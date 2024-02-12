Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение

ПО « Электроприбор » (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») на 20% увеличило эф

Предприятие холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» – ПО « Электроприбор » – завершило проект по цифровой трансформации токарного участка, в результате к

На площадке АО «ПО « Электроприбор », входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал П

ПО « Электроприбор », входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, произвел сборку, настро

еализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства специальных изделий» ПО « Электроприбор », входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», провело реконструкцию