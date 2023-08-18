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Братухин Иван

СОБЫТИЯ


18.08.2023 Концерн «Автоматика» заключил соглашение о сотрудничестве с МГТУ им. Баумана 1
16.08.2023 «Росэлектроника» показала новый комплекс для идентификации работников на предприятиях 1
09.12.2022 «Росэлектроника» поставила 1000 IP-телефонов IVA системному интегратору «Хайтэк» 1
02.04.2021 Концерн «Автоматика» займется производством банкоматов 1
01.10.2020 НПП «Сигнал» и «НИИМА «Прогресс» подписали соглашение о сотрудничестве 1
30.09.2020 Концерн «Автоматика» подписал соглашение о научно-техническом сотрудничестве с компанией «Омега» 1
01.09.2020 Концерн «Автоматика» заключил соглашение по созданию унифицированных аппаратно-программных комплексов 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Братухин Иван и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3416 7
Ростех - Автоматика Концерн 1813 6
Ростех - Автоматика - Сигнал НПП - Научно-производственное предприятие 24 5
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1260 3
IVA Technologies - ИВА - ИВКС 355 1
ХайТэк - Hi-Tech 234 1
Элемент ГК - НИИМА Прогресс - Научно-исследовательский институт микроэлектронной аппаратуры Прогресс 76 1
Омега 89 1
ОСАТЕК 1 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2900 1
SAGA Robotics - САГА Роботикс 2 1
Энтелс - Entels 3 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 3
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2622 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27903 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12667 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12972 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2295 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7541 1
MTBF - Mean time between failures - MTTR - Mean time to repair - Средняя наработка на отказ 363 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15771 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26049 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4714 1
Групповая политика - Group Policy - набор правил или настроек, в соответствии с которыми производится настройка рабочей среды приёма и передачи 1082 1
Контактный центр - Call hold - Удержание вызова - Удержание звонка 51 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7293 1
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2817 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4280 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1545 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 1
Ростех - Росэлектроника - ExitNet - программно-аппаратный комплекс идентификации пользователей 1 1
IVA Technologies - IVA Room - линейка IP-телефонов, видеотерминалы 20 1
Linux OS 11353 1
Microsoft Windows 16743 1
Кабанов Владимир 178 3
Моторко Андрей 73 1
Жолобов Андрей 6 1
Падалкин Борис 2 1
Алейник Ярослав 8 1
Кондрашов Захар 5 1
Тарасичев Руслан 1 1
Шугаев Александр 1 1
Лутохин Александр 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 1
Энергетика - Energy - Energetically 5756 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9057 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6624 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3907 1
Транспорт - АЗС - Автомобильная заправочная станция - топливный ритейл 643 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 26893 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4382 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 111 1
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 250 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1182 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 716 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 35 1
Армия - Международный военно-технический форум 43 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
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