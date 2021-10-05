Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Россия
ЮФО
Краснодарский край
Геленджик
Публикаций - 64, упоминаний - 72
Россия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Артемьев Денис 14 4
|Колесников Александр 13 3
|Сардар Лориана 6 3
|Мантуров Денис 57 2
|Тютин Алексей 14 2
|Брыкин Арсений 37 2
|Базнамин Артем 1 1
|Протасов Сергей 9 1
|Суслов Сергей 3 1
|Коновалов Сергей 1 1
|Медведев Дмитрий 1469 1
|Демидов Руслан 10 1
|Попова Мария 78 1
|Гурьянов Игорь 2 1
|Косенко Валентина 1 1
|Михайлов Вадим 2 1
|Зимирев Евгений 1 1
|Марьясов Игорь 18 1
|Кулаков Кирилл 3 1
|Ласкавый Сергей 17 1
|Мардер Наум 100 1
|Быков Алексей 3 1
|Ткачев Александр 4 1
|Куканов Александр 15 1
|Кулешов Александр 15 1
|Мальков Антон 26 1
|Бровко Василий 47 1
|Calmes Jere - Джери Калмис 13 1
|Путин Владимир 1961 1
|Щеголев Игорь 676 1
|Ахмеров Тимур 73 1
|Кузнецов Сергей 96 1
|Рыбаков Александр 24 1
|Вольпе Борис 71 1
|Кузнецов Никита 2 1
|Дубин Михаил 38 1
|Зенякин Александр 1 1
|Кондратьев Андрей 4 1
|Манойло Андрей 2 1
|Анкилов Константин 87 1
|WikiLeaks 106 1
|iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 404 1
|Бизнес Online 8 1
|Стрим-ТВ - телекомпания 100 1
|CNews Analytics 2304 3
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2006 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 858305, в очереди разбора - 761484.
Создано именных указателей - 46783.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru