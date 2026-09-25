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Россия ЦФО Воронежская область Борисоглебск

Россия - ЦФО - Воронежская область - Борисоглебск

"Борисоглебск. Весна", 1988 г. Холст, масло 40 х 60 см Автор: Фролов Игорь Георгиевич "Борисоглебск. Весна", 1988 г. Холст, масло 40 х 60 см Автор: Фролов Игорь Георгиевич
«Зима в Борисоглебске», 1881 год. Боголюбов Алексей. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург. «Зима в Борисоглебске», 1881 год. Боголюбов Алексей. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
"Борисоглебск. Весна", 1988 г. Холст, масло 40 х 60 см Автор: Фролов Игорь Георгиевич

СОБЫТИЯ


25.09.2026 «МегаФон» улучшил связь в Заполярье 1
24.10.2025 Деревни в Ярославской области получили 4G 1
08.10.2025 «МегаФон» улучшил качество связи на дорогах Ярославской области 1
02.04.2025 «МегаФон»: «Бетонные сады», ЖК и учебные заведения – где весной 2025 г. выросла скорость интернета в Черноземье 1
20.11.2024 Для 30 тыс. сельчан Воронежской области заработали новые объекты связи 2
04.10.2024 «МегаФон» запустил новые объекты связи для 20 тысяч воронежских сельчан 2
10.07.2024 Интернет «МегаФона» поможет воронежцам отправить видео из природных парков и исторических мест 1
07.12.2023 Малочисленные села Новосибирской области впервые вышли в сеть 1
25.05.2023 На цифровой карте Новосибирской области «засветятся» 17 малочисленных и удаленных сел 1
10.11.2022 МТС впервые открыла доступ в интернет для 6500 жителей воронежской глубинки 2
27.09.2022 В России создана вышка связи на солнечных батареях с ресурсом автономной работы в 20 лет 1
13.09.2022 Еще 6500 жителей Воронежской области впервые получат доступ к мобильному интернету 1
15.02.2022 ЭЛАР оцифровал метрические книги Воронежской и Тамбовской губерний 2
15.07.2021 Автор законов о «суверенном интернете» больше не руководит цифровой трансформацией образования 1
03.10.2018 МТС построила в Черноземье сеть NB-IoT для интернета вещей 1
07.02.2017 «Мегафон» переключает воронежцев на скоростной 4G-интернет 1
17.10.2016 «Билайн» запустил 4G в шести областях Западного региона 1
05.07.2016 «Мегафон» удвоил скорости 3G для полумиллиона жителей Воронежской области 1
02.06.2016 «Билайн» подготовил сеть в «Большой Москве» к сезону отпусков 1
31.05.2016 Tele2 запускает 4G в Воронежской области 1
10.12.2015 «МегаФон» включил 3G-интернет для жителей пригорода Воронежа 1
11.06.2014 «Билайн Бизнес» развивает сеть Wireless MAN в регионах России 1
29.01.2013 МТС: синергетический эффект за счет интеграции мобильных и фиксированных технологий по итогам 2011-2012 г. составит порядка $200 млн 1
18.12.2012 МТС выходит в новые города с услугами платного телевидения и доступа в интернет 1
14.12.2012 МТС запустила фиксированную сеть связи в Щекино и Борисоглебске 3
15.03.2011 МТС запустила первый участок магистральной линии Воронеж-Саратов 2
17.05.2010 Прокуратура: МТС и «Мегафон» угрожают авиаполетам 2
09.06.2006 "Форум высоких технологий – 2006" подвел итоги 1
12.12.2005 "Евросеть" продолжает скупку 1
22.11.2005 Покупки "Евросети": Чичваркин никак не успокоится 1
15.08.2005 "Евросеть" приобрела воронежскую "Сеть салонов связи России" 1
15.08.2005 "Евросеть" купила СССР 1

Публикаций - 45, упоминаний - 55

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10920 13
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16079 9
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9555 5
Каскад КПЗ АО - Краснодарский приборный завод 152 4
Роскосмос - Лавочкина НПО - НИЦ имени Г.Н. Бабакина ФГУП - Научно-испытательный центр имени Г.Н. Бабакина 9 2
Huawei 4709 2
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5823 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1587 2
ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации 60 2
БСС - Борисоглебские Системы Связи 3 1
Телта ПТЗ - Пермский телефонный завод 15 1
СКВИД Торговый дом 1 1
Samsung Electronics 11131 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3379 1
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 1
Cisco Systems 5379 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3474 1
Meta Platforms - Facebook 4632 1
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2153 1
Sony 6754 1
HTC Corporation 1512 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 5045 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1129 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 504 1
Тензор 178 1
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 336 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 71 1
Открытые технологии 731 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1625 1
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 474 1
МТС Центр макрорегион 64 1
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 6
Евросеть 1421 4
Евросеть - Техмаркет 81 4
ГРЦ Макеева - Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева - КБ имени академика В.П. Макеева 34 2
Ростех - Рособоронэкспорт - РСЦ СОАО - Русский страховой центр Страховое Открытое Акционерное Общество 2 2
X-Level Studios - X-Level Media Group - Cosmos Studios - EMI Studios - Abbey Road Studios - EMI Recording Studios 11 2
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 83 2
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 2
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 186 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Беталинк 105 2
Русский Страховой Центр 9 2
Airbus EADS Astrium ST - Astrium Space Transportation - Daimler Chrysler Aerospace AG, DASA 170 2
Volkswagen Group - VW 311 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 463 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 373 1
Возрождение - Коммерческий банк 359 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Северный флот - Северноморская военно-морская группа 91 8
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 286 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4980 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3086 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1903 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2140 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 432 2
Администрация Новосибирской области - Администрация губернатора Новосибирской области и правительства Новосибирской области 107 2
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 2
Правительство Республики Дагестан - органы государственной власти 41 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Войска ВКО - Воздушно-космические силы Российской Федерации - Войска воздушно-космической обороны 131 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1087 1
Архивный фонд РФ - ГАРФ - Государственный архив Российской Федерации и регионов 133 1
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Дороги России ФКУ 9 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13848 1
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения Российской Федерации 312 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1556 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3721 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5463 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1930 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 461 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1198 1
Правительство Воронежской области - органы государственной власти 56 1
Правительство Москвы - ДОНМ Москва - Департамент образования и науки города Москвы 144 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по образованию и науке 30 1
The Planetary Society - Планетарное общество НКО 31 2
ОНФ - Общероссийский народный фронт 47 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9678 17
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10335 15
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4544 14
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10292 11
Астрономия - Космос - космический парус - солнечный парус - световой парус - фотонный парус - solar sail - photon sail 58 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18249 10
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29872 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 23146 9
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26527 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26779 8
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9848 8
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