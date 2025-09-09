Ostec Остек Остек-СМТ Остек-Электро

Наталья Иванова, Руководитель направления развития бизнес- процессов, ГК Остек "Внедрение 1С:ERP в Группе компаний Остек" Конференция CNews 03.07.2025 | Москва "ERP-системы 2025"

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 5 дел, на cумму 24 075 719 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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