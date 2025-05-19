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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ЦФО Ярославская область Брейтовский район Брейтово

Россия - ЦФО - Ярославская область - Брейтовский район - Брейтово

УПОМИНАНИЯ


19.05.2025 «Билайн» подключил автоматический пост весогабаритного контроля на ключевом маршруте Ярославской области 1
12.04.2024 «МегаФон» ускорил интернет в 10 районах Ярославской области 2
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 9236 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8880 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1497 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 21081 2
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8075 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8587 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67780 2
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3633 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13707 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24888 1
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2965 1
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7505 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52590 1
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4006 1
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6517 1
Энгельс Фридрих 8 1
Сметанкин Игорь 8 1
Тимонин Сергей 29 1
Россия - РФ - Российская федерация 148545 2
Россия - ЦФО - Ярославская область 874 2
Россия - ЦФО - Ярославская область - Рыбинск 120 2
Россия - ЦФО - Московская область - Сергиев Посад - Загорск - Сергиев 130 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Заволжье 29 1
Россия - ЦФО - Московская область - Одинцовский район - Одинцово 197 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дмитров - Дмитровский муниципальный район 150 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Суздаль 55 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск 42 1
Россия - ЦФО - Тульская область - Алексин 36 1
Россия - ЦФО - Московская область - Раменский район - Раменское 96 1
Россия - ЦФО - Ярославская область - Тутаевский район - Тутаев 13 1
Россия - ЦФО - Московская область - Талдомский район - Талдом 21 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 526 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44106 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1250 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7701 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 721 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1000 1
Россия - ЦФО - Московская область - Воскресенск 54 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 573 1
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 828 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 418 1
Россия - ЦФО - Смоленская область 501 1
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Россия - ЦФО - Костромская область 414 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Электросталь 99 1
Россия - ЦФО - Московская область - Жуковский 94 1
Москва - Троицк - Троицкий административный округ 150 1
Россия - ЦФО - Московская область - Балашиха 359 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подольский район - Подольск 148 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6512 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10160 1
Доступный интернет - Бесплатный доступ к социально значимым сайтам - Реестр социально значимых ресурсов 699 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30044 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2761 1
Дача - дачники 896 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4981 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1360112, в очереди разбора - 756160.
Создано именных указателей - 174863.
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