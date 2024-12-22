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HVAC Климатическое оборудование Увлажнитель воздуха Humidifier Вентилятор-увлажнитель воздуха Air Multiplier and Humidifier
|22.12.2024
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За какие функции увлажнителей воздуха нужно платить в отопительном сезоне 2024-2025
влажнители оснащаются самыми современными функциями и их дизайн легко подобрать под любой интерьер. Увлажнитель на основе ультразвука работает так: вода из резервуара попадает на мембрану, зате
|16.10.2024
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7 умных увлажнителей для отопительного сезона: нет сухому воздуху
Smartmi Evaporative Air Humidifier 3 Увлажнитель работает по принципу естественного увлажнения, когда сухой воздух прогоняется чер
|21.07.2022
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Лучшие умные увлажнители воздуха с Wi-Fi: выбор ZOOM
с ним прибор сможет работать до 5 суток на одной заправке). Polaris PUH 9105 IQ Home Ультразвуковой увлажнитель Polaris PUH 9105 IQ Home тоже неплохо смотрится в строгом черном корпусе и предла
|09.11.2021
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Лучшие традиционные увлажнители и мойки воздуха: выбор ZOOM
подробнее о разнице между мойками, увлажнителями и очистителями воздуха можно узнать в этой статье.Увлажнитель Stadler Form Oskar Limited O-020LM/O-021LM Stadler Form Oskar Limited O-020LM/O-
|24.10.2021
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Лучшие ультразвуковые увлажнители: выбор ZOOM
я лампа для уничтожения бактерий, функции ионизации и ароматизации воздуха. Есть также таймер, часы и будильник с мелодией. Объем резервуара для воды составляет внушительные 6,3 литра, правда, за час увлажнитель расходует немало — 650 мл. Таким образом, бака хватит на 8 часов работы, то есть на всю ночь. Если прибор включен в сеть, он автоматически начинает работать как метеостанция: даже
|13.04.2021
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Лучшие увлажнители воздуха для дома: выбор ZOOM
O-021OR К достоинствам прибора относится энергоэффективность — при максимальной производительности увлажнитель потребляет всего 18 Вт. В комплекте с ним идет фирменное эфирное масло для аромат
|05.04.2021
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Увлажнитель, мойка и очиститель воздуха: в чем разница и что выбрать?
онизтором, аромадиффузором и другими, но они никак не влияют на его главную функцию. Ультразвуковой увлажнитель воздуха Beurer LB 37 Увлажнитель — практически необходимый прибор во врем
|11.06.2020
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«Швабе» модернизировал увлажнители дыхательных смесей для аппаратов ИВЛ
ID-19, при этом стоимость продукции с сохранением ее качества станет ниже. Новое исполнение получил увлажнитель дыхательных смесей «Тевлар», применяемый в процессе проведения искусственной вент
|06.03.2020
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Климатическая техника для очистки воздуха: выбор ZOOM
облему поможет покупка увлажнителя-очистителя воздуха или одновременное использование двух приборов.Увлажнитель Electrolux EHU-3710D/3715D Среди недорогих, но достаточно эффективных увлажнителе
|23.05.2019
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Лучшие устройства для борьбы с аллергией: очистители воздуха, увлажнители и мобильные ингаляторы
й воздух в доме создает эффект ингаляции, увлажняющей и смягчающей самые острые проявления болезни. Увлажнитель воздуха состоит из резервуара с водой, которая может распыляться в тремя способам
|19.03.2019
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Как выбрать увлажнитель воздуха для квартиры и офиса
ой аквариум или другая емкость с водой. Для создания оптимального микроклимата лучше всего подходит увлажнитель воздуха. Он незаменим не только дома, но и в офисе: его использование улучшает са
|06.11.2018
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Обзор увлажнителя Polaris PUH-0806Di
Внешний вид Увлажнитель Polaris PUH-0806Di имеет футуристичный дизайн, но без излишеств. Корпус прибора д
|23.10.2018
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Лучшие приборы для увлажнения воздуха. Выбор ZOOM
омещению, а сосредотачивается в непосредственной близости от источника влаги. Да и смотрится такой «увлажнитель» довольно странно. Качественный, увлажненный и в некоторых случаях еще и чистый в
|06.11.2015
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Увлажнители Ballu подружились с Микки Маусом
омнате атмосферу диснеевской сказки, сделав воздух в ней безопасным и не пересушенным поможет новый увлажнитель компании Ballu. Новый увлажнитель Ballu UHB-240 – плод совместной работы и
|23.07.2015
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Лучшие увлажнители воздуха: выбор ZOOM
Нужен ли мне увлажнитель? Проще всего, конечно, ориентироваться на «среднюю температуру по больнице»: взят
|16.11.2010
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Увлажнители воздуха BALLU: «живая вода» для современного человека
лиматические условия в помещении и предотвратить возникновение подобных симптомов. Ультразвуковой увлажнитель воздуха Ballu серия Water sky UHB-900M Эксперты климатического рынка рекомендую
|26.10.2009
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Правила здорового климата в увлажнителях Electrolux
увлажнению воздуха благоприятно сказывается на здоровье аллергика. При активации «Детского» режима увлажнитель воздуха автоматически начинает поддерживать уровень влажности на 5% больше заданн
|17.08.2007
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Очистители и увлажнители воздуха: роскошь или необходимость?
несложного прибора, позволяющего повысить содержание водяного пара в воздухе до комфортного уровня. Увлажнитель воздуха итальянской фирмы Delonghi Существует три основных типа приборов: Холодны
HVAC и организации, системы, технологии, персоны:
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|Cosmopolitan 25 2
|N+1 - Издание 165 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1005 1
|Nature 812 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 631 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8162 2
|GfK Group - GfK-Nürnberg Gesellschaft für Konsumforschung - GfK Rus - ГФК-Русь 245 1
|Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 183 1
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