоксарский завод промышленных тракторов, ЧЗПТ - ЧЕТРА-Промышленные машины - Промтрактор - Чебоксарский агрегатный завод, ЧАЗ - Владимирский моторо-тракторный завод, ВМТЗ 85 23
РЖД - Российские железные дороги 2096 23
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 23
Ингосстрах СПАО 478 20
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 19
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 19
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 19
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 18
HGM - Highland Gold Mining - Руссдрагмет, РДМ - Стенмикс Холдинг Лимитед 35 18
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 17
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 17
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 17
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 16
X5 Group - Перекрёсток 640 16
Uber 357 16
Tablogix - Таблоджикс - Ителла - ItellaNLC - Itella Logistics - Posti Group Corporation 89 14
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 35
Федеральное казначейство России 1949 26
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 17
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 14
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 12
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 12
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 11
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 10
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 6
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 5
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 5
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 177 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 2
Роскачество - Российская система качества 49 2
ВАС РС - Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области 87 2
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Гормедтехника ГАУ Департамента здравоохранения города Москвы 6 2
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 19 1
Королевский адвокат 1 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 6
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
CCFA - China Chain Store & Franchise Association - Ассоциация Розничный сетей и Франшизы Китайской народной республики 2 2
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 2
РААС - Российская ассоциация аптечных сетей 4 1
Symbian Foundation 38 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
НАУРР - Национальная Ассоциация Участников Рынка Робототехники 11 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АСНА - Ассоциация независимых аптек - Аптечный агрегатор 21 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 68
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 53
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 52
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 51
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 46
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 45
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 37
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 36
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 33
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1530 31
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 787 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 28
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 27
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1071 26
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 26
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 26
Data Catalog - Database Catalog - Каталог данных - Централизованное хранилище метаданных 82 24
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 24
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 22
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 21
LCNC - Low-code - Low Coding - LCAP - Low-Code Platform - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1920 20
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 19
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 17
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 16
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 16
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 15
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1733 15
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 13
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 649 13
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 13
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 13
InsurTech - Insurance Technologies - Цифровые технологии в страховании - Умное страхование - Страховая телематика - Онлайн-страхование - иншуртех 173 12
ОС Мобильная - Mobile OS - Мобильная операционная система - Mobile Operating System 708 12
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 12
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 12
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 10
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 24
Московская Биржа - Финуслуги 64 24
Luxms BI 119 24
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 16
ПравоТех АО - Manage.one 38 14
UseTech - UseBus 31 14
1С:ERP Управление предприятием 841 13
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 12
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 12
Google Android 15244 10
Uber Eats - UberEATs 41 10
НКТ - Р7-Офис 543 6
Oracle Retail - Oracle Retail Demand Forecasting - Oracle Retail Predictive Application Server, Oracle RPAS - Oracle Retail Planning and Optimization - Oracle Retail Regular Price Optimization - Oracle Retail Assortiment Planning - Oracle Retail Data Ware 64 6
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 5
IBM Public Cloud 26 5
Apple iOS 8583 5
Nokia Symbian OS 1411 5
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 5
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi (Редтакси), Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 122 5
Apple iPhone 6 4861 5
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 5
Nokia Nseries 538 4
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 4
Linux OS 11533 4
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 40 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 2
Samsung Galaxy Note Edge 38 2
Oracle Utilities 38 2
Samsung Galaxy S5 - серия смартфонов 118 2
Газпром космические системы - Ямал - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 124 2
Apple macOS 2419 2
Microsoft Surface - Планшет 450 2
Microsoft Office 4170 2
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 2
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Натрусов Артем 313 43
Ефёров Алексей 45 42
Меденцев Константин 106 42
Козак Николай 209 41
Шадаев Максут 1210 38
Бурилов Андрей 117 38
Сотин Денис 216 31
Воронин Павел 196 31
Алешкин Сергей 65 29
Сафрыгин Егор 38 28
Гимранов Ринат 126 28
Пчелин Юрий 41 26
Дмитриев Андрей 49 25
Андрианов Павел 86 25
Фокин Валерий 49 25
Копысов Виталий 64 25
Тараторин Александр 58 25
Лагунов Андрей 43 24
Сологуб Денис 75 24
Ульихин Павел 36 24
Руднева Валентина 26 24
Шанина Ирина 28 24
Сыцко Дмитрий 30 24
