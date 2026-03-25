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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЮФО Краснодарский край Геленджик

Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик

СОБЫТИЯ


25.03.2026 Цифровой мониторинг строительства административного здания аэропорта Геленджика: рост скорости отчетов на 75% и снижение правок на 40% — кейс ЦСР и «Тангл»

Решения» (ЦСР) специализируется на внедрении цифровых инструментов с использованием BIM-моделей на всех этапах жизненного цикла объектов. При цифровом мониторинге в рамках проекта здания аэропорта в Геленджике организация приняла решение о внедрении «Тангл», чтобы повысить точность и эффективность контроля процессов. Об этом CNews сообщили представители «Тангл». Для цифрового мониторинга н
10.03.2026 Аэропорт Геленджик протестировал отечественную ИT-систему управления строительной документацией

В ходе строительства зданий служебно-технических территорий аэропорта Геленджик разработана и выпущена полностью отечественная система «Верскаут», предназначенная для обмена и согласования рабочей документации между всеми участниками строительного проекта. Об это
17.09.2025 Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика

рк «Краснодар» или Парк Галицкого (52,3%, рост +10%) – более половины пользователей, которые совершали долгие поездки, посетили эту локацию. Четверть туристов (23,5%, рост +17%) отправляется на пляжи Геленджика – одного из ключевых курортов края. Город популярен среди автомобильных туристов, а федеральная трасса М-4 «Дон» обеспечивает удобный подъезд к курорту. Еще одно культовое место для

31.07.2025 «МегаФон» обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика

С 1 августа 2025 г. «МегаФон» обнуляет трафик на официальный сайт воздушной гавани Геленджика, которая возобновила свою работу в начале июля 2025 г. Теперь все абоненты оператора вне зависимости от тарифа и остатка мегабайт получат оперативный доступ к табло прилетов и вылето
18.07.2025 МТС развернула цифровую инфраструктуру к открытию аэропорта в Геленджике

о интернета и пропускную способность сети, в том числе в таких туристически нагруженных районах как Геленджик, Анапа, Сочи», — сказала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.
14.07.2025 Мошенники создали фальшивые страницы для продажи авиабилетов в Геленджик

разгар отпускного сезона мошенники решили использовать новость о возобновлении регулярных полетов в Геленджик. Специалисты департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компа
19.12.2024 T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Краснодара, Сочи и Геленджика

жилых комплексов «Александрит», «Альпика-Плюс», «Альпийский квартал», «Афалина» и «На Донской», а в Геленджике – Fellini, Comfort House и «Созвездие». Модернизация сетевого оборудования позволи
28.07.2023 «Мегафон» автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике

ресурсоснабжающей организации уже увеличилась более чем на 10%. Компания «Концессии водоснабжения – Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила цифровое решение «Мегаф
20.12.2021 МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик

етом последующего включения в нее других операторов. Об этом CNews сообщили представители аэропорта Геленджик. Мобильной связью и скоростным интернетом до 100 Мбит/сек охвачены все помещения аэ
23.04.2014 «МегаФон» запустил LTE в Геленджике

Компания «МегаФон» объявила о полномасштабном запуске сети 4G+ (LTE) в Геленджике. Теперь жителям и гостям популярного черноморского курорта доступен мобильный инте
04.08.2010 В Геленджике внедряют «Безопасный город» на базе системы видеонаблюдения Trassir

Компания DSSL (Digital Security Systems Lab) сообщила о том, что в городе-курорте Геленджик успешно завершен второй этап внедрения системы видеонаблюдения Trassir в рамках про
23.04.2010 В Геленджике пройдёт научная конференция «Информационные технологии и системы 2010»

С 20 по 24 сентября 2010 г. в Геленджике пройдет научная конференция «Информационные технологии и системы 2010» (ИТиС’10) – 33-я конференция молодых ученых, организуемая Институтом проблем передачи информации им. А.А. Харке
22.12.2009 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру аэропорта Геленджика

есяц», – отметил Сергей Лихарев, генеральный директор компании «Базэл Аэро», управляющей аэропортом Геленджик.
13.08.2009 «Астерос» создает ИТ-инфраструктуру аэропорта Геленджик

фраструктуры. Запуск аэропорта позволит в два раза увеличить поток туристов в районе Новороссийск – Геленджик – Туапсе, что в итоге положительно скажется на экономике региона и привлекательност
10.06.2008 «АйТи» оборудовала «интеллектуальное здание» в Кабардинке

испетчеризации здания конгресс-холла пятизвездочного курортного комплекса, расположенного в поселке Кабардинка недалеко от Геленджика. Конгресс-холл курортного комплекса, владельцем которого яв

Публикаций - 167, упоминаний - 198

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 39
МегаФон 10742 22
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 12
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 9
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 8
Yandex - Яндекс 9216 6
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 5
9594 5
МегаФон Северный Кавказ - МегаФон Кавказский филиал 233 4
МТС - Кубань GSM 118 4
Ростелеком 10948 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 4
Microsoft Corporation 25775 4
Oracle Corporation 7074 4
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 496 4
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 3
БУХта - Buhta 103 3
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Сочителеком 7 3
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 132 3
ФОРС - Центр разработки 703 3
Ростелеком Юг - Южный макрорегиональный филиал Ростелекома 263 2
Электросвязь 268 2
CBOSS - СИБОСС - Fujitsu Services Oy 131 2
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 2
Т2 - Т2 Мобайл - НСС - Нижегородская сотовая связь - Нижегородский сотовый телефон 161 2
Югрател - Югрателеком 11 2
Incap - Инкап 7 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 2
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 2
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 260 2
Hitachi - Хитачи 1501 2
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 2
Галактика - Корпорация 1545 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Сбер - 2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 433 2
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 2
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 80 1
ТрекМарк 6 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 191 20
МТС Трэвел - MTS Travel 292 14
Аэродинамика - Базэл Аэро 54 11
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 117 9
Belkacar - Каршеринг АО - оператор каршеринга 92 7
Красная Роза - бизнес-центр Москва 111 5
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 50 5
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 4
МТС - Экосистема МТС - Urent - Юрент - Юрентбайк.ру - Шеринговые технологии 156 4
Аэропорт Геленджик - ИАТА: GDZ, ИКАО: URKG 4 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 4
Абрау-Дюрсо 24 3
Курорты Северного Кавказа - КСК 9 3
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 3
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 255 3
OneTwoTrip Travel Agency LLP 58 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Владивосток имени В. К. Арсеньева - Кневичи Западные - IATA: VVO, ICAO: UHWW 26 2
Ростех - ОАК - ТАНТК имени Г.М. Бериева - Таганрогский авиационный научно-технический комплекс имени Г. М. Бериева 21 2
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 2
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 214 2
Bayer AG - Байер 85 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Краснодар имени Екатерины II 5 1
Арбат Отель Менеджмент 1 1
Уралтрансмаш - Уральский завод транспортного машиностроения 6 1
GFG - Global Fashion Group 7 1
Газпром трансгаз 157 1
Яндекс - Бери Заряд! 33 1
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver Group - Люкс трейд - торговая сеть 74 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 61 1
Герофарм - Geropharm 17 1
Ростех - Техмаш НПК - Научно-производственный концерн - Технологии машиностроения 30 1
Ростех - Нацимбио НИК - Национальная иммунобиологическая компания 8 1
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 1
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 1
Ultra Electronics - Ультра Электроник АГ Рус 76 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 4
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 4
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Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
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CBOSS md - CBOSS mdDrive 5 2
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 1
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Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 1
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - НИИ Масштаб - IP-АТС Александрит 12 1
Барс.Здравоохранение МИС - БАРС.Здравоохранение-ЛИС - Барс.ТФОМС 31 1
Microsoft Power BI - PWBI - Microsoft BI - Microsoft Business Intelligence 240 1
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Google Blogger - Google BlogSpot 130 1
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U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
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Морозов Андрей 48 2
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Калюжный Игорь 27 2
Тютин Алексей 15 2
Черемных Андрей 30 2
Пономаренко Анатолий 5 2
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Ивахин Александр 3 2
Груша Георгий 5 2
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Мантуров Денис 126 2
Вольпе Борис 92 1
Кузнецов Никита 12 1
Петров Александр 26 1
Кулешов Александр 29 1
Зенякин Александр 1 1
Сорокин Алексей 16 1
Кондратьев Андрей 9 1
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Воробьев Михаил 53 1
Дорошенко Екатерина 1 1
Шелепов Владимир 25 1
Щетинин Владимир 15 1
Плохих Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 110
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 100
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 87
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Анапа 197 76
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 76
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