Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 187139
ИКТ 14490
Организации 11239
Ведомства 1493
Ассоциации 1072
Технологии 3541
Системы 26488
Персоны 80843
География 2984
Статьи 1574
Пресса 1264
ИАА 739
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2744
Мероприятия 878

MEMC Motion Estimation, Motion Compensation технология сглаживания картинки


Технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) работает следующим образом: специальный алгоритм анализирует два последовательных кадра, определяет движение объектов между ними и создает промежуточные кадры, которые заполняют пробелы между исходными кадрами. Это позволяет создать плавное и четкое изображение даже при быстром движении.

СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


10.12.2025 Skyworth представила новые Nexo Mini LED телевизоры с матовым экраном Matte Screen Ultra 1
20.11.2025 Обзор телевизора HARPER 55Q970TS с AI-караоке и матрицей QD Mini-LED 1
18.11.2025 Лучшие устройства Dreame на распродаже в Черную пятницу: выбор ZOOM 1
22.10.2025 Лучшие телевизоры с OLED-экраном стоимостью до 150 000 рублей: хиты продаж 1
27.09.2025 Как выбрать телевизор для игр в 2025 году: за что нужно платить? 1
08.09.2025 Самые тонкие телевизоры-картины для установки на стену: выбор ZOOM 1
25.08.2025 Лучшие 55-дюймовые телевизоры с MiniLED в 2025 году: выбор ZOOM 1
19.08.2025 Модельный ряд ИИ-телевизоров «Яндекса» пополнили две новые «ТВ Станции» — с экранами MiniLED и QLED 1
18.08.2025 За какие функции и характеристики телевизора нужно платить в 2025 году 3
13.08.2025 Ученые МГУ повышают устойчивость ИИ-систем к мошенничеству в банковских транзакциях 1
07.08.2025 Лазерный проектор 4K Hisense M2 Pro доступен российским потребителям 1
01.07.2025 Skyworth и «Технопарк» объявляют о стратегическом партнерстве 1
17.06.2025 Skyworth привезла в Россию домашний кинотеатр 1
29.05.2025 «М.Видео-Эльдорадо» начинает эксклюзивные продажи линейки телевизоров TCL P8K 1
26.05.2025 Гиганты экрана: самые большие телевизоры, которые можно купить 1
24.04.2025 Новую систему накопления электроэнергии для ответственных потребителей создали в МФТИ 1
31.03.2025 Любимый россиянами бренд выпустил дешевые модели ТВ с большими экранами miniLED. Опрос 1
27.02.2025 Обзор лазерного мини-проектора Hisense C2 Ultra: 300 дюймов в 4К 1
24.02.2025 Флагманские OLED-телевизоры от Skyworth стали доступны по всей России 1
17.02.2025 Лучшие телевизоры 4K с русскоязычным голосовым помощником: хиты продаж 1
12.02.2025 Выпущен невероятно дешевый телевизор Xiaomi с большим экраном и с разрешением 4К 1
10.02.2025 Лучшие 65-дюймовые телевизоры 4K Smart TV начала 2025 года: выбор ZOOM 1
04.12.2024 Первые телевизоры Digma Pro с технологией OLED 1
02.12.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED65BU7100: новый стандарт домашнего комфорта 1
21.11.2024 Обзор ультракороткофокусного лазерного проектора Hisense PL2SE — больше, чем кинотеатр  1
11.11.2024 В России стартовали продажи телевизоров Skyworth с диагональю 100 дюймов 1
18.10.2024 Hisense представила лазерный мини-проектор C2 Ultra в рамках программы Designed for Xbox 1
10.10.2024 Обзор телевизора Hyundai H-LED75BU7009: яркий и тонкий гигант 1
09.10.2024 Hisense расширяет продуктовую линейку лазерных проекторов 1
12.09.2024 Гигантский телевизор почти даром. Xiaomi выпустила 85-дюймовый смарт-ТВ дешевле старого iPhone 1
10.07.2024 Обзор Hyundai H-LED55OBU7700: OLED-телевизор с Android TV 10 3
04.07.2024 Обзор ТВ DIGMA PRO QLED 65L: универсальный телевизор для всей семьи 3
24.06.2024 Hisense анонсировала новые модели телевизоров в России 1
06.05.2024 По-настоящему гигантские ТВ стали доступными. Выпущен 100-дюймовый телевизор по цене iPhone 1
27.04.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 — новый эталон домашнего кинотеатра 1
26.04.2024 «Квантовые точки» больше не роскошь. Xiaomi выпустила россыпь сверхдешевых телевизоров с QLED. Стоит ждать продаж в России 1
16.04.2024 На рынок вышли первые российские телевизоры с miniLED-дисплеями — флагманы новой линейки Sber Line S 1
09.04.2024 Первая коллекция телевизоров QLED+ от Digma Pro 1
15.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1
14.02.2024 Hisense Laser Mini Projector C1 поступил в продажу в России 1

Публикаций - 159, упоминаний - 172

MEMC и организации, системы, технологии, персоны:

Nvidia Corp 3733 27
Xiaomi 1971 24
Hisense Group Holdings - Айсенс Рус 199 19
Samsung Electronics 10625 15
Google LLC 12258 14
Microsoft Corporation 25237 12
Apple Inc 12628 11
LG Electronics 3675 10
Sony 6634 9
Yandex - Яндекс 8437 8
TCL Corporation - TCL Electronics - Тиэсэл Рус 263 7
Huawei 4221 6
Adobe Systems 1571 6
AMD Graphics Product Group - ATI 964 6
Digma 237 6
MediaTek - Ralink 570 5
Intel Corporation 12541 5
Hitachi - Хитачи 1481 5
Samsung - Harman - JBL 234 5
Haier Group 206 4
Nvidia - 3Dfx Interactive 68 4
Toshiba Corporation 2955 4
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5739 4
Skyworth Group - Skyworth Digital 32 3
1С-СофтКлаб - SoftClub 1139 3
Applied Materials 300 3
Leadtek 60 3
BBK OnePlus 257 3
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 3
СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 384 3
Philips 2076 3
AMD - Advanced Micro Devices 4469 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2657 3
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 349 3
Samsung - Harman Kardon - Harman Multimedia - Harman International Industries 329 3
TI - Texas Instruments Incorporated 826 3
AMD Radeon Technology Group - AMD Graphics Products Group - AMD Computing and Graphics Business Group - ATI Systems - ATI Technologies - Canadian semiconductor technology corporation 176 2
Titanium 85 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 898 2
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 783 2
Netflix - онлайн-кинотеатр 503 9
Hyundai Motor Company 419 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2694 4
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 225 4
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 402 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 3
Автоприбор НПК 6 3
TÜV Rheinland Group 163 3
Hisense - Gorenje - Горенье БТ 118 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8175 3
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1640 3
Россети Ленэнерго 1699 2
Связной ГК 1384 2
Евросеть 1417 2
Megogo - Онлайн-кинотеатр - OTT/VOD медиасервис 88 2
TVzavr - ТиВиЗавр - онлайн-кинотеатр 42 2
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 285 2
Сбер - Мегамаркет - СберМегаМаркет - Goods.ru - маркетплейс 182 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Белый Ветер 362 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
Резонанс НПП 389 1
InfraGard 3 1
Ценалом 2 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 477 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 158 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 971 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2763 1
Лента - Сеть розничной торговли 2268 1
Газпром ПАО 1416 1
Walt Disney Company 636 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Амедиа - Amedia TV - Амедиа Продакшн - А Сериал - Amediateka - Амедиатека - Онлайн-кинотеатр 140 1
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1002 1
Холодильник.ру - Holodilnik.Ru - Эдил-Импорт 84 1
BMW Group 465 1
Государственная Третьяковская галерея - Третьяковка - Новая Третьяковка 72 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5232 23
UK Ofcom - Office of Communications 31 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12846 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6274 1
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1173 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5230 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1276 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 638 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 337 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2079 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 351 8
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 534 2
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
CTA - Consumer Technology Association - Ассоциация потребительских технологий 7 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1486 1
4К UHD - 4К Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3711 74
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17841 66
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7372 66
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21823 59
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10325 57
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12969 56
HDR - High Dynamic Range - Расширенный динамический диапазон экрана 1167 56
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4033 54
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26093 53
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 7664 46
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9868 45
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9511 43
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25705 42
Dolby Vision 238 42
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27191 42
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12904 41
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57376 37
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1097 36
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6309 32
Наушники - Headphones 4300 30
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3790 29
Электроника - Дисплей - QLED - Quantum Dot Display - Дисплей на квантовых точках 379 28
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10532 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18151 27
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта - vGPU - Виртуальный графический ускоритель 4186 26
Контрастность 2952 25
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2223 24
Речевые технологии - VoiceTech - Биометрия голосовая - Pick-by-Voice - технология голосового управления - Wake on Voice - технология распознавания голосовых команд - Голосовой интерфейс - Voice interfaces 1144 23
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11194 21
DCI-P3 - Охват цветового пространства 298 19
Электроника - Дисплей - OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 1385 19
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10238 18
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4829 18
S/PDIF - S/P-DIF - Sony/Philips Digital Interface (Interconnect) Format - Оптический аудиовыход - международный стандарт передачи с помощью нескольких разъёмов и кабелей звука в цифровом виде 349 18
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15007 18
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2987 17
Микрофон - Microphone 2705 17
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14379 17
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2654 17
WiFi 5 - IEEE 802.11ac - IEEE 802.11n 1132 16
Dolby Atmos Sound System - Dolby Atmos Virtual 332 35
Google Android TV 351 25
Google Android 14682 24
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1171 22
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1416 21
Hisense VIDAA U OS - Hisense VIDAA Store 57 17
Google YouTube - Видеохостинг 2886 14
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 504 13
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4092 13
Microsoft Windows 16329 12
AMD Radeon FreeSync - AMD Freesync Premium Pro 268 12
Xiaomi Redmi Smart TV - Xiaomi Smart TV X 28 11
Google Play - Google Store - Google Android Market 3431 11
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1882 10
Xiaomi Redmi TV - Серия телевизоров 64 9
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 856 9
Xiaomi PatchWall 43 8
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 274 7
Xiaomi MIUI - MI User Interface - Операционная система на Android 276 7
Google Chromecast 86 7
Apple iOS 8243 7
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 832 7
Khronos Group - OpenGL - Open Graphics Library - Язык программирования 273 7
Microsoft DirectX 718 7
Digma Pro 67 6
Xiaomi Mi Ecosystem - Мобильные телефоны 438 6
Xiaomi Mi TV - Серия телевизоров 53 6
Apple Mac - Apple Macintosh 3048 6
Dolby Digital - система цифрового многоканального звука 421 5
Nvidia SLI 163 5
Apple MacBook Pro 536 5
Qualcomm Snapdragon 8cx - Snapdragon 8Gx 832 5
Nvidia PureVideo 55 5
Xiaomi Redmi Max - Серия смартфонов 11 5
Microsoft Xbox One - игровая приставка 265 5
Prime Video - видеосервис 18 5
Linux OS 10899 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7364 5
Hisense - Hisense ULED - серия телевизоров - дисплей на квантовых точках 40 5
Apple AirPlay 122 5
Бровкин Дмитрий 55 2
Ширшов Павел 76 2
Шевелев Сергей 9 2
Zhao George - Чжао Джордж 17 2
Хен-сэй Пак - Hyoung-sei Park 3 1
Ерёмин Вадим 8 1
Готальский Михаил 95 1
Трещук Андрей 22 1
Бабинцев Василий 24 1
Мякишева Марина 84 1
Храмцовская Наталья 48 1
Ксенин Алекс 311 1
Солонин Виталий 89 1
Константинов Константин 32 1
Мельник Сергей 22 1
Адров Дмитрий 34 1
Сударева Галина 7 1
Темиров Дени 6 1
Desai Ujesh - Десэй Юджеш 4 1
Капустина Евгения 5 1
Завгородний Павел 2 1
Климов Артем 2 1
Чехович Юрий 8 1
Лукоянов Владимир 8 1
Newman Edward - Ньюман Эдвард 2 1
Levy Carmi - Леви Карми 3 1
Ясь Татьяна 1 1
Pierce Chris - Пирс Крис 3 1
Крымов Вячеслав 2 1
Антошечкина Елена 2 1
Meyerson Bernard - Меерсон Бернар 7 1
Meyerson Bernard - Мейерсон Бернард 4 1
Hongwei Wang - Хунвэй Ван 13 1
MacKinnon Peter - МакКиннон Питер 3 1
Peddie Jon - Педди Джон 6 1
Brown Jeff - Браун Джефф 16 1
Артюшин Юрий 1 1
Ильюшин Евгений 1 1
Alahuhta Matti - Алахухта Матти 6 1
Lau Pete - Лау Пит - Ло Пит 17 1
Россия - РФ - Российская федерация 156876 78
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18215 27
Европа 24637 15
Солнце - звезда Солнечной системы 5348 14
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53460 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45713 8
Индия - Bharat 5697 7
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13566 7
Германия - Федеративная Республика 12936 6
Япония 13548 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18571 5
Китай - Тайвань 4136 4
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1640 4
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 901 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 157 3
Южная Корея - Республика 6858 3
Швеция - Королевство 3715 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14488 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4271 3
Россия - СФО - Новосибирск 4650 3
Италия - Итальянская Республика 4429 3
Испания - Королевство 3760 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2666 3
Солнечная система - Solar system 2546 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 801 2
Финляндия - Финляндская Республика 3658 2
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1451 2
Ирландия - Республика 1025 2
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3222 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1332 2
Франция - Французская Республика 7975 2
Дания - Королевство 1318 2
Польша - Республика 2001 2
Португалия - Португальская Республика 938 2
Китай - Шаньдун - Циндао 23 2
США - Калифорния - Лос-Анджелес - Голливуд 512 1
Великобритания - Уэльс 117 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Испания - Каталония 33 1
Франция - Канны 112 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26003 28
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6408 21
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5283 17
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3173 16
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 12
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 677 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31933 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5906 8
Ergonomics - Эргономика 1688 7
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20393 7
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3727 7
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10534 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51300 5
Энергетика - Energy - Energetically 5525 5
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1445 5
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3660 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55040 4
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 482 4
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2968 4
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2146 4
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 641 4
Английский язык 6876 3
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1656 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17411 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2918 3
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1556 3
Энергетика - Энергообеспечение - Энергопотребление - обеспечение и потребление энергии 993 3
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6322 3
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4940 3
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1549 3
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5285 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15125 2
Физика - Physics - область естествознания 2836 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 948 2
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5703 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3703 2
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6969 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8543 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1187 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3187 2
CNews - ZOOM.CNews 1854 7
GizmoChina 152 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11408 2
MTV - музыкально-развлекательный телеканал 198 1
MacWorld 133 1
CNews RND - R&D.CNews 2274 1
PCPro 53 1
Times 648 1
Mac Observer 5 1
GSM Arena 76 1
DxOMark - Издание 36 1
The Washington Post 342 1
The Register - The Register Hardware 1696 1
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1251 1
ITHome 40 1
GizChina - Издание 81 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 4
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 120 3
Jon Peddie Research 42 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 201 1
BCG Россия онлайн 6 1
BCG - Boston Consulting Group 111 1
IDC - International Data Corporation 4943 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1636 2
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 292 2
Huawei ICT Academy - ИКТ-Академия Huawei - Huawei Network Academy - Сетевая академия Huawei 23 1
РАН - Российская академия наук 2014 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1088 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 148 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7644 7
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 605 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2604 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
MacWorld Expo 35 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 725 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 933 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 12.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1406340, в очереди разбора - 733023.
Создано именных указателей - 187139.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие умные лампы и световые будильники с имитацией рассвета: выбор ZOOM

Обзор HARPER UCH-715: сетевой фильтр с функцией быстрой зарядки

Как правильно составить запрос для нейросети: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Ученые используют ген долголетия, который есть у людей старше 100 лет, чтобы замедлить быстрое старение

Произошло рекордное извержение черной дыры — она сияет ярче 10 триллионов Солнц

OLED объединили с метаповерхностями: голографические гаджеты из фантастики — уже реальность
Показать еще