Ростех Автоматика Сигнал НПП Научно-производственное предприятие

АО «НПП «Сигнал» - один из разработчиков и производителей аппаратуры специальной связи, которое способно комплексно решать задачу по информационной безопасности государства. При этом на заводе осуществляется полный цикл производства изделия – от разработки до выпуска с конвеера. Среди продукции гражданского назначения, которую сейчас выпускают на «Сигнале»: IP-телефоны IVA, шкафы АСКУЭ, чиллеры PLUTON и рециркуляторы, а также различные устройства для сбора и передачи данных.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 9 дел, на cумму 38 829 719 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

УПОМИНАНИЯ

Публикаций - 23, упоминаний - 39