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Ростех Автоматика Электроприбор ПО Пензенское производственное объединение

Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение


12.02.2024 Пензенский «Электроприбор» повысил эффективность производства за счет внедрения собственных цифровых решений

ПО «Электроприбор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») на 20% увеличило эф
30.12.2022 ПО «Электроприбор» внедрило ERP «Платон» собственной разработки

Предприятие холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» – ПО «Электроприбор» – завершило проект по цифровой трансформации токарного участка, в результате к
08.04.2021 На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России

На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал П
18.11.2020 Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур»

ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, произвел сборку, настро
17.06.2020 «Автоматика» завершила реконструкцию сборочно-монтажного производства ПО «Электроприбор»

еализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства специальных изделий» ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», провело реконструкцию
07.06.2007 «Галактику» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»

На ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор»(Петербург), ведущем российском институте в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи, закончен первый этап проекта по внедрению системы «Галактика E
30.03.2007 ЦНИИ «Электроприбор» автоматизирует бизнес-процессы

Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи «ЦНИИ «Электроприбор» внедряет решение на базе системы «Галактика ERP». Проект проводится совместно специалистами предприятия и Северо-Западного регионального отделения корпорации «Галактика». Cтарт п
28.03.2007 «Галактику ERP» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»

Закончен первый этап проекта комплексной автоматизации бизнес-процессов ЦНИИ «Электроприбор» — российского института в области высокоточной навигации, гироскопии, гра
13.12.2005 "Электроприбор" проведет комплексную автоматизацию

ЦНИИ «Электроприбор» подписал договор с северо-западным отделением корпорации «Галактика» о комплексной автоматизации своих основных бизнес-процессов. Согласно договору, на базе системы "Галактика ER
25.07.2001 "Электроприбор" выпустит новые щитовые цифровые электроизмерительные приборы

ОАО "Электроприбор" (г.Чебоксары) сообщило о ближайшем выходе в серийное производство цифровых однопредельных приборов, предназначенных для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменн

Публикаций - 57, упоминаний - 80

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Автоматика Концерн 1656 25
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52128 18
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29813 15
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4105 12
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5053 9
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48873 8
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5628 7
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4102 6
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8698 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5913 6
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6295 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 1937 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10116 4
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 647 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6065 4
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4949 4
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5720 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4010 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1257 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8952 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2168 3
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5617 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1027 3
Пищевая промышленность - Кулинария, Cooking - Гастрономия, Gastronomy - наука, изучающая связь между культурой и пищей 425 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7958 3
Биология молекулярная - Микробиология - Бактериология - микробиологические исследования 1401 3
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2233 3
Дача - дачники 876 3
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 3
Газы - Природный газ - Natural gas - газопровод - смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли 223 3
Образование в России 2264 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4747 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5042 2
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19014 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5126 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24566 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 933 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 940 2
Физика - Physics - область естествознания 2672 2
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 911 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16605 2
CNews - ZOOM.CNews 1850 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2709 1
CNews Северо-Запад 24 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8182 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 122 3
РАН - Российская академия наук 1917 3
Ростех - Автоматика Концерн - ПНИЭИ - Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт 41 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 550 2
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 123 1
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 251 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 458 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 870 1
НИСИПП АНО - Национальный институт системных исследований проблем предпринимательства 7 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 39 1
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 44 1
МЧС РФ - ВНИИ ГОЧС ФГБУ - Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России, федеральный центр науки и высоких технологий - Центр Антистихия ФКУ 28 1
ВНИИР - Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения 14 1
РАН НИИСИ ФГУ ФНЦ - Научно-исследовательский институт системных исследований Российской академии наук 50 1
МГУ - Физический факультет МГУ им. М. В. Ломоносова 36 1
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 40 1
Ростех - Росэлектроника - ОНИИП - Омский НИИ приборостроения - Омский научно-исследовательский институт приборостроения - Дальняя радиосвязь НПК 56 1
Вега - КБ Луч - Конструкторское бюро 6 1
РАН СО - Российская академия наук Сибирское отделение 156 1
ЦНИИ РТК - ЦНИИ робототехники и технической кибернетики - Центральный научно-исследовательский и опытно-конструкторский институт робототехники и технической кибернетики 16 1
PTC University - PTCU - PTC's Worldwide Education Initiative - PTC Academic Program 4 1
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 336 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2469 1
Цифровая прокачка региона 29 1
Цифровая среда онлайн 5 1
Electrolux Design Lab 5 1
Микроэлектроника - международный форум 17 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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