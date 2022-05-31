Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6 ия криптографических методов защиты информации в России в целом», – сказал Евгений Галкин, системный архитектор компании «Аванпост». «Мы рады сообщить о завершении тестовых испытаний на совместимость электронных ключей Jacarta с новой версией Avanpost PKI v.6. Возможность централизованного управления всеми элементами, включая управление электронными ключами и смарт-картами, является важной

Как уберечь электронный ключ автомобиля от взлома Взлом электронных ключей автомобиля — довольно популярная ситуация, причем существует множество мет

Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5 астей деятельности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Результаты тестовых испытаний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5. В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta Pro, Jacarta-2 ГОС

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4 ючей на территории России, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-т

Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС» и «Ред софт» в рамках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. В результате взаимодействия подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС». «Электронный ключ Safenet eToken 10» предназначен для организации двухфакторной аутентификации и хранения ключевой ин

«Сбер» предложил предпринимателям электронные ключи для macOS ей Москвы. «Сегодня нашим интернет-банком СберБизнес пользуется 550 тысяч предпринимателей, имеющих электронные ключи для подписания документов и файлов усиленной электронной подписью. Ключ для

Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про» .» и «Крипто-про» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По итогам тестовых испытаний подтверждена корректность совместной работы СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 и электронных ключей JaCarta. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средств криптографической защиты информации «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 с электронными

Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate дически значимого электронного документооборота (ЭДО) в России, провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы электронных ключей линейки Jacarta с программным обеспечением «Distate: организатор ЭДО», «Distate: оператор ЭДО v.3.0» и «Distate: документооборот». Программные решения Distate позволяют клиен

Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision Т, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta LT. Клиентам «Доксвижн» это даёт возможность использовать защищённые электронные ключи при подписании электронной подписью документов в Docsvision. Это актуально

«Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей Электронный дискаунтер «Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей по модели ESD для корпоративных клиентов. «Ситилинк» начал поставки программного обеспечения Microsoft для b2b-клиентов по модели ESD – Electronic Software Distribution – сов

Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга Ericsson объявила о партнерстве с автомобильным брендом LYNK & CO, в рамках которого Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям 01 при их использовании для каршеринга. Во время демонстрации в Шанхае LYNK & CO протестировала свою каршеринговую платформу, работающую на базе приложен

Электронные ключи и смарт-карты JaCarta совместимы с платформой документооборота Tessa «Синтеллект», разработчик программного обеспечения и эксперт в области автоматизации документооборота и бизнес-процессов предприятий, объявили об успешном завершении тестирования корректности работы электронных ключей линейки JaCarta с платформой управления документами и бизнес-процессами Tessa. Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», Tessa — универсальная и гибкая платформа с современным и

Продлен сертификат ФСТЭК России на «Электронный ключ eToken 5» ссии на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации пользователей «Электронный ключ eToken 5». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Сертификат соответствия

Продлен сертификат ФСТЭК России на электронные ключи и утилиты семейства JaCarta Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о завершении работ по продлению сертификата ФСТЭК России на электронные ключи и утилиты семейства продуктов JaCarta. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Сертификат соответствия № 2799, выданный ФСТЭК России, подтв

Электронные ключи JaCarta совместимы с решением InfoWatch Traffic Monitor 5.5 ных из российских компаний. Поэтому блокировка USB-портов считается одной из базовых функций любого решения для защиты от внутренних угроз. Однако поскольку USB-порт также необходим для использования электронных ключей и смарт-карт, решение для защиты от внутренних угроз должно обеспечивать возможность применения средств двухфакторной аутентификации одновременно с блокированием прочих USB-у

Treolan начала продажу электронных ключей Microsoft Компания Treolan, ИТ-дистрибьютор, начала поставки в рамках контракта по продаже ПО Microsoft в формате онлайн-дистрибуции электронных ключей. Официальные поставки электронных продуктов стартовали с 10 марта и действуют на всей территории России, сообщили CNews в Treolan. Electronic Software Distribution (ESD) — эт

Подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с обновлённой версией vGate r-V и VMware vSphere могут применяться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и JaCarta PKI, а также электронные ключи JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ.

Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты» могут применяться такие модели смарт-карт и USB-токенов, как JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, eToken ГОСТ, а также JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash. Как отмечается, совместное использование электронных ключей JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ с системой «Личный Кабинет» платёжной системы «Таможенная Карта» осуществляется за счёт применения технологии JC-WebClient — решения «Аладдин Р.Д.»

Подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с ПО «КриптоСфера» зоваться такие модели смарт-карт и USB-токенов JaCarta, как JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, а также электронные ключи с дополнительным модулем Flash-памяти JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ

ПК Avanpost 4.0 совместим со всей линейкой электронных ключей «Рутокен» отчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания «Актив», разработчик программно-аппаратных средств информационной безопасности и производитель электронных ключей и USB-токенов, объявили о полной совместимости программного комплекса (ПК) Avanpost 4.0 со всей линейкой электронных ключей «Рутокен», включая модели «Рутокен S», «Рут

Электронные ключи JaCarta прошли инспекционный контроль во ФСТЭК России аконом от 6 апреля 2011 г. № 63 «Об электронной подписи», отметили в «Аладдин Р.Д.». Таким образом, электронные ключи JaCarta с функционалом ГОСТ могут поставляться в комплекте сразу с двумя се

Электронные ключи и смарт-карты «Аладдин Р.Д.» совместимы с ОС Windows 8 Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила о полной совместимости всей линейки электронных ключей и смарт-карт с новейшей версией операционной системы Windows. «USB-ключи и смарт-карты, предлагаемые компанией «Аладдин Р.Д.», де-факто являются стандартом персонального сред

«Актив» запустила в продажу электронные ключи и USB-токены в микро-исполнении ания «Актив», российский разработчик аппаратных средств информационной безопасности, объявила о начале продаж своей продукции в микро-исполнении. Как полагают в компании, новые USB-токены «Рутокен» и электронные ключи Guardant будут, прежде всего, интересны пользователям субноутбуков и планшетных компьютеров. Флагманской моделью линейки «Рутокен» является электронный идентификатор «Рутокен

Электронные ключи и смарт-карты eToken защищают данные пользователей СЗИ «Аура» Компания «Аладдин Р.Д.» и Санкт-Петербургский институт информатики и автоматики РАН (СПИИРАН) подтвердили совместимость средства защиты информации «Аура» 1.2 и электронных ключей и смарт-карт eToken. Для подтверждения корректной работы интегрированных решений были проведены сертификационные испытания, в результате которых получен сертификат совместимо

Электронные ключи eToken сертифицированы на совместимость с продуктами «Сигнал-КОМ» носителей в системах PKI (Public Key Infrastructure — инфраструктура открытых ключей), поддерживающих защищенные приложения, построенные на базе двухключевых криптографических алгоритмов. Применение электронных ключей eToken ГОСТ в качестве ключевых носителей обеспечивает безопасное хранение ключей ЭП за счет их аппаратной генерации в не экспортируемом виде в недоступной для вредоносных пр

«Интернет Клиент-Банк» «Росбанка» под защитой электронных ключей eToken ГОСТ .». В качестве устройств, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям, специалисты «Росбанка» выбрали электронный ключ eToken ГОСТ производства «Аладдин Р.Д.». Основными критериями при выборе дан

Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2 Компании «Аладдин Р.Д.» и «Инфотекс» объявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken ГОСТ и программного обеспечения ViPNet CSP 3.2. Подписанный компаниями сертификат подтверждает корректность совместного использования электронных ключей eToken

