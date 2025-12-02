Разделы

«Группа Астра» и КубГТУ укрепят качество подготовки ИБ-специалистов

На территории ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет» (КубГТУ) состоялось открытие «Астра-лаборатории». Проект разработан лидером рынка инфраструктурного программного обеспечения «Группа Астра» и предполагает углубленную работу с передовыми российскими ИТ-решениями, исследовательскую деятельность студентов и преподавателей. Об этом CNews сообщили представители «Группы Астра».

Лаборатория оснащена 26 рабочими местами с предустановленной Astra Linux 1.8 — операционной системой (ОС), сертифицированной по самому высокому уровню доверия всеми российскими регуляторами в области защиты информации: Минобороны, ФСТЭК России, ФСБ. На этой операционной системе стабильно работают не только продукты «Группы Астры», но и тысячи других программ, в том числе зарубежных, которые все еще используются на рынке.

КубГТУ — единственный на Кубани вуз, где готовят специалистов по кибербезопасности. Тесное сотрудничество университета с разработчиком ОС Astra Linux только повысит качество ИБ-подготовки, что поможет обеспечивать информационную защиту предприятий региона и повлияет на укрепление цифрового суверенитета страны в целом.

Лаборатория открылась в рамках программы «Астра-университет». Преподаватели кафедры информационных систем и программирования ежегодно будут обучать здесь 120 студентов работе с базами данных, российской ОС, помогут освоить прикладные информационные технологии и направление ИТ в целом. В ближайшей перспективе на базе лаборатории начнет работу авторизованный учебный центр «Группы Астра». В нем преподаватели сторонних вузов Краснодарского края познакомятся с Astra Linux и смогут передать полученные знания своим студентам.

Сотрудничество КубГТУ и «Группы Астра» было закреплено соглашением, подписанным в июне 2024 г. Документ предусматривает создание специализированных классов, обучение преподавателей, совместную разработку образовательных программ и реализацию проектов по внедрению ИT-систем на основе программного обеспечения вендора.

«Основная цель нашей лаборатории — дать студентам актуальные знания по работе с надежными и безопасными российскими решениями. Тогда по окончании вуза они придут на первое рабочее место не стажерами, которым все в новинку, а специалистами, которые хорошо знают отечественные программные продукты и смело их используют на практике», — сказала Анастасия Спирькова, заместитель директора по маркетингу «Группы Астра».

Объявлены лауреаты CNews Awards 2025
бизнес

«Технологический суверенитет — это не абстракция, а ежедневная работа специалистов, которые создают и развивают отечественные цифровые решения. Открывая аудиторию совместно с «Группой Астра», мы закладываем основу для подготовки таких профессионалов, которые получат доступ к современным отечественным ИТ-решениям. Уверен, что здесь будут расти инженеры, которые определят вектор цифрового развития России», — сказал Евгений Дьяконов, проректор по учебной работе КубГТУ.

«Плотная работа с российскими разработчиками именно отечественных решений приводит нас к такой синергии, когда, с одной стороны, наша молодежь обучается на российских продуктах, а с другой стороны, эти продукты внедряются в критическую информационную инфраструктуру», — сказал Денис Бережной, первый заместитель руководителя департамента информатизации и связи Краснодарского края.

Программа открытия также включила в себя лекции для преподавателей и студентов, посвященные «Группе Астра», ПО компании и образовательным программам, плюс мастер-класс по установке и базовой настройке Astra Linux.

