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Сонет



13.04.2021 Системы хранения НРЕ сокращают простои в ритейле до 30 секунд в год 1
16.02.2021 Алексей Малышев, «Сонет»: Отказоустойчивость ЦОД жизненно важна для бизнеса 3
03.10.2019 Выручка от реализации инфраструктурных ИТ-проектов снова снизилась 1
22.06.2019 Оптимизация ИТ-инфраструктуры: отрезать или оставить? 2
06.06.2019 В банке «Ассоциация» внедрена комплексная система мониторинга ИТ-инфраструктуры 3
29.06.2018 Системы безопасности для ЧМ-2018 поддержали бизнес интеграторов 1
12.01.2018 В России закрылся последний CDMA-оператор 1
27.05.2016 CNews Infrastructure: кризис – шанс для второго и третьего эшелонов 1
20.07.2015 Крымский оператор будет работать в запрещенном в России стандарте 1
26.06.2015 Интеграторы сыграли на валютных курсах 1
03.09.2014 «Ростелеком» оснастил многофункциональный общий центр обслуживания программно-аппаратным комплексом Xerox 1
10.06.2014 Интеграторы по-новому отнеслись к безопасности 1
19.05.2014 Кризис заставляет отказаться от строительства ИТ-инфраструктуры 1
06.03.2014 «Сонет» завершила первый этап проекта создания ИТ- и инженерных систем распределительного центра Roshen в Липецкой области 2
14.09.2011 Tоп-10 обманов и просчетов сотовых операторов в Москве 1
21.02.2008 Безлимитная связь рухнула за 2 часа 2
20.02.2008 Опальный русский связист обнаружился в Индии 1
31.07.2007 Правительство «добивает» CDMA-800 1
30.05.2005 "МегаФон" открестился от IP-телефонии 2
22.04.2005 "Скай Линк" ищет частоты и запускает Bluetooth 2
07.04.2005 Tele2 не сдается 1
28.03.2005 Наследство "Сонета" дошло в "Скайлинк" усохшим 1
07.02.2005 Агония "Сонета" завершилась 1
03.02.2005 e-port увеличила годовой оборот до $346 млн. 1
28.01.2005 Сотовикам дадут поиграть с 3G 1
27.12.2004 "Сонет" не хочет умирать 3
15.12.2004 МГТС отбирает межгород у «Ростелекома» 1
16.11.2004 Сотовая покупка "Альфы" грозит новыми скандалами 2
16.09.2004 "Сонет" начал перевод абонентов в "Скайлинк" 3
19.08.2004 Полугодовой оборот «КиберПлат» достиг $186 млн. 1
16.08.2004 В Поволжье "Мегафону" будут платить через CyberPlat 1
10.08.2004 Две столицы потеряют трёх сотовых операторов 2
21.05.2004 МТС идет по стопам Путина 1
21.05.2004 Рекорды "Связь-Экспокомм 2004" 1
18.05.2004 Ярославская область: "МегаФон" обвалит рынок сотовой связи 1
14.05.2004 "Сонет" умирает, да здравствует... 5
14.05.2004 Сети "Сонет" скоро не станет 2
13.05.2004 "Связь-Экспокомм-2004": все новости с выставки 1
12.05.2004 "КиберПлат" и "Парнет Экспресс" расширили сеть приема абонентских платежей 1
23.04.2004 Московский "Скайлинк" открыл SMS-обмен с другими операторами 1

