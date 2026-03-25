Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЮФО Краснодарский край Геленджик
СОБЫТИЯ
|25.03.2026
|
Цифровой мониторинг строительства административного здания аэропорта Геленджика: рост скорости отчетов на 75% и снижение правок на 40% — кейс ЦСР и «Тангл»
Решения» (ЦСР) специализируется на внедрении цифровых инструментов с использованием BIM-моделей на всех этапах жизненного цикла объектов. При цифровом мониторинге в рамках проекта здания аэропорта в Геленджике организация приняла решение о внедрении «Тангл», чтобы повысить точность и эффективность контроля процессов. Об этом CNews сообщили представители «Тангл». Для цифрового мониторинга н
|10.03.2026
|
Аэропорт Геленджик протестировал отечественную ИT-систему управления строительной документацией
В ходе строительства зданий служебно-технических территорий аэропорта Геленджик разработана и выпущена полностью отечественная система «Верскаут», предназначенная для обмена и согласования рабочей документации между всеми участниками строительного проекта. Об это
|17.09.2025
|
Аналитика Kion и BelkaCar: четверть туристов в отпуск отправляется на пляжи Геленджика
рк «Краснодар» или Парк Галицкого (52,3%, рост +10%) – более половины пользователей, которые совершали долгие поездки, посетили эту локацию. Четверть туристов (23,5%, рост +17%) отправляется на пляжи Геленджика – одного из ключевых курортов края. Город популярен среди автомобильных туристов, а федеральная трасса М-4 «Дон» обеспечивает удобный подъезд к курорту. Еще одно культовое место для
|31.07.2025
|
«МегаФон» обнулит трафик на сайт аэропорта Геленджика
С 1 августа 2025 г. «МегаФон» обнуляет трафик на официальный сайт воздушной гавани Геленджика, которая возобновила свою работу в начале июля 2025 г. Теперь все абоненты оператора вне зависимости от тарифа и остатка мегабайт получат оперативный доступ к табло прилетов и вылето
|18.07.2025
|
МТС развернула цифровую инфраструктуру к открытию аэропорта в Геленджике
о интернета и пропускную способность сети, в том числе в таких туристически нагруженных районах как Геленджик, Анапа, Сочи», — сказала генеральный директор ПАО «МТС» Инесса Галактионова.
|14.07.2025
|
Мошенники создали фальшивые страницы для продажи авиабилетов в Геленджик
разгар отпускного сезона мошенники решили использовать новость о возобновлении регулярных полетов в Геленджик. Специалисты департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компа
|19.12.2024
|
T2 улучшила связь в крупных жилых комплексах Краснодара, Сочи и Геленджика
жилых комплексов «Александрит», «Альпика-Плюс», «Альпийский квартал», «Афалина» и «На Донской», а в Геленджике – Fellini, Comfort House и «Созвездие». Модернизация сетевого оборудования позволи
|28.07.2023
|
«Мегафон» автоматизировал мониторинг системы водоснабжения в Геленджике
ресурсоснабжающей организации уже увеличилась более чем на 10%. Компания «Концессии водоснабжения – Геленджик», управляющая коммунальной инфраструктурой города, внедрила цифровое решение «Мегаф
|20.12.2021
|
МТС развернула цифровую инфраструктуру в новом терминале аэропорта Геленджик
етом последующего включения в нее других операторов. Об этом CNews сообщили представители аэропорта Геленджик. Мобильной связью и скоростным интернетом до 100 Мбит/сек охвачены все помещения аэ
|23.04.2014
|
«МегаФон» запустил LTE в Геленджике
Компания «МегаФон» объявила о полномасштабном запуске сети 4G+ (LTE) в Геленджике. Теперь жителям и гостям популярного черноморского курорта доступен мобильный инте
|04.08.2010
|
В Геленджике внедряют «Безопасный город» на базе системы видеонаблюдения Trassir
Компания DSSL (Digital Security Systems Lab) сообщила о том, что в городе-курорте Геленджик успешно завершен второй этап внедрения системы видеонаблюдения Trassir в рамках про
|23.04.2010
|
В Геленджике пройдёт научная конференция «Информационные технологии и системы 2010»
С 20 по 24 сентября 2010 г. в Геленджике пройдет научная конференция «Информационные технологии и системы 2010» (ИТиС’10) – 33-я конференция молодых ученых, организуемая Институтом проблем передачи информации им. А.А. Харке
|22.12.2009
|
«Астерос» построила ИТ-инфраструктуру аэропорта Геленджика
есяц», – отметил Сергей Лихарев, генеральный директор компании «Базэл Аэро», управляющей аэропортом Геленджик.
|13.08.2009
|
«Астерос» создает ИТ-инфраструктуру аэропорта Геленджик
фраструктуры. Запуск аэропорта позволит в два раза увеличить поток туристов в районе Новороссийск – Геленджик – Туапсе, что в итоге положительно скажется на экономике региона и привлекательност
|10.06.2008
|
«АйТи» оборудовала «интеллектуальное здание» в Кабардинке
испетчеризации здания конгресс-холла пятизвездочного курортного комплекса, расположенного в поселке Кабардинка недалеко от Геленджика. Конгресс-холл курортного комплекса, владельцем которого яв
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Холодов Андрей 55 7
|Гончаренко Марина 35 7
|Ласкавый Сергей 23 6
|Яковлева Елена 20 6
|Артемьев Денис 14 5
|Колесников Александр 27 5
|Формальский Илья 6 4
|Сардар Лориана 7 3
|Лемешева Татьяна 10 3
|Морозов Андрей 48 2
|Корнеев Евгений 8 2
|Козлова Ирина 29 2
|Ершова Элеонора 67 2
|Брыкин Арсений 57 2
|Калюжный Игорь 27 2
|Тютин Алексей 15 2
|Черемных Андрей 30 2
|Пономаренко Анатолий 5 2
|Бахмут Марина 3 2
|Ивахин Александр 3 2
|Груша Георгий 5 2
|Мастрюков Степан 3 2
|Calmes Jerry - Калмес Джерри - Calmes Jere - Калмис Джери 21 2
|Галактионова Инесса 120 2
|Мантуров Денис 126 2
|Вольпе Борис 92 1
|Кузнецов Никита 12 1
|Петров Александр 26 1
|Кулешов Александр 29 1
|Зенякин Александр 1 1
|Сорокин Алексей 16 1
|Кондратьев Андрей 9 1
|Манойло Андрей 5 1
|Анкилов Константин 121 1
|Першин Максим 2 1
|Воробьев Михаил 53 1
|Дорошенко Екатерина 1 1
|Шелепов Владимир 25 1
|Щетинин Владимир 15 1
|Плохих Владимир 2 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.