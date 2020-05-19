Получите все материалы CNews по ключевому слову
Одна из самых частых жалоб пациентов с ОРВИ и гриппом – сухой кашель. При простуде симптом встречается примерно в половине случаев. Сухой кашель значительно снижает качество жизни, беспокоит днем, нарушая физическую и интеллектуальную активность, и ночью, нарушая сон. Для противокашлевых препаратов с центральным действием точкой приложения является кашлевой центр в головном мозге, где рядом также расположен и дыхательный центр, что является, порой, предпосылкой для развития побочных явлений, таких как бронхоспазм, нарушение дыхания. Периферические препараты действуют на рецепторы, расположенные в бронхах, снижая их чувствительность, и не нарушают работу дыхательного центра головного мозга, что ставит их в ряд более безопасных средств.
Что представляет собой грипп?
Грипп — острая инфекционная болезнь, для которой характерно массовое распространение. Важно помнить, что источником инфекции всегда является больной человек, выделяющий вирус, а восприимчивость к вирусу гриппа всеобщая.
Что необходимо предпринять для профилактики гриппа?
Профилактика хронических неинфекционных заболеваний представляет собой контроль за факторами риска развития этих болезней, а специфическая профилактика инфекционных заболеваний, в частности, гриппа – это вакцинация. Вакцинация против гриппа рекомендована всем людям, которые не имеют противопоказаний в предэпидемический период. Для повышения устойчивости организма человека к вирусам гриппа и другим инфекциям важно вести здоровый образ жизни и следовать всем рекомендациям врача по лечению хронических заболеваний, в случае их наличия.
Есть ли противопоказании к вакцине от гриппа?
Перечень противопоказаний к иммунопрофилактике гриппа небольшой и включает в себя аллергические реакции на куриный белок и на другие составляющие части вакцины, текущее наличие симптомов и признаков острого респираторного заболевания. Если человек перенес острую респираторную или желудочно-кишечную инфекцию или обострение хронического заболевания, вакцинироваться против гриппа возможно через 2-4 недели после полного восстановления.
Можно ли заразиться гриппом от самой вакцины?
Заболеть гриппом после вакцинации невозможно, поскольку применяются так называемые инактивированные вакцины, т. е. вакцины, содержащие «убитые» вирусы гриппа, которые не могут вызвать заболевание, но они стимулируют иммунный ответ не только на гриппозную инфекцию, но и на другие вирусные и бактериальные агенты.
Прививка от гриппа снижает иммунитет и приводит к частым простудам?
Противогриппозная вакцина никоим образом не снижает иммунитет, наоборот, на фоне вакцинации происходит «тренировка» иммунного ответа, что позволяет организму быстро реагировать на проникновение других вирусов или бактерий.
Делать прививки нужно только людям из группы риска — пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным?
Вакцинация от гриппа нужна всему населению, включая детей с шести месяцев жизни (при отсутствии противопоказаний), поскольку поствакцинальный иммунитет защищает человека от тяжелых и осложненных форм гриппозной инфекции. Благодаря вакцинации в России удается в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, что прослеживается по данным многолетних наблюдений.
Кому следует вакцинироваться?
В первую очередь, вакцинация показана людям с высоким риском развития гриппа и его осложнений: это лица в возрасте 60 лет и старше, особенно если они проживают не в домашних условиях, а в учреждениях социального обеспечения; пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с ожирением, с длительно протекающими заболеваниями бронхо-легочной системы, печени и почек, имеющие частые острые респираторные инфекции в анамнезе; беременные женщины; работники медицинской сферы и сферы обслуживания.
Когда вакцинироваться нельзя?
Перечень противопоказаний к иммунопрофилактике гриппа небольшой и включает в себя аллергические реакции на куриный белок и на другие составляющие части вакцины, текущее наличие симптомов и признаков острого респираторного заболевания (повышенная температура тела, слабость, утомляемость, кашель и др.).
Какие вакцины рекомендованы ВОЗ для профилактики гриппа и ОРВИ?
По сезону ОРВИ и гриппа в 2025/26 году: ВОЗ рекомендует включить в классические вакцины, производимые на куриных эмбрионах, антигены следующих штаммов вируса гриппа в северном полушарии (включая территорию Российской Федерации):
вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;
вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); и
вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).
В четырехвалентные вакцины также включается штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).
Когда фиксируется всплеск заболеваемости гриппом?
Подъем заболеваемости ежегодно регистрируется при возврате людей в рабочий и образовательный процесс — детские сады, школы, организации, когда вновь собирающиеся коллективы обмениваются респираторной патологией.
Как привитость населения влияет на течение гриппа и ОРВИ?
Что касается превалирования той или иной вирусной инфекционной природы, ежегодно этот процесс довольно вариабелен и во многом зависит от уровня привитости населения. Привитые против гриппа болеют реже и легче, благо, на сегодняшний день, в августе, вакцины в России уже доступны для использования.
Играет ли роль здоровый образ жизни?
Для повышения устойчивости организма человека к вирусам гриппа и другим инфекциям важно вести здоровый образ жизни (полноценный сон, прогулки, рациональное питание) и следовать всем рекомендациям врача по лечению хронических заболеваний, в случае их наличия.
Как можно заразиться туберкулезом?
Главный источник заражения — человек, больной «открытой» формой туберкулёза. Важный момент: в развитии туберкулеза различают два периода — инфицирование и заболевание. Инфицирование — это попадание возбудителя в организм человека при отсутствии клинической симптоматики и патологических проявлений. От момента заражения (инфицирования) до развития болезни может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Получается, что заразиться (инфицироваться) — не значит заболеть.
Как защитить детей и подростков?
Вакцинация БЦЖ — лидер в комплексе профилактических противотуберкулезных мероприятий ребенка. Ежегодная иммунодиагностика (скрининг заболевания). Проба Манту с 2ТЕ (проба с туберкулином). Это специфический тест, который показывает, знаком ли организм с туберкулёзной палочкой. Среди мер профилактики: проветривание, правильное питание, отказ от курения, борьба со стрессом, соблюдение оптимального режима сна и бодрствования.
Как понять, что пора к врачу?
У взрослых и детей старшего возраста обратите внимание на: длительный кашель (более 3 недель); субфебрильную температуру (37,0–37,5 °C) по вечерам; повышенную потливость по ночам; необъяснимую потерю веса, слабость, утомляемость.
|19.05.2020
|
Ежедневно аннулируется около трех тысяч пропусков, оформленных москвичами с коронавирусом и ОРВИ
Ежедневно около трех тысяч москвичей с подтвержденным коронавирусом и симптомами ОРВИ предпринимают попытки оформить рабочие пропуска для поездок по городу, сказал министр Правительства Москвы, руководитель департамента информационных технологий Эдуард Лысенко. Он отметил,
|17.04.2018
|
В России впервые в мире начнут распознавать туберкулез по снимкам с помощью нейросетей
абочим названием TUCAN, посвященного ранней диагностики туберкулеза и рака легких с помощью нейросетей. Название проекта образовано от английских слов tuberculosis и lung cancer, что переводится как «туберкулез» и «рак легких» соответственно. В дальнейшем в рамках проекта будет проводиться диагностика и других заболеваний органов дыхания. TUCAN предусматривает применение искусственного инте
|18.01.2018
|
«Яндекс» выяснил, когда простужаются и чем лечатся россияне
