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Ростех Автоматика Электроприбор ПО Пензенское производственное объединение
|12.02.2024
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Пензенский «Электроприбор» повысил эффективность производства за счет внедрения собственных цифровых решений
ПО «Электроприбор» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») на 20% увеличило эф
|30.12.2022
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ПО «Электроприбор» внедрило ERP «Платон» собственной разработки
Предприятие холдинга «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» – ПО «Электроприбор» – завершило проект по цифровой трансформации токарного участка, в результате к
|08.04.2021
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На «Электроприборе» создано региональное отделение Союза машиностроителей России
На площадке АО «ПО «Электроприбор», входящего в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, создан второй филиал П
|18.11.2020
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Концерн «Автоматика» изготовил первую партию интеллектуальных приборов учета электроэнергии «Милур»
ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех, произвел сборку, настро
|17.06.2020
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«Автоматика» завершила реконструкцию сборочно-монтажного производства ПО «Электроприбор»
еализации проекта «Реконструкция и техническое перевооружение производства специальных изделий» ПО «Электроприбор», входящее в концерн «Автоматика» госкорпорации «Ростех», провело реконструкцию
|07.06.2007
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«Галактику» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»
На ФГУП «ЦНИИ «Электроприбор»(Петербург), ведущем российском институте в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи, закончен первый этап проекта по внедрению системы «Галактика E
|30.03.2007
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ЦНИИ «Электроприбор» автоматизирует бизнес-процессы
Российский институт высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии и морской связи «ЦНИИ «Электроприбор» внедряет решение на базе системы «Галактика ERP». Проект проводится совместно специалистами предприятия и Северо-Западного регионального отделения корпорации «Галактика». Cтарт п
|28.03.2007
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«Галактику ERP» внедряют в ЦНИИ «Электроприбор»
Закончен первый этап проекта комплексной автоматизации бизнес-процессов ЦНИИ «Электроприбор» — российского института в области высокоточной навигации, гироскопии, гра
|13.12.2005
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"Электроприбор" проведет комплексную автоматизацию
ЦНИИ «Электроприбор» подписал договор с северо-западным отделением корпорации «Галактика» о комплексной автоматизации своих основных бизнес-процессов. Согласно договору, на базе системы "Галактика ER
|25.07.2001
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"Электроприбор" выпустит новые щитовые цифровые электроизмерительные приборы
ОАО "Электроприбор" (г.Чебоксары) сообщило о ближайшем выходе в серийное производство цифровых однопредельных приборов, предназначенных для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменн
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
|G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 45 1
|Кабанов Владимир 178 13
|Моторко Андрей 71 6
|Трошин Алексей 12 5
|Белозерцев Иван 5 2
|Калачев Константин 1 1
|Путин Владимир 3228 1
|Рейман Леонид 1052 1
|Балакин Михаил 3 1
|Воробьев Ярослав 2 1
|Яроцкая Мария 3 1
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|Сахненко Сергей 89 1
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|Якимюк Оксана 6 1
|Чуприян Александр 9 1
|Иванов Юрий 26 1
|Захаров Максим 12 1
|Никитченко Анна 7 1
|Бойко Алексей 66 1
|Синельниченко Александр 1 1
|Сахарова Юлия 9 1
|Васюков Григорий 14 1
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