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Россия
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Геленджик

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик


05.10.2021 Belkacar запустит каршеринг в Краснодаре 1
13.05.2021 BelkaCar: выручка компании в I квартале 2021 года выросла на 87% 1
13.04.2021 BelkaCar объявляет результаты деятельности за 2020 год 1
02.12.2020 МТС подключила к сети NB-IoT сервис шеринга велосипедов и электросамокатов 1
18.08.2020 В Краснодарском крае запустился сервис по аренде портативных зарядок для мобильных устройств «Бери Заряд!» 2
15.05.2020 Оборот Lamoda в первом квартале 2020 года вырос на 19,8% 1
17.09.2019 Сеченовский университет и Центр ДПО Track&Trace будут готовить специалистов по маркировке при поддержке ЦРПТ 1
04.03.2019 «М.видео» запустила продажи продуктов Yota 1
17.10.2018 Россиянин получил 5 лет и остался должен 17 млн за использование сбоя в приложении Сбербанка 1
13.09.2018 Минпромторг и Росздравнадзор: перенос внедрения обязательной маркировки лекарств не планируется 1
11.09.2018 «Галактика» впервые представила сервисы цифровой индустриальной платформы 1
10.09.2018 Ростех: «Россияне стали в полтора раза чаще записываться к врачу онлайн» 1
26.07.2018 «Стэп Лоджик» обеспечил бесперебойную работу сетевой инфраструктуры ЧМ-2018 1
19.04.2018 Directum помогла автоматизировать бизнес-процессы «Арбат Отель Менеджмент» 1
30.01.2018 Гэндальф автоматизировала закупки в аэропортах «Базэл Аэро» 2
15.09.2017 «Барс.Здравоохранение-ЛИС» зарегистрирована как изделие медицинского назначения 1
15.09.2017 «Росэлектроника» показала на выставке «Биотехмед» первые образы экзопротезов 1
14.09.2017 «Росэлектроника» впервые представила технологию ускоренного заживления ран 2
14.04.2017 «Мегафон» улучшил связь в городах Краснодарского края 2
22.12.2016 «МаксимаТелеком» создаст единое Wi-Fi-пространство в международных аэропортах России 1
31.08.2016 «Мегафон» подготовил сети в прибрежных районах Краснодарского края к «бархатному» сезону 1
09.08.2016 Tele2 покрывает LTE-сетью Краснодарский край 1
01.06.2016 «Мегафон» подготовил мобильную сеть на территории Краснодарского края к сезону отпусков 1
01.06.2016 «Ростелеком» запустил «Новую телефонию» в десяти городах ЮФО и СКФО 1
03.03.2016 «Билайн» запустил 4G в 51 населенном пункте Краснодарского края 1
05.10.2015 «МегаФон» подтвердил инвестиции в развитие сетей связи на Кубани 1
29.07.2015 DaTravel удвоит базу отелей за счет партнерства с Ostrovok 1
17.07.2015 «Ростелеком» с начала года подключил по «оптике» свыше 1000 домов Кубани и Адыгеи 1
02.07.2015 В «Базэл Аэро» создана инфраструктура виртуальных рабочих столов на базе решений Fujitsu 1
24.06.2015 МТС обеспечила 4G район слияния Черного и Азовского морей 1
27.05.2015 «МегаФон» запустил интернет 4G+ в Анапе 1
02.02.2015 «Ростелеком» подключил по «оптике» свыше 1200 многоквартирных домов на Кубани и в Адыгее 1
23.04.2014 «МегаФон» запустил LTE в Геленджике 2
28.03.2014 «Билайн Бизнес» объединит филиалы ЮФО Спецстроя России 1
12.12.2013 Как ИТ меняет аэропорты 1
12.12.2013 Александр Колесников: Windows XP установлена на 60% наших ПК 1
20.09.2013 Интернет-трафик в сети «Билайн» на курортах Юга России за год вырос в 2,5 раза 1
29.03.2013 «Билайн Бизнес» запускает сеть WiMAX в Ростове-на-Дону 1
07.02.2013 «Билайн Бизнес» создает сеть высокоскоростного беспроводного доступа WiMAN в регионах России 1
09.07.2012 МТС, «Билайн» и «МегаФон» ввели чрезвычайный роуминг в Краснодарском крае 1

