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ИВК Юпитер Крипто

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


27.05.2022 Российский суд закупает ПК с древней Windows, потому что другие ОС плохо подходят для ГАС «Правосудие» 1
13.07.2015 ПО «ИВК Юпитер» совместимо с новейшими российскими ОС для госструктур и силовых ведомств 1
25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной 1
02.06.2015 ИВК выпустила линейку продуктов для криптозащиты передаваемых по сети данных 4
16.09.2014 ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области 2
10.07.2014 ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства» 1
07.06.2013 Информационно-аналитический центр поддержки ГАС «Правосудие» приобретет ПО на сумму свыше 202 млн руб. 1
25.04.2013 «ИВК Портал» сертифицирован для создания интернет-порталов госуслуг 1
24.05.2012 ИВК предлагает платформу для создания систем с высокими требованиями к защищенности и сложности обработки данных 2
20.01.2012 СЭД «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает электронную подпись 1
19.12.2011 Система защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает все аспекты управленческой деятельности 1
12.05.2011 ИВК запатентовала способ управления идентификацией пользователей в неоднородной вычислительной сети 3
29.11.2010 ПО «ИВК БюрократЪ» сертифицировано как платформа защищенного электронного документооборота 1
14.10.2010 Судебный департамент при ВС РФ заказывает доработку ПО ГАС «Правосудие» за 79 млн руб. до 20 декабря 1
02.08.2010 ИВК «научила» iPhone работать с СЭД «ИВК Бюрократ» 1
30.06.2010 ИВК создала комплексную систему защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» 1
25.05.2010 ПО «ИВК Юпитер» портировали в Mac OS X Snow Leopard 3
05.08.2009 Компания ИВК начала тестирование ПО «ИВК Токен» 1
06.02.2009 ИВК представила методологию защиты территориально-распределенных ИС 1
11.11.2008 ИВК поможет подключить подвижные объекты к глобальным ИС 1
06.05.2008 ИВК разработала решение по организации защищенной системы на базе ПО «ИВК Юпитер» 1
18.02.2008 ИВК обеспечит безопасное взаимодействие пользователей Удостоверяющего Центра 3
05.02.2008 ИВК представила новую систему мониторинга АИС 2
29.11.2007 ИВК получила лицензию от ФСБ РФ 1
28.09.2007 Новый патент ИВК: способ защиты гетерогенных сетей 1
22.05.2007 «ИВК Сонет»: обработка неформализованных текстов 1
08.08.2006 ИВК представил защищенный КПК 2
31.05.2006 ИВК завершила выполнение госконтрактов с ФСИН РФ 1
18.02.2004 ИВК выпустил новый межсетевой экран 1
08.10.2003 "ИВК Юпитер" получил сертификат гостехкомиссии при президенте РФ 3
10.04.2003 "ИВК Юпитер" - сертифицированная платформа для создания ИС 1

Публикаций - 32, упоминаний - 47

ИВК Юпитер Крипто и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 202 31
Merlion Бюрократ 46 4
Microsoft Corporation 25775 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Apple Inc 13156 2
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 2
Эшелон НПО 150 2
Сонет 173 2
Inmarsat - International Maritime Satellite Organization - Инмарсат 133 2
РАО ЕЭС России ПАО - ГВЦ Энергетики - Центр регионального развития и структурирования ИТ 68 1
Aladdin Software Security R.D. 118 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Восход ФГБУ НИИ 721 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Red Hat 1378 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Globalstar - Глобалстар 192 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 41 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России - Единая энергетическая система России - Единая национальная электрическая сеть (ЕНЭС) РФ 325 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 6
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 5
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 4
Судебная власть - Judicial power 2500 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минэкономразвития РФ - Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 583 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Районные суды РФ 196 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Федеральное собрание Российской Федерации 318 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Конституционный суд РФ 112 1
ВАС РС - Арбитражный суд Пермского края - Пермский краевой суд 19 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 25
Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 17
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
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Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 2
ИВК БюрократЪ СЭД 13 11
Microsoft Windows 16882 8
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 20 6
ИВК Портал 6 5
Linux OS 11533 4
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 3
Microsoft Office 2003 158 3
ИВК Сонет 5 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ИВК Север 2 2
ИВК InEx 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Apple macOS 2419 2
Dr.Web Enterprise Security Suite 148 2
Microsoft Windows XP 2431 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
IBM OS/2 - eComStation 80 2
Microsoft Windows 11 827 1
Aladdin eToken TMS - eToken Management System - Aladdin eToken PRO 146 1
Apple macOS Snow Leopard 152 1
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 1
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 1
Microsoft Office 2000 116 1
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 1
Microsoft Windows Mobile 2003 156 1
КриптоПро УЦ - КриптоПро Удостоверяющий центр 31 1
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Microsoft Windows Mobile 5 193 1
ИВК Немо 1 1
ИВК Океан 1 1
ИВК Токен 1 1
ИВК Кортеж 1 1
ИВК Метрика 1 1
ИВК Монитор 1 1
Андреев Валерий 25 13
Сизоненко Григорий 45 2
Гладин Сергей 3 1
Сезоненко Григорий 1 1
Чернышенко Дмитрий 581 1
Коровин Иван 8 1
Фролов Денис 73 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 26
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 13
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Список системообразующих предприятий РФ 328 5
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 3
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 2
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2327 2
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 2
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 1
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1799 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2711 1
Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1379 1
Due diligence - Дью-дилидженс - процедура составления объективного представления об объекте инвестирования - Tech Due Diligence 67 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Авиационная промышленность - Вертолёт - Helicopter - винтокрылый летательный аппарат вертикального взлёта и посадки 683 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 1
Транспорт водный - мореплавание - судоходство - морской транспорт - речной транспорт - гидротехнические сооружения 1007 1
Лингвистика - Linguistics - языкознание, языковедение 131 1
Федеральный закон 59-ФЗ - О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации 307 1
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
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