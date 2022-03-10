ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации

Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь Globalstar спешно ушел из России Компания «Глобалтел», оператор российского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Glob

«Глобалтел» запустил сервис оплаты услуг с помощью банковских карт «Глобалтел» (российский оператор спутниковой системы связи Globalstar на территории России, вх

«ГлобалТел» продлевает космические предложения на все лето «Россия 500» и «Россия 750» позволяют приобрести 250-750 минут исходящей связи по России и в сети «ГлобалТел» по цене от p15,05. Qualcomm GSP 1700 является самым компактным в семействе спутник

«Глобалтел» снизил стоимость спутниковых мобильных телефонов GSP-1700 Эксклюзивный оператор глобальной мобильной спутниковой связи Globalstar, компания «ГлобалТел» снизил на время проведения маркетинговой акции стоимость портативных абонентских терминалов GSP-1700, разработанных компанией Qualcomm. Новая стоимость телефона Qualcomm GSP-1700 сос

«ГлобалТел» снижает стоимость услуг «ГлобалТел», 100% дочерняя компания группы «Ростелеком», запускает два новых тарифных плана услуг подвижной спутниковой связи «стандартный 2015» и «стандартный 50». Представленные тарифные планы

«Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей «Ростелеком» сообщил об урегулировании всех споров в отношении компании «Глобалтел» - российского провайдера услуг сети мобильной спутниковой телефонии Globalstar. «Р

«Ростелеком» развивает услуги глобальной подвижной спутниковой связи «Глобалстар» в России «Ростелеком» подписал мировое соглашение об урегулировании ситуации в отношении своей дочерней компании «ГлобалТел». В результате Группа компаний «Ростелеком» стала единственным кредитором своей дочерней компании и увеличила долю в ее уставном капитале до 100% получив, таким образом, полный контро

«Джи Ти Эн Ти» и «ГлобалТел» будут совместно предоставлять услуги спутниковой связи Компания «Джи Ти Эн Ти» - российский оператор системы подвижной спутниковой связи «Турайя» и «ГлобалТел» - эксклюзивный поставщик услуг глобальной подвижной персональной системы спутниковой связи «Глобалстар» в России, выразили намерения развивать сотрудничество в сфере совместного пред

Россия спускает Globalstar с орбиты «Ростелеком» подал в Арбитражный суд Москвы 16 исков к своему дочернему предприятию «Глобалтел» с требованием погашения кредитов, выданных в 1996-2000 гг. Общая сумма кредитов, к

В «ГлобалТел» назначен генеральный директор Решением совета директоров ЗАО «ГлобалТел» генеральным директором компании назначен Андрей Козлов, ранее занимавший должность

«ГлобалТел» подвел итоги 2007 г. «ГлобалТел» объявил о результатах своей деятельности за прошедший год. В 2007 г. компанией Glo

"Почта России" и "ГлобалТел" начали проект по организации переговорных пунктов ФГУП "Почта России" совместно с ЗАО "ГлобалТел" приступило к реализации проекта по организации спутниковой связи в удаленных насел

"ГлобалТел" и "Сахателеком" установили спутниковые таксофоны в 43 поселках Якутии ЗАО "ГлобалТел", российский оператор глобальной спутниковой связи системы "Глобалстар", Правительс

"ГлобалТел" увеличил основные показатели развития сети cпутниковой связи по итогам первого полугодия 2002 г. Компания "ГлобалТел" - оператор российского сегмента и эксклюзивный поставщик услуг мобильной спутниковой связи системы "Глобалстар" - обнародовала основные показатели развития своей сети по итогам перво

"ГлобалТел" готов обеспечивать видеонаблюдение с земли за салонами самолетов "ГлобалТел" - поставщик в России услуг спутниковой связи системы "Глобалстар" - представил на выставке "Связь-Экспокомм-2002" свои сервисные и технические новинки. Среди сервисных новшеств - вве

Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике й связи, то стало известно, к примеру, что число абонентов российского оператора спутниковой связи "ГлобалТел" (система "Глобалстар") достигло к середине февраля четырех тысяч. Темпы роста абон

Российские операторы спутниковой связи договорились о сотрудничестве Российские операторы спутниковой связи "ГлобалТел" и "Вэб Медиа Сервисез" заключили соглашение о сотрудничестве в разработке, реализа

"ГлобалТел" ввела Рождественскую программу скидок на спутниковую мобильную связь Компания "ГлобалТел", оператор спутниковой сети мобильной связи Globalstar, подготовила тарифную Рождественскую программу скидок. Срок действия программы с 5 декабря 2000 года по 31 января 2001 года. Под

"ГлобалТел" ввела Рождественскую программу скидок на спутниковую мобильную связь Компания "ГлобалТел", оператор спутниковой сети мобильной связи Globalstar, подготовила тарифную Рождественскую программу скидок. Срок действия программы с 5 декабря 2000 года по 31 января 2001 года. Под

Абоненты спутниковой связи Iridium будут переведены на обслуживание в сеть GlobalStar Компания "ГлобалТел" подготовила специальную программу льготного подключения и приобретения оборудования для абонентов Iridium. Абонентами Iridium будут признаны лица, имеющие абонентский терминал систем

"ГлобалТел" объявила о начале предоставления услуг спутниковой связи GlobalStar в России Компания "ГлобалТел" объявила о начале предоставления коммерческих услуг связи спутниковой системы GlobalStar в России. Общие инвестиции в российский сегмент глобальной спутниковой сети составили около $

2 августа этого года ЗАО "ГлобалТел" начнет предоставление услуг спутниковой системы связи Globalstar в России Служба связей с общественностью ЗАО "ГлобалТел" сообщила, что 2 августа 2000г. будет официально объявлено о начале эксплуатации гл