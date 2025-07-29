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Ростех Автоматика Сигнал НПП Научно-производственное предприятие
АО «НПП «Сигнал» - один из разработчиков и производителей аппаратуры специальной связи, которое способно комплексно решать задачу по информационной безопасности государства. При этом на заводе осуществляется полный цикл производства изделия – от разработки до выпуска с конвеера. Среди продукции гражданского назначения, которую сейчас выпускают на «Сигнале»: IP-телефоны IVA, шкафы АСКУЭ, чиллеры PLUTON и рециркуляторы, а также различные устройства для сбора и передачи данных.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 9 дел, на cумму 38 829 719 ₽*
УПОМИНАНИЯ
Ростех и организации, системы, технологии, персоны:
|Кабанов Владимир 178 10
|Моторко Андрей 72 7
|Братухин Иван 7 5
|Сахненко Сергей 89 2
|Евтушенко Олег 143 2
|Алейник Ярослав 8 1
|Кондрашов Захар 4 1
|Ковалев Дмитрий 36 1
|Смирнов Павел 45 1
|Жолобов Андрей 6 1
|Георгиева Елена 5 1
|Лысенко Вадим 1 1
|Бармин Алексей 1 1
|Селеня Кирилл 1 1
|Шаман Надежда 1 1
|Шаман Александр 4 1
|Шаман Екатерина 1 1
|Шугаев Александр 1 1
|Лутохин Александр 1 1
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