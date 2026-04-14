Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус

|14.04.2026
Microsoft в России – банкрот
ироссийская цель достигнута Корпорация Microsoft обанкротила свое российское представительство ООО «Майкрософт рус». 14 апреля 2026 г. такой вердикт вынесла судья Татьяна Любова. Дело рассматри
|23.09.2025
Началась процедура банкротства российской «дочки» Microsoft. Она задолжала кредиторам полтора миллиарда
ный суд Москвы ввел в отношении российского подразделения американской Microsoft Corporation — ООО «Майкрософт Рус» — начальную стадию процедуры банкротства — наблюдение, пишет РИА «Новости». В
|28.07.2025
Российская «дочка» Microsoft подала заявление о банкротстве
рбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве от российского подразделения Microsoft ООО «Майкрософт Рус», выяснили РИА «Новости». Кредитором в материалах, на которые ссылается агентс
|10.04.2024
Microsoft испугалась или хочет вернуться? Компания не хочет ликвидировать российскую «дочку», которую грозилась уничтожить. Ее выручка рухнула за год почти на 100%
менить обувь в отрыве от земли Корпорация Microsoft пока не будет закрывать свое российское юрлицо «Майкрософт Рус», основанное в 2004 г., пишет ТАСС со ссылкой на отчетные документы корпорации
|11.06.2021
В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы
Microsoft «бежит» из России Штат российского представительства компании Microsoft (ООО «Майкрософт рус») всего за несколько лет сократился почти вдвое. По данным РБК, в 2016 г. в не
|23.03.2018
Первая директор Microsoft Россия стала директором IBS
т занимала различные топовые позиции в руководстве компании Microsoft в России и СНГ, куда пришла в 1994 г. на должность менеджера по работе с корпоративными клиентами. Возглавив в 1995 г. московское представительство Microsoft, стала единственной женщиной на подобной позиции во всей корпорации. С 2004 г. по 2007 г. являлась президентом подразделения Microsoft в России и СНГ.В 2002 г. Ольга
|01.08.2017
Артем Минаев назначен PR-директором Microsoft Россия
Новый глава PR в Microsoft Россия Руководителем связей с общественностью российского офиса Microsoft назначен Артем Минаев. Об этом заявила сама компания. Точное название должности Артема Минаева - директор по
|26.06.2014
В Microsoft Россия назначен новый президент
н, также как и Прянишников, будет подчиняться Грентаму. Николай Прянишников занимал пост президента Microsoft Россия с 1 января 2009 г. В корпорации считают, что за это время ему удалось добить
|14.03.2014
GMCS совместно с «Microsoft Россия» открыл центр компетенции по решениям Microsoft Dynamics AX и CRM на базе ВлГУ
Компания GMCS, входящая в ГК Maykor, совместно с Владимирским государственным университетом имени им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) и компанией Microsoft Россия объявила от открытии центра компетенции по бизнес-решениям для автоматизации предприятий (ERP), а также по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) на базе продуктов Micr
|09.12.2013
Топ-менеджер «Microsoft Россия» возглавил представительство Check Point в России и странах СНГ
мационной безопасности и опыт в развитии бизнеса на российском и международных рынках делает его идеальным выбором для нас». До присоединения к команде Check Point Василий Дягилев работал в компании «Microsoft Россия», где возглавлял сегмент продаж корпоративным клиентам (крупные и средние организации). По информации Check Point, он обладает обширным опытом в секторе ИТ-безопасности: в тече
|24.03.2011
Директор по госсектору Microsoft Россия перешел в Parallels
ал в 1998 г., а с 2003 г. по 2006 г. занимал должность регионального менеджера по Приволжскому федеральному округу, возглавляя отдел развития бизнеса компании в регионе. Бывший директор по госсектору Microsoft Россия Павел Ершов теперь вникает в бизнес Parallels в различных регионах Стоит отметить, что Павел Ершов далеко не первый топ-менеджер Microsoft, выбравший дальнейшее развитие карьер
|30.09.2010
Представительство Microsoft в России объявило о новом назначении
Российское представительство Microsoft объявило о назначении Инги Чурашовой на должность руководителя департамента по продвижению программно-аппаратных развлекательных платформ (Microsoft Entertainment an
|01.10.2009
Топ-менеджер «Microsoft Россия» перешёл в Tieto
Корпорация Tieto, в рамках реализации своей стратегии роста в России, объявила о том, что Андрей Конев, на протяжении последних лет работавший директором по партнерским программам и стратегии в «Microsoft Россия», перешёл в Tieto на пост директора направления Digital Transformation and Consulting (DTC) в России и странах СНГ. На своей прежней должности Конев отвечал за сотрудничество с
|16.09.2009
Компьютерное пиратство в Москве: приговоры судов по 24 уголовным делам
ной сотрудниками правоохранительных органов 20 апреля 2009 г. в отношении П. в торговом павильоне г. Москвы. В ходе проверки было изъято большое количество компакт-дисков с нелицензионными копиями ПО Майкрософт. 10 июня 2009 г., мировой суд г. Москвы вынес приговор по делу гр-на С. и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев
|10.09.2009
В Microsoft Россия назначен новый операционный директор
. В своей новой должности Мауро будет активно способствовать развитию бизнеса компании, с тем, чтобы удвоить продажи в России в течение трех лет. Это назначение является также подтверждением важности Microsoft Россия для корпорации в целом: аналогичные позиции уже успешно функционируют на крупнейших развивающихся рынках, включая, например, Китай», - сказал Николай Прянишников.
|17.08.2009
«Майкрософт Рус» «настойчиво вдохновляет» пользователей Windows обновить IE
как компания относится к критике в отношении IE6, и действительно ли он тормозит технологический прогресс, ответил Натан Маннинг (Nathan Manning), руководитель департамента Windows для потребителей «Майкрософт Рус»: «Новая версия браузера Internet Explorer 8 принципиально отличается от Internet Explorer 6, выпущенного много лет назад. С каждой новой версией браузера работа в интернете стан
|01.06.2009
ФСТЭК сертифицировала три новых продукта Microsoft
Компания «Майкрософт Рус» объявила о сертификации Федеральной службой по техническому и экспортному кон
|30.04.2009
Windows 7: первые внедрения в России
ся к этому вопросу в начале лета, когда будут доступны первые результаты внедрений. Как заявляют в «Майкрософт Рус», уже опробовавшие Windows 7 российские ИТ-директоры (впервые им официально по
|15.04.2009
«Майкрософт Рус» продлила бесплатную поддержку Windows XP
ового продления срока бесплатной поддержки первоначально исходила от российского офиса, а затем была согласована с головным офисом Microsoft. Ни в одной из других стран по информации пресс-секретаря «Майкрософт Рус» представительства не выходили с подобной инициативой. Ранее планировалось, что бесплатная поддержка Windows XP прекратится 14 апреля 2009 г, а в дальнейшем пользователи смогут о
|07.04.2009
Россия: «Майкрософт-Бизнес-Старт» раздаст стартапам 246 млн
Компания Microsoft и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявили результаты программы «Майкрософт-Бизнес-Старт» в 2009 г. В ее рамках оказывается помощь начинающим компаниям-разработчикам в создании успешных коммерческих проектов: участники получают гранты, информационную, консул
|06.04.2009
«Майкрософт-Бизнес-Старт-2009»: 41 стартап рекомендован к финансированию
Компания Microsoft и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявили результаты программы «Майкрософт-Бизнес-Старт» в 2009 г.: на участие в конкурсе было подано 128 заявок от компаний, представивших проекты в сфере разработки ПО. Это почти вдвое превысило количество участников прошло
|20.11.2008
Топ-менеджер «Билайна» возглавит «Майкрософт Рус»
2009 года примет на себя руководство российскими операциями компании Microsoft в ранге президента «Майкрософт Рус». Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-президент Microso
|20.11.2008
Топ-менеджер «Билайна» станет президентом «Майкрософт Рус»
Прянишников, исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса «ВымпелКома», с 1 января 2009 г. примет на себя руководство российскими операциями компании Microsoft в ранге президента «Майкрософт Рус». «Эффективный, талантливый менеджер, так же, как и успешная компания, всегда стремится к развитию, - комментирует новую должность Прянишникова Александр Изосимов, гендиректор «В
|01.10.2008
Microsoft: России не избежать Windows Vista
мся стереотипам, вовсе не так плоха, как некоторые считают. Windows ХР, тем временем, окончательное уходит в небытие. По словам Павла Кузьменко, руководителя отдела по продвижению операционных систем Microsoft Россия, отгрузки Windows ХР – как коробочной, так и ОЕМ-версии – официально прекратились 30 июня этого года. Тем не менее, поддержка этой версии ОС Windows, включая выпуск обновлений
|15.09.2008
Глава «Майкрософт Рус» уходит: обратный отсчет начался
О своем намерении покинуть российский офис глава «Майкрософт Рус» Биргер Стен рассказал CNews в телефонной беседе. По его словам, это, скорее в
|16.06.2008
«Майкрософт Рус»: началась операция «Преемник»
региональных представительств, теперь же их 34. Таковы количественные итоги работы на посту главы «Майкрософт Рус» норвежца Биргера Стена. Российский офис уже не умещается в стенах комплекса «
|29.05.2008
Глава «Майкрософт Казахстан» подал в отставку
«Майкрософт Казахстан» открыл вакансию на ведущую топ-позицию: глава представительства Microso
|09.04.2008
Microsoft берет власть в регионах
шение, подписанное губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым и генеральным директором «Майкрософт Рус» Биргером Стеном, определяет основные направления взаимодействия сторон по вне
|09.04.2008
«Майкрософт-Бизнес-Старт - 2008»: 24 стартапа получат по 4,5 млн. руб.
