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Концерн «Автоматика» заключил соглашение по созданию унифицированных аппаратно-программных комплексов

ИТ в госсекторе
, Текст: Владимир Бахур

НПП «Сигнал», входящее в концерн «Автоматика» Госкорпорации Ростех, в ходе международного форума «Армия-2020» заключило соглашение о сотрудничестве с российскими производственными компаниями «ОСАТЕК» и «ЭНТЕЛС». Соглашение направлено на совместную разработку и вывод на рынок программируемого контроллера, построенного на базе отечественной электронной компонентной базы и специального программного обеспечения. Новый продукт будет востребован в системах ЖКХ, сложных системах инженерного обеспечения и промышленности.

Документ подписали генеральный директор НПП «Сигнал» Иван Братухин, генеральный директор «ОСАТЕК» Александр Лутохин и коммерческий директор «ЭНТЕЛС» Александр Шугаев.

«Данное соглашение позволит производить полностью отечественный продукт. Контроллер буде использоваться при создании программно-аппаратных комплексов и систем управления энергоснабжением, газоснабжением, водоснабжением, теплоснабжением, автоматизации технологических процессов и процессов управления электрическими подстанциями и предприятиями, систем жизнеобеспечения морских судов и других решений. АО «НПП «Сигнал» обладает необходимыми компетенциями для осуществления советующих разработок и реализации современных высокотехнологичных проектов для различных отраслей экономики», - сказал генеральный директор концерна «Автоматика» Владимир Кабанов.

НПП «Сигнал» - одно из ведущих приборостроительных предприятий Санкт-Петербурга, производит и разрабатывает высокотехнологичные средства, аппаратуру документированной специальной связи в интересах силовых структур и ведомств, комплексно решая задачи по информационной безопасности государства. Предприятие также производит современную продукцию в области связи и энергетики для гражданского рынка.

В кооперации с партнерами НПП «Сигнал» в рамках программы импортозамещения планирует разработать и вывести на рынок программируемый контроллер, построенный на базе отечественной компонентной базы и специального программного обеспечения.

«ОСАТЕК» — российский разработчик, производитель и поставщик современных аппаратно-технических и программных средств для систем управления и промышленной автоматизации.

«ЭНТЕЛС» специализируется на разработке и производстве программно-аппаратных платформ, оборудования и программно-технических комплексов для электросетей, ЖКХ и промышленности.

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