Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Электронный ключ Аппаратный ключ Dongle
Публикаций - 80, упоминаний - 90
Электронный ключ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лукойл ПАО - Нефтяная компания 354 2
|Газпром ПАО 942 1
|Роснефть НК 426 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178244, в очереди разбора - 980634.
Создано именных указателей - 72310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 1178244, в очереди разбора - 980634.
Создано именных указателей - 72310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru