РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра

Разработчик Astra Linux выпустил суверенный аналог Zabbix без сложностей в настройке как собственных продуктов, так и инфраструктуры (вычислительной и сетевой). Группа Астра Создатели Astra Linux выводят на рынок новое инфраструктурное решение Для ОС Astra Linux, систем

Подтверждена совместимость платформы Robin от компании SL Soft (ГК Softline) и ОС Astra Linux t и «Группой Астра», была доказана корректность работы платформы Robin в среде операционной системы Astra Linux. Синергия продуктов позволит построить эффективную ИТ-архитектуру для отечественн

АСУ «Скорая помощь» совместима с продуктовым стеком «Группы Астра» пособности и корректности совместного функционирования операционной системы специального назначения Astra Linux, СУБД Tantor и программного продукта АСУ «Скорая помощь». По итогам проделанной р

Малым и средним предприятиям: «Гравитон» и «Группа Астра» разработали новый ПАК виртуализации м необходимо выполнить требования программы импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Интегрированное ИТ-решение включает в себя уже успешно апробированные разработ

RDW Computers и Astra Linux: вместе к экспансии экосистемы российского ПО ters «Алтай A216-8N» протестирован на совместимость с операционной системой специального назначения Astra Linux (очередное обновление 1.7. Этой совместной работой компания «РДВ Технолоджи» и «Г

Сбербанк переходит на отечественную платформу виртуализации рабочих мест альных рабочих мест для более чем 150 тыс. сотрудников банка. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Termidesk был выбран благодаря своей способности справляться с нагрузками в об

«Группа Астра» обновила Astra Configuration Manager ожность использовать предустановленные правила обнаружения, добавлять информацию о полной версии ОС Astra Linux и выгружать отчеты по количеству ее лицензий. В части управления программным обес

АЛРОСА переходит на приложение WorksPad ), для создания мобильных рабочих мест для своих сотрудников. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». WorksPad — это контейнер-приложение для защищенной мобильной работы: почта, ка

Сеченовский университет перешел на отечественное программное обеспечение етской ИТ-инфраструктуры, охватывающей различные регионы России, на российскую операционную систему Astra Linux от «Группы Астра». Завершение этого проекта стало важным этапом в укреплении цифр

Центры госуслуг «Мои документы» Санкт-Петербурга помогают жителям освоить ОС Astra Linux томатизированные рабочие места сектора пользовательского сопровождения (АРМ СПС) под управлением ОС Astra Linux. Всего их сейчас 107 шт. Кроме того, в пяти центрах оборудованы учебные классы на

Подтверждена совместимость платформы nanoCAD 24 с Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 ости своих программных продуктов. Корректную и стабильную работу платформы nanoCAD 24 в связке с ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и 1.8 официально подтверждают сертификаты, выданные в рамках

ICL Services и «Группа Астра» переводят 100 тысяч госслужащих Татарстана на российский софт реализует сопровождение миграции более 100 тыс. госслужащих на российское ПО и операционную систему Astra Linux. Сегодня в 82 министерствах, ведомствах, исполнительных комитетах и органах местн

СВФУ и «Группа Астра» объявили о сотрудничестве в сфере ИТ тестирует решения вендора и собирается переходить на импортонезависимые продукты «Группы Астра»: ОС Astra Linux, СУБД Tantor, программный комплекс ALD Pro и др., – все, что нужно для построения

Платформа Tantor 4.2 получила поддержку Astra Linux 1.8 и ряд UX-улучшений базе PostgreSQL. В версии 4.2 платформы Tantor реализована ее совместимость с последней версией ОС Astra Linux 1.8, вышедшей в начале августа 2024 г. Благодаря этому пользователи ОС нового (во

Акции «Группы Астра» вошли в состав главных индикаторов российского фондового рынка - индексов «МосБиржи» и РТС ). Новая база расчета будет действовать с 20 сентября 2024 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Елена Бородкина, финансовый директор «Группы Астра»: «С IPO «Группы

В России заработала суверенная замена облаков Microsoft, Google и Amazon Российское облако вместо иностранных «Группа Астра», разработчик ОС Astra Linux, почтового сервиса RuPost, платформы для разработки ПО GitFlic и других сервисов,

Выручка «Группы Астра» выросла на 58% в первом полугодии 2024 года формы для управления данными Tantor DLH (ранее – «Сатори»). Компания выпустила операционную систему Astra Linux восьмого поколения – это флагманский продукт экосистемы. «Группа Астра» презентов

«Группа Астра» и Министерство образования и науки Республики Алтай договорились о сотрудничестве ная инициатива обусловлена необходимостью перевести образовательные ИТ-инфраструктуры региона на ОС Astra Linux, а также подготовить сильные ИТ-кадры для ускорения импортозамещения и обеспечени

РГУНХ Минсельхоза России обеспечит аграрную отрасль ИТ-кадрами, опираясь в их подготовке на «Группу Астра» тнерства РГУНХ Минсельхоза России с «Группой Астра» — интегрировать российскую операционную систему Astra Linux в свою инфраструктуру для решения научных и образовательных задач в области подго

