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БТиЭ Робот-пылесос Умный пылесос Robot Vacuum Cleaner RoboCleaner

БТиЭ - Робот-пылесос - Умный пылесос - Robot Vacuum Cleaner - RoboCleaner


22.09.2021 Масштабная роботизация — роботы-пылесосы стали доступнее для россиян на 49%
09.06.2021 5 простых советов, чтобы робот-пылесос максимально эффективно убирался без вас
20.10.2020 Роботы-пылесосы до 20 000 рублей: 7 лучших моделей
14.11.2018 Как выбрать робот-пылесос: рекомендации ZOOM
03.08.2018 В России начались официальные продажи флагмана и самого дешевого Xiaomi. Цены
01.03.2018 Как выбрать робот-пылесос
17.07.2017 Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV

Публикаций - 142, упоминаний - 218

БТиЭ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Samsung Electronics 9667 42
LG Electronics 3530 35
Redmond - Инновационные решения 99 20
Xiaomi 1254 17
Элемент ГК - Elementec 25 8
Yandex - Яндекс 5551 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9322 4
Amazon Inc - Amazon.com 2777 4
Huawei 3459 4
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2531 3
Apple Inc 11103 3
Amazon - iRobot 45 2
Rubetek - Рубетек 13 2
Nvidia Corp 3203 2
VK - Mail.ru Group 3185 2
Ланит - diHouse - Дихаус 70 2
Zoom Int - Zoom Video Communications 1311 2
Anker Innovations 2 1
Ezviz 10 1
STARWIND 16 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6852 1
Siemens AG - Siemens Group 2531 1
Daewoo Electronics 43 1
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 192 1
Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити 529 1
Intel Corporation 11624 1
IBS Platformix - СИЛА 830 1
Philips 2038 1
Xiaomi Viomi Technology 5 1
HiPER - High Perfomance 42 1
Haier 113 1
Digma 93 1
ELARI 26 1
Logitech 408 1
Fujitsu 2030 1
HP Inc. 5500 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 9991 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 601 24
Лента - Сеть розничной торговли 1665 4
Dyson 109 4
Miele - Миле 133 3
LEGO 219 2
Hansa - Ханса 101 2
Haier - Candy Group - Канди 90 2
Gorenje 87 2
Связной ГК 1327 2
Swarovski AG 69 1
Groupe SEB - Tefal 83 1
Smeg 16 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 434 1
ВкусВилл - Избёнка 92 1
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 278 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2333 1
Kärcher 34 1
Почта России ПАО 1973 1
РЖД - Российские железные дороги 1598 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5696 1
ПСБ - Промсвязьбанк 727 1
Совкомбанк Совесть 265 1
Прогресс РКЦ - ЦСКБ-Прогресс - Ракетно-космический центр - Центральное специализированное конструкторское бюро 135 1
UMA - United Music Agency 38 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 131 1
Electrolux - Электролюкс Рус 216 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 117 1
AliExpress Tmall 73 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2330 2
Роскачество - Российская система качества 25 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 8917 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1916 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 503 1
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1578 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1786 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 3780 51
Умный дом - Smart home - Домашняя автоматизация - Home automation - система автоматизации личного жилья 1288 31
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11451 22
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 9611 18
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6667 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 7664 15
Голосовой роботизированный помощник - Voice assistant - Интеллектуальные помощники 2089 15
5G - пятое поколение мобильной связи 3415 14
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 7679 13
Пылесос - Vacuum cleaner 418 12
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 12995 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 7934 11
Wearable devices - Часы умные - Smart watch - Смарт-браслеты - Умные браслеты - Интеллектуальные браслеты 850 10
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 8517 9
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19073 9
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 3958 8
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 2568 8
NFC - Near field communication - Коммуникация ближнего поля - Ближняя бесконтактная связь - Бесконтактные платежи 2545 7
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 5967 7
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 2918 7
Аккумулятор литий-ионный электрический - Li-Ion 654 6
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность 2265 6
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10812 6
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 5627 6
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 9279 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 11431 5
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 21785 5
Холодильник - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 917 5
Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1215 5
Климатическое оборудование - Фильтрация воздуха - HEPA - High Efficiency Particulate Air - High Efficiency Particulate Arrestance - высокоэффективное удержание частиц - Вид воздушных фильтров высокой эффективности 112 5
Аккумулятор электрический - Power Bank - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8374 4
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность 1245 4
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1119 3
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 3257 3
Утилизация мусора - Переработка отходов - Waste disposal - Рециклинг - Recycling 859 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 3482 3
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 5774 3
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 3196 3
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 5616 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5918 3
Google Android 12432 18
Microsoft Windows 2000 12612 7
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4339 5
Samsung Navibot - робот-пылесос 9 3
Xiaomi Mi Home 44 3
Dolby Pro Logic 95 2
Anker Eufy 5 2
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 766 2
Polaris PVCR 6 2
Honor - серия смартфонов 149 2
Microsoft Security Essentials - MSE 138 2
VK - Mail.ru Маруся - голосовой помощник 107 2
Яндекс.Алиса - Голосовой помощник - Voice assistant 372 2
Xiaomi Mi - Мобильные телефоны 394 2
Apple iOS 6722 2
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1433 2
DeLonghi ECAM 1 1
Apple - App Store 2565 1
Microsoft Xbox One - игровая приставка 257 1
Oracle Java - язык программирования 2751 1
Apple macOS 1693 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 3936 1
Яндекс.Плюс 102 1
Samsung NV - серия духовых шкафов 5 1
Samsung Family Hub - серия умных холодильников 10 1
Groupe SEB - Moulinex LM 2 1
Google Play - Google Store - Android Market 2897 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston WMSD 2 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 472 1
LG Multi Air Flow 12 1
Xiaomi Mi Smart Kettle - электрочайник 4 1
Redmond SkyKettle - электрочайник 9 1
LG Moist Balance Crisper - LG Magic Crisper - LG Ultra Fresh Crisper 17 1
Siemens Timelight - посудомоечная машина 2 1
Procter&Gamble - Oral-B 16 1
Unicorn - Ujin - MySmartFlat и Sapfir - Цифровая инфраструктура экосистемы жилого комплекса 13 1
NASA Discovery program - NASA Space Shuttle Discovery STS - Orbiter Vehicle Designation - Дискавери (шаттл) 95 1
Apple iPhone - серия смартфонов 6572 1
Dyson 360 Eye - робот-пылесос 4 1
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 218 1
Догадин Михаил 17 1
Румянцева Ирина 3 1
Dyson James - Дайсон Джеймс 29 1
Малахов Андрей 5 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39002 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 49969 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13077 11
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 14676 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 14925 6
Россия - РФ - Российская федерация 121478 6
Япония 12847 5
Германия - Берлин 697 5
Россия - ПФО - Казань 2333 4
Земля - планета Солнечной системы 9676 4
Южная Корея - Республика 6251 3
Солнце - звезда Солнечной системы 4891 2
Швеция - Королевство 3449 2
Австрия - Австрийская Республика 1110 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2304 1
Сатурн - Титан (спутник) 424 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3420 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 993 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1617 1
Азия - Азиатский регион 4633 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1762 1
Чехия - Чешская Республика 1276 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3285 1
Америка 2151 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюмень 698 1
Китай - Тайвань 3659 1
Бразилия - Федеративная Республика 2082 1
Румыния 709 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар 1520 1
Германия - Федеративная Республика 11760 1
Россия - СФО - Новосибирск 3663 1
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1321 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12777 1
Россия - дФО - Амурская область - Свободный 0 1
Монако Княжество 100 1
Италия - Милан 146 1
Южная Корея - Сеул 325 1
Словения - Республика 201 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 959 1
Дания - Королевство 909 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 10554 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3151 6
Электроэнергетика - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1397 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 10010 6
Ergonomics - Эргономика 1488 5
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 3371 4
Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 428 4
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 4357 3
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8815 3
Алкоголь - Алкогольные напитки - Вино - Виноделие 117 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения 1032 3
Русский язык - День русского языка - 6 июня 9883 2
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 3238 2
Алкоголь - Пиво - Beer - слабоалкогольный напиток 111 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 1827 1
Астрономия - Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 9317 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 2975 1
Парниковый эффект - оранжерейный или тепличный эффект - Greenhouse effect - Парниковый газ - Greenhouse gas - Углеродный след - Carbon footprint 518 1
НЛО - Неопознанный летающий объект - UFO - Unidentified flying object 39 1
Атомная энергетика - Атомная электростанция - Ядерное приборостроение - Термоядерная энергетика - Nuclear power industry - Thermonuclear reaction 2615 1
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 501 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Aviation industry - Aircraft construction 3783 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1153 1
Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 101 1
Здравоохранение - ЗОЖ - Здоровый образ жизни - Wellness - Велнес 103 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 2516 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 285 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для дома, интерьера, дачи и сада - Goods for home, cottage and garden 44 1
Торговля - FMCG&Retail - Товары для детей - Детские магазины - Goods for children - Children's stores 44 1
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1786 1
CNews - ZOOM.CNews 1757 5
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 1
Red Dot Design Award 54 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1209791, в очереди разбора - 896042.
Создано именных указателей - 104941.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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