Россия ЦФО Ярославская область Тутаевский район Тутаев

Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев

СОБЫТИЯ


05.12.2025 «МегаФон» разогнал интернет для спортсменов Тутаева 1
19.04.2024 Общая емкость рынка ЦОД в 2024 году превысит 84 тыс. стойко-мест 1
12.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 районах Ярославской области 2
26.10.2023 «Мегафон» усилил сеть LTE в деревнях и селах Ярославской области 1
06.10.2022 МТС Travel предоставит регионам бесплатный модуль бронирования отелей 1
14.08.2019 Navitel выпустил обновление карт России, Белоруссии и Казахстана 1
24.09.2013 «ВымпелКом» расширил канал Ярославль-Москва для нужд сети FTTB 1
26.02.2013 На «Яндекс.Картах» теперь можно увидеть все города Золотого кольца 1
15.11.2011 «Билайн» расширил покрытие сети 3G в Ярославской области 1
15.11.2007 Новый магазин "Позитроника" открылся в Ростове 1
15.04.2002 "Ярославль-GSM" вводит тарифный план "Региональный" 1
01.02.2002 К сети "Ярославль-GSM" подключился 20000-й абонент 1
03.10.2001 "Ярославль-GSM" продлила акцию льготного подключения в районных центрах области 1
25.01.2001 В Ярославском филиале МТС зарегистрировано 1800 абонентов 1

Публикаций - 14, упоминаний - 15

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

СМАРТС Ярославль-GSM 40 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
МегаФон 9892 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9195 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1536 2
Siemens AG - Siemens Group 2628 2
Yandex - Яндекс 8434 1
Huawei 4221 1
Merlion - Позитроника - федеральная сеть магазинов электроники и бытовой техники 82 1
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 259 1
Ростех - Автоматика Концерн 1744 1
ПСМ - производственно-инжиниринговая компания 2 1
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 224 1
МТС Трэвел - MTS Travel 288 1
МТС Трэвел - Броневик - Bronevik 165 1
Россия - СЗФО - Карелия Республика - Кижи - государственный историко-архитектурный и этнографический музей-заповедник 11 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 297 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6426 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28940 3
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4005 3
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21988 3
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17106 2
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4058 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 2
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 3073 2
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7696 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6149 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15006 1
UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum 1418 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 1
Сетевое оборудование - GPON - Gigabit PON - Gigabit Passive Optical Networks - Пассивные оптические сети - Широкополосные сети мультисервисного доступа «оптика к дому» - XG-PON, XGS-PON, 10G-EPON - FTTB, Fiber-To-The-Building - MetroEthernet - metropolita 2199 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 1
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1228 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6692 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7609 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5671 1
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2637 1
FinTech - ATM - Automatic Teller Machine - Автоматический банкомат - Банкоматные сети - Банкоматизация 2263 1
Телевидение спутниковое - Спутниковое вещание - Satellite television 1391 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6103 1
Фотокамеры - Панорамная фотография и видеосъёмка - панорамирование 428 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2719 1
Бронирование - Booking 808 1
Пропускная способность - Bandwidth 1831 1
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3286 1
Акустические устройства - Аудиоустройства - Аудиотехника - Аудиооборудование - Audio devices - Акустика 1974 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9310 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11987 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25543 1
ИБП - Источники бесперебойного питания - UPS - Uninterruptible Power Supply - Uninterruptible Power Source - обеспечение бесперебойного энергоснабжения - защита электронного оборудования 1534 1
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2873 1
Ростех - Росэлектроника - ЦНИИ ЭИСУ - Заря ОС 100 1
Яндекс.Карты и Транспорт - Yandex Maps 599 1
Microsoft Windows 2000 8662 1
Тимонин Сергей 40 2
Гущин Антон 1 1
Мельников Вадим 12 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 779 11
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 125 11
Россия - ЦФО - Ярославская область 917 9
Россия - РФ - Российская федерация 156831 7
Россия - Ярославская область - Переславль-Залесский 49 7
Россия - ЦФО - Ярославская область - Углич 34 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ростов Великий 21 4
Россия - ЦФО - Ярославская область - Мышкин 11 2
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2417 2
Беларусь - Белоруссия 6023 2
Россия - ЦФО - Ивановская область - Иваново 334 2
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 64 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Гаврилов-Ям 10 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Брейтовский район - Брейтово 4 1
Северный Ледовитый океан - Белое море - Соловецкие острова - Соловки 18 1
Казахстан - Республика 5792 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1070 1
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1346 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3196 1
Армения - Республика 2368 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8112 1
Россия - УФО - Свердловская область 1735 1
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1306 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2944 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 749 1
Турция - Турецкая республика 2486 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 986 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 485 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2664 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1647 1
Россия - ПФО - Ульяновская область 645 1
Россия - СФО - Омская область 731 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 967 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 590 1
Россия - УФО - Челябинская область 1387 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1012 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1538 1
Россия - СФО - Кемеровская область 985 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5974 3
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6964 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 2
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6784 2
Золотое кольцо России 56 2
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5395 1
White Label - Формат партнерского сотрудничества 118 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 197 1
POI - points of interest 171 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 1
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 5700 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2593 1
Металлы - Золото - Gold 1202 1
ООН ЮНЕСКО - Конвенция о всемирном наследии - Всемирное наследие ЮНЕСКО - World Heritage - Patrimoine Mondial - Patrimonio de la humanidad - Weltkulturerbe 56 1
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2017 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 744 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 887 1