Мартынов Павел 29 24
Новоселов Иван 36 24
Полянская Нина 24 24
Тютюнник Александр 45 24
Голощапова Ирина 25 24
Саратовский Николай 25 24
Сирота Юрий 67 24
Дорофеев Дмитрий 33 24
Михалев Евгений 98 23
Албычев Александр 168 23
Дьяченко Валерий 96 22
Ульянов Николай 176 22
Белоусов Максим 109 20
Пшиченко Дмитрий 49 18
Чаркин Евгений 317 18
Абакумов Евгений 227 18
Павлов Александр 121 17
Россия - РФ - Российская федерация 166168 130
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 84
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 29
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 29
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 25
Европа 24964 22
Казахстан - Республика 6048 20
Европа Восточная 3138 17
Беларусь - Белоруссия 6289 16
Грузия 1332 14
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1111 14
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 13
Армения - Республика 2449 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 12
Германия - Федеративная Республика 13221 11
Япония 13807 8
Украина 7928 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Азия - Азиатский регион 5920 6
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 5
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - СФО - Новосибирск 4876 5
Нидерланды 3746 5
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 4
Финляндия - Финляндская Республика 3697 4
Канада 5082 4
Италия - Итальянская Республика 4508 4
Испания - Королевство 3840 4
Индия - Bharat 5870 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 3
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 3
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 3
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 75
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 70
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 69
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 56
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 41
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 531 36
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 26
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 24
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 22
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 19
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 18
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 17
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 17
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 16
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 16
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2117 15
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 15
Экономический эффект 1342 15
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 14
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 13
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 12
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 10
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 10
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 10
Транспорт общественный - Такси - Таксопарки - Таксомоторные парки 1195 9
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 9
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 8
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 8
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 8
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 7
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 7
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 7
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 7
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 7
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 6
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 6
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 6
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Bloomberg 1627 4
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
Стрим-ТВ - телекомпания 166 2
ZDnet 663 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 2
Yonhap News Agency 43 1
Мобильные системы 118 1
9to5Mac 70 1
Computer Weekly 376 1
The Verge - Издание 619 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 1
Engadget - Блог о технологиях 429 1
DigiTimes - Издание 1331 1
CNews - ZOOM.CNews 1866 1
9to5Google 60 1
Liliputing 76 1
Harvard Business Review 22 1
Российская газета 290 1
CNews Инновация года - награда 155 25
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 10
IDC - International Data Corporation 4975 7
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 3
The Economist Intelligence Unit 41 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 1
Mobile Research Group 87 1
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 1
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 1
MASMI Research Group - МАСМИ рисерч - MASMI Online the Monitor - МАСМИ Онлайн Монитор 45 1
Gartner - Гартнер 3658 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
Emory University - Университет Эмори - Эморийский университет 33 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
UW - University of Wisconsin-Madison - Университет Висконсина-Мэдисона - Висконсинский университет в Мадисоне 119 1
Национальный университет обороны Украины имени Ивана Черняховского 5 1
ИжГТУ имени М.Т. Калашникова - Ижевский государственный технический университет имени М.Т. Калашникова 43 1
ВолгГТУ ВО ФГБОУ - Волгоградский государственный технический университет - Институт архитектуры и строительства - Сталинградский тракторный институт 29 1
МОНИКИ им. М. Ф. Владимирского ГБУЗ МО - Московский областной научно-исследовательский клинический институт им. М. Ф. Владимирского» 16 1
SUNY - State University of New York - Университет штата Нью-Йорка 19 1
Назарбаев Университет - Nazarbayev University 5 1
ЮГУ - Югорский государственный университет 24 1
РАН СО ИТПМ - Институт теоретической и прикладной механики им. С. А. Христиановича 6 1
Государственный университет телекоммуникаций - Военный институт телекоммуникаций и информатизации Государственного университета телекоммуникаций - Киевский военный институт управления и связи -  Киевское инженерное училище связи 6 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
Baylor University - Университет Бэйлора 8 1
Иннополис Университет - Центр технологий компонентов робототехники и мехатроники - Центр компетенций НТИ - Центр развития промышленной робототехники 62 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 311 1
ТГУ - Томский государственный университет 233 1
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 1
УДГУ - Удмуртский государственный университет 30 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 44
CNews AWARDS - награда 571 32
CNews FORUM Кейсы 313 26
CNews Баттл 69 22
Oracle AppsForum 24 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 1
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
SAP Retail & Consumer Industries Forum 1 1
Связь-Экспокомм 276 1
День молодёжи - 27 июня 1087 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
SAP Value Award 6 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще