Одна из самых частых жалоб пациентов с ОРВИ и гриппом – сухой кашель. При простуде симптом встречается примерно в половине случаев. Сухой кашель значительно снижает качество жизни, беспокоит днем, нарушая физическую и интеллектуальную активность, и ночью, нарушая сон. Для противокашлевых препаратов с центральным действием точкой приложения является кашлевой центр в головном мозге, где рядом также расположен и дыхательный центр, что является, порой, предпосылкой для развития побочных явлений, таких как бронхоспазм, нарушение дыхания. Периферические препараты действуют на рецепторы, расположенные в бронхах, снижая их чувствительность, и не нарушают работу дыхательного центра головного мозга, что ставит их в ряд более безопасных средств.

Что представляет собой грипп?

Грипп — острая инфекционная болезнь, для которой характерно массовое распространение. Важно помнить, что источником инфекции всегда является больной человек, выделяющий вирус, а восприимчивость к вирусу гриппа всеобщая.

Что необходимо предпринять для профилактики гриппа?

Профилактика хронических неинфекционных заболеваний представляет собой контроль за факторами риска развития этих болезней, а специфическая профилактика инфекционных заболеваний, в частности, гриппа – это вакцинация. Вакцинация против гриппа рекомендована всем людям, которые не имеют противопоказаний в предэпидемический период. Для повышения устойчивости организма человека к вирусам гриппа и другим инфекциям важно вести здоровый образ жизни и следовать всем рекомендациям врача по лечению хронических заболеваний, в случае их наличия.

Есть ли противопоказании к вакцине от гриппа?

Перечень противопоказаний к иммунопрофилактике гриппа небольшой и включает в себя аллергические реакции на куриный белок и на другие составляющие части вакцины, текущее наличие симптомов и признаков острого респираторного заболевания. Если человек перенес острую респираторную или желудочно-кишечную инфекцию или обострение хронического заболевания, вакцинироваться против гриппа возможно через 2-4 недели после полного восстановления.

Можно ли заразиться гриппом от самой вакцины?

Заболеть гриппом после вакцинации невозможно, поскольку применяются так называемые инактивированные вакцины, т. е. вакцины, содержащие «убитые» вирусы гриппа, которые не могут вызвать заболевание, но они стимулируют иммунный ответ не только на гриппозную инфекцию, но и на другие вирусные и бактериальные агенты.

Прививка от гриппа снижает иммунитет и приводит к частым простудам?

Противогриппозная вакцина никоим образом не снижает иммунитет, наоборот, на фоне вакцинации происходит «тренировка» иммунного ответа, что позволяет организму быстро реагировать на проникновение других вирусов или бактерий.

Делать прививки нужно только людям из группы риска — пожилым, пациентам с хроническими заболеваниями, беременным?

Вакцинация от гриппа нужна всему населению, включая детей с шести месяцев жизни (при отсутствии противопоказаний), поскольку поствакцинальный иммунитет защищает человека от тяжелых и осложненных форм гриппозной инфекции. Благодаря вакцинации в России удается в значительной степени снизить заболеваемость гриппом, что прослеживается по данным многолетних наблюдений.

Кому следует вакцинироваться?

В первую очередь, вакцинация показана людям с высоким риском развития гриппа и его осложнений: это лица в возрасте 60 лет и старше, особенно если они проживают не в домашних условиях, а в учреждениях социального обеспечения; пациенты с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с сахарным диабетом, с ожирением, с длительно протекающими заболеваниями бронхо-легочной системы, печени и почек, имеющие частые острые респираторные инфекции в анамнезе; беременные женщины; работники медицинской сферы и сферы обслуживания.

Когда вакцинироваться нельзя?

Перечень противопоказаний к иммунопрофилактике гриппа небольшой и включает в себя аллергические реакции на куриный белок и на другие составляющие части вакцины, текущее наличие симптомов и признаков острого респираторного заболевания (повышенная температура тела, слабость, утомляемость, кашель и др.).

Какие вакцины рекомендованы ВОЗ для профилактики гриппа и ОРВИ?

По сезону ОРВИ и гриппа в 2025/26 году: ВОЗ рекомендует включить в классические вакцины, производимые на куриных эмбрионах, антигены следующих штаммов вируса гриппа в северном полушарии (включая территорию Российской Федерации):

вирус, подобный A/Victoria/4897/2022 (H1N1)pdm09;

вирус, подобный A/Croatia/10136RV/2023 (H3N2); и

вирус, подобный B/Austria/1359417/2021 (линия B/Victoria).

В четырехвалентные вакцины также включается штамм вируса, подобный B/Phuket/3073/2013 (линия B/Yamagata).

Когда фиксируется всплеск заболеваемости гриппом?

Подъем заболеваемости ежегодно регистрируется при возврате людей в рабочий и образовательный процесс — детские сады, школы, организации, когда вновь собирающиеся коллективы обмениваются респираторной патологией.

Как привитость населения влияет на течение гриппа и ОРВИ?

Что касается превалирования той или иной вирусной инфекционной природы, ежегодно этот процесс довольно вариабелен и во многом зависит от уровня привитости населения. Привитые против гриппа болеют реже и легче, благо, на сегодняшний день, в августе, вакцины в России уже доступны для использования.

Играет ли роль здоровый образ жизни?

Для повышения устойчивости организма человека к вирусам гриппа и другим инфекциям важно вести здоровый образ жизни (полноценный сон, прогулки, рациональное питание) и следовать всем рекомендациям врача по лечению хронических заболеваний, в случае их наличия.

Как можно заразиться туберкулезом?

Главный источник заражения — человек, больной «открытой» формой туберкулёза. Важный момент: в развитии туберкулеза различают два периода — инфицирование и заболевание. Инфицирование — это попадание возбудителя в организм человека при отсутствии клинической симптоматики и патологических проявлений. От момента заражения (инфицирования) до развития болезни может пройти от нескольких недель до нескольких лет. Получается, что заразиться (инфицироваться) — не значит заболеть.

Как защитить детей и подростков?

Вакцинация БЦЖ — лидер в комплексе профилактических противотуберкулезных мероприятий ребенка. Ежегодная иммунодиагностика (скрининг заболевания). Проба Манту с 2ТЕ (проба с туберкулином). Это специфический тест, который показывает, знаком ли организм с туберкулёзной палочкой. Среди мер профилактики: проветривание, правильное питание, отказ от курения, борьба со стрессом, соблюдение оптимального режима сна и бодрствования.

Как понять, что пора к врачу?

У взрослых и детей старшего возраста обратите внимание на: длительный кашель (более 3 недель); субфебрильную температуру (37,0–37,5 °C) по вечерам; повышенную потливость по ночам; необъяснимую потерю веса, слабость, утомляемость.