итель отдела медицинской экспертизы «Яндекс.Здоровья». — Даже если говорить только о так называемой ОРВИ, то и тут не может быть панацеи. Выбор препарата зависит от типа вируса, и определить ти
|12.12.2017
|
Мужчины действительно переносят инфекции хуже, чем женщины
ппа. Но исследователи из Мемориального университета Ньюфаундленда (Канада) установили, что симптомы ОРВИ у мужчин действительно тяжелее, чем у женщин. Канадские ученые нашли доказательства того
|25.12.2016
|
Птичий грипп может передаваться от кошек к людям
овеку. К сожалению, данный случай — это лишь часть общей проблемы зооноза. Чиновники департамента здравоохранения Нью-Йорка сообщили, что ветеринар уже оправился от болезни, и нет признаков того, что грипп распространился среди его окружения или людей, которые взяли кошек из приюта. Сообщается о низком уровне риска вируса гриппа H7N2 для человека, но в то же время рекомендуется всем, кто бр
|22.08.2016
|
Почему российский туберкулез самый опасный
офаг, из-за чего тот не борется с заболеванием. Предполагается, что именно эта особенность липидного обмена делает штамма Beijing B0/W148 устойчивым по отношению к другим туберкулезным микобактериям. Туберкулез опасное заболевание, которое до сих пор является причиной многих смертей. В 22 странах, включая Россию, заражение происходит в четыре раза чаще, в сравнении с остальным миром. Возмож
|03.08.2015
|
В Тюменском областном противотуберкулезном диспансере внедрена система «Парус»
В «Областном противотуберкулезном диспансере», ГБУЗ Тюменской области, и его филиалах создана централизованная система управления финансово-хозяйственной деятельностью. Об этом CNews сообщили в «К
|19.03.2014
|
Оценка масштабов эпидемии гриппа от Big Data превышает официальную статистику
Проект Google Flu Trends (GFT), использовавший «большие данные» поисковой системы для мониторинга эпидемии гриппа, переоценивал число заболевших гриппом более чем на 50%. К такому выводу пришли сотрудники Северо-Восточного университета (Northeastern University) в Массачусетсе, которые проан
|20.06.2013
|
Ученые нашли способ убить туберкулез
улеза и убивает саму бактерию. В ближайшее время это открытие должно привести к повышению эффективности лечения опасной болезни, которая ежегодно уносит жизни около 3 миллионов человек по всему миру. Туберкулез развивается в результате заражения бактерией Mycobacterium tuberculosis, которую часто называют палочкой Коха. Смертность от болезни, как говорилось выше, очень высока. Так, в России
|04.06.2013
|
Двойная доза лекарств не вылечит грипп быстрее
я текущей вспышки гриппа H7N9. Двойная доза лекарств не поможет поправиться быстрее и не позволит избежать осложнений – это доказало трехлетнее исследование в Юго-Восточной Азии В большинстве случаев грипп – это самостоятельное заболевание, однако нередки случаи, когда грипп приводит к осложнениям, вызывает пневмонию и даже приводит к смерти. И в некоторых случаях доктора отметили, ч
|06.02.2013
|
Глобальное изменение климата влияет на эпидемии гриппа
ми. Судя по всему, в теплые зимы люди реже инфицируются, поскольку последние данные показывают, что грипп хуже передается в теплых и влажных условиях. Таким образом, в следующую зиму люди, кото
|04.02.2013
|
Грипп особо опасен для китайцев: причина в генах
казалось, не для всех: у некоторых китайцев с небольшим изменением в ключевом гене иммунной системы грипп с большой долей вероятности может спровоцировать тяжелые осложнения и даже смерть. Данн
|04.09.2012
|
Грипп оказался заразен еще в скрытой фазе
Исследования ученых из Имперского колледжа Лондона показывают, что вирус гриппа может передаваться до появления симптомов. Таким образом, к тому моменту, когда человек начинает чихать и сморкаться, окружающие уже могут быть давно заражены вирусом. Эксперименты
