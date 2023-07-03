36,6 аптечная сеть
"Цифровое будущее рядом. Кейс аптек 36.6" Алексей Ефёров, Директор по информационным технологиям, Аптечная сеть 36,6 на CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 7 июня 2022, Москва
|03.07.2023
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Аптечная сеть 36,6 ускорила работу интернет-сервисов за счет перехода на платформу VK Cloud
ов. Миграцией сервисов и разработкой целевой ИТ-архитектуры на базе платформы VK Cloud занималась компания FlexMind tech. Об этом CNews сообщили представители VK. При выборе провайдера облачных услуг аптечная сеть 36,6 ориентировалась на оптимальное сочетание функциональности и стоимости сервисов, показатели отказоустойчивости, а также на экспертную оценку решений, предлагаемых на рынке. Со
|23.05.2022
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«Сбермаркет» запустил самовывоз рецептурных препаратов и подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6»
рвис запустил доставку из более 580 точек в Москве, Санкт-Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Новосибирске, Екатеринбурге и других городах. «Сбермаркет» подключил к доставке «Аптечную сеть 36,6». На первом этапе сервис будет доставлять лекарства из 173 аптек сети в Москве и Московской области, сейчас идет подключение остальных аптек компании. Курьеры доставят заказ от 20 минут, м
|24.11.2020
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Аптечная сеть «36,6» автоматизирует процессы целевого маркетинга на базе экспертизы GlowByte и решения SAS
радикально сократить время запуска маркетинговых кампаний, увеличить их количество и разнообразие. Аптечная сеть «36,6» стремится персонализировать коммуникации с покупателями и реализовать гр
|05.02.2019
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Квартальная выручка Inoventica выросла на 36,6%
в рамках процесса post-closing сделки, составлявших более 50 млн рублей. С учетом указанных выше изменений совокупная неконсолидированная выручка группы Inoventica в IV квартале 2018 года выросла на 36,6% относительно IV квартала 2017 года и составила более 104 млн рублей. Значение показателя EBITDA выросло на 140% относительно аналогичного периода в 2017 году и составило чуть более 60 млн
|21.12.2017
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BI Partner завершила реновацию бизнес-аналитики аптечной сети 36,6
ообщила о завершении проекта по реинжинирингу аналитической информационной инфраструктуры компании «Аптечная сеть 36,6». В рамках длившегося в течение 2017 года проекта была полностью переработ
|31.10.2017
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Группа 36,6 отдала всю ИТ-инфраструктуру на аутсорсинг «Сервионике»
ывая размеры нашего бизнеса», — пояснил Алексей Киселев-Романов, директор по внешним коммуникациям «Аптечная сеть 36,6». «Сотрудничество с ПАО «Аптечная сеть 36,6» мы выстраиваем на осно
|20.06.2017
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«Аптечная сеть 36,6» запускает интернет-аптеку на базе технологий SAP
SAP СНГ и «Аптечная сеть 36,6» объявили о запуске интернет-аптеки 366.ru - первого в России портала для
|16.03.2015
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«Крок» намерен взыскать с «Аптечной сети 36,6» 4,87 млн руб.
истемного интегратора «Крок» (ЗАО «Крок Инкорпорейтед») о признании банкротом управляющей компании «Аптечная сеть 36,6». Как передает «Интерфакс», суд принял решение ввести процедуру наблюдения
|16.09.2013
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Citeck внедряет СЭД для «Аптечной сети 36,6»
Компания Citeck приступила к реализации проекта для компании «Аптечная сеть 36,6» по адаптации и внедрению системы электронного документооборота Citeck iDocs на платформе Alfresco. Система автоматизирует процесс подготовки, согласования, визирования, закл
|31.03.2011
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36,6% дата-центров поддерживают облачные вычисления
В основу исследования положен опрос 358 руководителей дата-центров. Если в 2010 году лишь 14,9% опрошенных поддерживали облачные вычисления на своих площадках, то в 2011 году их число увеличилось до 36,6%, в то время как еще 35,1% респондентов серьезно изучают возможность использования облачных технологий. По прогнозам AFCOM, в течение ближайших пяти лет доля дата-центров, поддерживающих о
|23.07.2009
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CTI обеспечила бесперебойную работу сервис-центра «Аптечной сети 36,6»
Компания CTI построила отказоустойчивую систему обработки телефонных соединений с «Сервис-центром 36,6», обеспечивающим техническую поддержку ИТ-инфраструктуры сети аптек «36,6». Благодаря созданию данной системы офисная телефонная станция Unified Communication Manager производства к
|15.11.2007
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Чистая прибыль "Центрального телеграфа" за 9 месяцев выросла на 36,6%
Чистая прибыль компании "Центральный телеграф" по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) за 9 месяцев 2007 г. выросла на 36,6% относительно аналогичного периода 2006 г. - до 215,951 млн. руб. с 158,12 млн. руб., сообщает РБК. Выручка компании в отчетном периоде составила 2 млрд. 374 млн. руб., что на 51,3% превыш
|31.10.2006
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"Аптечная сеть 36,6" выбрала оператора спутниковой сети связи для своих аптек
мный интегратор компании Hughes, приступил к реализации телекоммуникационного проекта для компании «Аптечная сеть 36,6». Расширяя географию бизнеса, «Аптечная сеть 36,6» выходит на регио
|23.12.2005
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"36,6" автоматизировала службу доставки
Аптечная сеть "36,6" совместно с компанией Verysell-6, входящая в состав группы Verysell, сообщают о завершении проекта, в ходе которого была разработана и внедрена система «Электронная служба доставки». «Эле
|16.12.2005
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ТТК объединил сетью IP VPN офисы "Аптечная сеть 36,6"
Компания "ТрансТелеКом" (ТТК) объединила сетью IP VPN ЗАО "Управляющая компания "Аптечная сеть 36,6" в Москве и центральные офисы компании в Санкт-Петербурге, Уфе и Нижнем Новгороде, сообщили в пресс-службе ТТК. До конца 2005 г. в сеть планируется включить также офисы в Сам
|07.12.2005
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Аптечная сеть 36,6 внедряет Oracle
"Управляющая компания «Аптечная сеть 36,6», представительство Oracle СНГ, производителя корпоративного программного
|31.05.2005
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"36,6" автоматизирует управление складами
Компания «i2 СНГ», специализирующаяся в области решений для оптимизации цепочек поставок на территории России и СНГ, и аптечная сеть «36,6» заключили договор о внедрении автоматизированной системы управления складом EXceed WMS 4000 (SSA Warehouse Management). Система будет внедрена на распределительном центре компании «36,
|02.03.2005
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"36,6" начала прием платежей за услуги связи
В сети аптек «36,6» начат прием платежей за услуги мобильной и фиксированной связи, спутникового, кабельного телевидения и доступа в интернет через электронную платежную систему CyberPlat В аптеках сети «
|27.01.2005
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"36,6" автоматизирует свою логистику
Аптечная сеть «36,6» совместно с компанией TopS Business Integrator (TopS BI) завершила проект по диагностике логистической системы, проводимой в рамках усовершенствования системы управления цепочкой поставок
|21.09.2004
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Аптечная сеть "36,6" внедрит систему финансового управления
Специалисты компании TopS BI приступили к реализации проекта автоматизации процессов финансового управления аптечной сети «36,6». В результате реализации проекта будет создано комплексное решение для поддержки принятия решений, включая процессы финансового планирования и бюджетирования, финансовый анализ, KPI, форм
36,6 упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Худавердян Тигран 87 11
|Чаркин Евгений 251 10
|Ульянов Николай 55 10
|Пшиченко Дмитрий 35 10
|Луганцев Александр 27 10
|Демидов Сергей 94 10
|Сотин Денис 181 10
|Шадаев Максут 749 10
|Натрусов Артем 229 10
|Абакумов Евгений 152 10
|Меденцев Константин 80 10
|Макевнин Борис 34 10
|Павлов Александр 61 10
|Клепиков Алексей 100 10
|Бурилов Андрей 76 10
|Козак Николай 91 10
|Ефёров Алексей 33 9
|Мураховский Эдуард 21 8
|Кирсанов Филипп 9 6
|Тутаев Михаил 32 6
|Ложкин Руслан 27 6
|Сергеев Сергей 98 6
|Паршин Максим 302 5
|Белоусов Максим 95 5
|Агапкин Алексей 39 5
|Попов Андрей 94 5
|Ушаков Анатолий 41 5
|Батай Илья 26 5
|Иванов Алексей 109 5
|Урусов Виктор 76 5
|Гаранин Евгений 31 5
|Шпак Василий 144 5
|Петров Михаил 134 5
|Гимранов Ринат 109 5
|Костин Сергей 32 5
|Пономарев Андрей 21 5
|Носенко Артем 30 5
|Ушкова Татьяна 9 5
|Волков Никита 66 5
|Евраев Михаил 245 5
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