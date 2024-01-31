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Xiaomi Redmi TV Серия телевизоров
СОБЫТИЯ
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|31.01.2024
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Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick
«VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая интеграция позволяет пользователям
|10.07.2023
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Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена
Два одинаковых телевизора Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковы
|11.08.2021
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Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео
Дешевые ТВ для россиян Компания Xiaomi анонсировала в России новые смарт-ТВ серии Mi TV P1, глобальная премьера которой состоялась в мае 2021 г. Представители компании сообщили CNews, что на российском рынке будут доступны модели с экранами на 32, 43 и 55 дюймов по диагонали
|11.08.2021
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Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1
Xiaomi представила в России новую серию безрамочных телевизоров Mi TV P1. Пользователи Mi TV P1 могут погрузиться в мир любимого контента без границ благодаря безрамочному дизайну. Такое решение обеспечивает более высокое соотношение размера экрана и
|28.06.2021
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Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео
4К-новинки Xiaomi Компания Xiaomi анонсировала новые умные телевизоры линейки Mi TV 6 Extreme Edition. Премьера прошла в Китае, и новинки поступят в продажу поначалу в этой стране. О сроках их появления в других странах представители компании не рассказали. Mi TV
|09.02.2021
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Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung
Лучше и дешевле Компания Xaomi анонсировала новый телевизор премиум-класса Mi TV Q1 с диагональю 75 дюймов (190,5 см). Данную модель выделяет среди прочих экран на квантовых точках (Quantum Dot), и, по данным портала Neowin, это соперник смарт-ТВ Samsung Q80T, отличаю
|12.08.2020
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Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео
Телевизор «без экрана» Компания Xiaomi разработала интерьерный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition с практически полностью прозрачным OLED-экраном. В выключенном состоянии, по заявлениям разработчиков, он становится практически полностью незаметным. Xiaomi относ
|22.06.2020
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Xiaomi начала продажи в России дешевых смарт-ТВ с разрешением 4К
Недорогие ТВ из Китая Компания Xiaomi начала российские продажи двух новых смарт-телевизоров линейки Mi TV 4S, оба с поддержкой 4К-разрешения и расширенного динамического диапазона HDR10. Телевизоры поддерживают управление голосовых команд на русском языке и стоят дешевле на фоне ближайших кон
|25.05.2020
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Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона
Телевизор дешевле смартфона Xiaomi продемонстрировала свой новый телевизор начального уровня Mi TV 43 с модельным номером E43K. Модель характеризуется очень низкой ценой при достаточно современных спецификациях, включая 43-дюймовый (109-сантиметровый) дисплей и поддержку смарт-функций.
|03.04.2020
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Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов
квартале 2020 г. 24 марта 2020 г. она анонсировала 98-дюймовый (245 см) ТВ Max 98, вошедший в серию Redmi TV. В китайских магазинах он появится тоже 9 апреля 2020 г., где его стоимость составит
|12.12.2019
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Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена
Долгожданный релиз Компания Xiaomi начала розничные продажи своих телевизоров новой линейки Mi TV 5 Pro с дисплеями на «квантовых точках». Покупателям доступны пока лишь две модели из т
|28.11.2019
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Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена
Ultra HD недорого Компания Xiaomi анонсировала новый смарт-телевизор Mi TV 4X (55) 2020 Edition с 55-дюймовым (137,5 см) дисплеем и поддержкой разрешения 4К (Ultra HD, 3840x2160 пикселей). Модель готовится к глобальному релизу, который состоится 2 декабря 2019 г
|05.11.2019
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Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена
QLED задешево Компания Xiaomi продемонстрировала новые телевизоры линейки Mi TV 5 с экранами на «квантовых точках». Премьера прошла в Китае и объявлены цены ТВ для мес
|30.10.2019
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У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках»
QLED по версии Xiaomi Компания Xiaomi работает над созданием телевизоров новой линейки Mi TV 5. Как минимум один из них станет первым в ее модельном ряду телевизором с экраном на квантовых точках (Quantum LED, QLED). На момент публикации материала телевизоры с QLED и их аналогами
|29.08.2019
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Китайский гигант вывел на рынок дешевых смарт-ТВ огромную новинку. Цена
«сорвала покрывало» со своего первого телевизора дочерней линейки Redmi. Новинка получила название Redmi TV (в Китае она также будет известна как Redmi Red RiceTV) и разрешение 4К (Ultra HD),
|26.07.2019
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Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»
Ultra HD для всех Компания Xiaomi разрабатывает два дешевых телевизора из новой линейки Redmi TV, один из которых получит немалую диагональ – 70 дюймов. Их отличительной особенность
|18.06.2019
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Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены
Xiaomi представила несколько новинок в России. В их числе: смартфон Mi 9T, три модели умных телевизоров Mi TV, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones. Mi 9T будет доступен в России начиная с 28 июня по цене от 25 990 руб. Устройство оснащено процессором
|23.04.2019
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Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона
4К-ТВ по цене смартфона Компания Xiaomi обновила линейку смарт-телевизоров Mi TV, показав четыре модели различного уровня – ультрабюджетную, две топовых и одну среднего класса. Новинки различаются габаритами (от 32 до 60 дюймов), поддерживаемым разрешением (от HD до U
Xiaomi Redmi TV и организации, системы, технологии, персоны:
|GizmoChina 171 10
|GizChina - Издание 84 4
|CNews - ZOOM.CNews 1866 4
|Xiaomishka 4 3
|GSM Arena 78 2
|ITHome 46 2
|DigiTimes - Издание 1331 1
|DxOMark - Издание 36 1
|LetsGoDigital 10 1
|Neowin 217 1
|NDTV.com 3 1
|Bloomberg 1627 1
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