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Мельников Вадим

СОБЫТИЯ


18.06.2026 Kokoc Group объединяет бизнес-направления 1
13.09.2024 Аналитика МТС: посещаемость горных курортов России летом выросла на четверть 1
27.08.2024 МТС инвестирует до 500 млн руб. в TravelTech-проекты 1
22.03.2024 Нижегородцы смогут приобрести авиа, ж/д и автобусные билеты в «МТС Travel» 1
19.03.2024 Пермяки смогут покупать авиа, ж/д и автобусные билеты через МТС Travel 1
19.03.2024 МТС Travel запустил продажу авиа, ж/д и автобусных билетов 1
19.03.2024 Кировчане смогут покупать авиа, ж/д и автобусные билеты через МТС Travel 1
15.03.2024 «Еду по работе»: «МТС Travel» запустил функции для бронирования отелей в командировках 1
28.07.2023 Сервис бронирования МТС Travel добавит отели в 150 странах мира 1
20.07.2023 МТС Travel объявляет о назначениях в топ-менеджменте 1
15.11.2022 В России заработал отечественный аналог Booking. За ним стоит «дочка» МТС 1
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 1
13.07.2022 МТС купил российский «суверенный» Booking 1

Публикаций - 13, упоминаний - 13

Мельников Вадим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15486 12
Yandex - Яндекс 9059 1
Microsoft Corporation 25670 1
Intel Corporation 12756 1
МТС Трэвел - MTS Travel 292 12
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 185 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 902 4
Emirates Airlines - Эмирейтс авиакомпания 59 4
Turkiye Hava Yollar - Turkish Airlines - авиакомпания 15 4
flydubai - Авиакомпания 7 4
РЖД - Российские железные дороги 2078 2
Airbnb 100 2
Газпром Поляна - горно-туристический центр - курорт 10 1
Visa International 1989 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1926 1
Красная Роза - бизнес-центр Москва 108 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 131 1
Сбер - Манжерок - Горнолыжный курорт Алтая 29 1
Роза хутор - горнолыжный экокурорт 67 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6488 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2856 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5382 1
Туризм - TravelTech - ТревелТех - цифровые технологии в туристической отрасли 847 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63900 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60786 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6150 5
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6410 4
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17781 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24056 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29513 4
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2721 4
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1406 4
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12769 4
Бронирование - Booking 940 4
Телевидение кабельное - Кабельное ТВ - CATV - Cable Television - Платное ТВ - Платное телевидение - Pay TV - Pay television 1612 3
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3232 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7769 2
OTATech - сервисы для цифровых витрин 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13370 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21465 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5176 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17893 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35608 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25042 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8113 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6123 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8486 1
P2P - peer-to-peer - Одноранговая, децентрализованная, пиринговая сеть 769 1
HoReCa - HotelTech - Hotel Management - Hospitality Management Solutions, HMS - Управление в индустрии гостеприимства - Система управления отелем - Гостиничное хозяйство - Решения для отельеров 33 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13692 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22681 1
NSO Group - Pegasus 98 4
СКБ Контур - Контур.Фокус 1337 2
Booking.com 126 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1033 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 80 1
МТС Big Data 321 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 745 1
Еремкин Сергей 4 1
Груша Георгий 5 1
Фаге Сергей 10 1
Куприянов Андрей 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 164112 11
Беларусь - Белоруссия 6240 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14747 5
Турция - Турецкая республика 2586 3
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1232 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Гаврилов-Ям 12 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 15 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Игора 8 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Мышкин 11 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 37 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия - Карачаевский район - Домбай 46 1
Россия - СФО - Кемеровская область - Шерегеш 61 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18913 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54375 1
Европа 24889 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1418 1
Земля - планета Солнечной системы 10824 1
Азия - Азиатский регион 5879 1
Армения - Республика 2432 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8465 1
Индия - Bharat 5830 1
Германия - Федеративная Республика 13137 1
Африка - Африканский регион 3626 1
Италия - Итальянская Республика 4489 1
Франция - Французская Республика 8126 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2819 1
Индонезия - Республика 1047 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 2254 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1757 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1211 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1119 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 823 1
Таиланд - Королевство 908 1
Россия - ЦФО - Ярославская область 963 1
Египет - Арабская Республика 1081 1
Россия - СФО - Алтайский край - Республика Алтай 1523 1
Россия - СКФО - Северный Кавказ - Северо-Кавказский регион - Приэльбрусье - Чегет 448 1
Россия - СКФО - КБР - Кабардино-Балкарская Республика 384 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 134 1
Мальдивы - Мальдивская Республика 76 1
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5686 12
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7372 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21322 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52864 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6125 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 3112 4
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2681 4
Авиакомпания - Airline - авиационная компания - авиапредприятие транспортное - авиатранспортное предприятие - авиаперевозчики 991 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6052 3
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8004 2
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6646 2
Индустрия развлечений - Шоу-бизнес - Show business - Концерт 710 2
Туризм деловой - Corporate travel - Командировки - Системы управления командировками - Деловые поездки - Bleisure-путешествия 1387 2
Национальный проект 387 1
Здравоохранение - Превентивная медицина - Антивозрастная медицина - Preventage medicine - Антиэйдж-медицина - Antiage medicine - Биохакинг - Biohacking 31 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6981 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12142 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5690 1
White Label - Вайт лейбл - Формат партнерского сотрудничества 164 1
Cashback - кэшбэк - кешбек - кешбэк 604 1
ОЭЗ - Особая экономическая зона - Свободная экономическая зона - Special Economic Zone - Free Economic Zone 1062 1
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2627 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2297 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56988 1
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1215 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5071 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5530 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8736 1
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 686 1
Лесное хозяйство - Лесная промышленность - Лесозаготовительная техника - Регулирование лесопользования - контроль за использованием лесных ресурсов - Инициатива устойчивого лесопользования - Sustainable Forestry Initiative 1468 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3106 1
МТС Трэвел - Тонкости туризма 54 6
Allied Market Research 22 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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