«Росэлектроника» показала новый комплекс для идентификации работников на предприятиях

Холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех» впервые представил программно-аппаратный комплекс ExitNet. Разработка позволяет проводить идентификацию пользователей на рабочих компьютерах с помощью персональных смарт-карт, используемых в системах контроля и управления доступом предприятий.

Новый программно-аппаратный комплекс, разработанный специалистами концерна «Автоматика», обеспечивает идентификацию пользователей на компьютерах с операционными системами Windows и Linux. В состав решения входят: считыватель смарт-карт и клиентское программное обеспечение, устанавливающееся на каждое автоматизированное рабочее место, а также серверное ПО, размещающееся на доменном контроллере предприятия.

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ExitNet позволяет организовать централизованную систему аутентификации пользователей с отдельным доменом безопасности для хранения пользовательских данных, использование электронной подписи внутренних документов, а также разграничение прав доступа к ресурсам сети предприятия.

«В настоящее время почти во всех организациях по всей стране внедряются и модернизируются системы управления контролем доступа. ExitNet способен не только фиксировать вход и выход конкретного пользователя на территорию, но и обеспечивает безопасный доступ к информационным ресурсам компании. Кроме того, уникальной особенностью продукта является то, что он поддерживает возможность плавного перехода с доменной структуры ОС Windows, применяемой на предприятии, на доменную структуру защищенной и сертифицированной ОС Astra Linux. В настоящее время новый программно-аппаратный комплекс проходит тестирование», – сказал временный генеральный директор концерна «Автоматика» Иван Братухин.