Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Сонет
Публикаций - 41, упоминаний - 62
Сонет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1208 3
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2481 6
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 539 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
Создано именных указателей - 47276.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru