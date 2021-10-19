Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 72310
ИКТ 6697
Организации 4708
Ведомства 1373
Ассоциации 536
Технологии 2605
Системы 15264
Персоны 24702
География 1319
Статьи 886
Пресса 758
ИАА 497
НИИ, ВУЗы и библиотеки 1069
Мероприятия 758

Электронный ключ Аппаратный ключ Dongle



19.10.2021 Как уберечь электронный ключ автомобиля от взлома
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate
20.06.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision
25.03.2019 «Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей
26.08.2016 Продлен сертификат ФСТЭК России на «Электронный ключ eToken 5»

Публикаций - 80, упоминаний - 90

Электронный ключ упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 308 4
Intel Corporation 11152 3
VK - Mail.ru Group 2994 2
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 222 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8711 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2540 1
Yubico 5 1
Крок - Croc 1606 1
Apple Inc 10539 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 904 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5394 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7653 1
Check Point Software Technologies 692 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 354 2
Газпром ПАО 942 1
Роснефть НК 426 1
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 1667 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7836 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2122 2
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1426 2
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2669 1
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 961 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1440 1
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 572 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2437 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 500 25
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 15024 15
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 22802 15
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 4133 8
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 5522 8
Сервер - Серверные платформы 7239 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 9620 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 8983 6
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 6651 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" 1205 5
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 9104 5
Website - Вебсайт 6474 5
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 959 4
FIDO U2F - FIDO2 - Universal 2nd Factor - открытый, бездрайверный протокол для двухфакторной аутентификации - SMS authentication 2FA - SMS-based two-factor authentication 192 4
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 2341 4
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1793 3
Удаленная работа сотрудников (удаленка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 2766 3
Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 1462 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 8166 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 2729 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 4452 2
Gadget - Гаджет - Небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека 2132 2
Вредоносное ПО - Зловред - malware 3058 2
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов на основе data-driven подхода 1424 2
Прототип - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 4235 2
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 818 2
Intel Turbo Boost Technology 189 1
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов 1346 1
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 6873 1
Системы видеонаблюдения - CCTV - Closed Circuit Television - Видеосервер 1437 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 588 1
ARM64 - Архитектура процессора 1243 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 4539 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6085 1
SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности 2080 1
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 4279 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 9258 1
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) 1160 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - Облачная инфраструктура 1689 1
Apple iOS 6349 5
Google Android 11809 3
Microsoft Windows Server 2003 465 3
Конфидент - Dallas Lock DLP - СЗИ ВИ - система защиты информации 47 3
Microsoft Office 3211 2
Микрон MIK - серия интегральных микросхем 18 1
Сбер - Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 212 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2309 1
Microsoft Visio 98 1
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 103 1
Nvidia CUDA - Compute Unified Device Architecture - Вычисления на графических процессорах 105 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 408 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13186 4
Россия - СЗФО - Калининградская область 930 1
Европа Восточная 2902 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11351 1
Россия - ЦФО - Тульская область 955 1
Земля - планета Солнечной системы 7163 1
Россия - ЦФО - Ивановская область 382 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1196 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 1889 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница 5087 3
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2316 2
Shadow IT – Теневые технологии - приложения и информационные системы, применяемые без ведома и одобрения ИТ-отделов компании 64 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 1565 1
Пиратство - Авторское право 426 1
ESD - Electronic Software Distribution 12 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 3389 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2540 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1178244, в очереди разбора - 980634.
Создано именных указателей - 72310.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

Техника

Лучшие бесплатные VPN для Android-смартфонов: выбор ZOOM

Прощайте, Visa и Mastercard: как оплачивать подписки и покупки в приложениях во времена санкций

7 бесплатных VPN для iPhone, которые точно работают в 2022 году

Показать еще

Наука

Составлено генеалогическое древо всего человечества — в нем 27 миллионов наших предков

Парадокс: система ближайшей черной дыры не содержит черных дыр

Как сделать компьютер из жидких кристаллов?
Показать еще
Цифровая трансформация 2022 Цифровая трансформация 2022