24 стартапа – победителя программы «Майкрософт-Бизнес-Старт - 2008» получат по 4,5 млн. руб. в течение трех лет, а также возможно
|24.09.2007
Украинский Microsoft остался без гендиректора
казали CNews в пресс-службе представительства компании в Украине. «Четыре года, которые я провел в «Майкрософт Украина», стали для меня неоценимыми в плане профессионального и личностного роста
|18.09.2007
50% сотрудников «Майкрософт Рус» не имеют рабочих мест
остепенно увеличивается. «Когда два года назад мы переезжали в наш офис на Крылатских холмах, мы смогли предоставить рабочие места всему нашему персоналу и даже оставить резерв, - рассказали CNews в «Майкрософт Рус». – Однако позже лимит был исчерпан. В итоге больше половины вынуждены работать, постоянно находясь в разъездах и на встречах. Особенно много «удаленных» сотрудников числится в п
|17.09.2007
«Майкрософт Рус» вырос в 2 раза
ке копий Microsoft Windows увеличилось на 81% и составило 3,1 млн. копий. По мнению представителей «Майкрософт Рус», спрос на ОС спровоцировало появление новой системы Vista. Кроме того, активн
|17.07.2007
Microsoft Россия: массовый отбор сотрудников у партнеров
мпании в компанию, в том числе и из компаний-системных интеграторов к вендорам, и Microsoft не исключение. В нашей практике случаи переходов тоже бывали. Наверное, не стоит утверждать, что российское представительство Microsoft ведет открытую политику регулярного переманивания сотрудников из компаний-партнеров. Тем не менее, бывают разные ситуации, иногда даже анекдотические. Например, мы з
|20.06.2007
«Майкрософт Рус» приходит в Архангельск
ООО «Майкрософт Рус» открыло представительство в Архангельске. В его задачи войдет укрепление, под
|14.06.2007
Почему Ольга Дергунова покидает Microsoft
Напомним, что 31 августа 2004 г. Microsoft объявила о назначении на позицию генерального директора «Майкрософт Рус» норвежца Биргера Стена. Тогда же Ольга Дергунова была назначена президентом M
|07.06.2007
«Майкрософт-Бизнес-Старт-2007»: 10 лучшим разработчикам – по 4,5 млн руб.
Каждая из десяти российских компаний-победителей программы «Майкрософт-Бизнес-Старт-2007» может получить от государства до 4,5 млн рублей на разработку программных продуктов и дальнейшее развитие бизнеса. Эти средства на безвозмездной основе предоставит
|29.05.2007
Департамент стратегических технологий «Майкрософт Рус»: новый директор
«Майкрософт Рус» объявила о назначении Дмитрия Халина на должность директора Департамента стра
|26.04.2007
«Майкрософт Рус»: новое назначение
«Майкрософт Рус» объявила о назначении Владимира Верещагина менеджером по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям департамента по продвижению программно-аппаратных развлекательных
|08.02.2007
«Microsoft Россия» ответила Горбачеву по «делу Поносова»
нием озабоченности в связи с делом Александра Поносова, обвиняемого российскими властями в использовании нелицензионного программного обеспечения Microsoft», — говорится в ответном письме президента «Microsoft Россия» Ольги Дергуновой бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, выступившему с открытым письмом в защиту директора. «Мы разделяем Вашу позицию о желательности урегулирования данно
|11.12.2006
Программа "Майкрософт-Бизнес-Старт" поддержит российских разработчиков ПО
«Майкрософт Рус» и фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере
Microsoft Russia и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2026 годы.
