Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
Кубань
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 55, упоминаний - 69
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Lamoda 83 1
|GFG - Global Fashion Group 6 1
|Гарант-Сервис-Университет НПП - Гарант Справочная правовая система 16 1
|Артемьев Денис 14 6
|Ласкавый Сергей 17 3
|Поляков Сергей 60 2
|Тютин Алексей 14 2
|Осеевский Михаил 221 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Ушацкий Андрей 100 1
|Миланович Андрей 1 1
|Азизов Евгений 2 1
|Юшков Евгений 1 1
|Никифорова Елена 3 1
|Кондратьев Вениамин 3 1
|Прозоров Дмитрий 58 1
|Новохатский Александр 5 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 767975, в очереди разбора - 671660.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru