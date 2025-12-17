«Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано на Кубани» кой сферы Краснодарского края и «Яндекс Маркет» заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе появилась витрина «Сделано на Кубани», где представлены товары местных производителей. На ней уже собраны десятки брендов – от продуктов питания до товаров для дома и новогодних украшений. Ассортимент в дальнейшем будет поп

ISPsystem обеспечила импортозамещение виртуализации в «Электросетях Кубани» Энергетическая компания Юга России АО «Электросети Кубани» внедрила отечественную платформу виртуализации VMmanager от компании ISPsystem (входит в «Группу Астра») для замещения ушедшего зарубежного ПО. Это позволило энергетикам консолидировать

«Элар» внедрил для КБ «Кубань Кредит» централизованную ECM-систему нового поколения Корпорация «Элар» завершила проект по разработке и внедрению единой системы управления корпоративным контентом (ECM) для КБ «Кубань Кредит». Новый электронный архив, созданный на базе платформы «Элар Контекст», объединил ключевые процессы банка, обеспечив защищенное и долговременное хранение документов, доступ к данн

Банк «Кубань Кредит» и АО «ФлексСофт» заключили стратегическое партнерство для развития FinTech-решений и подписали договор о внедрении в банке инновационной Платформы FXL На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Банк «Кубань Кредит» и АО «ФлексСофт» подписали Меморандум о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет намерение сторон развивать долгосрочное сотрудничество в сфере финансов и передовых технол

Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Кубани» Ozon запустил новую витрину «Сделано на Кубани» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при поддержке де

В столице Кубани в 1,5 раза выросла скорость мобильного интернета нтрах, парках, муниципальных учреждениях как в старой, так и в новой частях Краснодара. Изменения заметны на въезде в город по Ейскому шоссе, в районе Западного и Восточного обходов, вдоль набережной Кубани, на улицах микрорайонов Гидростроителей и Пашковского. Кроме того, работы прошли и в пригороде: поселках Знаменский и Индустриальный, станицах Елизаветинской и Старокорсунской, хуторе Ле

«МегаФон» прокачал сеть в Усть-Лабинском районе Кубани В смартфонах и планшетах жителей в центральной части региона на реках Кубань, Лаба и Кирпили стала доступна скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» определили места с высокой нагрузкой и растущей активностью абонентов, после чего построили в э

Bronevik.com: зимой у россиян вырос интерес к Кубани и кавказским курортам evik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья в России на зимний период 2024/2025. Выяснилось, что в годовом сопоставлении больше всего турпоток вырос города Кубани — Краснодар, Геленджик и Большой Сочи, а также на курорты Северного Кавказа — Кисловодск и Архыз. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. В целом количество зимних бронировани

Sitronics Group построила модульный некапитальный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит» Российская ИТ-компания Sitronics Group реализовала проект по созданию дата-центра под ключ для банка «Кубань Кредит». Заказчиком был выбран формат модульного ЦОДа, состоящего из специальным образом соединенных контейнеров – такая конструкция позволяет в случае необходимости переместить объект н

Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию VK Process Mining и стал первым пользователем такого формата процессной аналитики VK Tech. Ранее вендор предлагал продукт только для внедрения в контуре к

Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани столице края и нескольких крупных курортах. Технические улучшения затронули 22 города и 35 районов Кубани. Об этом CNews сообщили представители T2. T2 продолжает планомерно улучшать сеть в Кра

МТС ускорила интернет на берегах Кубани в Кочубеевском округе рамурзинском улучшила сеть не только в ауле, но и в центральной части Барсуковского леса, и в пойме Кубани. Эта природная территория популярна у жителей Кочубеевского округа, Невинномысска и Ст

Smart Engines помогает банку «Кубань кредит» обслуживать юридических лиц по паспорту «Кубань кредит» начал использовать технологии Smart Engines для распознавания паспорта гражданина РФ при обслуживании юридических лиц. Систему Smart ID Engine банк использует для открытия расчет