Wibu-Systems представит самый миниатюрный электронный ключ защиты CodeMeter CmStick/C urity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что весной 2011 г. на выставках CeBIT 2011 и Embedded World 2011 компания Wibu-Systems представит самый маленький электронный ключ защиты в мире – CodeMeter CmStick/C. По информации Rainbow Security, в новом миниатюрном ключе для защиты и лицензирования программного обеспечения размером с десятикопеечную м

«Актив» выпустил новые модели электронных ключей Guardant с флэш-диском ели. Для работы с защищенным ПО без инсталляции, непосредственно с флэш-диска, необходимо перевести электронный ключ в режим работы без установки драйверов, пояснили в компании «Актив». «Мы пре

Криптопровайдер Signal-COM CSP v2: теперь с поддержкой электронных ключей eToken тификации, продуктов и решений по ИБ, совместно с компанией «Сигнал-КОМ», разработчиком сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ), объявили о поддержке линейки смарт-карт и электронных ключей eToken в новой версии криптопровайдера Signal-COM CSP v2. Совместные работы по обеспечению совместимости средств аутентификации Aladdin, включая принципиально новую платформу

Aladdin представляет новый eToken RM-EMM — новое гибридное устройство в серии универсальных электронных ключей для доступа. Этот электронный ключ сочетает функционал модели eToken PRO c возможностью радиочастотной идентифи

Aladdin расширил линейку электронных ключей ния средствами аутентификации TMS (Token Management System), разработанной компанией Aladdin. Новые электронные ключи eToken NG-OTP выпускаются с объёмом памяти 32 КБ и 64 КБ.

Rainbow локализует ПО электронных ключей Sentinel UltraPro Компания Rainbow Technologies сообщает о реализации проекта по локализации ПО электронных ключей Sentinel UltraPro, обеспечивающих защиту ПО от нелегального копирования. На данном этапе на русском языке уже доступно «Руководство разработчика UltraPro». Полный комплект ут

SafeNet выпустила электронные ключи Sentinel UltraPro Компания SafeNet выпустила Sentinel UltraPro – семейство электронных ключей, обеспечивающих защиту программного обеспечения от нелегального копирования. В ключах UltraPro обновлена кодовая база. Система автоматического встраивания в программный проду

Aladdin выпустила электронные ключи HASP HL Компания Aladdin выпустила новую версию электронных ключей для защиты программного обеспечения HASP HL. Особенность новых ключей состоит в использовании публичного криптоалгоритма AES. Ключи шифрования имеют длину 128 бит и хранятся

Вышла новая версия ПО для электронных ключей Gaurdant Компания "Актив" выпустила новую версию программного обеспечения Guardant. Версия 4.1 предоставляет ряд новых возможностей для реализации потенциала электронных ключей Guardant. Самые серьезные изменения коснулись сетевой части ПО Guardant. В новой версии реализована поддержка протокола TCP/IP, возможность запуска нескольких серверов ключа

Rainbow Technologies представила электронные ключи Sentinel для платформы .NET Rainbow eSecurity, дочерняя компания Rainbow Technologies, сообщила о том, что теперь аппаратные электронные ключи Sentinel способны защищать любые программные продукты, разработанные для платформы .NET. Поддержкой новой платформы Microsoft обладают электронные ключи SentinelSuperPr

В систему eTrust интегрирован электронный ключ IKey 2000 Компания Computer Associates и компания Rainbow Technologies, занимающиеся проблемами интернет-безопасности, объявили, что электронный ключ IKey 2000 прошел испытания и получил официальное обозначение "ca smart". Оно удостоверяет, что IKey 2000 полностью совместим на аппаратном и программном уровне с комплексом eTr

Электронные ключи HASP4 Time - теперь и для USB 12 июля компания Aladdin, российский разработчик устройств для защиты программного обеспечения, объявила о начале производства электронных ключей HASP4 Time для порта USB (цвет корпуса черный, встроенная световая индикация).В продажу USB-HASP4 Time поступает по той же цене, что и LPT-версия, но в течение 1-го месяца пр