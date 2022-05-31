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Электронный ключ Аппаратный ключ Dongle

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31.05.2022 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с системой управления Avanpost PKI 6

ия криптографических методов защиты информации в России в целом», – сказал Евгений Галкин, системный архитектор компании «Аванпост». «Мы рады сообщить о завершении тестовых испытаний на совместимость электронных ключей Jacarta с новой версией Avanpost PKI v.6. Возможность централизованного управления всеми элементами, включая управление электронными ключами и смарт-картами, является важной

19.10.2021 Как уберечь электронный ключ автомобиля от взлома

Взлом электронных ключей автомобиля — довольно популярная ситуация, причем существует множество мет
09.09.2021 Электронные ключи Jacarta совместимы с операционной системой AlterOS версии 7.5

астей деятельности, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Результаты тестовых испытаний подтверждают работоспособность и корректность совместного функционирования электронных ключей Jacarta c операционной системой AlterOS версии 7.5. В частности, в ОС AlterOS версии 7.5 могут использоваться USB-токены и смарт-карты Jacarta PKI, Jacarta Pro, Jacarta-2 ГОС
29.07.2021 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta и СКЗИ «Криптопро JCP» версии 2.0 R4

ючей на территории России, сообщили о завершении тестовых испытаний на совместимость своих продуктов. Сертификаты совместимости, выданные по результатам тестирования, подтверждают корректность работы электронных ключей линейки Jacarta и средства криптографической защиты информации (СКЗИ) «Криптопро JCP» версии 2.0 R4. Совместимость и корректность совместного использования доказана для USB-т
12.03.2021 Подтверждена совместимость ПАК «Электронный ключ Safenet eToken 10» и «Ред ОС»

и «Ред софт» в рамках технологического партнерства провели тестирование своих продуктов. В результате взаимодействия подтверждена совместимость и корректность работы программно-аппаратного комплекса «Электронный ключ Safenet eToken 10» и операционной системы «Ред ОС». «Электронный ключ Safenet eToken 10» предназначен для организации двухфакторной аутентификации и хранения ключевой ин
16.12.2020 «Сбер» предложил предпринимателям электронные ключи для macOS

ей Москвы. «Сегодня нашим интернет-банком СберБизнес пользуется 550 тысяч предпринимателей, имеющих электронные ключи для подписания документов и файлов усиленной электронной подписью. Ключ для
14.04.2020 Электронные ключи JaCarta совместимы с СКЗИ «Крипто-про»

.» и «Крипто-про» завершили тестовые испытания на совместимость своих продуктов. По итогам тестовых испытаний подтверждена корректность совместной работы СКЗИ «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 и электронных ключей JaCarta. Подписанный сертификат совместимости подтверждает корректную работу средств криптографической защиты информации «КриптоПро JCP» версии 2.0 R2 и 2.0 R3 с электронными
13.08.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей Jacarta с ПО Distate

дически значимого электронного документооборота (ЭДО) в России, провели тестовые испытания на совместимость своих продуктов. В рамках тестирования специалисты компаний подтвердили корректность работы электронных ключей линейки Jacarta с программным обеспечением «Distate: организатор ЭДО», «Distate: оператор ЭДО v.3.0» и «Distate: документооборот». Программные решения Distate позволяют клиен
20.06.2019 Подтверждена совместимость электронных ключей JaCarta и системы Docsvision

Т, JaCarta-2 PRO/ГОСТ, JaCarta LT. Клиентам «Доксвижн» это даёт возможность использовать защищённые электронные ключи при подписании электронной подписью документов в Docsvision. Это актуально

25.03.2019 «Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей

Электронный дискаунтер «Ситилинк» запустил сервис продажи электронных ключей по модели ESD для корпоративных клиентов. «Ситилинк» начал поставки программного обеспечения Microsoft для b2b-клиентов по модели ESD – Electronic Software Distribution – сов
26.04.2017 Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям для каршеринга

Ericsson объявила о партнерстве с автомобильным брендом LYNK & CO, в рамках которого Ericsson будет предоставлять электронные ключи доступа к автомобилям 01 при их использовании для каршеринга. Во время демонстрации в Шанхае LYNK & CO протестировала свою каршеринговую платформу, работающую на базе приложен
03.04.2017 Электронные ключи и смарт-карты JaCarta совместимы с платформой документооборота Tessa

«Синтеллект», разработчик программного обеспечения и эксперт в области автоматизации документооборота и бизнес-процессов предприятий, объявили об успешном завершении тестирования корректности работы электронных ключей линейки JaCarta с платформой управления документами и бизнес-процессами Tessa. Как рассказали CNews в «Аладдин Р.Д.», Tessa — универсальная и гибкая платформа с современным и
26.08.2016 Продлен сертификат ФСТЭК России на «Электронный ключ eToken 5»

ссии на программно-аппаратный комплекс аутентификации и хранения ключевой информации пользователей «Электронный ключ eToken 5». Об этом CNews сообщили в «Аладдин Р.Д.». Сертификат соответствия

22.12.2015 Продлен сертификат ФСТЭК России на электронные ключи и утилиты семейства JaCarta

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик и поставщик решений для обеспечения информационной безопасности, объявила о завершении работ по продлению сертификата ФСТЭК России на электронные ключи и утилиты семейства продуктов JaCarta. Об этом говорится в заявлении «Аладдин Р.Д.», поступившем в редакцию CNews. Сертификат соответствия № 2799, выданный ФСТЭК России, подтв
29.04.2015 Электронные ключи JaCarta совместимы с решением InfoWatch Traffic Monitor 5.5

ных из российских компаний. Поэтому блокировка USB-портов считается одной из базовых функций любого решения для защиты от внутренних угроз. Однако поскольку USB-порт также необходим для использования электронных ключей и смарт-карт, решение для защиты от внутренних угроз должно обеспечивать возможность применения средств двухфакторной аутентификации одновременно с блокированием прочих USB-у
23.04.2015 Treolan начала продажу электронных ключей Microsoft

Компания Treolan, ИТ-дистрибьютор, начала поставки в рамках контракта по продаже ПО Microsoft в формате онлайн-дистрибуции электронных ключей. Официальные поставки электронных продуктов стартовали с 10 марта и действуют на всей территории России, сообщили CNews в Treolan. Electronic Software Distribution (ESD) — эт
16.04.2015 Подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с обновлённой версией vGate

r-V и VMware vSphere могут применяться смарт-карты и USB-токены JaCarta ГОСТ и JaCarta PKI, а также электронные ключи JaCarta ГОСТ/Flash, JaCarta PKI/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ.
25.11.2014 Электронные ключи JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ совместимы с «Личным Кабинетом» «Таможенной карты»

могут применяться такие модели смарт-карт и USB-токенов, как JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, eToken ГОСТ, а также JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ/Flash. Как отмечается, совместное использование электронных ключей JaCarta ГОСТ и eToken ГОСТ с системой «Личный Кабинет» платёжной системы «Таможенная Карта» осуществляется за счёт применения технологии JC-WebClient — решения «Аладдин Р.Д.»
19.11.2014 Подтверждена корректность работы электронных ключей JaCarta с ПО «КриптоСфера»

зоваться такие модели смарт-карт и USB-токенов JaCarta, как JaCarta ГОСТ, JaCarta PKI/ГОСТ, а также электронные ключи с дополнительным модулем Flash-памяти JaCarta ГОСТ/Flash и JaCarta PKI/ГОСТ
31.10.2014 ПК Avanpost 4.0 совместим со всей линейкой электронных ключей «Рутокен»

отчик систем идентификации и управления доступом к информационным ресурсам предприятия (IDM), и компания «Актив», разработчик программно-аппаратных средств информационной безопасности и производитель электронных ключей и USB-токенов, объявили о полной совместимости программного комплекса (ПК) Avanpost 4.0 со всей линейкой электронных ключей «Рутокен», включая модели «Рутокен S», «Рут
11.03.2014 Электронные ключи JaCarta прошли инспекционный контроль во ФСТЭК России