«Форсайт. Аналитическая платформа» совместима с ОС Astra Linux и СУБД Tantor вместимости своих решений — актуальной версии «Форсайт. Аналитическая платформа» с СУБД Tantor и ОС Astra Linux. Все указанные продукты входят в реестр отечественного ПО, обеспечивают высокий у

«Центр транспортного планирования Санкт-Петербурга» переходит на российские решения «Группы Астра» еждение Комитета по транспорту Санкт-Петербурга) переходит на российские решения «Группы Астра»: ОС Astra Linux (пользовательская и серверная версии), систему резервного копирования RuBackup, п

Самой популярной российской ОС угрожают западные спецслужбы. Американцы кликнули клич ее сломать n Foreign Relations, CFR) выступили с призывом проверить надежность российской операционной системы Astra Linux, разрабатываемой «Группой Астра». Информация об этом опубликована в статье «Росси

Система управления инженерными данными «Лоцман:PLM» совместима с ОС Astra Linux раммного обеспечения для управления жизненным циклом продукции «Лоцман:PLM» с операционной системой Astra Linux. Эксперты провели серию испытаний программного стека и удостоверились, что компон

Администрация города Пскова переходит на отечественное ПО «Группы Астра» истрация города Пскова завершила переход на почтовый сервер RuPost, 80% серверных ОС заменены на ОС Astra Linux, а ALD Pro станет основным доменом. Это стало важным шагом в обеспечении информац

Правительственный комплекс проводит импортозамещение MS AD в пользу ALD Pro и ресурсы нескольких ведомств, которые уже частично находились под управлением сертифицированной ОС Astra Linux. В ходе работ эксперты выполнили развертывание продукта в одном из контуров ИТ-ин

Московская биржа перевела акции «Группы Астра» в первый котировальный список ений с инвесторами и информационной открытости, а также рост капитализации и объема торгов акциями «Группы Астра». Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Елена Бородкина, ф

Белорусский программный комплекс SofIT-SCADA-Plus совместим с операционной системой Astra Linux логического и коммерческого партнерства и объявляют о достижении совместимости операционной системы Astra Linux и программного комплекса SofIT-SCADA-Plus. Это событие открывает новые возможност

Служба каталогов ALD Pro сертифицирована ФСТЭК России ки дают заказчикам уверенность в надежности и защищенности решения, а интеграция с встроенными в ОС Astra Linux сертифицированными СЗИ создает единую доверенную среду, что особенно важно для те

Вышло новое поколение самой популярной российской ОС. Что изменилось Обновленный отечественный Linux Отечественная ОС Astra Linux получила масштабное обновление до версии 1.8, сообщили CNews представители ПАО «Г

ГК Softline поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux и TrueConf в рамках SEA енных продуктов и услуг, поставила холдинговой компании «Сибирский цемент» лицензии на серверную ОС Astra Linux от «Группы Астра» и систему ВКС TrueConf разработки компании «Труконф». Заказчик

Производственный комплекс «Вило Рус» полностью перевел свою инфраструктуру на российский софтверный стек в и насосных установок премиум-класса. В настоящее время на заводе установлены операционная система Astra Linux (как для рабочих станций, так и для серверного сценария применения), служба катал

Отгрузки «Группы Астра» выросли на 64% по итогам первого полугодия 2024 года ия клиентской базы, развития продуктов экосистемы и сервисов. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра». Отгрузки – управленческий показатель, базирующийся на показателе выручки РСБУ

В ОС Astra Linux 1.8 зажгутся звезды и зазвучит живая музыка сфер В новой версии ОС Astra Linux 1.8 появится звуковая тема «Звездный минимализм» – уникальный образ, созданный из

«Росавиация» создает собственную ГИС для сотрудников, работающих на Astra Linux и «Ред ОС» , «Обеспечения информационной безопасности» и подсистема «Помощь». Разрабатываемая ГИС, как особо подчеркивается в техзадании, должна быть «совместимо с ОС, установленными на АРМ заказчика: «Ред ОС», Astra Linux. Для обеспечения целостности данных, все данные системы должны быть организованы в соответствии с моделью данных и представлены в виде совокупности структур (таблиц, коллекций, иера

«Группа Астра» запускает на Bi.Zone Bug Bounty программу по поиску уязвимостей в платформе управления виртуализацией VMmanager ого ПО, укрепляет свое сотрудничество с Bi.Zone: после успешного опыта реализации Bug Bounty для ОС Astra Linux было принято решение о расширении программы и на другие продукты технологического

Расширение технологических границ: совместимость «Сакура Pro» и ОС Astra Linux ости платформы для визуального конструирования бизнес-приложений «Сакура Pro»и операционной системы Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители компании «Сакура Pro». Технологическое парт

Astra Linux потратила 660 миллионов на три ИТ-компании Как ГК «Астра» покупала ISPsystem Группа компаний (ГК) «Астра» раскрыла подробности нескольких за

Платформа CommuniGate Pro совместима с ОС Astra Linux ерждена совместимость платформы для защищенных коммуникаций CommuniGate Pro с операционной системой Astra Linux. Об этом CNews сообщили представители АО СБК. Платформа CommuniGate Pro теперь по

Российская ОС Astrа Linux стала доступна в К2 Cloud Российская операционная система Astra Linux стала доступна для клиентов К2 Cloud. Теперь пользователи смогут запускать в обла