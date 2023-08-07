Отечественный ИТ-производитель «Dатару» и ГК «Сонет» заключили партнерство Системный интегратор ГК «Сонет» и российский производитель серверного и сетевого оборудования, СХД, решений для высоконагруженных СУБД и бизнес-критичных приложений «Dатару» заключили соглашение о сотрудничестве. Клиен

Компания СОНЕТ покажет возможности отечественных ИТ-продуктов на ежегодном мероприятии «CNews FORUM 2022: Информационные технологии завтра» мпании рассматривают переход на отечественные продукты, но не знают возможности российских решений и как беспроблемно выстроить ИТ-ландшафт. Как им помочь? 1 ноября на форуме CNews на стенде компании СОНЕТ (зал Мусоргский, стенд №37) вы сможете протестировать продукцию ведущих российских ИТ-производителей: ноутбуки ICL-Техно, ОС Astra Linux, офисные приложения Р7 Офис и Мой офис, web-управл

Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса Структура потерь наполовину состоит из прямых убытков от простоя ЦОД, вторая половина — это репутационные риски, упущенная выгода, штрафные санкции поставщиков и покупателей. CNews: Недавно компания «Сонет» реализовала проект по обеспечению отказоустойчивости инфраструктуры торговой компании, входящей в мировой топ-100 в своем сегменте. Как была устроена ИТ-инфраструктура этой организации р

В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Сонет» и Axoft внедрили SolarWinds Netflow Analyzer Traffic в КБ «Ассоциация». В результате проекта банк получил комплексную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры, обеспечив бесперебойную работ

«Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области Компания «Сонет» завершила первый этап комплексного проекта по созданию ИТ-инфраструктуры, систем безопасности и корпоративной телефонной системы для распределительного центра класса «А» кондитерской кор

Алексей Малышев - В прошлом году «Сонет» вышел на рынок систем безопасности ция несет необходимость дополнительных инвестиций в наращивание уровня и количества компетенций. В отношении нашей компании я могу сказать, что этот тренд весьма созвучен основной стратегии развития «Сонет» как широкопрофильного, универсального системного интегратора. Мы постоянно вкладываем значительные средства и усилия в рост количества и качества компетенций специалистов «Сонет»,

МИАН построил ИАС на базе «ИВК Сонет» и — объявила о завершении проекта по созданию информационно-аналитической системы (ИАС) для компании «МИАН-Девелопмент», входящей в Группу компаний МИАН. Эта система, построенная на базе решения «ИВК Сонет» для обработки неформализованных естественных текстов, будет использоваться для сбора и аналитической обработки информации по основной деятельности МИАН. В рамках проекта был выполнен пол

«ИВК Сонет»: обработка неформализованных текстов ии, объявляет о завершении разработки и начале продвижения на российский рынок нового программного продукта — информационно-аналитической системы обработки неформализованных естественных текстов «ИВК Сонет». Эта система позволяет создавать решения промышленного уровня для сбора, систематизации и анализа неструктурированной текстовой информации, полученной из всевозможных источников, включая

Наследство "Сонета" дошло в "Скайлинк" усохшим Вчера истек срок лицензии сотовой сети «Сонет», и она прекратила свою работу. Тем не менее, абоненты у сети еще остались, до 1 мая они смогут звонить только в службы чрезвычайной помощи, а затем не будет и этой возможности. Напомним,

Агония "Сонета" завершилась О том, что сеть «Сонет» перестанет существовать, стало известно в мае прошлого года. Ранее акционерами «Системы Телеком», структуры, в которую входит компания «Персональные Коммуникации», работающая под этой то

"Сонет" не хочет умирать ты «Сонета» могут стать достаточно серьезной проблемой для «Скай Линка». Как неоднократно сообщали в компании, коммутационное оборудование «Персональных коммуникаций» (работающих под торговой маркой «Сонет») перенастраиваться для поддержания инфраструктуры сети «Скайлинк» не будет в силу экономической нецелесообразности и компания будет существовать до тех пор, пока абоненты будут нуждаться

"Сонет" начал перевод абонентов в "Скайлинк" Компания «Персональные коммуникации», работающая под торговой маркой «Сонет» прекратила подключения к сети CDMA800 и предложила программу перевода абонентов в московскую сеть «Скайлинк». Для всех абонентов сети «Сонет», решивших перейти в сеть «Скайлинк»,

"Сонет" умирает, да здравствует... уникации" прекратят самостоятельное существование и перейдут под бренд "Скайлинк". Около 80 тысяч абонентов ОАО "Персональные коммуникации", предоставляющего услуги сотовой связи под торговой маркой "Сонет", ждут значительные перемены. Абонентам будут сделаны выгодные предложения, которые должны стимулировать переход в сеть "Скайлинк", сообщил генеральный директор ЗАО "Скай Линк" Владимир К

Сети "Сонет" скоро не станет Как сообщил сегодня на пресс-конференции в ходе выставки "Связь-Экспокомм-2004" генеральный директор ЗАО "Скай Линк" Владимир Костров, абонентам сотовой сети "Сонет" (стандарт IS-95) будут сделаны "предложения, от которых они не смогут отказаться" по переходу в федеральную сеть "Скайлинк" (стандарт IMT-MC-450). Скорее всего, торговая марка "Сонет<

ФИДЕ и "Сонет" представили новую разновидность шахмат 11 мая в рамках выставки «Связь-Экспокомм 2004» на стенде "Скайлинк" сотовая сеть "Сонет" провела презентацию нового проекта Международной шахматной федерации (ФИДЕ)- Мобильные шахматы, новой разновидности игры, в которой играющие обмениваются ходами, пересылая друг другу SMS

"Сонет" представил новый безлимитный тариф Сотовая сеть «Сонет» подготовила любителям безлимитных тарифов очередное предложение — тариф «Новое искушение». Тариф предусматривает бесплатное подключение, номер с префиксом 8–501 и ежемесячную а

"Сонет" запустил новый сервис Сотовая сеть “Сонет” объявила о запуске нового сервиса. Это Автоматическая служба описания услуг, предоставляющая информацию обо всех услугах, которые можно подключить через Автоматическую систему информиров

СОНЕТ представил "Внеплановый" тариф “Сотовая сеть СОНЕТ” представила безлимитный тариф «Внеплановый». Это бесплатное подключение, номер с префиксом 8-501 и абонентская плата 80 долларов в месяц (без учета НДС). «Особенно удобным новый тариф ст

"Сонет" отмечает 5-летний юбилей Сотовая сеть "Сонет" отмечает в августе 5-летний юбилей, сообщила пресс-служба-компании. В связи с этим в течение месяца, с 15 августа по 15 сентября, все абоненты сети могут бесплатно получить в центральном

"Сонет" расширяет сеть пунктов приема платежей У абонентов сотовой сети "Сонет" скоро появится еще одна возможность оплачивать свои телефонные счета, сообщается в пресс-релизе компании. Как уже сообщалось, наряду с традиционными способами оплаты услуг компании, абон

"Сонет" предлагает новый безлимитный тариф Сотовая сеть "Сонет" сообщила сегодня о начале подключения по новому безлимитному тарифному плану с прямым московским номером - "Блестящий". Стоимость подключения по новому тарифу составит $299, а абонентска

«Мегафон» мешает «Сонету» ОАО «Персональные Коммуникации», предоставляющее услуги связи под торговый маркой «Сонет», имеет лицензию на работу в частотном диапазоне 800 МГц. Очередные проблемы у компании появились в октябре прошлого года, когда Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ), подчиняющаяся Минсвяз

"Сонет" предложил новый тарифный план Сотовая сеть "Сонет" объявила 11 марта о новом предложении в линейке безлимитных тарифных планов. Оператор предлагает "Избранный" - безлимитный тариф с прямым московским номером, бесплатным подключением и па

Аварии в сетях "Сонет" и Vodafone В связи со сбоем в программном обеспечении на центральном контроллере 19 февраля 2003 года, с 12:40 до 13:30 были перерывы связи в сети "Сонет". Компания приносит извинения абонентам за доставленные неудобства. В качестве своеобразной компенсации сегодня, 20 февраля, "Сонет" объявил о том, что услуги компании можно оплати

Сотовая сеть "СОНЕТ" вводит тариф "СОНЕТ Святого Валентина" Сотовая сеть "СОНЕТ" объявила о введении тарифа "СОНЕТ Святого Валентина". Особенности нового тарифа:бесплатное подключение;первый месяц - без абонентской платы, включая 200 бесплатных минут местной с