Публикаций - 64, упоминаний - 72

Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5086 8
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6001 6
Ростех - Ростехнологии 2239 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7025 4
4295 4
Астерос - Asteros 531 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес 251 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 98 3
МегаФон Кавказский филиал 192 3
СЦС Совинтел - Голден Телеком 238 3
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7048 3
Oracle Corporation 3780 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 143 2
Ростех Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 704 2
Ростех Росэлектроника Радиосвязь НПП - Научно-производственное предприятие 22 2
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2027 2
Ростелеком ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 243 2
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 2
Inform GmbH 8 1
Скай Линк - Skylink 710 1
Шахты 42 1
Лаборатория маркировки ДПО - Центр дополнительного профессионального образования - Track & Trace Educational Center 2 1
Инсистемс 34 1
Continuum Innovation 39 1
ТМ Сат 4 1
Thuraya 21 1
ТрекМарк 5 1
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 322 1
ARINC - Aeronautical Radio - Авиационное радио 7 1
WeCharge 3 1
Transas - Транзас ГК 105 1
Google LLC 8263 1
Chargerent 3 1
Ростелеком - Краснодарский филиал 25 1
Fuel Rod 3 1
Ankerbox 3 1
Chimpy 3 1
D-Link 218 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 63 1
Орбита 23 1
Базэл Аэро - Аэродинамика 18 5
Belkacar - Оператор каршеринга 26 3
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4409 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 193 2
Международный аэропорт Внуково им. А.Н. Туполева 105 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 93 2
Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 5 1
Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Техмаш - Научно-производственный концерн 15 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Герофарм - Geropharm 8 1
Бери Заряд! 4 1
Deutsche Lufthansa AG 46 1
GFG - Global Fashion Group 6 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 1 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 32 1
Абрау-Дюрсо 9 1
Bayer AG - Байер 37 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1374 1
Московский аэропорт Домодедово им. М. В. Ломоносова 200 1
S7 Airlines 84 1
Магнит - Сеть магазинов 273 1
Аэрофлот 516 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 102 1
АСТ ГОЗ - Автоматизированная система торгов государственного оборонного заказа 39 1
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 68 1
Takeda Pharmaceutical 15 1
Связной ГК 969 1
Lamoda 83 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 984 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 795 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6143 3
Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 83 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2063 2
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 450 2
Россвязь - Федеральное агентство связи 622 2
Россвязьохранкультура - Федеральная служба по надзору в сфере массовых коммуникаций, связи и охраны культурного наследия 134 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 72 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 52 1
Таганский районный суд города Москвы 44 1
МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога 31 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 376 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1739 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1757 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 742 1
ФРП РФ - Фонд развитие промышленности 86 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 132 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 50 1
ICAO - International Civil Aviation Organization - Международная организация гражданской авиации 47 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8023 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10862 5
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3996 5
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2249 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2573 4
3G - Стандарт мобильной связи 4037 4
GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolitan-area Ethernet - Ether 825 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 481 2
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 793 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета 618 2
Безопасный город 355 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1350 1
Электроника 69 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1318 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1632 1
GDS - Global Distribution System - Глобальная дистрибьюторская система 46 1
BMS - Building Management System 33 1
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 37 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 5324 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1312 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 446 1
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт 547 1
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 454 1
HSDPA - High-Speed Downlink Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных от базовой станции к мобильному телефону 425 1
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 606 1
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 95 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 695 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1634 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1178 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2276 1
SSID - Service Set Identifier - Символьное название беспроводной точки доступа Wi-Fi 45 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 471 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1073 1
НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 138 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 641 1
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 1
Честный знак РФ - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 142 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 598 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1146 1
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 52 2
Microsoft Windows XP 1157 1
МТС 3G-сеть 87 1
Ростелеком Новая телефония 14 1
Lamoda LM Express 3 1
Госуслуги - Суперсервисы - Мое здоровье онлайн 36 1
Google Blogger - Google BlogSpot 71 1
KIA Rio 9 1
М.Видео m_mobile 6 1
Росэнергоатом ЦОД Калининский 27 1
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Pocket PC 1244 1
Яндекс.Карты и Транспорт 296 1
ЦНИИ ЭИСУ - Рассвет ОС 20 1
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 488 1
Directum - DirectumRX 62 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 24 1
Symbian OS 882 1
Microsoft Windows 10 7519 1
Microsoft Excel 598 1
1С:Документооборот 78 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
1С:ERP Управление предприятием 203 1
Google Pay - Google Android Pay 298 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 1
Apple Pay 386 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
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Google Android 10774 1
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Коновалов Сергей 1 1
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Косенко Валентина 1 1
Михайлов Вадим 2 1
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Марьясов Игорь 18 1
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Ласкавый Сергей 17 1
Мардер Наум 100 1
Быков Алексей 3 1
Ткачев Александр 4 1
Куканов Александр 15 1
Кулешов Александр 15 1
Мальков Антон 26 1
Бровко Василий 47 1
Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
Путин Владимир 1961 1
Щеголев Игорь 676 1
Ахмеров Тимур 73 1
Кузнецов Сергей 96 1
Рыбаков Александр 24 1
Вольпе Борис 71 1
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МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 97 1
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ГИЛС и НП ФБУ - Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик 1 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
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