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Ростех Автоматика Сигнал НПП Научно-производственное предприятие

Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие

АО «НПП «Сигнал» - один из разработчиков и производителей аппаратуры специальной связи, которое способно комплексно решать задачу по информационной безопасности государства. При этом на заводе осуществляется полный цикл производства изделия – от разработки до выпуска с конвеера. Среди продукции гражданского назначения, которую сейчас выпускают на «Сигнале»: IP-телефоны IVA, шкафы АСКУЭ, чиллеры PLUTON и рециркуляторы, а также различные устройства для сбора и передачи данных.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 9 дел, на cумму 38 829 719 ₽*

Судебные дела (9) на сумму 38 829 719 ₽*
в качестве истца (7) на сумму 18 062 459 ₽*
в качестве ответчика (2) на сумму 20 767 260 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


29.07.2025 «Росэл» разработал оборудование для промышленных рабочих мест на замену импорту 1
18.01.2024 Пенсионерку арестовали и отправили в СИЗО по уголовному делу ее сына - ИТ-шника 1
09.12.2022 «Росэлектроника» поставила 1000 IP-телефонов IVA системному интегратору «Хайтэк» 2
25.08.2021 Концерн «Автоматика» представил устройство для распознавания лиц 1
24.08.2021 Новикомбанк получит отечественные банкоматы от концерна «Автоматика» 3
02.04.2021 Концерн «Автоматика» объявил о готовности создавать «цифровые двойники» промышленных предприятий 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов 2
02.04.2021 Концерн «Автоматика» роботизирует производство 2
02.04.2021 Концерн «Автоматика» начал выпускать продукцию на 30% быстрее за счет бережливого производства 6
01.10.2020 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве 2
30.09.2020 Концерн «Автоматика» подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией «Омега» 2
08.09.2020 НПП «Сигнал» показало новые продукты на форуме «Армия-2020» 1
01.09.2020 Концерн «Автоматика» заключил соглашение по созданию унифицированных аппаратно-программных комплексов 3
25.08.2020 Концерн «Автоматика» представил роботизированную «руку» для освоения робототехники 1
07.08.2020 Арестован гендиректор компании, поставлявшей военным предприятиям импортную электронику 1
14.11.2019 Концерн «Автоматика» представил обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 1
14.11.2019 «Автоматика» представила обновленный «умный домофон» с распознаванием лиц 1
24.07.2019 «Автоматика» выводит на российский рынок IP-телефон IVA 3
24.06.2019 «Автоматика» продемонстрирует комплекс продуктов для противодействия кибератакам 1
30.04.2019 Телекоммуникационное оборудование концерна «Автоматика» получило статус ТОРП 1
28.02.2019 Создатель ГАС «Выборы» возглавил госконцерн «Автоматика» 1
24.09.2018 «Академия цифровых технологий», «НПП «Сигнал» и «НИИ «Масштаб» договорились о сотрудничестве в сфере подготовки ИТ-кадров 1

Публикаций - 23, упоминаний - 39

Ростех и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3266 19
Ростех - Автоматика Концерн 1694 17
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 271 5
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Научно-исследовательский институт 123 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1191 3
ХайТэк - Hi-Tech 212 2
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 48 2
Ростех - Автоматика - Электроприбор ПО - Пензенское производственное объединение 59 2
SAGA Robotics - САГА Роботикс 2 2
Энтелс - Entels 2 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Московский НПЦ сетевых технологий 1 1
Рязанский ИНТЦ - Инновационный научно-технологический центр - Технопарк 6 1
СИП РС - Самарское Инновационное предприятие Радиосистем 11 1
Омега 85 1
ОСАТЕК 1 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 326 1
НЦ ПЭ - Научный центр прикладной электродинамики 2 1
ЭКБ-Нева 1 1
Ростех - Автоматика - Магнетрон УЗМ - Уфимский завод микроэлектроники - Прогресс БПО - Башкирское производственное объединение 36 1
Протей НТЦ - Протей Научно-Технический Центр - Протей ТЛ - Протей Технологии 95 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 40 2
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
RusProfile - Руспрофайл 13 1
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 1
Сплав НПО им. А.Н. Ганичева - Сплав ГНПП 7 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5627 6
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1388 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3191 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2629 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12278 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 253 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5120 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3053 1
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 388 1
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 102 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5049 1
РАПСИ - Российское агентство правовой и судебной информации 37 1
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 152 1
Районный суд РФ - Санкт-Петербурга 38 1
МВД РФ ГУВД - Главное управление внутренних дел 96 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 805 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3269 1
ФНС РФ - ИФНС - Межрайонные инспекции ФНС России 116 1
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 710 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 54 1
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IVA AVES ЗВКС - Защищенная система для удаленных конференций 46 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - Кронос 21 2
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 2
IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 19 2
IVA Largo - Видеотерминал 27 1
Ростех - Автоматика - НИИ Масштаб - VeiL VDI 61 1
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Ростех - Автоматика - Швейцар-М СКЗИ 1 1
Ростех - Автоматика - Фотон‑Т - комплект абонентских устройств унифицированных коммуникаций 5 1
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Сигнатекс 1 1
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КОИБ - Комплекс обработки избирательных бюллетеней 48 1
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Ковалев Дмитрий 36 1
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