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Прянишников Николай
СОБЫТИЯ
|01.07.2024
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Бывший глава Microsoft в России стал коммерческим директором российского Astra Linux. Главная задача - рост выручки
ил 1 июля 2024 г., сообщили CNews представители «Группы Астра». На вопрос редакции CNews, есть ли у Николая Прянишникова на новой должности KPI (key performance indicators, ключевые показатели
|07.02.2024
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Экс-глава «Билайн» и российского Microsoft вошел в совет директоров создателя российского Linux
меется в виду «Транстелеком». Помимо этого, в «технологической компании-интеграторе, лидере рынка», Николая Прянишникова избрали председателем совета директоров. Название этой компании не разгл
|02.09.2015
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Николай Прянишников уходит из Microsoft
Вице-президент Microsoft по странам Восточной и Центральной Европы Николай Прянишников покинул корпорацию. Об этом CNews сообщили в пресс-службе российского представительства Microsoft. С завтрашнего дня, 3 сентября 2015 г., он займет пост гендиректора «Русско
|28.12.2010
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Microsoft и «СКБ Контур» обсудили перспективы сотрудничества
23 декабря состоялась рабочая встреча президента Microsoft Russia Николая Прянишникова и генерального директора «СКБ Контур» Дмитрия Мраморова, в ходе которой
|03.07.2009
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Microsoft открыла цифры спада продаж в России
в компании: «В остальное время бизнес Microsoft развивался отличными темпами». Успешным, по словам Николая Прянишникова, был и 2008 г.
|13.05.2009
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Microsoft в России сдувается: сотрудники получают черные метки
связи с праздником), перед собравшимися сотрудниками компании выступили президент «Майкрософт Рус» Николай Прянишников и его предшественник Биргер Стен, рассказали CNews два участника встречи.
|20.11.2008
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Топ-менеджер «Билайна» возглавит «Майкрософт Рус»
йскими операциями компании Microsoft в ранге президента «Майкрософт Рус». Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-президент Microsoft в Центральной и Восточной Европе Вахе Торосян. Николай Прянишников имеет 17-летний опыт работы в российской телеком-индустрии. До назначения на пост президента Microsoft в России он работал в группе компаний «ВымпелКом», где прошел путь от
|29.08.2008
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«ВымпелКом» в I полугодии 2009 г. запустит в эксплуатацию сети во Вьетнаме и Камбодже
200 базовых станций. Впоследствии оператор намерен увеличить количество станций до 1 тыс. По словам Николая Прянишникова, стоимость одной станции составляет около $200 тыс. В течение трех лет "
|04.12.2006
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Россвязьнадзор не ведет работу по увеличению платежей фиксированных операторов мобильным
хотя бы до 1,1 руб. в минуту (порядка 4,1 цента). При такой стоимости завершения вызова, по данным Николая Прянишникова, цена звонка с фиксированных телефонов на сотовые увеличится примерно до
Прянишников Николай и организации, системы, технологии, персоны:
|Изосимов Александр 192 13
|Бетсис Павел 101 11
|Лановенко Валерий 46 11
|Мацоцкий Сергей 180 9
|Щеголев Игорь 699 8
|Богачев Игорь 183 8
|Steen Birger - Стен Биргер 72 7
|Нуралиев Борис 298 7
|Матвеева Татьяна 110 7
|Попов Алексей 339 7
|Громов Иван 102 6
|Юргелас Мария 42 6
|Жуланов Евгений 11 6
|Бриль Денис 13 6
|Шадаев Максут 1210 6
|Урьяс Вадим 98 6
|Дергунова Ольга 120 6
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 6
|Кулешов Алексей 32 6
|Пирогов Алексей 29 5
|Левина Марина 12 5
|Торосян Вахе 6 5
|Рейман Леонид 1065 5
|Татаринов Кирилл 43 4
|Прохоров Фёдор 83 4
|Мучник Феликс 68 4
|Серебряков Виктор 56 4
|Леушев Андрей 75 4
|Сафронов Юрий 68 4
|Прокошев Андрей 32 4
|Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 52 4
|Шмулевич Марк 90 4
|Козырь Сергей 32 4
|Геклер Алена 30 4
|Корнильев Кирилл 65 4
|Погребинский Антон 45 4
|Плесконос Дмитрий 33 4
|Фарукшин Тимур 26 4
|Водянов Владимир 36 4
|Коваленко Антон 32 4
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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