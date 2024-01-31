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Xiaomi Redmi TV Серия телевизоров

Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров

СОБЫТИЯ

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31.01.2024 Пользователи «VK Видео» получили быстрый доступ к видеоконтенту на устройствах Xiamo Mi TV, Mi Box и Mi Stick

«VK Видео» появились на устройствах Mi TV, Mi Box и Mi Stick компании Xiaomi. В феврале начнутся продажи телевизоров и приставок с брендированной кнопкой для быстрого доступа к приложению. Новая интеграция позволяет пользователям
10.07.2023 Xiaomi выпустила ультрадешевые телевизоры с огромными экранами и 4К-разрешением. Цена

Два одинаковых телевизора Компания Xiaomi выпустила два новых смарт-ТВ, доступных пока только на китайском рынке. Они называются Mi TV EA55 и Mi TV EA75 и, как пишет портал ITHome, относятся к категории бюджетных, если смотреть только на их стоимость. Mi TV EA55 и Mi TV EA75 – это два почти одинаковы
11.08.2021 Xiaomi привезла в Россию бюджетные безрамочные смарт-ТВ. Видео

Дешевые ТВ для россиян Компания Xiaomi анонсировала в России новые смарт-ТВ серии Mi TV P1, глобальная премьера которой состоялась в мае 2021 г. Представители компании сообщили CNews, что на российском рынке будут доступны модели с экранами на 32, 43 и 55 дюймов по диагонали
11.08.2021 Xiaomi запустила в России серию безрамочных телевизоров Mi TV P1

Xiaomi представила в России новую серию безрамочных телевизоров Mi TV P1. Пользователи Mi TV P1 могут погрузиться в мир любимого контента без границ благодаря безрамочному дизайну. Такое решение обеспечивает более высокое соотношение размера экрана и
28.06.2021 Xiaomi выпустила флагманские смарт-ТВ с высококлассными экранами. Они вдвое дешевле конкурентов. Видео

4К-новинки Xiaomi Компания Xiaomi анонсировала новые умные телевизоры линейки Mi TV 6 Extreme Edition. Премьера прошла в Китае, и новинки поступят в продажу поначалу в этой стране. О сроках их появления в других странах представители компании не рассказали. Mi TV

09.02.2021 Xiaomi создала премиальный смарт-ТВ с квантовыми точками на 1000 евро дешевле аналога Samsung

Лучше и дешевле Компания Xaomi анонсировала новый телевизор премиум-класса Mi TV Q1 с диагональю 75 дюймов (190,5 см). Данную модель выделяет среди прочих экран на квантовых точках (Quantum Dot), и, по данным портала Neowin, это соперник смарт-ТВ Samsung Q80T, отличаю
12.08.2020 Xiaomi создала уникальный прозрачный телевизор. Цена, видео

Телевизор «без экрана» Компания Xiaomi разработала интерьерный телевизор Mi TV LUX Transparent Edition с практически полностью прозрачным OLED-экраном. В выключенном состоянии, по заявлениям разработчиков, он становится практически полностью незаметным. Xiaomi относ
22.06.2020 Xiaomi начала продажи в России дешевых смарт-ТВ с разрешением 4К

Недорогие ТВ из Китая Компания Xiaomi начала российские продажи двух новых смарт-телевизоров линейки Mi TV 4S, оба с поддержкой 4К-разрешения и расширенного динамического диапазона HDR10. Телевизоры поддерживают управление голосовых команд на русском языке и стоят дешевле на фоне ближайших кон
25.05.2020 Xiaomi выпустила 43-дюймовый телевизор по цене очень дешевого смартфона

Телевизор дешевле смартфона Xiaomi продемонстрировала свой новый телевизор начального уровня Mi TV 43 с модельным номером E43K. Модель характеризуется очень низкой ценой при достаточно современных спецификациях, включая 43-дюймовый (109-сантиметровый) дисплей и поддержку смарт-функций.
03.04.2020 Xiaomi выпустила 4К-телевизоры на 60 и 75 дюймов в разы дешевле аналогов

квартале 2020 г. 24 марта 2020 г. она анонсировала 98-дюймовый (245 см) ТВ Max 98, вошедший в серию Redmi TV. В китайских магазинах он появится тоже 9 апреля 2020 г., где его стоимость составит
12.12.2019 Дешевые телевизоры Xiaomi на «квантовых точках» поступили в продажу. Цена

Долгожданный релиз Компания Xiaomi начала розничные продажи своих телевизоров новой линейки Mi TV 5 Pro с дисплеями на «квантовых точках». Покупателям доступны пока лишь две модели из т
28.11.2019 Xiaomi выпустила дешевый 4К-телевизор с большим экраном. Цена

Ultra HD недорого Компания Xiaomi анонсировала новый смарт-телевизор Mi TV 4X (55) 2020 Edition с 55-дюймовым (137,5 см) дисплеем и поддержкой разрешения 4К (Ultra HD, 3840x2160 пикселей). Модель готовится к глобальному релизу, который состоится 2 декабря 2019 г
05.11.2019 Xiaomi выпустила дешевые телевизоры на «квантовых точках». Цена

QLED задешево Компания Xiaomi продемонстрировала новые телевизоры линейки Mi TV 5 с экранами на «квантовых точках». Премьера прошла в Китае и объявлены цены ТВ для мес
30.10.2019 У Xiaomi готов сверхтонкий дешевый телевизор на «квантовых точках»

QLED по версии Xiaomi Компания Xiaomi работает над созданием телевизоров новой линейки Mi TV 5. Как минимум один из них станет первым в ее модельном ряду телевизором с экраном на квантовых точках (Quantum LED, QLED). На момент публикации материала телевизоры с QLED и их аналогами
29.08.2019 Китайский гигант вывел на рынок дешевых смарт-ТВ огромную новинку. Цена

«сорвала покрывало» со своего первого телевизора дочерней линейки Redmi. Новинка получила название Redmi TV (в Китае она также будет известна как Redmi Red RiceTV) и разрешение 4К (Ultra HD),

26.07.2019 Xiaomi готовит 4К-телевизоры Redmi «по смешной цене»

Ultra HD для всех Компания Xiaomi разрабатывает два дешевых телевизора из новой линейки Redmi TV, один из которых получит немалую диагональ – 70 дюймов. Их отличительной особенность
18.06.2019 Xiaomi запустила в России Mi 9T, телевизоры Mi TV и Mi Smart Band 4. Цены

Xiaomi представила несколько новинок в России. В их числе: смартфон Mi 9T, три модели умных телевизоров Mi TV, фитнес-браслет Mi Smart Band 4 и беспроводные наушники Mi True Wireless Earphones. Mi 9T будет доступен в России начиная с 28 июня по цене от 25 990 руб. Устройство оснащено процессором

23.04.2019 Xiaomi выпустила сверхдешевые 4К-телевизоры по цене смартфона

4К-ТВ по цене смартфона Компания Xiaomi обновила линейку смарт-телевизоров Mi TV, показав четыре модели различного уровня – ультрабюджетную, две топовых и одну среднего класса. Новинки различаются габаритами (от 32 до 60 дюймов), поддерживаемым разрешением (от HD до U

Публикаций - 66, упоминаний - 93

Xiaomi Redmi TV и организации, системы, технологии, персоны:

Xiaomi - Сяоми 2232 62
Samsung Electronics 11065 32
LG Electronics 3735 16
Huawei 4677 12
Sony 6739 11
Apple Inc 13156 10
Amlogic 57 9
Google LLC 12690 8
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 6
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 241 5
BBK OnePlus 298 5
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 332 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Microsoft Corporation 25775 4
MediaTek - Ralink 595 4
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 4
Samsung - Harman - JBL 243 3
BOE Technology 48 3
Huaxing Optoelectronics 3 3
Flipkart Group 21 3
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 3
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
Huawei CBG - Huawei Consumer Business Group 121 2
Leff 7 2
Yuno 8 2
MStar Semiconductor - 晨星半導體股份有限公司 - Chénxīng Bàndǎotǐ Gǔfèn Yǒuxiàn Gōngsī 36 2
X Corp - Twitter 2938 2
BBK OPPO Electronics 484 2
DEXP 64 2
BBK Electronics Corp 332 2
VK - Mail.ru Group 3602 2
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 435 2
Philips 2099 2
HMD Global - Nokia 144 2
Lenovo Motorola 3566 2
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 1
Sharp Corporation 1062 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
Canalys 236 1
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 9
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 253 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 4
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 327 3
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 43 3
TÜV Rheinland Group 181 2
Pandao 24 2
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 2
Hyundai Motor Company 436 2
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 152 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Red Bull GmbH - Red Bull Racing - Red Bull Air Race - Red Bull Jump&Freeze - Red Bull Media House 31 1
Yamaha - Ямаха 110 1
Импроком - Импровизаторы 4 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 40
Государственный Эрмитаж - музей изобразительного и декоративно-прикладного искусства - Официальная гостиница Государственного Эрмитажа 193 1
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 1
U.S. PTO - USPTO - the United States Patent and Trademark Office - Ведомство по патентам и товарным знакам США 217 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
VDE - Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik - Немецкая ассоциация электротехники, электроники и информационных технологий 18 1
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 63
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 50
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 49
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 44
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 43
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 41
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 38
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 37
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 37
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 37
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 36
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1192 36
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 32
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 32
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 32
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1270 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 26
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 24
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 24
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1155 20
DTS HD - DTS-HD MA - DTS-HD Master Audio - DTS++ - DTS-HD High Resolution Audio - Digital Theater System - Семейство систем цифровой многоканальной звукозаписи 414 19
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 19
Контрастность 3042 17
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 422 17
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 16
S/PDIF - S/P-DIF - SPDIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 376 16
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 16
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3583 14
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2428 13
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 13
DCI-P3 - Охват цветового пространства 341 12
ПДУ - Пульт ДУ - пульт дистанционного управления - RCU - remote control unit 874 12
8K UHD - 8K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 400 12
Наушники - Headphones 4479 11
Аудиовизуальные решения - AV-системы - AV-решения - AV-инфраструктура - Видеосистема 486 11
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 11
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 10
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8777 9
MEMC - Motion Estimation, Motion Compensation - технология сглаживания картинки 178 9
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 9
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 54 34
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 444 34
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 30
Google Android TV 381 28
Xiaomi PatchWall 44 27
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 24
Google Android 15244 22
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 282 17
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 15
Dolby Vision 282 11
Xiaomi OLED-телевизоры 20 11
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 29 11
Google YouTube - Видеохостинг 3002 10
Honor Smart Screen - серия телевизоров 17 9
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 309 8
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 407 7
Xiaomi MIUI TV 15 7
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 7
Huawei Harmony OS - HMOS - Harmonica 252 7
Prime Video - видеосервис 19 6
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 42 6
Xiaomi Redmi Note - Серия смартфонов 313 6
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 6
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 5
Google Chromecast 91 5
Samsung The Frame - Телевизор 29 5
Microsoft SmartScreen 49 5
Xiaomi Redmi A - серия смартфонов 184 5
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 332 5
Google Android 9 - Android Pie 217 5
Samsung Electronics - Tizen OS - Linux 260 4
LG Nanocell 32 4
Huawei - HiSilicon - Hongjun - серия чипсетов 4 4
Hotstar - видеосервис 5 4
BBK OnePlus TV 11 4
Samsung Q - серия телевизоров 7 4
Xiaomi Mi ART TV 6 4
Xiaomi QE - серия телевизоров 4 4
Apple TV - Стриминговый видеосервис - Онлайн-кинотеатр 329 4
Mali-T ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 150 4
Chengdong Yu - Чэндун Ю 8 2
Кушнарев Андрей 21 1
Ming Zhao - Мин Чжао 9 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 21 1
Jun Lei - Цзунь Лей 46 1
Man Yu - Мань Юй 9 1
Xiaoshuang Li - Сяошуан Ли 1 1
Roymans John - Ройманс Джон 1 1
Дибров Дмитрий 5 1
Пушной Александр 8 1
Мусагалиев Азамат 6 1
Харламов Игорь - Харламов Гарик 6 1
Старый Андрей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 53
Индия - Bharat 5870 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Европа 24964 5
Южная Корея - Республика 7052 4
Япония 13807 4
Германия - Федеративная Республика 13221 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 2
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 2
Китай - Тайвань 4245 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 2
Европа Западная 1496 1
Китай - Пекин - Beijing 1096 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
Сингапур - Республика 1953 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 1
Нидерланды 3746 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 28
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 6
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 957 3
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 3
Торговля розничная - Чёрная пятница (распродажи) 351 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 838 2
Торговля розничная - Cyber Monday - Киберпонедельник - понедельник, наступающий после Чёрной пятницы, которая даёт старт сезона распродаж в Соединённых Штатах, между Днём благодарения и Рождеством 53 2
Нанотехнология - Nanotechnology - междисциплинарная наука - область фундаментальной и прикладной науки и техники 874 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 1
Федеральный закон 210-ФЗ - Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг 850 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х (с 1996 по 2010 года) 335 1
Ergonomics - Эргономика 1755 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1843 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 1
Лёгкая промышленность - Текстильная промышленность - Ткацкая промышленность - Ткани - Textile industry - Fabrics 1375 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Здравоохранение - Отоларингология 187 1
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2012 1
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 703 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 1
Импортозамещение - параллельный импорт 618 1
GizmoChina 171 10
GizChina - Издание 84 4
CNews - ZOOM.CNews 1866 4
Xiaomishka 4 3
GSM Arena 78 2
ITHome 46 2
DigiTimes - Издание 1331 1
DxOMark - Издание 36 1
LetsGoDigital 10 1
Neowin 217 1
NDTV.com 3 1
Bloomberg 1627 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 2
TrendForce 187 1
Counterpoint Research 110 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 4
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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