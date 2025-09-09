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Ostec Остек Остек-СМТ Остек-Электро
Наталья Иванова, Руководитель направления развития бизнес- процессов, ГК Остек "Внедрение 1С:ERP в Группе компаний Остек" Конференция CNews 03.07.2025 | Москва "ERP-системы 2025"
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 5 дел, на cумму 24 075 719 ₽*
СОБЫТИЯ
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Ostec и организации, системы, технологии, персоны:
|Иванова Наталья 11 3
|Красников Геннадий 72 2
|Костюк Евгений 1 1
|Танчев Александр 1 1
|Патракова Анжела 14 1
|Левин Николай 1 1
|Ермаков Максим 2 1
|Чиченев Алексей 1 1
|Судаков Андрей 1 1
|Евсеев Артем 53 1
|Липкин Евгений 1 1
|Соболев Роман 47 1
|Чаплыгина Евгения 3 1
|Ромащев Станислав 22 1
|Прокопович Владислав 15 1
|Кресюн Владимир 4 1
|Shun Lap - Шун Лап 2 1
|Гончаров Кирилл 5 1
|Хохлун Андрей 1 1
|Шабалина Анастасия 1 1
|Глушанок Павел 2 1
|Фарберов Александр 28 1
|Варжавин Иван 29 1
|Куделина Елена 2 1
|Пепельницына Галия 2 1
|Суровец Дмитрий 114 1
|Копаев Геннадий 16 1
|Шадаев Максут 1201 1
|Греф Герман 484 1
|Сергеев Сергей 177 1
|Кучугин Илья 42 1
|Лигачев Глеб 119 1
|Овчинников Павел 7 1
|Шингарев Павел 21 1
|Кузнецов Вячеслав 3 1
|Новиков Сергей 47 1
|Фомичев Александр 2 1
|Волостнов Алексей 8 1
|Шевцов Андрей 3 1
|Тюнин Андрей 1 1
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