|31.08.2012
|
Туберкулез начал сопротивляться лекарствам
нь заболеваемости туберкулезом XDR в Южной Корее - 15,2%, в России (11,3%). Лекарственно-устойчивый туберкулез распространился по всему миру и теперь выявлен в 77 странах. А если учесть, что во
|01.08.2012
|
Обнаружен новый смертельный грипп – тюлений
ю в организм множества других фатальных инфекций. Комментарий Иана Липкина радиослужбе BBC: Тюлений грипп может мутировать и потенциально опасен для людей H3N8 уже не первый раз передается от п
|09.06.2012
|
Неизлечимый туберкулез: эпидемия стартовала в Китае
х пациентов. В Китае ежегодно туберкулезом заражается 1 миллион человек – это значительная часть из 9 млн случаев заражения во всем мире. Ежегодно от туберкулеза в мире умирает около 1,5 млн человек. Туберкулез распространяется самым опасным с точки зрения эпидемиологии воздушно-капельным путем. Обычно эту инфекцию можно вылечить с помощью антибиотиков, но в развивающихся странах дорогостоя
|01.02.2012
|
Птичий грипп оставляет следы в мозге
Вирус «птичьего гриппа» запускает в мозге непрекращающийся воспалительный процесс, который, возможно, повышает предрасположенность к неврологическим заболеваниям. Большинство людей считает грипп болезнью тела, однако определенные разновидности этого заболевания могут поражать и мозг. Недавние исследования показали, что грипп H5N1, известный как птичий грипп, в 50% с
|12.12.2011
|
Птичий грипп 2.0: голландский вирус-мутант угрожает общественности
заявление Рона Фоучье из медицинского центра Эразма в Роттердаме о создании мутантной версии гриппа H5N1 (так называемого «птичьего гриппа»), способного передаваться от млекопитающего млекопитающему. Вирус гриппа H5N1 летален для человека в 60% случаев, однако на сегодняшний день зарегистрировано только 350 смертельных случаев. По большей части это обусловлено тем, что до сих пор этот вирус
|02.09.2011
|
Птичий грипп возвращается в Россию
Миллионы уток начинают сезонный перелет из Сибири на юг. Некоторые из них несут с собой вирус гриппа H5N1 (птичий грипп), что может привести к новой вспышке этого заболевания у домашних птиц и у людей в Евразии. "Мы предупреждаем об опасности, поскольку ожидаем в течение недели по
|03.03.2011
|
Китайцы скрестили птичий грипп со свиным
ьего гриппа и гриппа H1N1. Часть из них может представлять серьезную угрозу для человека, однако знание "врага в лицо" позволит принять своевременные меры. Вызвавший в 2009 году пандемию человеческий вирус гриппа H1N1, известный как "свиной грипп", и птичий грипп, преимущественно поражающий популяции птиц в Азии, являются близкими родственниками. Теоретически существует вероятность, что пре
|19.11.2010
|
Грипп на носу: чего ждать от ученых?
и начав интенсивное специфическое лечение. Увы, в начале заболевания грипп легко принять за другие ОРВИ. В итоге любое лечение гриппа нередко начинается с опозданием, либо пациенту с обычным <
|30.06.2010
|
Официально объявлено о завершении эпидемии гриппа А1/H1N1 в Мексике
Власти Мексики официально объявили о завершении эпидемии гриппа А1/H1N1 (свиного гриппа) в стране. О ней было объявлено в апреле 2009 года, сообщает РБК со ссылкой на Associated Press. По данным мексиканского Министерства здравоохранения, в
|08.04.2010
|
Грипп А(H1N1): 6 млн. переболевших в России
хранения и социального развития (Минздравсоцразвития) РФ, в РФ на конец декабря 2009 года лабораторно было подтверждено 11 тыс. 633 случая заболевания гриппом А(H1N1). Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ был превышен в 46 городах РФ.
