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Прянишников Николай


27.02.2019 Microsoft в России меняет президента 2
20.02.2018 World Class перевел платежи в автокассы 1
27.06.2017 Microsoft в России определилась с новым главой 1
08.06.2017 Глава Microsoft в России покидает свой пост 2
04.03.2016 Что хочет бизнес: сокращать расходы с помощью ИТ 2
02.09.2015 Николай Прянишников уходит из Microsoft 3
24.04.2015 Алена Геклер возглавит департамент сервисов Microsoft в России 1
28.11.2014 Топ-10 назначений 2014 года в российской ИТ-отрасли 1
30.07.2014 Microsoft в России в 2013 г. увеличил прибыль на 45% 2
24.07.2014 Новые участники CNews FORUM - ИТ-руководители Федерального казначейства и «Евраза» 1
04.07.2014 CNews FORUM 2014: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
26.06.2014 В Microsoft Россия назначен новый президент 4
25.06.2014 «ВКонтакте» интегрировалась в Windows Phone 1
17.06.2014 У 86,5% крупнейших российских компаний существует стратегия поддержки работы мобильных пользователей 2
14.05.2014 CNews AWARDS 2014: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
10.04.2014 В Москве пройдет форум безопасного интернета 1
07.04.2014 Microsoft Dynamics AX Forum 2014: новая ERP-стратегия 2
03.03.2014 «Банк Хоум Кредит» обеспечил своих менеджеров по развитию бизнеса планшетами на базе Windows 8 1
03.03.2014 CNews FORUM 2014: Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие года 1
25.02.2014 МТС начинает пакетировать облачные услуги Microsoft 1
04.02.2014 Softline открыла центр корпоративной мобильности Microsoft 1
24.12.2013 Город будущего: от инноваций к практике 2
19.12.2013 Как выбрать архитектуру облачного решения 1
16.12.2013 Облачные технологии: все еще в ожидании взрывного роста 1
13.12.2013 Мигрируя в облака, бизнес получает не только экономический эффект 1
26.11.2013 Государство и бизнес: инновации для завтра 4
12.11.2013 CNews FORUM 2013: Успей зарегистрироваться 1
08.11.2013 «1С» прописалась в Windows Azure 1
08.11.2013 Правительство Москвы и Microsoft объединяют усилия по поддержке стартапов 1
07.11.2013 CNews Forum 2013: Крупнейшее ИТ-мероприятие России состоится через неделю 1
31.10.2013 R&D центр Microsoft в России вырос до 200 человек и стал отдельной компанией 3
30.10.2013 Первые лица Microsoft, IBS, Oracle и других ИТ-компаний выступят на CNews FORUM 2013 1
24.10.2013 В российских школах появились электронные учебники на базе Microsoft Surface 1
09.10.2013 Imagine Cup ждет российских участников в 2014 г. в Сиэтле 1
08.10.2013 До окончания техподдержки Windows XP и Office 2003 осталось 6 месяцев 1
07.10.2013 18 октября в Казани пройдет ИТ-форум «Информатизация как стимул развития регионов России» 1
23.09.2013 Ведущие российские CIO написали учебник для ИТ-директоров 1
17.09.2013 Технологии Microsoft помогут в подготовке организаторов Олимпийских игр 1
22.07.2013 Образовательные учреждения России смогут приобрести Microsoft Surface RT на льготных условиях 1
11.07.2013 В Microsoft в России произошли новые назначения в совете директоров 1

Публикаций - 210, упоминаний - 287

Прянишников Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 174
SAP SE 3207 7
Verysell - Верисел 90 6
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 5
Синтерра - Synterra 562 4
Columbus - Колумбус 124 4
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 4
АйТи 748 3
Samsung Electronics 5627 3
VK - Mail.ru Group 2482 2
Cisco Systems 2035 2
SAP CIS - САП СНГ 753 2
IBM 3524 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 2
Nokia Networks 54 2
3726 1
K-Systems - К-Системс 48 1
Летограф - Letograf 63 1
USN Computers 21 1
Fujitsu Technology Solutions - Фуджитсу Технолоджи Солюшнз 61 1
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 1
Ericsson Россия - Эрикссон Корпорация 66 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS 75 1
Nokia Siemens Networks 166 1
NEC 410 1
Navicon - Навикон 197 1
Nokia Corporation 2404 1
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 1
Parallels Holdings 470 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
Navitel - Навител Навигатор 252 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 592 1
HeadHunter Group - HH Group 336 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
ESW Capital 5 1
Spring Capital 1 1
Mitsui & Co - Мицуи энд ко 8 1
World Class - Фитнес-клуб 11 1
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм 53 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
ПФР Департамент информационных технологий 102 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 17
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 3
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3628 3
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 279 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 2
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация 224 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1688 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 389 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 156 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1237 1
Microsoft Windows 7 1662 26
Microsoft Windows 8 1228 11
Microsoft Windows Phone OS 1472 10
Microsoft Windows 10 6602 3
Microsoft SharePoint Server 103 3
Google Android 10750 2
Microsoft Windows 849 2
Летограф Решение для автоматизации документооборота и архива 3 1
Microsoft Azure 1171 1
Samsung SUR - интерактивный стол 4 1
Microsoft Windows Live 118 1
ПСС.Платформа 1 1
Apple MacBook - серия ноутбуков 694 1
Java - Язык программирования 1166 1
Apple macOS 921 1
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 336 1
SAP SuccessFactors 110 1
Microsoft Lumia - Nokia Lumia - Серия смартфонов 382 1
Apple iOS 5741 1
Google Play - Google Store - Android Market 2515 1
OpenText Documentum 188 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 1
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Волож Аркадий 181 2
Строкович Антон 45 2
Быстров Константин 19 2
Козырь Сергей 30 2
Липич Григорий 48 2
Тихонова Кристина 44 1
Дергунова Ольга 56 1
Князев Илья 7 1
Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
Rogge Philippe - Роже Филипп 3 1
Корчагин Руслан 22 1
Аликошвили Георгий 11 1
Заединов Руслан 40 1
Степанов Антон 56 1
Андреев Сергей 39 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 188
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 47
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 32
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 26
Восточная Европа 1667 24
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 11
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 9
Украина 3344 7
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 6
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 5
Германия - Федеративная Республика 3606 5
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 4
Индия - Республика 2156 4
Россия - ПФО - Казань 1507 4
Япония 2752 3
Беларусь - Белоруссия 2079 3
Казахстан - Республика 2618 3
Франция - Французская Республика 2109 3
Великобритания - Кембридж 69 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 1
Европа Центральная и Восточная - CEE - Central and Eastern Europe 51 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 12
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 169 1
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 1
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 1
MBA - Master of Business Administration - Магистр бизнес-администрирования - EMBA, Executive MBA 86 1
CTO - Chief Transformational Officer - Руководитель цифровой трансформации 2 1
InformationWeek 101 1
CNews Analytics 1988 8
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 4
РАН - Российская академия наук 315 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 197 1
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 1
KUL - Kingston University London - Кингстонский университет 3 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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