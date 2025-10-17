Получите все материалы CNews по ключевому слову
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner серия роботов-пылесосов
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
Xiaomi Mi Robot Vacuum Cleaner и организации, системы, технологии, персоны:
|Росстандарт - ЦСМ ФБУ - Центр стандартизации и метрологии - Ростест-Москва ФБУ - Государственный региональный центр стандартизации, метрологии и испытаний в городе Москва и Московской области 75 1
|Мухина Наталия 1 1
|Чернов Федор 35 1
|Губанов Андрей 113 1
|Догадин Михаил 18 1
|CNews - ZOOM.CNews 1854 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1425167, в очереди разбора - 726808.
Создано именных указателей - 191611.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.