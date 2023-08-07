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Сонет

Сонет

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 77 дел, на cумму 9 214 375 514 ₽*

Судебные дела (77) на сумму 9 214 375 514 ₽*
в качестве истца (48) на сумму 7 769 937 439 ₽*
в качестве ответчика (11) на сумму 150 366 945 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

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07.08.2023 Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и ГК «Сонет» заключили партнерство

Системный интегратор ГК «Сонет» и российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений «Dатару» заключили соглашение о сотрудничестве. Клиен
31.10.2022 Компания СОНЕТ покажет возможности отечественных ИТ-продуктов на ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра»

мпании рассматривают переход на отечественные продукты, но не знают возможности российских решений и как беспроблемно выстроить ИТ-ландшафт. Как им помочь? 1 ноября на форуме CNews на стенде компании СОНЕТ (зал Мусоргский, стенд №37) вы сможете протестировать продукцию ведущих российских ИТ-производителей: ноутбуки ICL-Техно, ОС Astra Linux, офисные приложения Р7 Офис и Мой офис, web-управл
16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса

Структура потерь наполовину состоит из прямых убытков от простоя ЦОД, вторая половина — это репутационные риски, упущенная выгода, штрафные санкции поставщиков и покупателей. CNews: Недавно компания «Сонет» реализовала проект по обеспечению отказоустойчивости инфраструктуры торговой компании, входящей в мировой топ-100 в своем сегменте. Как была устроена ИТ-инфраструктура этой организации р
06.06.2019 В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры

«Сонет» и Axoft внедрили SolarWinds Netflow Analyzer Traffic в КБ «Ассоциация». В результате проекта банк получил комплексную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры, обеспечив бесперебойную работ
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области

Компания «Сонет» завершила первый этап комплексного проекта по созданию ИТ-инфраструктуры, систем безопасности и корпоративной телефонной системы для распределительного центра класса «А» кондитерской кор
03.06.2013 Алексей Малышев -
В прошлом году «Сонет» вышел на рынок систем безопасности

ция несет необходимость дополнительных инвестиций в наращивание уровня и количества компетенций. В отношении нашей компании я могу сказать, что этот тренд весьма созвучен основной стратегии развития «Сонет» как широкопрофильного, универсального системного интегратора. Мы постоянно вкладываем значительные средства и усилия в рост количества и качества компетенций специалистов «Сонет»,
28.01.2009 МИАН построил ИАС на базе «ИВК Сонет»

и — объявила о завершении проекта по созданию информационно-аналитической системы (ИАС) для компании «МИАН-Девелопмент», входящей в Группу компаний МИАН. Эта система, построенная на базе решения «ИВК Сонет» для обработки неформализованных естественных текстов, будет использоваться для сбора и аналитической обработки информации по основной деятельности МИАН. В рамках проекта был выполнен пол
22.05.2007 «ИВК Сонет»: обработка неформализованных текстов

ии, объявляет о завершении разработки и начале продвижения на российский рынок нового программного продукта — информационно-аналитической системы обработки неформализованных естественных текстов «ИВК Сонет». Эта система позволяет создавать решения промышленного уровня для сбора, систематизации и анализа неструктурированной текстовой информации, полученной из всевозможных источников, включая
28.03.2005 Наследство "Сонета" дошло в "Скайлинк" усохшим

Вчера истек срок лицензии сотовой сети «Сонет», и она прекратила свою работу. Тем не менее, абоненты у сети еще остались, до 1 мая они смогут звонить только в службы чрезвычайной помощи, а затем не будет и этой возможности. Напомним,
07.02.2005 Агония "Сонета" завершилась

О том, что сеть «Сонет» перестанет существовать, стало известно в мае прошлого года. Ранее акционерами «Системы Телеком», структуры, в которую входит компания «Персональные Коммуникации», работающая под этой то
27.12.2004 "Сонет" не хочет умирать

ты «Сонета» могут стать достаточно серьезной проблемой для «Скай Линка». Как неоднократно сообщали в компании, коммутационное оборудование «Персональных коммуникаций» (работающих под торговой маркой «Сонет») перенастраиваться для поддержания инфраструктуры сети «Скайлинк» не будет в силу экономической нецелесообразности и компания будет существовать до тех пор, пока абоненты будут нуждаться
16.09.2004 "Сонет" начал перевод абонентов в "Скайлинк"

Компания «Персональные коммуникации», работающая под торговой маркой «Сонет» прекратила подключения к сети CDMA800 и предложила программу перевода абонентов в московскую сеть «Скайлинк». Для всех абонентов сети «Сонет», решивших перейти в сеть «Скайлинк»,

14.05.2004 "Сонет" умирает, да здравствует...

