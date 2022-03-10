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ГлобалТел GlobalTel Глобалстар-Космические Телекоммуникации
|10.03.2022
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Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь
Globalstar спешно ушел из России Компания «Глобалтел», оператор российского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Glob
|01.02.2017
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«Глобалтел» запустил сервис оплаты услуг с помощью банковских карт
«Глобалтел» (российский оператор спутниковой системы связи Globalstar на территории России, вх
|01.07.2016
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«ГлобалТел» продлевает космические предложения на все лето
«Россия 500» и «Россия 750» позволяют приобрести 250-750 минут исходящей связи по России и в сети «ГлобалТел» по цене от p15,05. Qualcomm GSP 1700 является самым компактным в семействе спутник
|07.08.2015
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«Глобалтел» снизил стоимость спутниковых мобильных телефонов GSP-1700
Эксклюзивный оператор глобальной мобильной спутниковой связи Globalstar, компания «ГлобалТел» снизил на время проведения маркетинговой акции стоимость портативных абонентских терминалов GSP-1700, разработанных компанией Qualcomm. Новая стоимость телефона Qualcomm GSP-1700 сос
|01.04.2015
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«ГлобалТел» снижает стоимость услуг
«ГлобалТел», 100% дочерняя компания группы «Ростелеком», запускает два новых тарифных плана услуг подвижной спутниковой связи «стандартный 2015» и «стандартный 50». Представленные тарифные планы
|10.03.2015
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«Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей
«Ростелеком» сообщил об урегулировании всех споров в отношении компании «Глобалтел» - российского провайдера услуг сети мобильной спутниковой телефонии Globalstar. «Р
|10.03.2015
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«Ростелеком» развивает услуги глобальной подвижной спутниковой связи «Глобалстар» в России
«Ростелеком» подписал мировое соглашение об урегулировании ситуации в отношении своей дочерней компании «ГлобалТел». В результате Группа компаний «Ростелеком» стала единственным кредитором своей дочерней компании и увеличила долю в ее уставном капитале до 100% получив, таким образом, полный контро
|25.03.2013
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«Джи Ти Эн Ти» и «ГлобалТел» будут совместно предоставлять услуги спутниковой связи
Компания «Джи Ти Эн Ти» - российский оператор системы подвижной спутниковой связи «Турайя» и «ГлобалТел» - эксклюзивный поставщик услуг глобальной подвижной персональной системы спутниковой связи «Глобалстар» в России, выразили намерения развивать сотрудничество в сфере совместного пред
|19.05.2009
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Россия спускает Globalstar с орбиты
«Ростелеком» подал в Арбитражный суд Москвы 16 исков к своему дочернему предприятию «Глобалтел» с требованием погашения кредитов, выданных в 1996-2000 гг. Общая сумма кредитов, к
|30.06.2008
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В «ГлобалТел» назначен генеральный директор
Решением совета директоров ЗАО «ГлобалТел» генеральным директором компании назначен Андрей Козлов, ранее занимавший должность
|25.01.2008
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«ГлобалТел» подвел итоги 2007 г.
«ГлобалТел» объявил о результатах своей деятельности за прошедший год. В 2007 г. компанией Glo
|12.07.2004
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"Почта России" и "ГлобалТел" начали проект по организации переговорных пунктов
ФГУП "Почта России" совместно с ЗАО "ГлобалТел" приступило к реализации проекта по организации спутниковой связи в удаленных насел
|23.07.2003
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"ГлобалТел" и "Сахателеком" установили спутниковые таксофоны в 43 поселках Якутии
ЗАО "ГлобалТел", российский оператор глобальной спутниковой связи системы "Глобалстар", Правительс
|08.08.2002
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"ГлобалТел" увеличил основные показатели развития сети cпутниковой связи по итогам первого полугодия 2002 г.
