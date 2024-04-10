ГК «Аптечная сеть 36,6» и «Яндекс Доставка» запустили экспресс-доставку безрецептурных лекарств

ГК «Аптечная сеть 36,6» совместно с сервисом «Яндекс Доставка» запустили опцию экспресс-доставки безрецептурных лекарств и медицинских товаров из сетей «36,6», «Горздрав» и «Калина фарм». Теперь покупатели смогут получить онлайн-заказ из интернет-аптек в течение пары часов. Это позволит компании сделать широкий ассортимент лекарственных и медицинских товаров доступнее для срочных заказов. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Экспресс-доставка из сетей «36,6», «Горздрав» и «Калина фарм» доступна при оформлении онлайн-заказов на сайтах и в приложениях сетей. Время ожидания составит от 30 минут, а для заказов свыше 2,5 тыс. рублей доставка будет бесплатной. Услуга уже доступна покупателям из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также еще в нескольких городах Центрального федерального округа (Калуга, Тверь, Воронеж), Северо-Западного федерального округа (Псков и Великий Новгород) и Южного Федерального округа (Краснодар и Краснодарский край).

«Спрос на онлайн-заказы безрецептурных лекарств растет, особенно в сезонные периоды роста заболеваемости ОРВИ. Покупателям, которые неважно себя чувствуют, намного проще и удобнее остаться дома и приобрести необходимые для лечения препараты и товары онлайн, чем выходить из дома и добираться до не всегда ближайшей аптеки. Благодаря партнерству с сервисом «Яндекс Доставка» необходимые покупателям товары из аптек нашей сети станут еще доступнее, а время ожидания заказа составит от получаса — технологии сервиса помогают обеспечить быстрый подбор исполнителей на заказы и выбирать наиболее оптимальные маршруты. В дальнейшем планируется подключение еще 500 аптек по всей России», — сказала Лариса Романовская, директор по омниканальным продажам ГК «Аптечная сеть 36,6».

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ГК «Аптечная сеть 36,6» — аптечная сеть. Компания существует почти три десятилетия, развивается и укрепляет свои позиции. В аптеках и на сайте «36,6» продается широчайший ассортимент лекарственных препаратов, БАДов, косметики, товаров для красоты и здоровья. У компании почти 1,57 тыс. торговых точек только в Москве и Московской области.

«Яндекс Доставка» помогает развивать бизнес за счет быстрой, гибкой и удобной доставки заказов клиентам. Сервис начинал с экспресс-доставки на последней миле, но за три года научился решать самые разные задачи. Яндекс Доставка помогает организовать доставку посылок по городу и в другие города, курьером до двери и в пункты выдачи заказов, а также грузовую доставку. Сервис доступен в одной тыс. городов России.