|27.01.2010
|
ВОЗ: пандемический грипп А(H1N1) — это не ложь
Как сообщает центр новостей ООН, пандемический грипп А(H1N1) — это не ложь. Мир переживает настоящую пандемию, и этот факт научно доказан. О
|19.01.2010
|
Вирус гриппа А(H1N1) не мутировал в более опасную форму
сих пор все благополучно. Первоначально вирус стал распространяться в странах с хорошей системой эпидемического надзора. Открытые и быстрые сообщения заложили стандарты международного реагирования на грипп», — отметила глава ВОЗ. Она подчеркнула, что эта пандемия стала первой после революции в области связи и информационных технологий. Впервые в истории международное сообщество могло наблюд
|23.12.2009
|
ВОЗ просит не называть квинслендскую лихорадку "козьим гриппом"
инслендскую лихорадку - обычное вирусное заболевание, повсеместно распространенное среди животных, «козьим гриппом», сообщает центр новостей ООН. Разговоры о появлении «козьего гриппа» вызваны
|11.11.2009
|
Грипп: эпидемию в России пресекли бы за неделю
их-либо определений пандемии гриппа. По его словам, ни свиных, ни собачьих, ни птичьих гриппов не существует. Г.Онищенко напомнил, что каждые несколько десятков лет появляется новый вирус, и нынешний вирус гриппа не последний, сообщает РБК со ссылкой на радиостанцию "Голос России". Между тем накануне министр здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова сообщила, что сейчас в РФ в
|06.11.2009
|
Грипп А (H1N1): первая смерть в подмосковном научном центре
о центра Серпухов, в 10 км от наукограда Протвино, и в 60 км - от Москвы. Скончавшийся житель Оболенска работал в Москве, после заболевания три дня пытался лечиться самостоятельно, затем с диагнозом "грипп, осложнённый левосторонней пневмонией" был госпитализирован в ЦРБ Серпухова. Впоследствии его состояние резко осложнилось. Диагноз "грипп А (H1N1)" подтверждён по результатам лабор
|05.11.2009
|
Вирус гриппа А(H1N1) впервые выявлен у кота
ит кот, несколько человек страдали от вирусного заболевания. По всей видимости, животное подхватило грипп от одного из своих хозяев. Это первый зарегистрированный случай заболевания кота гриппо
|13.07.2009
|
"Свиной грипп" проник в британское правительство
осторожности. Министерство здравоохранения Великобритании утверждает, что подготовилось к возможной эпидемии гриппа по всей стране. Уже в начале осени около 60 миллионов вакцин будет отправлено
|28.07.2008
|
Оценена вероятность глобальной эпидемии гриппа
ндемия не произойдет в течение по крайней мере 60 лет составляет 14%. По мнению ученого, это не так и мало и свидетельствует о том, что многочисленные пессимистические прогнозы наступления глобальной эпидемии гриппа в ближайшее время, могут и не оправдаться.
|15.04.2008
|
В Приморье у птиц обнаружен вирус гриппа подтипа Н5
пом. За два дня на подворье пало 28 кур и цесарок. Павшая птица уничтожена. В Приморской межобластной ветеринарной лаборатории в патологическом материале, взятом у заболевших и павших птиц, обнаружен вирус гриппа подтипа Н5. Для подтверждения диагноза и определения, является ли причиной заболевания вирус гриппа Н5N1, образцы патологического материала направлены в Центральную научно-м
|25.12.2007
|
Перенесенный во время беременности грипп может отразиться на психике ребенка
сказали свою гипотезу относительно того, почему люди, родившиеся в холодное время года, чаще страдают шизофренией. Исследование, проведенное в университете Орхуса, показывает, что причиной может быть грипп, перенесенный матерью во время беременности. Сравнительный анализ данных о датах рождения и состоянии здоровья детей, а также о перенесенных их матерями болезнях, выявил взаимосвязь между
|13.03.2007
|
Туберкулез: старые вакцины эффективнее новых
но вариант BCG Japan. Эта рекомендация основана на том, что нынешние формы микобактерий, вызывающих туберкулез, приобрели устойчивость к антибиотикам. Не все специалисты разделяют это мнение -
|20.02.2006
|
Фото дня. LG уничтожит птичий грипп
Южнокорейская компания LG вскоре выпускает в продажу специальный кондиционер, который якобы сможет обезвредить вирус гриппа, который находится в воздухе. Новый кондиционер LG призван бороться с вирусом птичьего гриппа Насколько новинка будет эффективна сказать сложно, потому что первая партия только-тол
|19.02.2006
|
LG уничтожит птичий грипп
демии птичьего гриппа. Человечество боится, а крупные корпорации этим активно пользуются.Южнокорейская компания LG вскоре выпускает в продажу специальный кондиционер, который якобы сможет обезвредить вирус гриппа, который находится в воздухе. Новый кондиционер LG призван бороться с вирусом птичьего гриппа Насколько новинка будет эффективна сказать сложно, потому что первая партия только-тол