В сотовой сети "Сонет" появились новые SMS-услуги Сотовая сеть "Сонет" объявила о расширении меню SМS-услуг (для тех, кто подписан на услугу SМS): - 221 - англо-русский словарь; - 222 - автомобильные коды регионов России; - 223 - телефонные коды городов Рос

В сотовой сети "СОНЕТ" введены скидки на подключение и дни бесплатных разговоров для новых абонентов Сотовая Сеть "СОНЕТ" объявляет о введении скидки на подключение по тарифному плану "Болтун" в размере 70%. Для тарифного плана "Антикризис" скидка составит 25% от стоимости подключения. Скидка действует по 1

В сотовой cети "Сонет" введены услуги переадресации и дублирования SMS-сообщений Сотовая сеть "Сонет" объявила о введении новых уникальных услуг "Переадресация СМС" и "Дублирование СМС". Услуги доступны всем абонентам, у которых подключена услуга передачи SMS-сообщений. Переадресовать* и

Сотовая cеть "Сонет" улучшила покрытие в Московской области Сотовая сеть "Сонет" сообщила о значительном улучшении покрытия в г. Солнечногорск Московской области. Источник: "Сонет"

Сотовая сеть СОНЕТ вводит услугу передачи данных Сотовая сеть СОНЕТ ввела в эксплуатацию услугу передачи данных. На первом этапе абоненты получают три новых сервиса - аналоговый факс, цифровой факс, а также услугу модемного соединения. Передача данных буд

Сотовая сеть "СОНЕТ" вводит новый тариф "Новогодний Сонет" В новом тарифе сотовой сети "СОНЕТ" под названием "Новогодний Сонет" предусмотрено бесплатное подключение и отсутствие абонентской платы в первый месяц, включая 200 бесплатных минут местной связи. Начиная со второго

Сотовая сеть СОНЕТ удостоена звания "Компания года" Компания "Сотовая сеть СОНЕТ" удостоена звания "Компания года" в номинации "Телекоммуникации и связь". Церемония награждения состоялась 10 декабря в отеле "Балчуг". "Компания года" - ежегодная премия в области бизнес

Новогоднее предложение "Сонет" С 1 декабря сотовая сеть "Сонет" предлагает новый безлимитный тарифный план "Сонет 120 Новогодний". От уже известного безлимитного "Сонета 120" новый тариф отличается тем, что за ту же абонентскую плату $120 (без

СОНЕТ вводит новый безлимитный тариф "Свобода слова" Сотовая сеть СОНЕТ пополнила семейство своих безлимитных тарифов еще одним - введен безлимитный тариф "Свобода слова". Oтныне разговоры без ограничения времени станут доступными еще большему кругу абонентов

"Сонет" добивается статуса оператора мобильной связи просьбой признать услуги компании "Персональные коммуникации" мобильными и юридически приравнять компанию к операторам AMPS/DAMPS. Компания работает в Москве и Московской области под торговой маркой "Сонет" и является самым крупным в России CDMA-оператором. Позиция Минсвязи, причисляющего "Сонет" к операторам фиксированной связи, вполне понятна - зона действия сети ограничена Москвой

"Сонет" хочет стать мобильным Позиция Минсвязи, причисляющего "Сонет" к операторам фиксированной связи, вполне понятна - зона действия сети ограничена Москвой и ближним Подмосковьем, и его абоненты не имеют возможности пользоваться автоматическим роумингом

"Сонет 100" - новый тарифный план сотовой сети "Сонет" Сотовая сеть "СОНЕТ" предложила новый тарифный план "Сонет 100". "Сонет 100" - это прямой московский номер, бесплатное подключение и 2000 минут за $100. Начиная с 2001-й минуты, стоимость разго

СОНЕТ и "MегаФон" создали межсетевой SMS-шлюз Абоненты "Cотовой сети СОНЕТ" (CDMA) и компании "МегаФон" (GSM 900/1800) получили от своих операторов возможность свободного прямого обмена SMS-сообщениями. Процедура обмена текстовыми посланиями предельно проста. Чт

СОНЕТ предлагает междугородную и международную связь по номеру доступа Сотовая сеть СОНЕТ предлагает своим абонентам новую уникальную услугу - междугородную и международную связь по номеру доступа. Предоставление такой услуги стало возможным благодаря использованию компанией <