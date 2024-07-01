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Прянишников Николай

СОБЫТИЯ


01.07.2024 Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки

ил 1 июля 2024 г., сообщили CNews представители «Группы Астра». На вопрос редакции CNews, есть ли у Николая Прянишникова на новой должности KPI (key performance indicators, ключевые показатели

07.02.2024 Экс-глава «Билайн» и российского Microsoft вошел в совет директоров создателя российского Linux

меется в виду «Транстелеком». Помимо этого, в «технологической компании-интеграторе, лидере рынка», Николая Прянишникова избрали председателем совета директоров. Название этой компании не разгл
02.09.2015 Николай Прянишников уходит из Microsoft

Вице-президент Microsoft по странам Восточной и Центральной Европы Николай Прянишников покинул корпорацию. Об этом CNews сообщили в пресс-службе российского представительства Microsoft. С завтрашнего дня, 3 сентября 2015 г., он займет пост гендиректора «Русско
28.12.2010 Microsoft и «СКБ Контур» обсудили перспективы сотрудничества

23 декабря состоялась рабочая встреча президента Microsoft Russia Николая Прянишникова и генерального директора «СКБ Контур» Дмитрия Мраморова, в ходе которой

03.07.2009 Microsoft открыла цифры спада продаж в России

в компании: «В остальное время бизнес Microsoft развивался отличными темпами». Успешным, по словам Николая Прянишникова, был и 2008 г.
13.05.2009 Microsoft в России сдувается: сотрудники получают черные метки

связи с праздником), перед собравшимися сотрудниками компании выступили президент «Майкрософт Рус» Николай Прянишников и его предшественник Биргер Стен, рассказали CNews два участника встречи.
20.11.2008 Топ-менеджер «Билайна» возглавит «Майкрософт Рус»

йскими операциями компании Microsoft в ранге президента «Майкрософт Рус». Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе Вахе Торосян. Николай Прянишников имеет 17-летний опыт работы в российской телеком-индустрии. До назначения на пост президента Microsoft в России он работал в группе компаний «ВымпелКом», где прошел путь от

29.08.2008 «ВымпелКом» в I полугодии 2009 г. запустит в эксплуатацию сети во Вьетнаме и Камбодже

200 базовых станций. Впоследствии оператор намерен увеличить количество станций до 1 тыс. По словам Николая Прянишникова, стоимость одной станции составляет около $200 тыс. В течение трех лет "
04.12.2006 Россвязьнадзор не ведет работу по увеличению платежей фиксированных операторов мобильным

хотя бы до 1,1 руб. в минуту (порядка 4,1 цента). При такой стоимости завершения вызова, по данным Николая Прянишникова, цена звонка с фиксированных телефонов на сотовые увеличится примерно до

Публикаций - 316, упоминаний - 347

Прянишников Николай и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 209
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 95
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 67
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 34
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
МегаФон 10742 21
IBM - International Business Machines Corp 9699 20
Oracle Corporation 7074 16
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 15
Softline - Софтлайн 3743 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 13
9594 13
SAP SE 5601 10
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 10
Intel Corporation 12811 9
Adobe Systems 1597 9
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 628 9
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 8
Cisco Systems 5372 8
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 8
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 8
Dell EMC 5180 7
HP Inc. 5883 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 7
Verysell - Верисел - Merisel CIS 330 6
InMedia - Инмедиа 14 6
Yandex - Яндекс 9215 6
ОТР ГК - ОТР 2000 227 6
Google LLC 12688 5
Softkey - Софткей 215 5
Microsoft Russia - Майкрософт Девелопмент Центр Рус 15 5
Ростелеком 10948 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 5
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 5
MONT - МОНТ 187 5
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 4
Белый Ветер Цифровой - БВЦ 271 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 7
РВК - Российская венчурная компания 571 7
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 7
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 7
РФГ - Русская Фитнес Группа - Russian Fitness Group - World Class - Физкульт - фитнес-клуб 31 6
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 6
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 6
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 5
Microsoft Seed Fund - Фонд посевного финансирования Microsoft 35 5
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 5
Связной ГК 1401 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
Метрополис ТРК 60 4
Лента - Окей - О'Кей - РФБ-Ритейл - Гипермаркет 240 4
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 4
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 4
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 4
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 4
Совкомбанк - Хоум банк - Банк Хоум Кредит - ХКФ-банк - ХКБанк - Home Credit and Finance Bank 362 4
Восток Инвестиции - Инвестиционный холдинг - BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс - Baring Private Equity Partners Group 151 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 4
Mitsui & Co - Mitsui Group - Мицуи энд ко 45 3
Ventra - Kelly Services - Келли Сервисез Си-Ай-Эс - Kelly IT Resources 21 3
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 3
RBSC - Roland Berger Strategy Consulants 15 3
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 3
BBDO Group - BBDO Instinсt 36 3
Богемия Трейдинг - Импакт Богемия Трейдинг 4 3
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 3
Microsoft - LinkedIn 699 3
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 3
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 3
Лента - OBI - ОБИ - Международная торговая сеть магазинов строительных и хозяйственных товаров 61 3
ESW Capital 7 3
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 2
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 26
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 23
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 11
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 8
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 8
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 8
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 7
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 7
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 6
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 5
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 5
ФСБ РФ - Атлас НТЦ ФГУП - Федеральное государственное унитарное предприятие Научно-технический центр Атлас 104 5
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 198 4
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 4
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 4
Минфин РФ - Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 39 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
Федеральное казначейство России 1949 4
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 4
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 246 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 3
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 3
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Государственные органы власти - ОМСУ - Органы местного самоуправления - Федеральный закон 8-ФЗ - Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления - 131-ФЗ - Об общих принципах организации 225 2
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Росархив - Федеральное архивное агентство 152 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 34
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
АРСИБ - Ассоциация руководителей служб информационной безопасности 19 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 1
СППИ - Союз предприятий печатной индустрии - ГИПП - Гильдия издателей периодической печати 10 1
СБАР - Национальное содружество бизнес-ангелов 17 1
СОТЕЛ - Ассоциация операторов федеральной сотовой сети NMT-450 4 1
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 95
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 59
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 49
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 46
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 38
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25785 29
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 27
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 26
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 22
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 20
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 18
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 18
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 17
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 15
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 15
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СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 15
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 15
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 14
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 14
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 14
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 13
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 13
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 13
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2634 13
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 12
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 12
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 11
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 10
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 10
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 9
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 9
Microsoft Windows 16882 46
Microsoft Windows 7 2007 34
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 24
Microsoft Windows XP 2431 23
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 22
Microsoft Office 4170 20
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 18
Linux OS 11533 17
Microsoft Dynamics 1197 17
Microsoft Windows 2000 8678 15
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 15
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 13
Microsoft Windows Server 2008 483 13
Microsoft Office 2010 157 12
Microsoft Azure 1526 12
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 11
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 10
Microsoft Office 365 1042 10
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 10
Microsoft Dynamics CRM 564 9
Microsoft Visual Studio 429 9
Microsoft Lync - Microsoft Communicator Mobile 315 9
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 850 8
Microsoft Kinect 201 7
Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft System Center Operations Manager, SCOM - Microsoft System Center Orchestrator, SCO - Microsoft System Center Virtual Machine Manager, SCVMM - Microsoft Endpoint Manager/Protection 439 7
Microsoft Exchange Online 113 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 6
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 686 6
Microsoft Windows Server 2003 571 6
Microsoft Office 2007 265 5
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 5
Microsoft Xbox 360 - Игровая приставка 3047 5
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Tantor DB - Tantor PostgresSE - Tantor Postgres Special Edition - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 406 4
Microsoft Surface - Планшет 450 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 4
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 4
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 4
Изосимов Александр 192 13
Бетсис Павел 101 11
Лановенко Валерий 46 11
Мацоцкий Сергей 180 9
Щеголев Игорь 699 8
Богачев Игорь 183 8
Steen Birger - Стен Биргер 72 7
Нуралиев Борис 298 7
Матвеева Татьяна 110 7
Попов Алексей 339 7
Громов Иван 102 6
Юргелас Мария 42 6
Жуланов Евгений 11 6
Бриль Денис 13 6
Шадаев Максут 1210 6
Урьяс Вадим 98 6
Дергунова Ольга 120 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
Кулешов Алексей 32 6
Пирогов Алексей 29 5
Левина Марина 12 5
Торосян Вахе 6 5
Рейман Леонид 1065 5
Татаринов Кирилл 43 4
Прохоров Фёдор 83 4
Мучник Феликс 68 4
Серебряков Виктор 56 4
Леушев Андрей 75 4
Сафронов Юрий 68 4
Прокошев Андрей 32 4
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 4
Шмулевич Марк 90 4
Козырь Сергей 32 4
Геклер Алена 30 4
Корнильев Кирилл 65 4
Погребинский Антон 45 4
Плесконос Дмитрий 33 4
Фарукшин Тимур 26 4
Водянов Владимир 36 4
Коваленко Антон 32 4
Россия - РФ - Российская федерация 166166 274
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47599 109
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 48
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54746 40
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 37
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 34
Европа Восточная 3138 33
Европа 24963 22
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13820 17
Украина 7928 16
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19137 12
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 11
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Азия - Азиатский регион 5920 8
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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