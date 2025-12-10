Технология MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation) работает следующим образом: специальный алгоритм анализирует два последовательных кадра, определяет движение объектов между ними и создает промежуточные кадры, которые заполняют пробелы между исходными кадрами. Это позволяет создать плавное и четкое изображение даже при быстром движении.