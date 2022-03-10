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ГлобалТел GlobalTel Глобалстар-Космические Телекоммуникации

ГлобалТел - GlobalTel - Глобалстар-Космические Телекоммуникации

10.03.2022 Америка отключила России и ее соседям мобильную спутниковую связь

Globalstar спешно ушел из России Компания «Глобалтел», оператор российского сегмента международной сети мобильной спутниковой связи Glob
01.02.2017 «Глобалтел» запустил сервис оплаты услуг с помощью банковских карт

«Глобалтел» (российский оператор спутниковой системы связи Globalstar на территории России, вх
01.07.2016 «ГлобалТел» продлевает космические предложения на все лето

«Россия 500» и «Россия 750» позволяют приобрести 250-750 минут исходящей связи по России и в сети «ГлобалТел» по цене от p15,05. Qualcomm GSP 1700 является самым компактным в семействе спутник
07.08.2015 «Глобалтел» снизил стоимость спутниковых мобильных телефонов GSP-1700

Эксклюзивный оператор глобальной мобильной спутниковой связи Globalstar, компания «ГлобалТел» снизил на время проведения маркетинговой акции стоимость портативных абонентских терминалов GSP-1700, разработанных компанией Qualcomm. Новая стоимость телефона Qualcomm GSP-1700 сос
01.04.2015 «ГлобалТел» снижает стоимость услуг

«ГлобалТел», 100% дочерняя компания группы «Ростелеком», запускает два новых тарифных плана услуг подвижной спутниковой связи «стандартный 2015» и «стандартный 50». Представленные тарифные планы
10.03.2015 «Ростелеком» урегулировал конфликт с Globalstar за 2,5 млрд рублей

«Ростелеком» сообщил об урегулировании всех споров в отношении компании «Глобалтел» - российского провайдера услуг сети мобильной спутниковой телефонии Globalstar. «Р
10.03.2015 «Ростелеком» развивает услуги глобальной подвижной спутниковой связи «Глобалстар» в России

«Ростелеком» подписал мировое соглашение об урегулировании ситуации в отношении своей дочерней компании «ГлобалТел». В результате Группа компаний «Ростелеком» стала единственным кредитором своей дочерней компании и увеличила долю в ее уставном капитале до 100% получив, таким образом, полный контро
25.03.2013 «Джи Ти Эн Ти» и «ГлобалТел» будут совместно предоставлять услуги спутниковой связи

Компания «Джи Ти Эн Ти» - российский оператор системы подвижной спутниковой связи «Турайя» и «ГлобалТел» - эксклюзивный поставщик услуг глобальной подвижной персональной системы спутниковой связи «Глобалстар» в России, выразили намерения развивать сотрудничество в сфере совместного пред
19.05.2009 Россия спускает Globalstar с орбиты

«Ростелеком» подал в Арбитражный суд Москвы 16 исков к своему дочернему предприятию «Глобалтел» с требованием погашения кредитов, выданных в 1996-2000 гг. Общая сумма кредитов, к
30.06.2008 В «ГлобалТел» назначен генеральный директор

Решением совета директоров ЗАО «ГлобалТел» генеральным директором компании назначен Андрей Козлов, ранее занимавший должность
25.01.2008 «ГлобалТел» подвел итоги 2007 г.

«ГлобалТел» объявил о результатах своей деятельности за прошедший год. В 2007 г. компанией Glo
12.07.2004 "Почта России" и "ГлобалТел" начали проект по организации переговорных пунктов

ФГУП "Почта России" совместно с ЗАО "ГлобалТел" приступило к реализации проекта по организации спутниковой связи в удаленных насел
23.07.2003 "ГлобалТел" и "Сахателеком" установили спутниковые таксофоны в 43 поселках Якутии

ЗАО "ГлобалТел", российский оператор глобальной спутниковой связи системы "Глобалстар", Правительс
08.08.2002 "ГлобалТел" увеличил основные показатели развития сети cпутниковой связи по итогам первого полугодия 2002 г.

Компания "ГлобалТел" - оператор российского сегмента и эксклюзивный поставщик услуг мобильной спутниковой связи системы "Глобалстар" - обнародовала основные показатели развития своей сети по итогам перво
17.05.2002 "ГлобалТел" готов обеспечивать видеонаблюдение с земли за салонами самолетов

"ГлобалТел" - поставщик в России услуг спутниковой связи системы "Глобалстар" - представил на выставке "Связь-Экспокомм-2002" свои сервисные и технические новинки. Среди сервисных новшеств - вве
22.03.2002 Рынок телекоммуникаций: "Большой брат" верхом на спутнике

й связи, то стало известно, к примеру, что число абонентов российского оператора спутниковой связи "ГлобалТел" (система "Глобалстар") достигло к середине февраля четырех тысяч. Темпы роста абон
19.02.2002 Число абонентов российского оператора спутниковой связи "ГлобалТел" достигло четырех тысяч
28.01.2002 Российские операторы спутниковой связи договорились о сотрудничестве

Российские операторы спутниковой связи "ГлобалТел" и "Вэб Медиа Сервисез" заключили соглашение о сотрудничестве в разработке, реализа
13.12.2000 "ГлобалТел" ввела Рождественскую программу скидок на спутниковую мобильную связь

Компания "ГлобалТел", оператор спутниковой сети мобильной связи Globalstar, подготовила тарифную Рождественскую программу скидок. Срок действия программы с 5 декабря 2000 года по 31 января 2001 года. Под
13.12.2000 "ГлобалТел" ввела Рождественскую программу скидок на спутниковую мобильную связь

Компания "ГлобалТел", оператор спутниковой сети мобильной связи Globalstar, подготовила тарифную Рождественскую программу скидок. Срок действия программы с 5 декабря 2000 года по 31 января 2001 года. Под
11.08.2000 Абоненты спутниковой связи Iridium будут переведены на обслуживание в сеть GlobalStar

Компания "ГлобалТел" подготовила специальную программу льготного подключения и приобретения оборудования для абонентов Iridium. Абонентами Iridium будут признаны лица, имеющие абонентский терминал систем
02.08.2000 "ГлобалТел" объявила о начале предоставления услуг спутниковой связи GlobalStar в России

Компания "ГлобалТел" объявила о начале предоставления коммерческих услуг связи спутниковой системы GlobalStar в России. Общие инвестиции в российский сегмент глобальной спутниковой сети составили около $
25.07.2000 2 августа этого года ЗАО "ГлобалТел" начнет предоставление услуг спутниковой системы связи Globalstar в России

Служба связей с общественностью ЗАО "ГлобалТел" сообщила, что 2 августа 2000г. будет официально объявлено о начале эксплуатации гл
27.03.2000 В 2000 г. ЗАО "ГлобалТел" планирует подключить в России к системе Global Star 5-7 тыс. абонентов

ЗАО "ГлобалТел", оператор услуг международной спутниковой системы Global Star в России, планирует


Публикаций - 58, упоминаний - 106

ГлобалТел и организации, системы, технологии, персоны:

Globalstar - Глобалстар 183 41
Ростелеком 9820 21
Thuraya - Thuraya Telecommunications - Thuraya Satellite Telecommunications Company - Турайя 76 9
Qualcomm Technologies 1836 7
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 563 6
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 118 6
Microsoft Corporation 24731 5
Loral Space & Communications 31 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12957 4
Ростелеком - Зебра Телеком - Zebra Telecom 143 4
Ростелеком - Глобус-телеком 226 4
Вестелком - ВЕСтелком групп - Westelcom 39 4
Iridium Satellite - Iridium Communications - Иридиум коммьюникешенс 67 4
Ростелеком Контакт-центр - РТК КЦ - МЦ НТТ - Московский центр новых технологий и телекоммуникаций - D/O: Digital Operator 69 4
Минтранс РФ - Росморречфлот - Морсвязьспутник ФГУП 28 3
Ростелеком - РТКомм.РУ 369 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8810 3
Ростелеком-Юг ЮТК - Южная телекоммуникационная компания 471 3
Lenovo Motorola 3503 3
Intel Corporation 12245 3
Максима ГК - GMCS 359 3
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2933 2
МегаФон - Синтерра - Synterra 801 2
МегаФон 9083 2
Ростелеком - Связьинвест 1708 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2052 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3006 2
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2219 2
IBM - International Business Machines Corp 9457 2
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1523 2
Hughes 111 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 2
Сонет 169 2
Telit 20 2
ТМ Сат 18 2
DISH Network - EchoStar Communications - Hughes Network Systems 63 2
HeliosNet - Web Media Services - Вэб Медиа Сервисез - Веб Медиа Сервисиз - Вэб-медиа-сервис 38 2
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 2
МегаФон - Синтерра - Глобал-Телепорт - Телепорт Санкт-Петербург 66 2
Цифра ГК 2451 2
Почта России ПАО 2133 4
Northrop Grumman 203 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 926 2
Lockheed Martin Space - Lockheed Martin Commercial Space Systems 36 2
Visa International 1953 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 239 1
Walt Disney Company 624 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1656 1
Boeing 1013 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2734 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1393 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1957 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 143 1
IAI - Israel Aerospace Industries 45 1
Airbus EADS - European Aeronautic Defence and Space Company - Европейский аэрокосмический и оборонный концерн - Европейский аэрокосмический консорциум - Европейская авиакосмическая военно-промышленная компаня 174 1
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 679 1
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 46 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 461 1
Lockheed Martin 759 1
ADV Group 5 1
Студия Артемия Лебедева 97 1
Lesprom Network - Леспром.ру - Леспром Индастри Консалтинг 12 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи 176 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 1
Орими Трэйд 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 824 1
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 255 1
Boeing Defense, Space & Security - BDS - Boeing Missile Defense Systems - Boeing Space and Communications - Boeing Commercial Space 14 1
Автокард холдинг 21 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Дельта-капитал ИК - Дельта Кэпитал Менеджмент 2 1
36,6 - аптечная сеть - Горздрав - Аптека-А.в.е-1 9 1
36,6 - аптечная сеть 90 1
Газпром ГПМХ - Медиа-Мост 36 1
VK - Mail.ru Group - netBridge 36 1
Иртышское пароходство 6 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11840 7
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3017 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 680 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2782 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1371 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 2
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5027 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1538 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3168 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 577 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3381 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 318 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1002 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1805 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 638 1
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 619 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 190 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 206 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 506 1
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 106 1
МВД РФ УВО - Управление вневедомственной охраны 56 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 988 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1040 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5523 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 58 1
JAXA - Japan Aerospace Exploration Agency - Японское национальное агентство аэрокосмических исследований и разработок - Национальное агентство по освоению космического пространства 130 1
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 70 1
UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 106 1
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International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 80 2
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Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24731 24
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M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 888 2
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2134 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11202 2
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SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4833 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24457 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8424 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12195 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19999 2
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1715 2
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2736 2
Microsoft Windows 2000 8661 11
Lenovo LSC - Lenovo Solution Centre 8 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5003 4
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 929 3
Microsoft Dynamics 1178 3
Qualcomm GSP 3 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2776 2
Intelsat - телекоммуникационные спутники 108 2
Максима ГК - GMCS Telecom 8 2
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 250 2
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 481 1
Космодром Байконур 1068 1
Microsoft Exchange 1748 1
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1894 1
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 469 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 132 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine OST ЦОД - DataLine Nord ЦОД 57 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 167 1
Intel Pentium III 781 1
Microsoft Windows ME - Microsoft Windows Millennium 141 1
Microsoft Windows 98 443 1
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 1
ИСС АО - Экран-М - советские геостационарные спутники связи прямого телевещания 14 1
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1836 1
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4046 1
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 376 1
AMD Athlon - серия микропроцессоров 778 1
Thuraya SWOT 5 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 723 1
Linx Cloud 59 1
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 236 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 1
ППС БР - Перспективная Платежная Системы Банка России 27 1
eHouse eMatrix 17 1
Microsoft Windows 15795 1
FreePik 1067 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 208 1
Пехтерев Сергей 54 2
Роговой Александр 9 2
Козлов Андрей 28 2
Захаркина Ольга 24 2
Остапчук Алексей 8 2
Нестеренко Надежда 2 2
Бокова Людмила 82 1
Овчинников Борис 129 1
Рейман Леонид 1051 1
Chambers John - Чемберс Джон 123 1
Ройтберг Павел 40 1
Матаев Вячеслав 3 1
Barrett Craig - Барретт Крейг 128 1
Слизень Виталий 242 1
Толкачева Екатерина 43 1
Ковалев Андрей 30 1
Любин Андрей 7 1
Дрозман Илья 7 1
Леонов Олег 13 1
Фролов Роман 8 1
Laksamana Sukardi - Лаксамана Сукарди 2 1
Прохоров Николай 4 1
Фомин Юрий 4 1
Шалахметова Асель 2 1
Свинцов Андрей 46 1
Rodgers Ken - Роджерс Кен 4 1
Гусь Владимир 3 1
Chuang Isaac - Ченг Айзек 6 1
Fall Jonathan - Фолл Джонатан 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 146658 52
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52354 14
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43675 10
Земля - планета Солнечной системы 10428 7
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7583 7
Европа 21852 7
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 616 6
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1169 5
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1348 5
Казахстан - Республика 5594 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17613 4
Россия - СФО - Новосибирск 4363 4
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1055 4
Азия Центральная - Центрально-Азиатский регион 483 4
Монголия 353 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14249 4
Япония 13331 4
Африка - Африканский регион 3501 4
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2527 4
Россия - ДФО - Хабаровский край 882 3
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1781 3
Азия Средняя - Среднеазиатский регион 279 3
Великобритания - Лондон 2390 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13373 3
Индия - Bharat 5496 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3540 3
Ближний Восток 2962 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14186 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2699 3
Индийский океан 159 3
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1708 2
Венгрия 814 2
КНДР - Корейская Народно-Демократическая Республика - Северная Корея 559 2
Польша - Республика 1964 2
Германия - Федеративная Республика 12739 2
Россия - СЗФО - Республика Коми 762 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2001 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 1818 2
Россия - СЗФО - Мурманская область 683 2
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 412 2
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5870 13
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51822 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48626 8
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6471 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5703 5
Кредитование - Сrediting - Заём 6789 5
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7576 4
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10068 4
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 455 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18881 3
Ergonomics - Эргономика 1610 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29592 3
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6025 3
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6214 3
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16517 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1652 3
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2709 3
Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1190 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8681 3
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2776 3
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5511 2
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2151 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2884 2
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1297 2
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9986 2
Аренда 2454 2
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1800 2
ВИЭ - Солнечная энергетика - солнечная (фотоэлектрическая) электростанция - солнечные панели - солнечные батареи - солнечные датчики - Solar energy - Solar panels - Фотовольтаика 462 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2520 2
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1608 2
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1100 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7923 2
Бухгалтерия - Учёт основных средств - учёт наличия и движения основных средств, их износа и ремонта - Accounting of fixed assets 185 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1523 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2275 2
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3519 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1241 1
ICO - Initial Coin Offering - Первичное размещение токенов 179 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - Технет - Technet - Передовые производственные технологии - умные фабрики 100 1
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 879 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11278 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 330 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 419 1
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 114 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 632 1
Известия ИД 641 1
АРТ - Агентство Рынок Телекоммуникаций 13 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 491 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 4
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 989 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 294 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 117 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
СПбГЭТУ ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет имени В.И. Ульянова (Ленина) 120 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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