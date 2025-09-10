Разделы

Cryotrade Engineering Криотрейд Инжиниринг


УПОМИНАНИЯ


10.09.2025 В России импортозаместили криостаты, необходимые для работы квантовых компьютеров 1
13.06.2024 США ввели тотальные санкции против россиян. Им запрещено оказывать ИТ-услуги, перекрываются поставки электроники 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Cryotrade Engineering и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3280 1
8722 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1818 1
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 392 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4337 1
Ростех - Росэлектроника - Вега - Концерн радиостроения 34 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1357 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 46 1
Nvidia Corp 3648 1
Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 71 1
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 60 1
ИКС - Микран НПФ - научно-производственная фирма 52 1
SR Space - СР Спейс - Success Rockets - SR Rockets, СР Рокетс - SR Satellites, Ср Сателлит - SR Data, СР Дата - SR Oko, СР Око - SR Sar, СР Инвест - СР Нет - SR CMS, СР КМС - Успешные ракеты 15 1
Ростех - Росэлектроника - Вигстар НПЦ - научно-производственный центр 14 1
ИСТ - Институт сетевых технологий 5 1
Беспилотные авиационные системы 67 1
ВКБР - Владимирское КБ радиосвязи - Владимирское конструкторское бюро радиокоммуникаций - Электроприбор Владимирский завод 3 1
Ostec - Остек - Остек-СМТ - Остек-Электро 18 1
Инжект НПП 8 1
Microtech - Микротех 4 1
Астрокупол 1 1
Астросиб 1 1
Радиофизика - НИИРФ - Научно-исследовательский институт радиофизики имени академика А. А. Расплетина 20 1
ЭлекКом Логистик 3 1
Павертек - Павертех 1 1
Тайбер 1 1
Росизолит 1 1
ЛСС - Лог Софт Сервис 2 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1740 1
NanduQ - Qiwi 1001 1
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 261 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 125 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 343 1
Московская Биржа - НКЦ - Национальный Клиринговый Центр 24 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 73 1
Технопарк-Мордовия 17 1
Ростех - Росэлектроника - Дейтон ЦКБ - Центральное конструкторское бюро 15 1
Робоавиа - Беспилотные системы 1 1
ОСК - КМЗ - Кингисеппский машиностроительный завод 7 1
Банк24.ру 72 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3075 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2052 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 522 1
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 202 1
U.S. Department of the Treasury - OFAC - Office of Foreign Assets Control - Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов США 47 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1591 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 5740 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 6055 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4740 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16687 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30367 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70564 1
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21480 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1375 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3191 1
Картография и навигация - ГИС - Геоинформационная система - геотехнологии - геоинформационно-картографические технологии - геопространственные данные - Geographic information system, GIS - Интеллектуальное картографирование - Smart mapping 2031 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31263 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22374 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1776 1
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 353 1
LWIR - long-wave infrared cameras - ИК-камера - Тепловизор - Тепловизионное наблюдение - Устройство наблюдения за распределением температуры поверхности в длинноволновой или дальний ИК-диапазоне 245 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1645 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 843 1
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3448 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21548 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4386 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9961 1
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11057 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3114 1
Электроника - Оптоэлектроника - Optoelectronics 73 1
БПЛА FPV - first point view - вид от первого лица 46 1
Электроника - Печатная плата - printed circuit board, PCB - printed wiring board, PWB 140 1
FreePik 1281 1
Анисимов Андрей 12 1
Костюк Евгений 1 1
Танчев Александр 1 1
Левин Николай 1 1
Ермаков Максим 1 1
Чиченев Алексей 1 1
Судаков Андрей 1 1
Shun Lap - Шун Лап 2 1
Хохлун Андрей 1 1
Беларусь - Белоруссия 5942 1
Россия - РФ - Российская федерация 152895 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17802 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52976 1
Казахстан - Республика 5729 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44946 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1119 1
Сингапур - Республика 1890 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3117 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1335 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1768 1
Италия - Итальянская Республика 4408 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14358 1
Турция - Турецкая республика 2455 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2037 1
Украина 7730 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1592 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1600 1
Болгария - Республика 783 1
Кипр - Республика 574 1
Таиланд - Королевство 849 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 851 1
Великобритания - Виргинские Острова 234 1
Россия - ПФО - Мордовия Республика 624 1
Сербия - Республика 353 1
Россия - ДФО - Хабаровский край 945 1
Молдавия - Республика Молдова 719 1
Лихтенштейн Княжество 99 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6177 1
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 483 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8826 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5710 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53859 1
Кибернетика - Cybernetics 247 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50243 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31050 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17051 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3528 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5860 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3139 1
Импортозамещение - параллельный импорт 543 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 748 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 97 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 587 1
РАН - Российская академия наук 1970 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 59 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 165 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 17 1
