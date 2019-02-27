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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Прянишников Николай
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 210, упоминаний - 287
Прянишников Николай упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 3
|Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
|МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 1
|ПФР Департамент информационных технологий 102 1
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Волож Аркадий 181 2
|Строкович Антон 45 2
|Быстров Константин 19 2
|Козырь Сергей 30 2
|Липич Григорий 48 2
|Тихонова Кристина 44 1
|Дергунова Ольга 56 1
|Князев Илья 7 1
|Bochenek Tomasz - Боченек Томаш 5 1
|Rogge Philippe - Роже Филипп 3 1
|Корчагин Руслан 22 1
|Аликошвили Георгий 11 1
|Заединов Руслан 40 1
|Степанов Антон 56 1
|Андреев Сергей 39 1
|InformationWeek 101 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755121, в очереди разбора - 658811.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755121, в очереди разбора - 658811.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru