Прянишников Николай

Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки ил 1 июля 2024 г., сообщили CNews представители «Группы Астра». На вопрос редакции CNews, есть ли у Николая Прянишникова на новой должности KPI (key performance indicators, ключевые показатели

Экс-глава «Билайн» и российского Microsoft вошел в совет директоров создателя российского Linux меется в виду «Транстелеком». Помимо этого, в «технологической компании-интеграторе, лидере рынка», Николая Прянишникова избрали председателем совета директоров. Название этой компании не разгл

Николай Прянишников уходит из Microsoft Вице-президент Microsoft по странам Восточной и Центральной Европы Николай Прянишников покинул корпорацию. Об этом CNews сообщили в пресс-службе российского представительства Microsoft. С завтрашнего дня, 3 сентября 2015 г., он займет пост гендиректора «Русско

Microsoft и «СКБ Контур» обсудили перспективы сотрудничества 23 декабря состоялась рабочая встреча президента Microsoft Russia Николая Прянишникова и генерального директора «СКБ Контур» Дмитрия Мраморова, в ходе которой

Microsoft открыла цифры спада продаж в России в компании: «В остальное время бизнес Microsoft развивался отличными темпами». Успешным, по словам Николая Прянишникова, был и 2008 г.

Microsoft в России сдувается: сотрудники получают черные метки связи с праздником), перед собравшимися сотрудниками компании выступили президент «Майкрософт Рус» Николай Прянишников и его предшественник Биргер Стен, рассказали CNews два участника встречи.

Топ-менеджер «Билайна» возглавит «Майкрософт Рус» йскими операциями компании Microsoft в ранге президента «Майкрософт Рус». Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе Вахе Торосян. Николай Прянишников имеет 17-летний опыт работы в российской телеком-индустрии. До назначения на пост президента Microsoft в России он работал в группе компаний «ВымпелКом», где прошел путь от

«ВымпелКом» в I полугодии 2009 г. запустит в эксплуатацию сети во Вьетнаме и Камбодже 200 базовых станций. Впоследствии оператор намерен увеличить количество станций до 1 тыс. По словам Николая Прянишникова, стоимость одной станции составляет около $200 тыс. В течение трех лет "