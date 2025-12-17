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Россия Кубань

СОБЫТИЯ


17.12.2025 «Яндекс Маркет» запустил витрину «Сделано на Кубани»

кой сферы Краснодарского края и «Яндекс Маркет» заключили соглашение о сотрудничестве для поддержки региональных производителей. В рамках этой инициативы на маркетплейсе появилась витрина «Сделано на Кубани», где представлены товары местных производителей. На ней уже собраны десятки брендов – от продуктов питания до товаров для дома и новогодних украшений. Ассортимент в дальнейшем будет поп
20.10.2025 ISPsystem обеспечила импортозамещение виртуализации в «Электросетях Кубани»

Энергетическая компания Юга России АО «Электросети Кубани» внедрила отечественную платформу виртуализации VMmanager от компании ISPsystem (входит в «Группу Астра») для замещения ушедшего зарубежного ПО. Это позволило энергетикам консолидировать
17.09.2025 «Элар» внедрил для КБ «Кубань Кредит» централизованную ECM-систему нового поколения

Корпорация «Элар» завершила проект по разработке и внедрению единой системы управления корпоративным контентом (ECM) для КБ «Кубань Кредит». Новый электронный архив, созданный на базе платформы «Элар Контекст», объединил ключевые процессы банка, обеспечив защищенное и долговременное хранение документов, доступ к данн
19.06.2025 Банк «Кубань Кредит» и АО «ФлексСофт» заключили стратегическое партнерство для развития FinTech-решений и подписали договор о внедрении в банке инновационной Платформы FXL

На полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2025) Банк «Кубань Кредит» и АО «ФлексСофт» подписали Меморандум о стратегическом партнерстве. Документ закрепляет намерение сторон развивать долгосрочное сотрудничество в сфере финансов и передовых технол
16.05.2025 Ozon запустил витрину товаров «Сделано на Кубани»

Ozon запустил новую витрину «Сделано на Кубани» в рамках проекта компании «Сделано в России». Инициатива реализована при поддержке де
16.04.2025 В столице Кубани в 1,5 раза выросла скорость мобильного интернета

нтрах, парках, муниципальных учреждениях как в старой, так и в новой частях Краснодара. Изменения заметны на въезде в город по Ейскому шоссе, в районе Западного и Восточного обходов, вдоль набережной Кубани, на улицах микрорайонов Гидростроителей и Пашковского. Кроме того, работы прошли и в пригороде: поселках Знаменский и Индустриальный, станицах Елизаветинской и Старокорсунской, хуторе Ле
17.03.2025 «МегаФон» прокачал сеть в Усть-Лабинском районе Кубани

В смартфонах и планшетах жителей в центральной части региона на реках Кубань, Лаба и Кирпили стала доступна скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Инженеры «МегаФона» определили места с высокой нагрузкой и растущей активностью абонентов, после чего построили в э
05.02.2025 Bronevik.com: зимой у россиян вырос интерес к Кубани и кавказским курортам

evik.com, входящая в экосистему МТС, проанализировала бронирования туристического жилья в России на зимний период 2024/2025. Выяснилось, что в годовом сопоставлении больше всего турпоток вырос города Кубани — Краснодар, Геленджик и Большой Сочи, а также на курорты Северного Кавказа — Кисловодск и Архыз. Об этом CNews сообщили представители Bronevik.com. В целом количество зимних бронировани
04.02.2025 Sitronics Group построила модульный некапитальный ЦОД класса EDGE для банка «Кубань Кредит»

Российская ИТ-компания Sitronics Group реализовала проект по созданию дата-центра под ключ для банка «Кубань Кредит». Заказчиком был выбран формат модульного ЦОДа, состоящего из специальным образом соединенных контейнеров – такая конструкция позволяет в случае необходимости переместить объект н
10.01.2025 Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию процессной аналитики VK Tech

Банк «Кубань Кредит» внедрил облачную версию VK Process Mining и стал первым пользователем такого формата процессной аналитики VK Tech. Ранее вендор предлагал продукт только для внедрения в контуре к
10.10.2024 Качество в приоритете: скорость мобильного интернета Т2 выросла в 185 населенных пунктах Кубани

столице края и нескольких крупных курортах. Технические улучшения затронули 22 города и 35 районов Кубани. Об этом CNews сообщили представители T2. T2 продолжает планомерно улучшать сеть в Кра
19.04.2024 МТС ускорила интернет на берегах Кубани в Кочубеевском округе

рамурзинском улучшила сеть не только в ауле, но и в центральной части Барсуковского леса, и в пойме Кубани. Эта природная территория популярна у жителей Кочубеевского округа, Невинномысска и Ст
05.12.2023 Smart Engines помогает банку «Кубань кредит» обслуживать юридических лиц по паспорту

«Кубань кредит» начал использовать технологии Smart Engines для распознавания паспорта гражданина РФ при обслуживании юридических лиц. Систему Smart ID Engine банк использует для открытия расчет
19.10.2023 Цифровой помощник МТТ поможет улучшить платежную дисциплину

АО «МТТ», провайдер интеллектуальных решений для бизнеса, разработал и подключил для ПАО «ТНС энерго Кубань» голосового робота на платформе VoiceBox. Цифровой ассистент помогает гарантирующему поставщику в работе над повышением платежной дисциплины потребителей и улучшением каналов коммуникаци
17.08.2022 «Кубань кредит» и Smart Engines внедрили технологию для автоматического распознавания QR-кодов в мобильных устройствах

Банк «Кубань кредит» внедрил новую функциональность по распознаванию QR-кодов на электронных документах с помощью технологий Smart Engines. Воспользоваться решением можно в мобильном приложении банка
07.07.2022 «Кубань кредит» переходит на безбумажные технологии с сервисом Nopaper Office

Банк «Кубань кредит» завершил первый этап перехода на электронный документооборот с частными клиентами. Уже сейчас большинство документов можно подписать в офисах Банка при помощи электронного планше
19.05.2022 Банк «Кубань кредит» в два раза ускорил обслуживание плательщиков в кассах с помощью технологии распознавания паспортов

КБ «Кубань кредит» внедрил в свою систему высокоточное программное обеспечение Smart Engines для автоматического распознавания паспортов. Использование технологии позволило в два раза ускорить проц
29.03.2022 «Эдит про» обеспечит поддержку «1С» для компании «Россети Кубань»

Группа компаний «Эдит про», специализирующаяся на разработке и внедрении решений на платформе «1С», заключила трехлетний контракт с компанией «Россети Кубань» на поддержку и доработку решений на платформе «1С:Предприятие». «Россети Кубань» — распределительная сетевая компания, обслуживающая территорию Краснодарского края и Республики А
22.02.2022 «Эдит про» усовершенствовала систему учета транспорта электроэнергии компании «Россети Кубань»

ированной системы «Расчет трудоемкости разработки программного обеспечения». Данный подход оказался эффективен и планируется к масштабированию и использованию в других проектах автоматизации «Россети Кубань», – сказал Сергей Черников, начальник управления корпоративных информационных систем компании «Россети Кубань». «Наша компания продолжает развитие и сопровождение СУТЭ. В перспект
27.04.2021 «Эдит про» займется развитием системы учета передачи электроэнергии для компании «Россети Кубань»

«Эдит про» выиграла открытый конкурс компании «Россети Кубань» на оказание услуг по развитию автоматизированной системы учета транспорта электроэнергии на базе программного обеспечения «1С». В ходе проекта в текущей системе «1С: Энергетика» будут р
22.06.2020 «Магнит» внедрил ERP-систему «1С» в «Кондитере Кубани»

«Магнит» реализовала проект по развитию собственной пищевой производственной инфраструктуры был открыт крупнейший в Южном федеральном округе собственный кондитерский завод «Кондитер Кубани». Это второе предприятие в индустриальном парке розничной сети, который находится в Краснодаре. На производственной площади порядка 20 000 кв.м. расположился комбинат, способный производ
24.12.2018 «Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи

«Ростелеком» обеспечил современной интернет-связью 321 медицинскую организацию на территории Кубани и Адыгеи. Для реализации проекта специалисты компании проложили более 1500 км волоконно-оптического кабеля к лечебно-профилактическим учреждениям в 26 районах и 6 городах края, а также в
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани

покрытия 4G+ (LTE Advanced) в столице региона и пригороде. Теперь скорости 4G-интернета от «Мегафона» доступны в Абинске, Армавире, Белореченске, Ейске, Кореновске, Кропоткине, Крымске, Славянске-на-Кубани, Лабинске, Усть-Лабинске, Тихорецке, а также в станице Староминской и хуторе Трудобеликовском.«Наша сеть четвертого поколения уже не первый год успешно работает в Краснодаре, во всех кур
09.03.2017 Банк «Кубань Кредит» защитил банкоматы от киберугроз с помощью «Лаборатории Касперского»

Банк «Кубань Кредит» интегрировал в свою сеть банкоматов решение «Лаборатории Касперского» для защиты встроенных систем. Kaspersky Embedded Systems Security обезопасит банкоматы и точки мгновенной оп
17.02.2017 КБ «Кубань Кредит» перевел розничный и карточный бизнес на ЦАБС «Банк 21 Век»

