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Россия
Кубань


27.09.2021 В России селяне трактором снесли сотовую вышку, чтобы не излучала. Tele2 настроена на конструктивный диалог 1
09.02.2021 «Ростелеком» модернизирует уличное освещение в Тимашевске и Кореновске 1
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
20.02.2020 При поддержке НПО «Криста» в Краснодарском крае разработана новая версия портала государственных и муниципальных закупок 1
26.08.2019 «Ростелеком» сделает уличное освещение в Новороссийске «умным» 1
24.12.2018 «Ростелеком» подключил к интернету более 300 медучреждений Кубани и Адыгеи 1
04.10.2018 Мониторинг законодательства в области информационных технологий и телекоммуникаций за сентябрь 2018 года 1
13.04.2018 «Мегафон» развивает скоростной Wi-Fi в малых городах Краснодарского края 1
02.03.2018 Исследование MAPS.ME: самые популярные у иностранцев регионы России 1
16.02.2018 «Ростелеком» и Краснодарский край расширяют сотрудничество 1
29.06.2017 В Краснодарском крае создана единая система управления здравоохранением 1
05.06.2017 «Мегафон» обеспечил интернетом до 300 Мбит/с Краснодар и пригороды 1
26.04.2017 «Мегафон» увеличил покрытие сетей 4G и 4G+ на Кубани 1
14.04.2017 «Мегафон» улучшил связь в городах Краснодарского края 2
16.02.2017 МТС запустила LTE-2600 в Краснодарском крае 2
23.12.2016 «Мегафон» подготовил мобильные сети в южных регионах к праздничным нагрузкам 1
07.10.2016 «Ростелеком» на Кубани подключает высокоскоростной интернет жителям частных домов 1
22.09.2016 МТС обеспечит горные районы Кубани интернетом с помощью энергии солнца 3
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
30.08.2016 «Мегафон» развивает сервис в Краснодарском крае 2
02.08.2016 АгроХолдинг «Кубань» и компания «Борлас» первыми в агросекторе внедряют отраслевую ERP в растениеводстве 1
01.06.2016 «Мегафон» подготовил мобильную сеть на территории Краснодарского края к сезону отпусков 2
23.05.2016 ActiveCloud разместила в «облаке» систему мониторинга транспорта для Bonduelle 1
19.05.2016 МТС подготовила сеть на Кубани к курортному сезону 1
14.04.2016 Предприятия Кубани перевели свыше 1000 сотрудников на «МегаФон» 1
15.02.2016 «Ростелеком» обеспечил детей на Кубани и в Адыгее возможностью дистанционного обучения 2
12.02.2016 «Ростелеком» обеспечил услугами связи 67 подразделений центров «Мои документы» на Кубани 1
04.02.2016 Elittech поставил оборудование для создания видеостены в Министерстве образования и науки Краснодарского края 1
18.01.2016 «Ростелеком» проложил «оптику» в 122 населенных пункта Кубани 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 3
04.09.2015 Агрохолдинг «Кубань» автоматизировал документооборот и ключевые бизнес-процессы на базе IRM portalDoc 1
17.08.2015 Абоненты МТС в Сочи переходят на LTE 1
30.07.2015 «Ростелеком» обеспечил услугами связи все МФЦ Краснодарского края 2
22.07.2015 «МегаФон» удвоил скорости интернета в райцентрах Краснодарского края 2
05.06.2015 МТС обеспечила доступом к 4G-сервисам более 3 млн жителей Кубани 2
12.05.2015 Мониторинг законодательства в ИТ и телекоме за апрель 2015 г. 1
18.02.2015 «Ростелеком» обеспечил все школы в Краснодаре доступом в интернет по «оптике» 2
04.02.2015 «Ростелеком» обеспечит услугами связи все МФЦ Краснодарского края 2
24.12.2014 «Ростелеком» внедрил автоматизированную систему управления сферой образования на Кубани 1
17.12.2014 «Ростелеком» охватил оптикой более 100 сел Кубани 1

Публикаций - 55, упоминаний - 69

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6867 17
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4699 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 6
МегаФон Кавказский филиал 192 4
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 189 2
Синтерра - Synterra 570 2
Криста НПО 59 1
Восход ФГБУ НИИ 367 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 424 1
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 182 1
Lamoda 83 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
Правительство РФ 2208 2
Правительство Краснодарского края 12 2
Правительство и губернатор Забайкальского края 37 2
Правительство Республики Мордовия - Администрация Главы Республики Мордовия 26 2
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
Правительство Республики Мордовия - Министерство информатизации и связи Республики Мордовия - Мининформсвязи Республики Мордовия 5 1
Правительство Хабаровского края 15 1
Администрация Псковской области 22 1
Администрация Славянского района 1 1
ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 49 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1690 1
Правительство Самарской области 48 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности 92 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3973 8
3G - Стандарт мобильной связи 3753 4
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 547 4
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 442 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 2
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2459 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1350 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 626 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 316 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 2
Google Maps - Карты Google 401 1
VK - Mail.ru Maps.me 45 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 213 1
МТС LTE-сеть - МТС 4G-сеть 160 1
Lamoda LM Express 3 1
Артемьев Денис 14 6
Ласкавый Сергей 17 3
Поляков Сергей 60 2
Тютин Алексей 14 2
Осеевский Михаил 221 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Ушацкий Андрей 100 1
Миланович Андрей 1 1
Азизов Евгений 2 1
Юшков Евгений 1 1
Никифорова Елена 3 1
Кондратьев Вениамин 3 1
Прозоров Дмитрий 58 1
Новохатский Александр 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57680 21
Россия - Республика Адыгея 242 12
Россия - Краснодарский край 918 6
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
Чёрное море - Черноморское побережье 16 4
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1624 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 3
Казахстан - Республика 2650 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1116 3
Россия - СФО - Ленинградская область 1132 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 3
Россия - Калининградская область 542 2
Россия - СФО - Новосибирск 1980 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 2
Россия - УФО - Екатеринбург 2075 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1156 2
Россия - ПФО - Самара 1304 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1472 2
Россия - ПФО - Казань 1522 2
Россия - Славянск-на-Кубани 4 2
Россия - Забайкальский край 356 2
Россия - Ростовская область 864 2
Россия - Республика Мордовия 390 2
Беларусь - Белоруссия 2099 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3968 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 587 1
Россия - Республика Саха (Якутия) 501 1
Украина 3398 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1293 1
Россия - Геленджик 58 1
Россия - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 171 1
Россия - Новокузнецк 176 1
Россия - Магнитогорск 151 1
Россия - Славянский район 3 1
Россия - Нальчик 66 1
Россия - Ангарск 51 1
Россия - Красная Поляна 17 1
Россия - Республика Карелия 305 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 2
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
Информационное общество - Государственная программа 282 1
ПВЗ - пункт выдачи заказов 17 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 3
Система распределенных ситуационных центров 3 1
Электронная Мордовия - Республиканский конкурс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
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