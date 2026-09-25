Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Воронежская область Борисоглебск
"Борисоглебск. Весна", 1988 г. Холст, масло 40 х 60 см Автор: Фролов Игорь Георгиевич
«Зима в Борисоглебске», 1881 год. Боголюбов Алексей. Холст, масло. Государственный Русский музей, Санкт-Петербург.
"Борисоглебск. Весна", 1988 г. Холст, масло 40 х 60 см Автор: Фролов Игорь Георгиевич
СОБЫТИЯ
Публикаций - 45, упоминаний - 55
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Фомин Павел 62 4
|Залукаев Олег 17 3
|Волков Денис 9 2
|Трофимчук Денис 56 2
|Gilles Pascal - Жиллес Паскаль 3 2
|Толбоев Магомед 2 2
|Орловский Виктор 408 2
|Цукарь Сергей 39 2
|Шалманов Сергей 202 2
|Москалева Татьяна 73 2
|Перминов Анатолий 131 2
|Голуб Василий 43 2
|Громов Олег 8 2
|Дыгало Игорь 9 2
|Гущина Ольга 1 1
|Лугов Андрей 33 1
|Клишас Андрей 60 1
|Бокова Людмила 82 1
|Мишустин Михаил 792 1
|Иванов Олег 157 1
|Смагаринский Юрий 24 1
|Травников Андрей 19 1
|Петров Сергей 61 1
|Попов Алексей 339 1
|Байгушев Владимир 17 1
|Багдасарян Дмитрий 25 1
|Кожевников Сергей 24 1
|Кохановская Елена 20 1
|Скоков Сергей 26 1
|Рылов Дмитрий 57 1
|Морошкин Александр 118 1
|Володькин Антон 18 1
|Бокова Елена 2 1
|Гуляева Татьяна 39 1
|Энгельс Фридрих 8 1
|Солок Валерия 9 1
|Сметанкин Игорь 8 1
|Ремишевский Виктор 4 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11590 4
|Русский космос - Российский космос - Новости космонавтики 60 4
|Space Daily 528 2
|TAdviser - Центр выбора технологий 491 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475022, в очереди разбора - 724679.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1475022, в очереди разбора - 724679.
Создано именных указателей - 201845.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.