уникации" прекратят самостоятельное существование и перейдут под бренд "Скайлинк". Около 80 тысяч абонентов ОАО "Персональные коммуникации", предоставляющего услуги сотовой связи под торговой маркой "Сонет", ждут значительные перемены. Абонентам будут сделаны выгодные предложения, которые должны стимулировать переход в сеть "Скайлинк", сообщил генеральный директор ЗАО "Скай Линк" Владимир К
14.05.2004 Сети "Сонет" скоро не станет

Как сообщил сегодня на пресс-конференции в ходе выставки "Связь-Экспокомм-2004" генеральный директор ЗАО "Скай Линк" Владимир Костров, абонентам сотовой сети "Сонет" (стандарт IS-95) будут сделаны "предложения, от которых они не смогут отказаться" по переходу в федеральную сеть "Скайлинк" (стандарт IMT-MC-450). Скорее всего, торговая марка "Сонет<
12.05.2004 ФИДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат

11 мая в рамках выставки «Связь-Экспокомм 2004» на стенде "Скайлинк" сотовая сеть "Сонет" провела презентацию нового проекта Международной шахматной федерации (ФИДЕ)- Мобильные шахматы, новой разновидности игры, в которой играющие обмениваются ходами, пересылая друг другу SMS
02.02.2004 "Сонет" представил новый безлимитный тариф

Сотовая сеть «Сонет» подготовила любителям безлимитных тарифов очередное предложение — тариф «Новое искушение». Тариф предусматривает бесплатное подключение, номер с префиксом 8–501 и ежемесячную а
15.12.2003 "Сонет" запустил новый сервис

Сотовая сеть “Сонет” объявила о запуске нового сервиса. Это Автоматическая служба описания услуг, предоставляющая информацию обо всех услугах, которые можно подключить через Автоматическую систему информиров
15.09.2003 СОНЕТ представил "Внеплановый" тариф

“Сотовая сеть СОНЕТ” представила безлимитный тариф «Внеплановый». Это бесплатное подключение, номер с префиксом 8-501 и абонентская плата 80 долларов в месяц (без учета НДС). «Особенно удобным новый тариф ст
14.08.2003 "Сонет" отмечает 5-летний юбилей

Сотовая сеть "Сонет" отмечает в августе 5-летний юбилей, сообщила пресс-служба-компании. В связи с этим в течение месяца, с 15 августа по 15 сентября, все абоненты сети могут бесплатно получить в центральном
03.07.2003 "Сонет" расширяет сеть пунктов приема платежей

У абонентов сотовой сети "Сонет" скоро появится еще одна возможность оплачивать свои телефонные счета, сообщается в пресс-релизе компании. Как уже сообщалось, наряду с традиционными способами оплаты услуг компании, абон
02.06.2003 "Сонет" предлагает новый безлимитный тариф

Сотовая сеть "Сонет" сообщила сегодня о начале подключения по новому безлимитному тарифному плану с прямым московским номером - "Блестящий". Стоимость подключения по новому тарифу составит $299, а абонентска
10.04.2003 «Мегафон» мешает «Сонету»

ОАО «Персональные Коммуникации», предоставляющее услуги связи под торговый маркой «Сонет», имеет лицензию на работу в частотном диапазоне 800 МГц. Очередные проблемы у компании появились в октябре прошлого года, когда Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), подчиняющаяся Минсвяз
12.03.2003 "Сонет" предложил новый тарифный план

Сотовая сеть "Сонет" объявила 11 марта о новом предложении в линейке безлимитных тарифных планов. Оператор предлагает "Избранный" - безлимитный тариф с прямым московским номером, бесплатным подключением и па
20.02.2003 Аварии в сетях "Сонет" и Vodafone

В связи со сбоем в программном обеспечении на центральном контроллере 19 февраля 2003 года, с 12:40 до 13:30 были перерывы связи в сети "Сонет". Компания приносит извинения абонентам за доставленные неудобства. В качестве своеобразной компенсации сегодня, 20 февраля, "Сонет" объявил о том, что услуги компании можно оплати
20.01.2003 Сотовая сеть "СОНЕТ" вводит тариф "СОНЕТ Святого Валентина"

Сотовая сеть "СОНЕТ" объявила о введении тарифа "СОНЕТ Святого Валентина". Особенности нового тарифа:бесплатное подключение;первый месяц - без абонентской платы, включая 200 бесплатных минут местной с
10.01.2003 В сотовой сети "Сонет" появились новые SMS-услуги

Сотовая сеть "Сонет" объявила о расширении меню SМS-услуг (для тех, кто подписан на услугу SМS): - 221 - англо-русский словарь; - 222 - автомобильные коды регионов России; - 223 - телефонные коды городов Рос
08.01.2003 В сотовой сети "СОНЕТ" введены скидки на подключение и дни бесплатных разговоров для новых абонентов

Сотовая Сеть "СОНЕТ" объявляет о введении скидки на подключение по тарифному плану "Болтун" в размере 70%. Для тарифного плана "Антикризис" скидка составит 25% от стоимости подключения. Скидка действует по 1
08.01.2003 В сотовой cети "Сонет" введены услуги переадресации и дублирования SMS-сообщений

Сотовая сеть "Сонет" объявила о введении новых уникальных услуг "Переадресация СМС" и "Дублирование СМС". Услуги доступны всем абонентам, у которых подключена услуга передачи SMS-сообщений. Переадресовать* и
31.12.2002 Сотовая cеть "Сонет" улучшила покрытие в Московской области

Сотовая сеть "Сонет" сообщила о значительном улучшении покрытия в г. Солнечногорск Московской области. Источник: "Сонет"
23.12.2002 Сотовая сеть СОНЕТ вводит услугу передачи данных

Сотовая сеть СОНЕТ ввела в эксплуатацию услугу передачи данных. На первом этапе абоненты получают три новых сервиса - аналоговый факс, цифровой факс, а также услугу модемного соединения. Передача данных буд
16.12.2002 Сотовая сеть "СОНЕТ" вводит новый тариф "Новогодний Сонет"

В новом тарифе сотовой сети "СОНЕТ" под названием "Новогодний Сонет" предусмотрено бесплатное подключение и отсутствие абонентской платы в первый месяц, включая 200 бесплатных минут местной связи. Начиная со второго
11.12.2002 Сотовая сеть СОНЕТ удостоена звания "Компания года"

Компания "Сотовая сеть СОНЕТ" удостоена звания "Компания года" в номинации "Телекоммуникации и связь". Церемония награждения состоялась 10 декабря в отеле "Балчуг". "Компания года" - ежегодная премия в области бизнес
03.12.2002 Новогоднее предложение "Сонет"

С 1 декабря сотовая сеть "Сонет" предлагает новый безлимитный тарифный план "Сонет 120 Новогодний". От уже известного безлимитного "Сонета 120" новый тариф отличается тем, что за ту же абонентскую плату $120 (без
01.11.2002 СОНЕТ вводит новый безлимитный тариф "Свобода слова"

Сотовая сеть СОНЕТ пополнила семейство своих безлимитных тарифов еще одним - введен безлимитный тариф "Свобода слова". Oтныне разговоры без ограничения времени станут доступными еще большему кругу абонентов
23.10.2002 "Сонет" добивается статуса оператора мобильной связи

просьбой признать услуги компании "Персональные коммуникации" мобильными и юридически приравнять компанию к операторам AMPS/DAMPS. Компания работает в Москве и Московской области под торговой маркой "Сонет" и является самым крупным в России CDMA-оператором. Позиция Минсвязи, причисляющего "Сонет" к операторам фиксированной связи, вполне понятна - зона действия сети ограничена Москвой
23.10.2002 "Сонет" хочет стать мобильным

Позиция Минсвязи, причисляющего "Сонет" к операторам фиксированной связи, вполне понятна - зона действия сети ограничена Москвой и ближним Подмосковьем, и его абоненты не имеют возможности пользоваться автоматическим роумингом
01.10.2002 "Сонет 100" - новый тарифный план сотовой сети "Сонет"

Сотовая сеть "СОНЕТ" предложила новый тарифный план "Сонет 100". "Сонет 100" - это прямой московский номер, бесплатное подключение и 2000 минут за $100. Начиная с 2001-й минуты, стоимость разго
16.09.2002 СОНЕТ и "MегаФон" создали межсетевой SMS-шлюз

Абоненты "Cотовой сети СОНЕТ" (CDMA) и компании "МегаФон" (GSM 900/1800) получили от своих операторов возможность свободного прямого обмена SMS-сообщениями. Процедура обмена текстовыми посланиями предельно проста. Чт
13.08.2002 СОНЕТ предлагает междугородную и международную связь по номеру доступа

Сотовая сеть СОНЕТ предлагает своим абонентам новую уникальную услугу - междугородную и международную связь по номеру доступа. Предоставление такой услуги стало возможным благодаря использованию компанией <
05.08.2002 Cотовая сеть "СОНЕТ" вносит изменения в тарифные планы

В связи с 4-летием компании сотовая сеть "СОНЕТ" в период с 1 по 31 августа 2002 года отменяет для всех действующих тарифных планов плату за подключение cледующих дополнительных услуг: перевод звонка и конференц-связь, ожидание вызова,

Публикаций - 173, упоминаний - 175

Сонет и организации, системы, технологии, персоны:

Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - П-Ком - Персональные коммуникации - Сотовая сеть СОНЕТ 132 98
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 45
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 33
МегаФон 10742 29
Ростелеком 10948 15
МТС - Система Телеком 239 11
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 11
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 570 10
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 10
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1367 10
МТС - Комстар ОТС Директ - ранее МТУ-Интел 384 9
Крок - Croc 1964 9
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 9
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 8
Samsung Electronics 11065 8
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 8
Lenovo Motorola 3566 8
Т2 - Т2 Мобайл - Дельта Телеком - Теле-Норд - Череповецкая сотовая связь - Вологодская сотовая связь - Парма-НМТ - Парма Мобайл 237 7
МТС - Комстар ОТС - МТУ-Информ 189 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 7
Газпром ГПМ - НТВ-Плюс - НТВ+ 351 6
Softline - Софтлайн 3743 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 6
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 6
Ростелеком - Связьинвест 1719 6
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 648 5
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 5
Космос ТВ 44 5
Siemens AG - Siemens Group 2673 5
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 5
Cisco Systems 5372 5
Qualcomm Technologies 1974 5
Intel Corporation 12811 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
AT&T Inc 1726 5
Deutsche Telekom 954 5
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 5
Автокард холдинг 21 4
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Рапида НКО - платежные система 145 3
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 261 3
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 3
Металлимпресс НПФ 3 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Альфа-Групп 745 2
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 2
ВТБ - ВТБ24 671 1
РосЕвроГрупп - РосЕвроБанк 61 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 132 1
Anytime - Оператор каршеринга 16 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 106 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Русполимет ПАО 11 1
Студия Артемия Лебедева 101 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
Газпром недра - Газпром геологоразведка - Газпром проектирование - Газпром промгаз - Гипроспецгаз - Гипрогазцентр - ВНИПИгаздобыча - ТюменНИИгипрогаз - СевКавНИПИгаз - ЦКБН - Подземгидроминерал НПЦ - ВНИИПромгаз 42 1
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Ассоциация КБ 2 1
Dixis - Диксис - Dиксис 371 1
Leonardo S.p.A. - Telespazio 246 1
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 1
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ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
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UK Government - Министерство внутренних дел Великобритании - UK NCA - National Crime Agency - Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании - Правоохранительные органы Британии - Скотленд-Ярд 109 1
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Совет министров СССР - Минсвязи СССР - Министерство связи СССР 23 1
Правительство Костромской области - Костромская областная дума - органы государственной власти 29 1
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ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Government of Spain - Gobierno de España - Правительство Испании 8 1
Правительство Москвы - Городской центр жилищных субсидий 20 1
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ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
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МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
Федеральное казначейство России 1949 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 3
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 1
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Международная академия связи - МАС 46 1
Ассоциация операторов сетей МДКР 6 1
Международная академия информатизации 14 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 82
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 70
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 48
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 37
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
Радиосвязь и радиовещание - радиотелефонная связь - радиофикация - радиотелефон - беспроводная связь - связь на расстоянии - радиосеть 1880 22
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 17
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 14
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 13
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 13
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовая почта - voicemail 557 13
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 13
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 12
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 12
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 12
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 11
D-AMPS - dAMPS - Digital AMPS - Цифровой стандарт мобильной связи в диапазоне частот от 400 до 890 МГц 204 11
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 11
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 10
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 641 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
1G - NMT - Nordic Mobile Telephony - стандарт сотовой связи 1G первый в истории c автоматическим роумингом 187 9
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 9
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 9
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 9
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 8
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 8
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 4180 8
PIN - Personal Identification Number - ПИН - Персональный идентификационный номер 1425 7
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 7
Сетевое оборудование - Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 3713 7
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 7
Microsoft Windows 2000 8678 9
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 8
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 4
ИВК Сонет 5 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 3
Nokia 7650 63 3
ВымпелКом - Билайн - Би Плюс 28 3
Webmoney Transfer 165 3
HPE 3PAR 105 2
Космическая связь - Экспресс-А - серия геостационарных телекоммуникационных спутников 392 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
ИВК Юпитер Крипто 32 2
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 2
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо ТВ - Комкор ТВ 126 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 490 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 2
Новые облачные технологии - МойОфис 958 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 2
Oracle Java - язык программирования 3469 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 2
НКТ - Р7-Офис 543 2
ESA - Galileo - Galileo Supervisory Authority - European GNSS Service Centre - European Union Agency for the Space Programme - Спутниковая система навигации Европейского союза и Европейского космического агентства 524 2
МТС - МТТ MVNE - Mobile Virtual Network Enabler 47 1
Webmoney Keeper - WM Keeper - WM-кошельки - WM-карты 80 1
Panasonic KX IP-АТС UC-платформа - Panasonic SIP-телефоны 108 1
Яндекс.Директ - Yandex Direct 351 1
Avaya IP Office Cloud Platform 84 1
Depositphotos - фотобанк 405 1
ЦФТ Фактура - ЦФТ Faktura 168 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1023 1
Сбер - Сбербанк ЦОД - Сбербанк МегаЦОД 110 1
Microsoft Notepad (Блокнот) 300 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 63 1
Broadcom - VMware Certified - VMware Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 23 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 137 1
Intel Pentium III 782 1
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 1
HPE Peer Persistence 9 1
HPE Nimble Storage - HPE Nimble Cloud Volumes - HPE NimbleOS 34 1
Морозюк Владимир 13 5
Малышев Алексей 10 4
Костров Владимир 10 4
Розинова Раиса 16 4
Рейман Леонид 1065 4
Гончарук Александр 92 3
Шамзон Светлана 33 3
Бобровников Борис 104 2
Карпинский Алексей 42 2
Умаров Михаил 56 2
Смирнов Михаил 73 2
Прянишников Николай 316 2
Barrett Craig - Барретт Крейг 143 2
Погребинский Антон 45 2
Проколов Роман 48 2
Смирнов Вячеслав 45 2
Репин Николай 18 2
Баранова Ирина 10 2
Милых Валерий 7 1
Сизоненко Григорий 45 1
Корнеев Сергей 84 1
Тарасов Арсений 45 1
Волков Владимир 69 1
Тихонов Александр 69 1
Грибов Владимир 31 1
Савенков Виталий 4 1
Сварник Павел 37 1
Шуткина Юлия 15 1
Зельдец Игорь 32 1
Кузнецов Владимир 47 1
Зайцев Алексей 15 1
Прозоров Андрей 17 1
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Маковский Максим 14 1
Домуховский Николай 5 1
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Захаров Владимир 22 1
Щетинин Владимир 15 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 91
Россия - РФ - Российская федерация 166168 81
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 47
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 30
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 29
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 27
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 20
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 14
Европа 24964 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Германия - Федеративная Республика 13221 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 7
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 7
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 7
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 6
Япония 13807 6
Америка - Американский регион 2206 6
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 6
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье - Поволжский федеральный округ 1519 6
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 5
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 5
Россия - ЦФО - Ярославская область - Ярославль - Ярославская агломерация 831 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Южная Корея - Республика 7052 4
Индия - Bharat 5870 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
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Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 4
Россия - СФО - Новосибирск 4876 4
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Испания - Королевство 3840 4
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Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 316 4
Россия - ЦФО - Московская область - Пушкино - Пушкинский городской округ 116 3
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 3
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 38
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 34
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 7039 34
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 8
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 8
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 7
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 7
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1859 7
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 7
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 6
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 6
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 6
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 6
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 6
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 6
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1916 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 776 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 4
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 4
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 4
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 4
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 4
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 4
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 4
Конвергенция - процесс сближения, схождения (в разном смысле), компромиссов 437 4
Internet Economy - Интернет-экономика - Сетевая экономика 5884 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 3
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ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 3
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 8
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 5
ComNews - Медиа-бизнес 142 2
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 2
Vivendi SA - Vivendi Universal 332 2
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 2
Известия ИД 770 1
Rambler Group - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 202 1
Euronews - телеканал 52 1
РБК ТВ - телеканал 83 1
Время новостей 31 1
ВГТРК РТР-Планета 10 1
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 1
iXBT.com 25 1
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ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
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S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 2
Gartner - Dataquest 353 2
IDC - International Data Corporation 4975 2
Fitch Ratings - Международное рейтинговое агентство 66 1
NPD DisplaySearch 285 1
In-Stat 115 1
In-Stat/MDR 74 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner - Гартнер 3658 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
Forrester Research 834 1
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 121 2
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 149 1
CASC - China Aerospace Science and Technology Corporation - Китайская аэрокосмическая научно-техническая корпорация - Аэрокосмическое научно-техническое объединение Китая - Shanghai Academy of Spaceflight Technology 33 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 1
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МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 1
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