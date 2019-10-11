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ИВК БюрократЪ СЭД

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru


11.10.2019 «Аладдин Р.Д.» и ИВК протестировали свои продукты на совместимость 1
13.07.2015 ПО «ИВК Юпитер» совместимо с новейшими российскими ОС для госструктур и силовых ведомств 2
25.06.2015 Система «ИВК Портал» полностью совместима с новейшей Java-машиной 1
16.09.2014 ИВК создала портал муниципальных услуг Ступинского района Московской области 2
10.07.2014 ИВК создала типовое решение для работы органов местного самоуправления в рамках «Электронного правительства» 2
25.04.2013 «ИВК Портал» сертифицирован для создания интернет-порталов госуслуг 1
24.05.2012 ИВК предлагает платформу для создания систем с высокими требованиями к защищенности и сложности обработки данных 1
20.01.2012 СЭД «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает электронную подпись 2
19.12.2011 Система защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» теперь поддерживает все аспекты управленческой деятельности 2
29.11.2010 ПО «ИВК БюрократЪ» сертифицировано как платформа защищенного электронного документооборота 4
02.08.2010 ИВК «научила» iPhone работать с СЭД «ИВК Бюрократ» 1
30.06.2010 ИВК создала комплексную систему защищенного электронного документооборота «ИВК Бюрократ» 1

Публикаций - 13, упоминаний - 21

ИВК БюрократЪ СЭД и организации, системы, технологии, персоны:

ИВК - Информационная внедренческая компания 202 12
Merlion Бюрократ 46 4
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 2
Эшелон НПО 150 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
Apple Inc 13156 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Red Hat 1378 1
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 1
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 1
OCS Distribution - О-Си-Эс-Центр - О-Си-Эс Дистрибьюшн 552 1
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 1
Сонет 173 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 155 1
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 192 1
Панорама КБ - Конструкторское бюро 250 1
Baum - Baum Inform - Баум-Информ - Баум НПО - СК-СХД 42 1
ЦБИ - Центр безопасности информации - ЦБИ-сервис 41 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Роснефть НК - нефтяная компания 562 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 1
Apache Software Foundation - ASF 231 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
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Middleware - AIM - Application Infrastructure and Middleware - Связующее-промежуточное программное обеспечение 195 9
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Сервер приложений - Application server 357 2
Инфраструктурное ПО - Инфраструктурное программное обеспечение 366 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 2
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Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 2
Тонкий клиент - Thin client - Нулевой клиент - компьютер или программа-клиент в сетях с клиент-серверной или терминальной архитектурой 2723 2
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 2
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 158 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2702 2
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 2
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 2
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2483 2
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Электронный ключ - Аппаратный ключ - Dongle 411 1
Электронный документ - Electronic document 1579 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7385 1
Инжиниринг - технические консультационные услуги 491 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 1111 1
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2366 1
Оповещение и уведомление - Notification 5945 1
ИВК Юпитер Крипто 32 11
ИВК Портал 6 5
ИВК Кольчуга - программный комплекс для безопасного подключения территориальной единицы организации к интернету 20 3
Базальт СПО - BaseALT - Альт Платформа - Альт ОС 658 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 3
Linux OS 11533 3
Microsoft Windows 16882 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 3
Oracle Java - язык программирования 3469 3
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 2
ИВК Сонет 5 2
ИВК InEx 3 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Apple iPad 4012 2
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
ИВК Кортеж 1 1
ИВК Метрика 1 1
ИВК Монитор 1 1
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 1
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 1
Apache Tomcat - Jakarta Tomcat - веб-сервер и контейнер сервлетов 120 1
Apple iOS 8583 1
Microsoft Windows 10 1938 1
Microsoft Windows 7 2007 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 1
Aladdin JaCarta СКЗИ 187 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 1
Microsoft Windows XP 2431 1
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 1
JavaScript - JS - язык программирования 1425 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 140 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 141 1
Aladdin JaCarta PKI 90 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 1
Aladdin JaCarta ГОСТ 97 1
Aladdin JaCarta LT 30 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 1
Андреев Валерий 25 5
Сизоненко Григорий 45 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 10
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 5
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 4
Список системообразующих предприятий РФ 328 3
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1727 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 998 2
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Здравоохранение - Нервная система - Nervous system - Неврология - Мозг - Brain - центральный отдел нервной системы - Инсульт и черепно-мозговые травмы - Stroke and traumatic brain injuries - Острое нарушение мозгового кровообращения (ОНМК) 1329 1
Инвентаризация - Пересортица - Инвентарные книги - Инвентарные операции - Inventory 608 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 1
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 1164 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 1
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ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 2254 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
Федеральный закон 131-ФЗ - О государственной тайне - Государственная измена - предательство интересов своей страны, юридически является преступлением - шпионаж 250 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 1
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