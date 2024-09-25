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РусБИТех Astra Linux ГК Астра Группа Астра

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра

ГК Astra Linux — один из участников российского рынка информационных технологий в области разработки программного обеспечения, в том числе операционных систем семейства Astra Linux и платформ виртуализации. На рынке — с 2008 года. Все продукты Astra Linux входят в реестр Минцифры России. Операционная система Astra Linux принята в стандарт ФОИВов и госкорпораций. Имеет полный набор сертификатов Минобороны России, ФСТЭК и ФСБ России. Рекомендована для использования в специализированных программно-аппаратных комплексах, предназначенных для обработки данных любой степени конфиденциальности, включая государственную тайну уровня «особой важности».

ГК Astra Linux — член ассоциации РУССОФТ и АРПП.

 

 

 

"Российское инфраструктурное ПО. И что дальше?" Анастасия Спирькова, Заместитель директора по маркетингу, Группа Астра, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров 19 июня 2024, Москва


25.09.2024 Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке

как собственных продуктов, так и инфраструктуры (вычислительной и сетевой). Группа Астра Создатели Astra Linux выводят на рынок новое инфраструктурное решение Для ОС Astra Linux, систем
25.09.2024 Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux

t и «Группой Астра», была доказана корректность работы платформы Robin в среде операционной системы Astra Linux. Синергия продуктов позволит построить эффективную ИТ-архитектуру для отечественн
23.09.2024 АСУ «Скорая помощь» совместима с продуктовым стеком «Группы Астра»

пособности и корректности совместного функционирования операционной системы специального назначения Astra Linux, СУБД Tantor и программного продукта АСУ «Скорая помощь». По итогам проделанной р
23.09.2024 Малым и средним предприятиям: «Гравитон» и «Группа Астра» разработали новый ПАК виртуализации

м необходимо выполнить требования программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интегрированное ИТ-решение включает в себя уже успешно апробированные разработ
20.09.2024 RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО

ters «Алтай A216-8N» протестирован на совместимость с операционной системой специального назначения Astra Linux (очередное обновление 1.7. Этой совместной работой компания «РДВ Технолоджи» и «Г
20.09.2024 Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест

альных рабочих мест для более чем 150 тыс. сотрудников банка. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Termidesk был выбран благодаря своей способности справляться с нагрузками в об
18.09.2024 «Группа Астра» обновила Astra Configuration Manager

ожность использовать предустановленные правила обнаружения, добавлять информацию о полной версии ОС Astra Linux и выгружать отчеты по количеству ее лицензий. В части управления программным обес
17.09.2024 АЛРОСА переходит на приложение WorksPad

), для создания мобильных рабочих мест для своих сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». WorksPad — это контейнер-приложение для защищенной мобильной работы: почта, ка
12.09.2024 Сеченовский университет перешел на отечественное программное обеспечение

етской ИТ-инфраструктуры, охватывающей различные регионы России, на российскую операционную систему Astra Linux от «Группы Астра». Завершение этого проекта стало важным этапом в укреплении цифр
09.09.2024 Центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга помогают жителям освоить ОС Astra Linux

томатизированные рабочие места сектора пользовательского сопровождения (АРМ СПС) под управлением ОС Astra Linux. Всего их сейчас 107 шт. Кроме того, в пяти центрах оборудованы учебные классы на
09.09.2024 Подтверждена совместимость платформы nanoCAD 24 с Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8

ости своих программных продуктов. Корректную и стабильную работу платформы nanoCAD 24 в связке с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 официально подтверждают сертификаты, выданные в рамках

05.09.2024 ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт

реализует сопровождение миграции более 100 тыс. госслужащих на российское ПО и операционную систему Astra Linux. Сегодня в 82 министерствах, ведомствах, исполнительных комитетах и органах местн
04.09.2024 СВФУ и «Группа Астра» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ

тестирует решения вендора и собирается переходить на импортонезависимые продукты «Группы Астра»: ОС Astra Linux, СУБД Tantor, программный комплекс ALD Pro и др., – все, что нужно для построения
02.09.2024 Платформа Tantor 4.2 получила поддержку Astra Linux 1.8 и ряд UX-улучшений

базе PostgreSQL. В версии 4.2 платформы Tantor реализована ее совместимость с последней версией ОС Astra Linux 1.8, вышедшей в начале августа 2024 г. Благодаря этому пользователи ОС нового (во
30.08.2024 Акции «Группы Астра» вошли в состав главных индикаторов российского фондового рынка - индексов «МосБиржи» и РТС

). Новая база расчета будет действовать с 20 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «С IPO «Группы

29.08.2024 В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon

Российское облако вместо иностранных «Группа Астра», разработчик ОС Astra Linux, почтового сервиса RuPost, платформы для разработки ПО GitFlic и других сервисов,
27.08.2024 Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года

формы для управления данными Tantor DLH (ранее – «Сатори»). Компания выпустила операционную систему Astra Linux восьмого поколения – это флагманский продукт экосистемы. «Группа Астра» презентов
20.08.2024 «Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай договорились о сотрудничестве

ная инициатива обусловлена необходимостью перевести образовательные ИТ-инфраструктуры региона на ОС Astra Linux, а также подготовить сильные ИТ-кадры для ускорения импортозамещения и обеспечени
19.08.2024 РГУНХ Минсельхоза России обеспечит аграрную отрасль ИТ-кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра»

тнерства РГУНХ Минсельхоза России с «Группой Астра» — интегрировать российскую операционную систему Astra Linux в свою инфраструктуру для решения научных и образовательных задач в области подго
16.08.2024 «Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor

вместимости своих решений — актуальной версии «Форсайт. Аналитическая платформа» с СУБД Tantor и ОС Astra Linux. Все указанные продукты входят в реестр отечественного ПО, обеспечивают высокий у
15.08.2024 «Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» переходит на российские решения «Группы Астра»

еждение Комитета по транспорту Санкт-Петербурга) переходит на российские решения «Группы Астра»: ОС Astra Linux (пользовательская и серверная версии), систему резервного копирования RuBackup, п
14.08.2024 Самой популярной российской ОС угрожают западные спецслужбы. Американцы кликнули клич ее сломать

n Foreign Relations, CFR) выступили с призывом проверить надежность российской операционной системы Astra Linux, разрабатываемой «Группой Астра». Информация об этом опубликована в статье «Росси
14.08.2024 Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux

раммного обеспечения для управления жизненным циклом продукции «Лоцман:PLM» с операционной системой Astra Linux. Эксперты провели серию испытаний программного стека и удостоверились, что компон
13.08.2024 Администрация города Пскова переходит на отечественное ПО «Группы Астра»

истрация города Пскова завершила переход на почтовый сервер RuPost, 80% серверных ОС заменены на ОС Astra Linux, а ALD Pro станет основным доменом. Это стало важным шагом в обеспечении информац
12.08.2024 Правительственный комплекс проводит импортозамещение MS AD в пользу ALD Pro

и ресурсы нескольких ведомств, которые уже частично находились под управлением сертифицированной ОС Astra Linux. В ходе работ эксперты выполнили развертывание продукта в одном из контуров ИТ-ин
09.08.2024 Московская биржа перевела акции «Группы Астра» в первый котировальный список

ений с инвесторами и информационной открытости, а также рост капитализации и объема торгов акциями «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Елена Бородкина, ф
08.08.2024 Белорусский программный комплекс SofIT-SCADA-Plus совместим с операционной системой Astra Linux

логического и коммерческого партнерства и объявляют о достижении совместимости операционной системы Astra Linux и программного комплекса SofIT-SCADA-Plus. Это событие открывает новые возможност
05.08.2024 Служба каталогов ALD Pro сертифицирована ФСТЭК России

ки дают заказчикам уверенность в надежности и защищенности решения, а интеграция с встроенными в ОС Astra Linux сертифицированными СЗИ создает единую доверенную среду, что особенно важно для те
01.08.2024 Вышло новое поколение самой популярной российской ОС. Что изменилось

Обновленный отечественный Linux Отечественная ОС Astra Linux получила масштабное обновление до версии 1.8, сообщили CNews представители ПАО «Г
31.07.2024 ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA

енных продуктов и услуг, поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux от «Группы Астра» и систему ВКС TrueConf разработки компании «Труконф». Заказчик

30.07.2024 Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек

в и насосных установок премиум-класса. В настоящее время на заводе установлены операционная система Astra Linux (как для рабочих станций, так и для серверного сценария применения), служба катал
29.07.2024 Отгрузки «Группы Астра» выросли на 64% по итогам первого полугодия 2024 года

ия клиентской базы, развития продуктов экосистемы и сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Отгрузки – управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ

26.07.2024 В ОС Astra Linux 1.8 зажгутся звезды и зазвучит живая музыка сфер

В новой версии ОС Astra Linux 1.8 появится звуковая тема «Звездный минимализм» – уникальный образ, созданный из
26.07.2024 «Росавиация» создает собственную ГИС для сотрудников, работающих на Astra Linux и «Ред ОС»

, «Обеспечения информационной безопасности» и подсистема «Помощь». Разрабатываемая ГИС, как особо подчеркивается в техзадании, должна быть «совместимо с ОС, установленными на АРМ заказчика: «Ред ОС», Astra Linux. Для обеспечения целостности данных, все данные системы должны быть организованы в соответствии с моделью данных и представлены в виде совокупности структур (таблиц, коллекций, иера
25.07.2024 «Группа Астра» запускает на Bi.Zone Bug Bounty программу по поиску уязвимостей в платформе управления виртуализацией VMmanager

ого ПО, укрепляет свое сотрудничество с Bi.Zone: после успешного опыта реализации Bug Bounty для ОС Astra Linux было принято решение о расширении программы и на другие продукты технологического
25.07.2024 Расширение технологических границ: совместимость «Сакура Pro» и ОС Astra Linux

ости платформы для визуального конструирования бизнес-приложений «Сакура Pro»и операционной системы Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Сакура Pro». Технологическое парт
22.07.2024 Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании

Как ГК «Астра» покупала ISPsystem Группа компаний (ГК) «Астра» раскрыла подробности нескольких за
22.07.2024 Платформа CommuniGate Pro совместима с ОС Astra Linux

ерждена совместимость платформы для защищенных коммуникаций CommuniGate Pro с операционной системой Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители АО СБК. Платформа CommuniGate Pro теперь по
22.07.2024 Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud

Российская операционная система Astra Linux стала доступна для клиентов К2 Cloud. Теперь пользователи смогут запускать в обла
16.07.2024 Система мониторинга и анализа бизнес-процессов Optimining совместима с ОС Astra Linux

аналитической системы мониторинга бизнес-процессов Optimining версии 1.2.2. и операционной системы Astra Linux Special Edition 1.7. По результатам тестов, проведенных в рамках программы технол

Публикаций - 1673, упоминаний - 3717

РусБИТех и организации, системы, технологии, персоны:

РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 296 287
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 231 231
Microsoft Corporation 24436 222
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 243 222
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 210 209
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост 187 186
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 139 138
8002 132
Базальт СПО - BaseALT 602 120
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Knomary - Номари СиАйЭс 122 117
Oracle Corporation 6626 111
Ред Софт - Red Soft 632 111
Intel Corporation 12084 93
Ростелеком 9493 82
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 405 81
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 794 69
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4749 68
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3191 61
Softline - Софтлайн 2642 59
SAP SE 5218 57
Broadcom - VMware 2319 57
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3662 55
AMD - Advanced Micro Devices 4139 54
Yandex - Яндекс 7016 53
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 347 52
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2125 48
Huawei 3840 46
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 444 45
Google LLC 11631 43
IBM - International Business Machines Corp 9402 43
Т1 Холдинг - Т1 Группа 202 42
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 451 40
TrueConf - ТруКонф 384 40
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 366 39
Red Hat 1293 37
Корус Консалтинг ГК 1193 36
Новые облачные технологии (НОТ) 436 35
Cisco Systems 5080 35
Apple Inc 11912 35
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 99 33
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7024 71
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1596 64
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2747 61
РЖД - Российские железные дороги 1863 46
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 426 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 433 39
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 814 37
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2214 37
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 196 31
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 499 31
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 31
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 125 30
Шереметьево Хэндлинг 36 30
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 67 29
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 72 29
Силовые машины 109 29
Газпром ПАО 1317 29
Лента - Сеть розничной торговли 2027 28
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 423 28
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 429 23
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 550 22
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 660 21
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 318 20
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 225 19
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 440 18
Почта России ПАО 2086 18
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 110 17
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 51 16
Газпром бурение 29 16
РусГидро ПАО - ГидроОГК 296 16
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 486 16
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 51 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 109 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
ТехноНИКОЛЬ 72 15
Агроэко ГК 21 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 16 15
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 37 15
Восток-Сервис ГК 41 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11222 529
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3830 266
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3052 129
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2588 116
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2946 97
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1898 82
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4871 80
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4342 60
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5764 60
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5343 55
Федеральное казначейство России 1737 44
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2801 39
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3223 37
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4568 32
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2979 31
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2159 28
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1970 23
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3262 21
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 967 21
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1650 19
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2665 17
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1839 16
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1340 12
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1348 12
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1362 12
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2421 11
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1186 11
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1061 11
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 398 10
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 311 10
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 759 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 722 9
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 245 9
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2658 9
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1469 8
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 791 7
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 293 7
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1175 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 329 6
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 237 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 636 80
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 710 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 299 7
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1419 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 204 6
Linux Foundation 182 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 298 5
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 121 5
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 40 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6231 4
АФТ - Ассоциация Финтех 139 4
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 40 4
CCIX - Cache Coherent Interconnect for Accelerators - консорциум AMD, ARM, Huawei, IBM, Mellanox, Qualcomm и Xilinx, 10 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 113 4
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 94 3
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 93 3
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС 17 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1013 3
ASF - Apache Software Foundation 202 3
Университетский консорциум исследователей больших данных - Ассоциация 5 2
OWASP - Open Web Application Security Project 92 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 284 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 251 2
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 107 2
ГосИнформСистемы 105 2
IHO - International Hydrographic Organization - Международная гидрографическая организация 3 2
Юнармия - всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение (ВВПОД) 5 2
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 77 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти 38 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 40 1
ФОИ - Фонд общественных интересов 24 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
РосСХД АНО - Консорциум российских разработчиков систем хранения данных (СХД) 18 1
Creative Commons - некоммерческая организация 37 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 49 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 454 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 44 1
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 68 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24697 1308
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 17930 1197
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63312 1111
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28905 607
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11388 516
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 5857 510
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10942 508
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 48326 455
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 26024 411
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 29669 358
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 23586 283
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных, СРК 5537 265
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20454 256
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20478 252
МАРМ - Мобильное АРМ - Мобильное автоматизированное рабочее место 596 245
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15465 231
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7085 214
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 9592 211
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 1930 201
Корпоративная почта - Хостинг почты - Exchange-хостинг 357 200
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3394 168
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12559 168
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7617 158
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15969 156
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 5944 155
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12186 155
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10533 155
Программный стек 204 152
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9100 147
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10756 139
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 12065 136
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11596 135
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14167 125
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12253 125
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 9659 124
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9000 117
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9095 114
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6456 108
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1915 107
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации 6320 106
Linux OS 9643 976
Microsoft Windows 15445 389
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 479 362
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 810 321
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 306 287
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 286 282
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost 266 264
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 251 244
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 302 243
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 242 237
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 238 234
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 228 227
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1144 195
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 143 141
Новые облачные технологии - МойОфис 724 140
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional 614 131
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 889 129
Google Android 13797 129
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 469 120
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3139 108
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1368 100
Apple macOS 2006 87
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1270 86
Apple iOS 7597 85
Intel x86 - архитектура процессора 1811 79
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 827 78
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux CE - Astra Linux Common Edition 98 76
Baikal Electronics - Байкал - Семейство процессоров - Т-Платформы 346 75
НКТ - Р7-Офис 338 70
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 778 68
Linux - Debian GNU 441 66
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4208 63
Microsoft SQL Server 1641 50
Microsoft Office 3665 43
Baikal Electronics - Байкал-M - Микропроцессор BE-M 125 40
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 295 39
Oracle Java - язык программирования 2993 39
Microsoft Exchange 1688 39
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4990 38
СКБ Контур - Контур.Фокус 989 37
Сивцев Илья 135 132
Мылицын Роман 109 105
Шадаев Максут 942 56
Тараканов Дмитрий 51 50
Рустамов Рустам 382 44
Климов Андрей 66 43
Фролов Денис 52 40
Яценко Вадим 39 39
Рудевский Антон 38 36
Натрусов Артем 276 36
Ульянов Николай 101 33
Тятюшев Максим 88 32
Спирин Антон 54 32
Карпов Роман 54 32
Путин Владимир 3101 32
Сотин Денис 205 31
Булгаков Кирилл 101 31
Семенов Александр 144 30
Добровинский Александр 35 30
Чурсин Дмитрий 61 30
Стоянов Алексей 41 30
Александров Александр 67 30
Сергеева Наталья 39 30
Бурилов Андрей 105 29
Сельдемиров Александр 40 29
Сазонов Максим 29 29
Гаврилов Евгений 42 29
Гуренков Михаил 30 29
Гузовский Денис 68 29
Лукавенко Олег 29 29
фон Розен Александр 30 29
Ульянычев Матвей 36 29
Долгов Александр 33 29
Иванец Евгений 29 29
Маркова Светлана 32 29
Леонов Алексей 79 29
Евдокимов Игорь 49 29
Евдокимов Андрей 81 27
Синьков Кирилл 27 26
Кирдяшов Федор 27 26
Россия - РФ - Российская федерация 140192 1495
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 42352 215
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 51673 168
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17023 102
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 16668 85
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 437 79
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14006 64
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 409 61
Беларусь - Белоруссия 5537 41
Европа 21634 38
Украина 7543 33
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14098 31
Китай - Тайвань 3926 31
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3015 31
Казахстан - Республика 5448 26
Германия - Федеративная Республика 12603 24
Азия - Азиатский регион 5415 24
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2804 24
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Новороссийск 234 22
Россия - СФО - Новосибирск 4203 21
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1453 21
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7237 21
Россия - УФО - Челябинская область 1163 20
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 880 19
Россия - ЮФО - Севастополь 531 19
Россия - ПФО - Нижегородская область 1803 18
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 804 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2660 16
Земля - планета Солнечной системы 10298 15
Франция - Французская Республика 7787 15
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 534 15
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2585 15
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1601 14
Россия - УФО - Екатеринбург 3848 14
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1529 14
Япония 13224 13
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13252 13
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 2850 13
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2186 13
Россия - ЦФО - Ивановская область 506 12
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 49695 890
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 7628 887
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 13608 585
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 28151 385
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2108 327
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 46926 289
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 12969 162
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры 2979 154
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 23418 142
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 5733 131
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 17874 126
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1006 120
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10694 114
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4670 105
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 4874 96
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5272 94
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1043 48
CNews FORUM Кейсы 221 43
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2363 29
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2024 годы.
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