Экс-глава «Билайн» и российского Microsoft вошел в совет директоров создателя российского Linux

Ранее занимавший руководящие посты в российском представительстве Microsoft и в «Вымпелкоме» Николай Прянишников стал в «Группе Астра» независимым членом совета директоров, созданного перед нашумевшим выходом компании на IPO.



В «Астре» новый член совета директоров

Ранее занимавший руководящие посты в российском представительстве Microsoft и в операторе «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») Николай Прянишников стал независимым членом совета директоров «Группы Астра». Об этом написало издание Tadviser.

Предыдущую свою должность — президента сети фитнес-клубов World Class — Прянишников оставил в конце января 2024 г., о чем сообщил на своей странице в «ВКонтакте».

В другом посте, от 6 февраля 2024 г., он написал о своих дальнейших планах: «Я буду развиваться как профессиональный директор в советах директоров. Сразу три крутые технологические компании пригласили/избрали меня в советы директоров».

«Меня пригласили в совет директоров молодой ИТ-компании, которая уже является лидером рынка, только что успешно провела IPO, ее капитализация уже превышает 100 млрд руб. Планируем развить компанию в мирового ИТ гиганта. Интересно!», — написал Прянишников «ВКонтакте» без указания названия компании, где собирается работать.

ПАО «Группа Астра» — разработчик российской операционной системы Astra Linux. В октябре 2023 г. компания стала первым публичным представителем российского рынка инфраструктурного ПО на «Московской бирже». IPO прошло по верхней границе заявленного ценового коридора — 333 руб. за акцию. Сделка объемом 3,5 млрд руб. стала одной из крупнейших за последние годы на российском рынке акционерного капитала.

Профессиональный директор

«В рамках подготовки IPO в «Группе Астра» был создан совет директоров, в который в качестве независимого директора был приглашен Николай Прянишников. Он курирует вопросы стратегии и развития компании, а также входит в комитет по аудиту при совете директоров. Сегодня группа делает ставку на повышение эффективности всех бизнес-процессов и дальнейшую экспансию бизнеса. Уверены, что экспертиза Николая поможет в достижении данных целей», — сказала TAdviser Елена Бородкина, заместитель гендиректора по экономическим и финансовым вопросам «Группы Астра».

Под «инновационной телекоммуникационной компанией», в совет директоров которой Прянишников входит, как он написал «ВКонтакте», уже несколько лет, имеется в виду «Транстелеком».

Помимо этого, в «технологической компании-интеграторе, лидере рынка», Николая Прянишникова избрали председателем совета директоров. Название этой компании не разглашается из-за риска санкций.

Кроме того, Прянишников является членом наблюдательного совета Ассоциации профессиональных директоров АНД.

Карьера Прянишникова

Николай Прянишников родился 15 ноября 1972 г. Имеет три высших образования: в 1994 г. окончил Московский автомобильно-дорожный институт, в 1996 г. — Всероссийский заочный финансово-экономический институт по специальности «Финансы и кредит», в 1998 г. — Высшую коммерческую школу Министерства внешних экономических связей и торговли России и Международный Университет Управления (Париж) по программе MBA. Защитил ученую степень кандидата экономических наук в Высшей школе приватизации и предпринимательства.

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Бизнес-карьеру он начинал в 1990-х годах в сотовом операторе «Московская сотовая связь» (сейчас работающем под брендом «Скай Линк»).

В 2000-х годах Прянишников работал на руководящих должностях в сотовом операторе «Вымпелком».



В 2009 г. он возглавил российское представительство Microsoft. В 2014 г. перешел на должность вице-президента корпорации по странам Центральной и Восточной Европы.