Цифровой помощник МТТ поможет улучшить платежную дисциплину АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил для ПАО «ТНС энерго Кубань» голосового робота на платформе VoiceBox. Цифровой ассистент помогает гарантирующему поставщику в работе над повышением платежной дисциплины потребителей и улучшением каналов коммуникаци

«Кубань кредит» и Smart Engines внедрили технологию для автоматического распознавания QR-кодов в мобильных устройствах Банк «Кубань кредит» внедрил новую функциональность по распознаванию QR-кодов на электронных документах с помощью технологий Smart Engines. Воспользоваться решением можно в мобильном приложении банка

«Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office Банк «Кубань кредит» завершил первый этап перехода на электронный документооборот с частными клиентами. Уже сейчас большинство документов можно подписать в офисах Банка при помощи электронного планше

Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов КБ «Кубань кредит» внедрил в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического распознавания паспортов. Использование технологии позволило в два раза ускорить проц

«Эдит про» обеспечит поддержку «1С» для компании «Россети Кубань» Группа компаний «Эдит про», специализирующаяся на разработке и внедрении решений на платформе «1С», заключила трехлетний контракт с компанией «Россети Кубань» на поддержку и доработку решений на платформе «1С:Предприятие». «Россети Кубань» — распределительная сетевая компания, обслуживающая территорию Краснодарского края и Республики А

«Эдит про» усовершенствовала систему учета транспорта электроэнергии компании «Россети Кубань» ированной системы «Расчет трудоемкости разработки программного обеспечения». Данный подход оказался эффективен и планируется к масштабированию и использованию в других проектах автоматизации «Россети Кубань», – сказал Сергей Черников, начальник управления корпоративных информационных систем компании «Россети Кубань». «Наша компания продолжает развитие и сопровождение СУТЭ. В перспект

«Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань» «Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Кубань» на оказание услуг по развитию автоматизированной системы учета транспорта электроэнергии на базе программного обеспечения «1С». В ходе проекта в текущей системе «1С: Энергетика» будут р

«Магнит» внедрил ERP-систему «1С» в «Кондитере Кубани» «Магнит» реализовала проект по развитию собственной пищевой производственной инфраструктуры был открыт крупнейший в Южном федеральном округе собственный кондитерский завод «Кондитер Кубани». Это второе предприятие в индустриальном парке розничной сети, который находится в Краснодаре. На производственной площади порядка 20 000 кв.м. расположился комбинат, способный производ

«Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи «Ростелеком» обеспечил современной интернет-связью 321 медицинскую организацию на территории Кубани и Адыгеи. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 1500 км волоконно-оптического кабеля к лечебно-профилактическим учреждениям в 26 районах и 6 городах края, а также в

«Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани покрытия 4G+ (LTE Advanced) в столице региона и пригороде. Теперь скорости 4G-интернета от «Мегафона» доступны в Абинске, Армавире, Белореченске, Ейске, Кореновске, Кропоткине, Крымске, Славянске-на-Кубани, Лабинске, Усть-Лабинске, Тихорецке, а также в станице Староминской и хуторе Трудобеликовском.«Наша сеть четвертого поколения уже не первый год успешно работает в Краснодаре, во всех кур

Банк «Кубань Кредит» защитил банкоматы от киберугроз с помощью «Лаборатории Касперского» Банк «Кубань Кредит» интегрировал в свою сеть банкоматов решение «Лаборатории Касперского» для защиты встроенных систем. Kaspersky Embedded Systems Security обезопасит банкоматы и точки мгновенной оп

КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век» Компания «Инверсия» объявила о завершении в КБ «Кубань Кредит» проекта по миграции с автономных систем автоматизации ритейла. В ходе проекта сотрудники банка совместно со специалистами компании выполнили работы по переводу бэк-офисного функц

«Ростелеком» на Кубани подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов «Ростелекома», заявил: «Технология PON — новый этап развития мультисервисной сети “Ростелекома” на Кубани. Мы уже подключили более 160 частных домов, но это только старт проекта. Сейчас мы акт

МТС обеспечит горные районы Кубани интернетом с помощью энергии солнца го края и Республики Адыгея. Как рассказали CNews в компании, сегодня уже в трех населенных пунктах Кубани базовые станции МТС в качестве источника питания круглогодично используют исключительн

Агрохолдинг «Кубань» внедрил мониторинг эксплуатации авто- и сельхозтехники Агрохолдинг «Кубань» объявил о создании и вводе в действие системы мониторинга технологических процессов при эксплуатации автомобильной и сельхозтехники. Как сообщили CNews в консалтинговой группе «Борлас»,

АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве ологические карты, книги истории полей, планы работ и другую документацию, используемую агрономами «Кубани» в повседневной работе. В ходе реализации проекта будут унифицированы формы документов

«Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке сия-Юг» — представитель компании «Инверсия», работающий на рынке южного региона — завершила работы по внедрению компонентов ЦАБС «Банк 21 Век» сразу в двух банках — Газтрансбанке (КБ «ГТ банк») и КБ «Кубань Кредит». Об этом CNews сообщили в «Инверсии». Так, в Газтрансбанке внедрены компоненты централизованной автоматизированной банковской системы, автоматизирующие ведение бизнеса, связанног

МТС поможет доставить информационные сообщения клиентам банка «Кубань Кредит» Компания МТС сообщила о реализации крупного проекта по обеспечению информационных рассылок клиентам КБ «Кубань Кредит» в Краснодарском крае. В рамках проекта с помощью сервисов МТС ежемесячно банк отправляет своим клиентам порядка 1 500 000 сообщений информационного характера. Рассылка сообщений

МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону Компания МТС сообщила о завершении технической подготовки сети на Кубани к курортному сезону. В преддверии летнего сезона МТС вдвое расширила территорию покрыт

Предприятия Кубани перевели свыше 1000 сотрудников на «МегаФон» ании и показатели в рамках услуги переноса номера (MNP). Приток таких клиентов в сеть «МегаФона» на Кубани сегодня вдвое выше исходящих портаций, — комментирует Дмитрий Прозоров, директор по ра

«Ростелеком» обеспечил детей на Кубани и в Адыгее возможностью дистанционного обучения лки и аулы. В 2016 г. планируется организовать дополнительно еще 40 точек подключения на территории Кубани. Дети, которые не могут ходить в обычную школу в силу ограничений по состоянию здоровь

«Ростелеком» обеспечил услугами связи 67 подразделений центров «Мои документы» на Кубани нктах края. Ранее в 2015 г. «Ростелеком» обеспечил услугами связи все многофункциональные центры на Кубани, организовав в них техническую возможность подключения доступа в интернет и услуг теле

«Ростелеком» проложил «оптику» в 122 населенных пункта Кубани В 2015 г. «Ростелекомом» построено 77 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) к 8 населенным пунктам Кубани в рамках программы «ВОЛС ниже райцентра». Реализация программы началась в 2011 г., за 5 лет ее существования компанией было проложено в общей сложности боле 800 км оптического кабеля к 1

«МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани тей 3G/4G, а также обеспечит доступность услуг связи в населённых пунктах со слабым присутствием мобильного покрытия. «Это соглашение подтверждает обоюдную заинтересованность «МегаФона» и руководства Кубани в совместном развитии технологий связи, — отмечает Алексей Тютин, директор Кавказского филиала компании «МегаФон». — В регионе мы создали самую современную мобильную сеть, успешно обеспе

Агрохолдинг «Кубань» автоматизировал документооборот и ключевые бизнес-процессы на базе IRM portalDoc оборот, что затрудняло централизованное управление в компании. Новая система связала все структуры «Кубани» в части документационного управления, обеспечив единое информационное пространство дл

МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани Компания МТС обеспечила доступом к сервисам на основе 4G более 3 млн жителей Кубани. В течение 70 дней с момента запуска сети в Краснодарском крае МТС включала базовые станции LTE со скоростью, равной шести населенным пунктам в неделю. Сегодня 4G работает в 90 населенны