аконом от 6 апреля 2011 г. № 63 «Об электронной подписи», отметили в «Аладдин Р.Д.». Таким образом, электронные ключи JaCarta с функционалом ГОСТ могут поставляться в комплекте сразу с двумя се
05.12.2012 Электронные ключи и смарт-карты «Аладдин Р.Д.» совместимы с ОС Windows 8

Компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик решений для обеспечения информационной безопасности, сообщила о полной совместимости всей линейки электронных ключей и смарт-карт с новейшей версией операционной системы Windows. «USB-ключи и смарт-карты, предлагаемые компанией «Аладдин Р.Д.», де-факто являются стандартом персонального сред
11.09.2012 «Актив» запустила в продажу электронные ключи и USB-токены в микро-исполнении

ания «Актив», российский разработчик аппаратных средств информационной безопасности, объявила о начале продаж своей продукции в микро-исполнении. Как полагают в компании, новые USB-токены «Рутокен» и электронные ключи Guardant будут, прежде всего, интересны пользователям субноутбуков и планшетных компьютеров. Флагманской моделью линейки «Рутокен» является электронный идентификатор «Рутокен

09.07.2012 Электронные ключи и смарт-карты eToken защищают данные пользователей СЗИ «Аура»

Компания «Аладдин Р.Д.» и Санкт-Петербургский институт информатики и автоматики РАН (СПИИРАН) подтвердили совместимость средства защиты информации «Аура» 1.2 и электронных ключей и смарт-карт eToken. Для подтверждения корректной работы интегрированных решений были проведены сертификационные испытания, в результате которых получен сертификат совместимо
20.06.2012 Электронные ключи eToken сертифицированы на совместимость с продуктами «Сигнал-КОМ»

носителей в системах PKI (Public Key Infrastructure — инфраструктура открытых ключей), поддерживающих защищенные приложения, построенные на базе двухключевых криптографических алгоритмов. Применение электронных ключей eToken ГОСТ в качестве ключевых носителей обеспечивает безопасное хранение ключей ЭП за счет их аппаратной генерации в не экспортируемом виде в недоступной для вредоносных пр
07.12.2011 «Интернет Клиент-Банк» «Росбанка» под защитой электронных ключей eToken ГОСТ

.». В качестве устройств, удовлетворяющих вышеуказанным требованиям, специалисты «Росбанка» выбрали электронный ключ eToken ГОСТ производства «Аладдин Р.Д.». Основными критериями при выборе дан
15.08.2011 Электронные ключи eToken ГОСТ протестированы на совместимость с ViPNet CSP 3.2

Компании «Аладдин Р.Д.» и «Инфотекс» объявили о завершении совместных испытаний электронных ключей eToken ГОСТ и программного обеспечения ViPNet CSP 3.2. Подписанный компаниями сертификат подтверждает корректность совместного использования электронных ключей eToken

07.02.2011 Wibu-Systems представит самый миниатюрный электронный ключ защиты CodeMeter CmStick/C

urity, российский дистрибьютор в области информационной безопасности, сообщила о том, что весной 2011 г. на выставках CeBIT 2011 и Embedded World 2011 компания Wibu-Systems представит самый маленький электронный ключ защиты в мире – CodeMeter CmStick/C. По информации Rainbow Security, в новом миниатюрном ключе для защиты и лицензирования программного обеспечения размером с десятикопеечную м
16.11.2010 «Актив» выпустил новые модели электронных ключей Guardant с флэш-диском

ели. Для работы с защищенным ПО без инсталляции, непосредственно с флэш-диска, необходимо перевести электронный ключ в режим работы без установки драйверов, пояснили в компании «Актив». «Мы пре
18.07.2008 Криптопровайдер Signal-COM CSP v2: теперь с поддержкой электронных ключей eToken

тификации, продуктов и решений по ИБ, совместно с компанией «Сигнал-КОМ», разработчиком сертифицированных средств криптографической защиты информации (СКЗИ), объявили о поддержке линейки смарт-карт и электронных ключей eToken в новой версии криптопровайдера Signal-COM CSP v2. Совместные работы по обеспечению совместимости средств аутентификации Aladdin, включая принципиально новую платформу
14.03.2006 Aladdin представляет новый eToken

RM-EMM — новое гибридное устройство в серии универсальных электронных ключей для доступа. Этот электронный ключ сочетает функционал модели eToken PRO c возможностью радиочастотной идентифи
15.06.2005 Aladdin расширил линейку электронных ключей

ния средствами аутентификации TMS (Token Management System), разработанной компанией Aladdin. Новые электронные ключи eToken NG-OTP выпускаются с объёмом памяти 32 КБ и 64 КБ.
02.03.2005 Rainbow локализует ПО электронных ключей Sentinel UltraPro

Компания Rainbow Technologies сообщает о реализации проекта по локализации ПО электронных ключей Sentinel UltraPro, обеспечивающих защиту ПО от нелегального копирования. На данном этапе на русском языке уже доступно «Руководство разработчика UltraPro». Полный комплект ут
01.10.2004 SafeNet выпустила электронные ключи Sentinel UltraPro

Компания SafeNet выпустила Sentinel UltraPro – семейство электронных ключей, обеспечивающих защиту программного обеспечения от нелегального копирования. В ключах UltraPro обновлена кодовая база. Система автоматического встраивания в программный проду
27.09.2004 Aladdin выпустила электронные ключи HASP HL

Компания Aladdin выпустила новую версию электронных ключей для защиты программного обеспечения HASP HL. Особенность новых ключей состоит в использовании публичного криптоалгоритма AES. Ключи шифрования имеют длину 128 бит и хранятся

28.06.2002 Вышла новая версия ПО для электронных ключей Gaurdant

Компания "Актив" выпустила новую версию программного обеспечения Guardant. Версия 4.1 предоставляет ряд новых возможностей для реализации потенциала электронных ключей Guardant. Самые серьезные изменения коснулись сетевой части ПО Guardant. В новой версии реализована поддержка протокола TCP/IP, возможность запуска нескольких серверов ключа

18.04.2002 Rainbow Technologies представила электронные ключи Sentinel для платформы .NET

Rainbow eSecurity, дочерняя компания Rainbow Technologies, сообщила о том, что теперь аппаратные электронные ключи Sentinel способны защищать любые программные продукты, разработанные для платформы .NET. Поддержкой новой платформы Microsoft обладают электронные ключи SentinelSuperPr
24.07.2001 В систему eTrust интегрирован электронный ключ IKey 2000

Компания Computer Associates и компания Rainbow Technologies, занимающиеся проблемами интернет-безопасности, объявили, что электронный ключ IKey 2000 прошел испытания и получил официальное обозначение "ca smart". Оно удостоверяет, что IKey 2000 полностью совместим на аппаратном и программном уровне с комплексом eTr
13.07.2001 Электронные ключи HASP4 Time - теперь и для USB

12 июля компания Aladdin, российский разработчик устройств для защиты программного обеспечения, объявила о начале производства электронных ключей HASP4 Time для порта USB (цвет корпуса черный, встроенная световая индикация).В продажу USB-HASP4 Time поступает по той же цене, что и LPT-версия, но в течение 1-го месяца пр
26.10.1999 Электронный ключ eToken, размером с брелок, соединяет в себе свойства token жетонов и смарт-карт

ля европейского рынка SOHO. Согласно подписанному документу 50000 новых персональных компьютеров и ноутбуков фирмы Packard Bell NEC International будут оснащены аутентификационным устройством eToken. Электронный ключ еToken компании Aladdin соединяет в себе свойства token-жетонов и смарт-карт. Он подключается к USB порту и стал первым USB-устройством для аутентификации, оснащенным Random Nu

Публикаций - 411, упоминаний - 465

Электронный ключ и организации, системы, технологии, персоны:

Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 111
Microsoft Corporation 25775 42
Aladdin Software Security R.D. 118 36
Merlion - Citilink - Ситилинк - онлайн-ритейлер 782 30
Thales - Gemalto - SafeNet - Rainbow Security - Rainbow Technologies 179 23
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 381 20
Thales - Gemalto - SafeNet 140 19
MONT - МОНТ 187 16
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 14
Intel Corporation 12811 13
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 12
Oracle Corporation 7074 11
Ростелеком 10948 9
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 604 9
IBM - International Business Machines Corp 9699 8
9594 8
Код Безопасности 812 8
Samsung Electronics 11064 7
Softline - Софтлайн 3743 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 7
Apple Inc 13154 6
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 6
ГПБ - ГС-инвест - Avanpost - Аванпост 192 6
ФизТехСофт - Физтех-софт - Phystechsoft 29 6
F6 - F.A.С.С.T. - Эфшесть - Будущее АО - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 932 5
Cisco Systems 5372 5
Huawei 4676 5
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 5
ESET - ESET Software 1161 5
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
Sony 6739 5
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 5
РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 713 5
OpenText - Micro Focus - Novell 880 5
HID Global - HID Corporation 125 5
Конфидент ЦЗИ - Конфидент Центр защиты информации 147 5
Газинформсервис - ГИС 496 5
Signal-COM - Сигнал-КОМ 52 5
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 12
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 6
Альфа-Банк 1979 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 3
Visa International 1993 3
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 3
Белый Ветер 365 3
Кубань Кредит Банк - Инвестиционный Банк Кубани - Кубаньбанк 43 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Газпром ПАО 1493 2
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 106 2
ГПБ - Газпромбанк 1273 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Яндекс.Драйв - Яндекс.Каршеринг - Оператор каршеринга 238 2
НС-Банк 11 2
Hyundai Motor Company 436 2
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 2
Volvo Cars 262 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Volkswagen Group - VW 308 2
Ак Барс Банк 283 2
Renault Groupe 166 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Возрождение - Коммерческий банк 359 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 105 2
ВТБ - ТрансКредитБанк 105 2
Геометрия НПО 165 2
Сколково - Кластер Энерготех - Кластер энергоэффективных технологий Фонда Сколково 5 1
Метробанк 4 1
Белагропромбанк 24 1
Рестэк ВО - Рестэк Выставочное объединение 30 1
BYD Motors - BYD Auto - Build Your Dreams 32 1
Marussia Motors - Маруся Моторс 15 1
101Hotels.com 456 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 63
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 36
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 13
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 11
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 9
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 6
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 6
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 5
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 5
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Судебная власть - Judicial power 2500 4
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Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 4
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 4
МВД РФ УБЭП - Управление экономической безопасности и противодействия коррупции - МВД РФ Управление Р 215 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное казначейство России 1949 3
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 3
Минфин РФ - Росалкогольтабакконтроль - Росалкогольрегулирование - Федеральная служба по контролю за алкогольным и табачным рынками - ФСРАР - Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка 99 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Минтруд РФ - Федеральная служба по труду и занятости - Роструд 171 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 284 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 2
ФССП РФ - Управление информационных технологий Федеральной службы судебных приставов 27 2
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 2
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 2
Минюст РФ - ФАПРИД ФГБУ - Федеральное агентство по правовой защите результатов интеллектуальной деятельности военного, специального и двойного назначения 2 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
FIDO Alliance - Fast IDentity Online 38 2
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ПАРТАД - Профессиональная ассоциация регистраторов, трансфер-агентов и депозитариев 7 1
ASHRAE - American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers - Ассоциация производителей оборудования отопления 16 1
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
РБО НП - Русское биометрическое общество 11 1
АЭТП - Ассоциация Электронных торговых площадки 12 1
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