Компания "ГлобалТел" - оператор российского сегмента и эксклюзивный поставщик услуг мобильной спутниковой связи системы "Глобалстар" - обнародовала основные показатели развития своей сети по итогам перво
|17.05.2002
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"ГлобалТел" готов обеспечивать видеонаблюдение с земли за салонами самолетов
"ГлобалТел" - поставщик в России услуг спутниковой связи системы "Глобалстар" - представил на выставке "Связь-Экспокомм-2002" свои сервисные и технические новинки. Среди сервисных новшеств - вве
|22.03.2002
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Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике
й связи, то стало известно, к примеру, что число абонентов российского оператора спутниковой связи "ГлобалТел" (система "Глобалстар") достигло к середине февраля четырех тысяч. Темпы роста абон
|19.02.2002
|Число абонентов российского оператора спутниковой связи "ГлобалТел" достигло четырех тысяч
|28.01.2002
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Российские операторы спутниковой связи договорились о сотрудничестве
Российские операторы спутниковой связи "ГлобалТел" и "Вэб Медиа Сервисез" заключили соглашение о сотрудничестве в разработке, реализа
|13.12.2000
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"ГлобалТел" ввела Рождественскую программу скидок на спутниковую мобильную связь
Компания "ГлобалТел", оператор спутниковой сети мобильной связи Globalstar, подготовила тарифную Рождественскую программу скидок. Срок действия программы с 5 декабря 2000 года по 31 января 2001 года. Под
|13.12.2000
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"ГлобалТел" ввела Рождественскую программу скидок на спутниковую мобильную связь
Компания "ГлобалТел", оператор спутниковой сети мобильной связи Globalstar, подготовила тарифную Рождественскую программу скидок. Срок действия программы с 5 декабря 2000 года по 31 января 2001 года. Под
|11.08.2000
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Абоненты спутниковой связи Iridium будут переведены на обслуживание в сеть GlobalStar
Компания "ГлобалТел" подготовила специальную программу льготного подключения и приобретения оборудования для абонентов Iridium. Абонентами Iridium будут признаны лица, имеющие абонентский терминал систем
|02.08.2000
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"ГлобалТел" объявила о начале предоставления услуг спутниковой связи GlobalStar в России
Компания "ГлобалТел" объявила о начале предоставления коммерческих услуг связи спутниковой системы GlobalStar в России. Общие инвестиции в российский сегмент глобальной спутниковой сети составили около $
|25.07.2000
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2 августа этого года ЗАО "ГлобалТел" начнет предоставление услуг спутниковой системы связи Globalstar в России
Служба связей с общественностью ЗАО "ГлобалТел" сообщила, что 2 августа 2000г. будет официально объявлено о начале эксплуатации гл
|27.03.2000
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В 2000 г. ЗАО "ГлобалТел" планирует подключить в России к системе Global Star 5-7 тыс. абонентов
ЗАО "ГлобалТел", оператор услуг международной спутниковой системы Global Star в России, планирует
ГлобалТел и организации, системы, технологии, персоны:
|Пехтерев Сергей 54 2
|Роговой Александр 9 2
|Козлов Андрей 28 2
|Захаркина Ольга 24 2
|Остапчук Алексей 8 2
|Нестеренко Надежда 2 2
|Бокова Людмила 82 1
|Овчинников Борис 129 1
|Рейман Леонид 1051 1
|Chambers John - Чемберс Джон 123 1
|Ройтберг Павел 40 1
|Матаев Вячеслав 3 1
|Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
|Слизень Виталий 242 1
|Толкачева Екатерина 43 1
|Ковалев Андрей 30 1
|Любин Андрей 7 1
|Дрозман Илья 7 1
|Леонов Олег 13 1
|Фролов Роман 8 1
|Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
|Прохоров Николай 4 1
|Фомин Юрий 4 1
|Шалахметова Асель 2 1
|Свинцов Андрей 46 1
|Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
|Гусь Владимир 3 1
|Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 1
|Fall Jonathan - Фолл Джонатан 4 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 4
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
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