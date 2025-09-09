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Ostec Остек Остек-СМТ Остек-Электро

Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро
 

Наталья Иванова, Руководитель направления развития бизнес- процессов, ГК Остек "Внедрение 1С:ERP в Группе компаний Остек"  Конференция CNews 03.07.2025 | Москва "ERP-системы 2025"

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* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


09.09.2025 Конференция CNews «Low-code и no-code» состоится 14 октября 2
29.07.2025 Как ERP превращаются в экосистему цифровых решений 2
28.07.2025 Цифровой трансформацией теперь может заниматься любой сотрудник 1
20.11.2024 Более 150 отечественных производителей электроники представят свои передовые разработки 1
14.10.2024 Евгений Липкин, «Остек-СМТ»: Нужно наращивать не только объемы, но и эффективность производства радиоэлектронной аппаратуры 2
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 3
20.02.2019 Внедрение BPM тормозит «человеческий фактор» 1
14.11.2016 Стадион «Динамо» будет защищен ИТ-системой «Астероса» 1
25.03.2014 В Москве пройдет Международный форум Semicon Russia 2014 1
25.09.2012 В России выпустили первую 90-нм электронику 1
25.09.2012 «Ситроникс Микроэлектроника» начинает продажи продукции с топологическим уровнем 90 нм 1
03.10.2011 NaviCon Group автоматизировал казначейство в компании «Остек» 2
28.10.2008 18 ноября в Москве состоится конференция по структурированным кабельным системам 1
15.05.2008 2 июня состоится SEMICON Russia 2008 1
22.04.2008 2 июня состоится SEMICON Russia 2008 1
01.04.2008 2 июня откроется конференция Semicon Russia 2008 1
21.03.2007 Россия получит свои комплектующие ПК и телевизоров 1
11.08.2004 "Остек" внедрила Microsoft Navision 1

Публикаций - 19, упоминаний - 25

Ostec и организации, системы, технологии, персоны:

Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1445 3
Applied Materials 304 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3419 2
HP Inc. 5868 2
9448 2
Элемент ГК - Микрон - Micron 1662 2
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1899 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4840 2
Ситроникс Микроэлектроника - Ситроникс Микроэлектронные Решения 64 2
ЗИТЦ - Зеленоградский инновационно-технологический центр 16 2
Росатом - Инжект НПП - Научно-производственное предприятие 10 1
Провенто 2 1
Microtech - Микротех 4 1
КМП - Корпорация морского приборостроения - Моринсис-Агат Концерн - Моринформсистема-Агат Концерн - Тайфун - Калужский приборостроительный завод 12 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 97 1
Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 21 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Павертек - Павертех 1 1
Sorb Engineering - Сорб Инжиниринг 3 1
Cryotrade Engineering - Криотрейд Инжиниринг 2 1
Тайбер 1 1
Росизолит 1 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
TE Connectivity - Tyco Electronics - AMP Incorporated - Tyco Electronics Subsea Communications - TyCom - Tyco Telecommunications - Tyco Undersea Systems - Tyco Submarine Systems 30 1
Samsung Electronics 10974 1
Ростелеком 10831 1
МегаФон 10542 1
Microsoft Corporation 25663 1
Apple Inc 13038 1
BQ - Bright & Quick - Новая линия 408 1
IBM - International Business Machines Corp 9666 1
Oracle Corporation 7044 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2374 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1262 1
ABB Group - Asea Brown Boveri 328 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 493 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1099 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 406 1
Silicon Saxony - Силиконовая Саксония 17 3
Автоприбор НПК 6 3
ГПБ - Газпромбанк 1255 2
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 192 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 609 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 353 2
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
ЭБР ЮК - ЭБР Юридическая компания - EBR Law company 75 1
Arlift - Арлифт 16 1
World Dent - Ворлд Дент 1 1
Платежи и Расчеты НКО - Расчетная палата Самарской валютной межбанковской биржи 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2074 1
Почта России ПАО 2330 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3122 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 426 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 545 1
МКБ - Московский кредитный банк 647 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 606 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1873 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 316 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 490 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 232 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 266 1
GFG - Lamoda - Купишуз 214 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 360 1
Русагро Группа Компаний 363 1
Северсталь ПАО - Severstal 614 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2379 1
Газпром нефть 701 1
DB Schenker - Шенкер АО 21 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1845 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 138 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 25 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 338 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 104 1
Калининград - футбольный стадион 4 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 306 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13568 3
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 780 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 607 2
Федеральное казначейство России 1935 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3783 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6486 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2053 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3176 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2299 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1926 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2120 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3396 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2828 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 206 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 109 1
ЕврАзЭС - Евразийское экономическое сообщество 42 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 53 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 57 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1664 1
АКРП Консорциум дизайн-центров - Ассоциация консорциумов дизайн-центров и предприятий радиоэлектронной промышленности 19 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 808 1
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 136 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
PEX Network - Process Excellence Network 16 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60713 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25000 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63826 6
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Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2485 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 660 1
ТЭО - технико-экономическое обоснование 59 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11312 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 515 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12135 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1453 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1345 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3097 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3919 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10144 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2689 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5683 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1636 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5410 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9060 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5064 1
NDA - Non-disclosure agreement - Соглашение о неразглашении 241 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6090 1
ТВЦ - ТВ Центр - Столица - телеканал 73 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 2
Российский рынок ERP 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8519 1
Gartner - Гартнер 3647 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Frost & Sullivan 207 1
CNews Инновация года - награда 152 1
Gartner Hype Cycle - Кривая развития технологий - Plateau of Productivity - Плато продуктивности 52 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
Субмикрон НИИ 9 2
Зерокодер 7 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1421 1
РАН - Российская академия наук 2091 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 60 1
IMEC - Interuniversity Microelectronics Centre 20 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 184 1
Ростех - Росэлектроника - Циклон ЦНИИ 10 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
ВНИИР ФГБУ - МНИИРИП - Мытищинский научно-исследовательский институт радиоизмерительных приборов ФГУП 8 1
Росстандарт - ВНИИФТРТИ - Всероссийский научно-исследовательский институт физико-технических и радиотехнических измерений 16 1
РАН СО ИСЭ - Институт сильноточной электроники Сибирского отделения РАН 4 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1280 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2176 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1266 1
CNews FORUM Кейсы 302 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 735 1
SEMICON 13 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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