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Груша Георгий



04.04.2025 Минэкономразвития России и «Авито Путешествия» назвали самые популярные горнолыжные курорты зимы 2024/25 1
06.12.2024 МТС: количество бронирований в Архызе во время межсезонья выросло на 198% 1
04.12.2024 Аналитика МТС Travel: Архыз, Шерегеш и Зеленоградск набирают популярность в межсезонье 1
17.09.2024 МТС: Шерегеш вошел в топ-10 самых посещаемых горных курортов России летом 2024 года 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Груша Георгий и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12989 4
МТС Трэвел - MTS Travel 287 4
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 22 2
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 9 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 140 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 55 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 90 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2737 4
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 672 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67713 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6738 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8456 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7954 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 937 2
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 37 1
Бекиров Руслан 46 1
Мельников Вадим 12 1
Россия - РФ - Российская федерация 146936 4
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 299 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1592 3
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2533 3
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1822 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43738 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1318 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17635 2
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 851 2
Россия - СКФО - Ставропольский край - Кавминводы - КМВ - Кавмингруппа - Кавказские Минеральные Воды 63 2
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье 393 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Геленджик 136 2
Россия - Кузбасс - Кузнецкий угольный бассейн 122 2
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1314 2
Россия - СФО - Кемеровская область 919 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7601 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Абзаково - оздоровительно-спортивный комплекс - горнолыжный курорт 6 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 903 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1711 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2470 1
Россия - ЦФО - Костромская область - Кострома 259 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 726 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1254 1
Россия - СЗФО - Псковская область - Псков 307 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 5 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1415 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Архыз 54 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 332 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6408 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5094 4
Национальный проект 320 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8147 2
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1097 2
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 920 2
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2716 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5963 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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