Публикаций - 41, упоминаний - 62

Сонет упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Крок 1415 6
iTeco - Ай-Теко 819 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1057 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7713 4
Ланит ГК 1335 4
Компьюлинк ГК - Compulink 266 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 6771 3
АйТи 891 3
Инфосистемы Джет 734 3
Астерос - Asteros 531 3
Borlas - Борлас - Консалтинговая группа 270 2
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7283 2
Микротест 244 2
Инсистемс 38 2
Nokia Alcatel 631 2
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС 122 2
ХайТэк - Hi-Tech 66 2
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 34 2
HPE - Hewlett Packard Enterprise 438 2
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 5649 2
VK - Mail.ru Group ВКонтакте 1721 1
Форт Диалог - Fort Dialogue 5 1
SaveIT Group 4 1
Галэкс НТЦ - Galex 26 1
Nvidia Corp 2465 1
ITERBI - Айтерби 9 1
СТК Развитие 9 1
Телеком-защита 48 1
SolarWinds 30 1
LanKey - ЛанКей ИТ 23 1
Акцент 14 1
Inline Group - Инлайн Груп 67 1
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 150 1
Ланит Интеграция 101 1
Ситроникс - Sitronics 704 1
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 110 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2119 1
Zabbix SIA - Заббикс 35 1
AMT Group - АМТ-Груп 204 1
Brother 141 1
Открытие ФК 549 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4481 1
АльфаСтрахование СГ 218 1
Май - Российская торговая компания 59 1
Volvo Cars 167 1
Прогресс РКЦ - Ракетно-космический центр 164 1
Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 35 1
Право.ру 6 1
Ассоциация КБ 2 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6506 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1761 1
Федеральное казначейство России 823 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1900 1
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 488 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1208 3
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 392 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2288 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 11312 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1302 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4022 1
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 440 1
FMS - Fault Management Systems - Системы управления неисправностями 12 1
ITAM - IT Asset Management - управление ИТ-активами 230 1
ИТ-аутсорсинг 762 1
ИТ-аудит 84 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8692 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1248 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 591 1
3G - Стандарт мобильной связи 4351 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 285 1
DCIM - Data Center Infrastructure Management - Программное обеспечение для визуализации и управления физической инфраструктурой ЦОД 32 1
Service Desk - Help Desk - Единая система учета обращений - Сервис деск - Система обслуживания обращений от клиентов и сотрудников 439 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 603 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2286 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 1
СКУД - Системы контроля и управления доступом 173 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 764 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 475 1
Nvidia GeForce GTX 2508 1
Microsoft Office 2483 1
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 1
Сбербанк МегаЦОД 9 1
Cisco Netflow - Сетевой протокол учёта трафика 23 1
Карпинский Алексей 37 2
Мошаров Антон 2 1
Вознесенский Александр 2 1
Андрущенко Иннокентий 2 1
Калкутин Глеб 1 1
Танцоров Вячеслав 2 1
Виноградов Алексей 4 1
Гименез Вероника 6 1
Сорокин Сергей 9 1
Андронов Сергей 18 1
Тобышев Евгений 1 1
Вирцер Евгений 22 1
Гольдверг Дмитрий 1 1
Филатов Петр 2 1
Терещенко Николай 2 1
Четвериков Николай 1 1
Домуховский Николай 3 1
Малышев Алексей 7 1
Савенков Виталий 4 1
Бобровников Борис 96 1
Родионов Дмитрий 22 1
Исанин Антон 28 1
Фридберг Николай 1 1
Залманов Андрей 29 1
Россия - Российская федерация - РФ 69775 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 20098 5
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1845 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 22194 3
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1506 2
Россия - ЮФО - Республика Крым 644 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток 1001 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1596 2
Украина 4551 2
Россия - ПФО - Башкортостан - Уфа 766 2
Россия - ПФО - Казань 1747 2
Россия - ПФО - Нижегородская область 903 1
Украина - Одесса 88 1
Индия - Раджастхан - Раджастан 52 1
ПМР - Приднестровская Молдавская Республика - Приднестровье 23 1
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 33 1
Америка 635 1
Россия - ПФО - Татарстан - Набережные Челны 243 1
Россия - ЦФО - Липецкая область 335 1
Россия - ЮФО - Севастополь 437 1
Россия - ПФО - Башкортостан - Башкирия 769 1
Россия - Сибирь 1136 1
Россия - ЦФО - Костромская область 260 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 9741 1
Индия - Республика 2889 1
Россия - СФО - Новосибирск 2501 1
Россия - УФО - Екатеринбург 2555 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4644 3
OPEX - Operating expenses - Операционные затраты или операционные расходы 132 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3363 2
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 184 1
Аутсорсинг 95 1
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 920 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2481 6
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 539 1
Сириус - Образовательный центр 88 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 339 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2004 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 946783, в очереди разбора - 849535.
Создано именных указателей - 47276.
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