Компания «Инверсия» объявила о завершении в КБ «Кубань Кредит» проекта по миграции с автономных систем автоматизации ритейла. В ходе проекта сотрудники банка совместно со специалистами компании выполнили работы по переводу бэк-офисного функц
07.10.2016 «Ростелеком» на Кубани подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов

«Ростелекома», заявил: «Технология PON — новый этап развития мультисервисной сети “Ростелекома” на Кубани. Мы уже подключили более 160 частных домов, но это только старт проекта. Сейчас мы акт
22.09.2016 МТС обеспечит горные районы Кубани интернетом с помощью энергии солнца

го края и Республики Адыгея. Как рассказали CNews в компании, сегодня уже в трех населенных пунктах Кубани базовые станции МТС в качестве источника питания круглогодично используют исключительн
17.08.2016 Агрохолдинг «Кубань» внедрил мониторинг эксплуатации авто- и сельхозтехники

Агрохолдинг «Кубань» объявил о создании и вводе в действие системы мониторинга технологических процессов при эксплуатации автомобильной и сельхозтехники. Как сообщили CNews в консалтинговой группе «Борлас»,
02.08.2016 АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве

ологические карты, книги истории полей, планы работ и другую документацию, используемую агрономами «Кубани» в повседневной работе. В ходе реализации проекта будут унифицированы формы документов
27.07.2016 «Инверсия-Юг» внедрила ЦАБС «Банк 21 Век» в банке «Кубань Кредит» и Газтрансбанке

сия-Юг» — представитель компании «Инверсия», работающий на рынке южного региона — завершила работы по внедрению компонентов ЦАБС «Банк 21 Век» сразу в двух банках — Газтрансбанке (КБ «ГТ банк») и КБ «Кубань Кредит». Об этом CNews сообщили в «Инверсии». Так, в Газтрансбанке внедрены компоненты централизованной автоматизированной банковской системы, автоматизирующие ведение бизнеса, связанног
01.07.2016 МТС поможет доставить информационные сообщения клиентам банка «Кубань Кредит»

Компания МТС сообщила о реализации крупного проекта по обеспечению информационных рассылок клиентам КБ «Кубань Кредит» в Краснодарском крае. В рамках проекта с помощью сервисов МТС ежемесячно банк отправляет своим клиентам порядка 1 500 000 сообщений информационного характера. Рассылка сообщений

19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону

Компания МТС сообщила о завершении технической подготовки сети на Кубани к курортному сезону. В преддверии летнего сезона МТС вдвое расширила территорию покрыт
14.04.2016 Предприятия Кубани перевели свыше 1000 сотрудников на «МегаФон»

ании и показатели в рамках услуги переноса номера (MNP). Приток таких клиентов в сеть «МегаФона» на Кубани сегодня вдвое выше исходящих портаций, — комментирует Дмитрий Прозоров, директор по ра
15.02.2016 «Ростелеком» обеспечил детей на Кубани и в Адыгее возможностью дистанционного обучения

лки и аулы. В 2016 г. планируется организовать дополнительно еще 40 точек подключения на территории Кубани. Дети, которые не могут ходить в обычную школу в силу ограничений по состоянию здоровь
12.02.2016 «Ростелеком» обеспечил услугами связи 67 подразделений центров «Мои документы» на Кубани

нктах края. Ранее в 2015 г. «Ростелеком» обеспечил услугами связи все многофункциональные центры на Кубани, организовав в них техническую возможность подключения доступа в интернет и услуг теле
18.01.2016 «Ростелеком» проложил «оптику» в 122 населенных пункта Кубани

В 2015 г. «Ростелекомом» построено 77 км волоконно-оптических линий связи (ВОЛС) к 8 населенным пунктам Кубани в рамках программы «ВОЛС ниже райцентра». Реализация программы началась в 2011 г., за 5 лет ее существования компанией было проложено в общей сложности боле 800 км оптического кабеля к 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани

тей 3G/4G, а также обеспечит доступность услуг связи в населённых пунктах со слабым присутствием мобильного покрытия. «Это соглашение подтверждает обоюдную заинтересованность «МегаФона» и руководства Кубани в совместном развитии технологий связи, — отмечает Алексей Тютин, директор Кавказского филиала компании «МегаФон». — В регионе мы создали самую современную мобильную сеть, успешно обеспе
04.09.2015 Агрохолдинг «Кубань» автоматизировал документооборот и ключевые бизнес-процессы на базе IRM portalDoc

оборот, что затрудняло централизованное управление в компании. Новая система связала все структуры «Кубани» в части документационного управления, обеспечив единое информационное пространство дл
05.06.2015 МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани

Компания МТС обеспечила доступом к сервисам на основе 4G более 3 млн жителей Кубани. В течение 70 дней с момента запуска сети в Краснодарском крае МТС включала базовые станции LTE со скоростью, равной шести населенным пунктам в неделю. Сегодня 4G работает в 90 населенны
24.12.2014 «Ростелеком» внедрил автоматизированную систему управления сферой образования на Кубани

ом» завершила работы по внедрению автоматизированной системы управления (АСУ) сферой образования на Кубани. Система начала функционировать в декабре текущего года, объединила 44 муниципальных у

Публикаций - 229, упоминаний - 283

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Кубань GSM 118 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 44
МегаФон 10742 40
Ростелеком 10948 24
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 16
9594 10
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 8
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 7
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 5
Softline - Borlas - Эдит Про - Edit Pro - Борлас Эдит ЦЦТ - Борлас Эдит - Центр цифровой трансформации 87 5
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 5
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 5
Microsoft Corporation 25775 5
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 544 5
МегаФон - Мобиком 230 4
Oracle Corporation 7074 4
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Росатом - РИР - Росатом Инфраструктурные решения - Русатом Инфраструктурные решения 136 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Электросвязь 268 3
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 3
МегаФон Северо-Запад - МегаФон Северо-Западный филиал - МегаФон Северо-Западный GSM - North-West GSM 527 3
R-Style - Эр-Стайл ГК 749 3
Системы и Проекты ГК 40 3
МТС - Донтелеком 18 3
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 3
Cisco Systems 5372 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 476 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Hitachi - Хитачи 1501 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 3
AT&T Inc 1725 3
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 3
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 3
Триколор - Национальная спутниковая компания 389 3
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 2
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 19
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 7
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 7
Россети Кубань - Кубаньэнерго 27 5
Абрау-Дюрсо 24 3
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 3
Земельный банк 17 3
Bonduelle - Бондюэль - Кубанские консервы 16 3
Кубань Агрохолдинг 5 3
КТЭ - Краснодартеплоэнерго 4 3
Газпром ПАО 1493 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 3
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Газпром трансгаз 157 2
Россети Ленэнерго 1699 2
Гарант-Сервис - Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 40 2
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
Альфа-Банк 1979 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 2
ФосАгро 176 2
ВТБ - РНКБ - Российский национальный коммерческий банк - Крайинвестбанк - Краснодарский краевой инвестиционный банк 60 1
ПСБ - СМП банк - Мособлбанк - Московский областной банк 28 1
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 1
Мираторг АПХ - Мираторг Агропромышленный Холдинг 39 1
Уральские авиалинии - Ural Airlines - авиакомпания 50 1
Россети МРСК Урала - Межрегиональная распределительная сетевая компания Урала - Свердловэнерго - Челябэнерго - Челябэнергосбыт - Пермэнерго 72 1
Международный банк Азербайджана - International Bank of Azerbaijan - МБА-Москва Банк 18 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
РЖД - ФПК - Федеральная Пассажирская Компания Российские железные дороги 78 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл - ФМСМ - Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг 91 1
UTair Aviation - ЮТэйр Пассажирские авиалинии - авиакомпания - ЮТэйр Карго - ЮТэйр-Вертолетные услуги 65 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 1
Кредит Европа банк 67 1
Mobil - Мобил 52 1
Велесстрой СМУ 13 1
Wallet One - Единая Касса 37 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 7
Администрация Краснодарского края 64 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 6
Правительство Забайкальского края - Губернатор Забайкальского края 170 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 4
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 132 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 315 3
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 60 2
Правительство Камчатского края - Губернатор Камчатского края - органы государственной власти 55 2
Президент Украины 128 2
Правительство Хабаровского края - органы государственной власти 55 2
Правительство КЧР - Правительство Карачаево-Черкесской Республики - Народное Собрание Парламент Карачаево-Черкесской Республики - органы государственной власти 18 2
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 2
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 303 2
Районный суд Киева 26 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 395 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 2
Правительство Московской области - Губернатор Московской области - Московская областная дума - органы государственной власти 263 2
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 225 2
Правительство Республики Бурятия - Администрация Главы Республики Бурятия - Президент Республики Бурятия - Народный Хурал республики Бурятия - органы государственной власти 48 2
Правительство Ставропольского края - органы государственной власти 86 2
Правительство Сахалинской области - органы государственной власти 80 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 84 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 59 1
Правительство Калининградской области - Калининградская областная Дума - органы государственной власти 88 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 57
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
COAI - Cellular Operators Association of India - Ассоциация операторов связи Индии 5 1
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
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Купибилет - Kupibilet 34 1
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