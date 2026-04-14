Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус

Microsoft в России – банкрот ироссийская цель достигнута Корпорация Microsoft обанкротила свое российское представительство ООО «Майкрософт рус». 14 апреля 2026 г. такой вердикт вынесла судья Татьяна Любова. Дело рассматри

Началась процедура банкротства российской «дочки» Microsoft. Она задолжала кредиторам полтора миллиарда ный суд Москвы ввел в отношении российского подразделения американской Microsoft Corporation — ООО «Майкрософт Рус» — начальную стадию процедуры банкротства — наблюдение, пишет РИА «Новости». В

Российская «дочка» Microsoft подала заявление о банкротстве рбитражный суд Москвы поступило заявление о банкротстве от российского подразделения Microsoft ООО «Майкрософт Рус», выяснили РИА «Новости». Кредитором в материалах, на которые ссылается агентс

Microsoft испугалась или хочет вернуться? Компания не хочет ликвидировать российскую «дочку», которую грозилась уничтожить. Ее выручка рухнула за год почти на 100% менить обувь в отрыве от земли Корпорация Microsoft пока не будет закрывать свое российское юрлицо «Майкрософт Рус», основанное в 2004 г., пишет ТАСС со ссылкой на отчетные документы корпорации

В российском офисе Microsoft число работников сократилось в разы Microsoft «бежит» из России Штат российского представительства компании Microsoft (ООО «Майкрософт рус») всего за несколько лет сократился почти вдвое. По данным РБК, в 2016 г. в не

Первая директор Microsoft Россия стала директором IBS т занимала различные топовые позиции в руководстве компании Microsoft в России и СНГ, куда пришла в 1994 г. на должность менеджера по работе с корпоративными клиентами. Возглавив в 1995 г. московское представительство Microsoft, стала единственной женщиной на подобной позиции во всей корпорации. С 2004 г. по 2007 г. являлась президентом подразделения Microsoft в России и СНГ.В 2002 г. Ольга

Артем Минаев назначен PR-директором Microsoft Россия Новый глава PR в Microsoft Россия Руководителем связей с общественностью российского офиса Microsoft назначен Артем Минаев. Об этом заявила сама компания. Точное название должности Артема Минаева - директор по

В Microsoft Россия назначен новый президент н, также как и Прянишников, будет подчиняться Грентаму. Николай Прянишников занимал пост президента Microsoft Россия с 1 января 2009 г. В корпорации считают, что за это время ему удалось добить

GMCS совместно с «Microsoft Россия» открыл центр компетенции по решениям Microsoft Dynamics AX и CRM на базе ВлГУ Компания GMCS, входящая в ГК Maykor, совместно с Владимирским государственным университетом имени им. А.Г. и Н.Г. Столетовых (ВлГУ) и компанией Microsoft Россия объявила от открытии центра компетенции по бизнес-решениям для автоматизации предприятий (ERP), а также по управлению взаимоотношениями с клиентами (CRM) на базе продуктов Micr

Топ-менеджер «Microsoft Россия» возглавил представительство Check Point в России и странах СНГ мационной безопасности и опыт в развитии бизнеса на российском и международных рынках делает его идеальным выбором для нас». До присоединения к команде Check Point Василий Дягилев работал в компании «Microsoft Россия», где возглавлял сегмент продаж корпоративным клиентам (крупные и средние организации). По информации Check Point, он обладает обширным опытом в секторе ИТ-безопасности: в тече

Директор по госсектору Microsoft Россия перешел в Parallels ал в 1998 г., а с 2003 г. по 2006 г. занимал должность регионального менеджера по Приволжскому федеральному округу, возглавляя отдел развития бизнеса компании в регионе. Бывший директор по госсектору Microsoft Россия Павел Ершов теперь вникает в бизнес Parallels в различных регионах Стоит отметить, что Павел Ершов далеко не первый топ-менеджер Microsoft, выбравший дальнейшее развитие карьер

Представительство Microsoft в России объявило о новом назначении Российское представительство Microsoft объявило о назначении Инги Чурашовой на должность руководителя департамента по продвижению программно-аппаратных развлекательных платформ (Microsoft Entertainment an

Топ-менеджер «Microsoft Россия» перешёл в Tieto Корпорация Tieto, в рамках реализации своей стратегии роста в России, объявила о том, что Андрей Конев, на протяжении последних лет работавший директором по партнерским программам и стратегии в «Microsoft Россия», перешёл в Tieto на пост директора направления Digital Transformation and Consulting (DTC) в России и странах СНГ. На своей прежней должности Конев отвечал за сотрудничество с

Компьютерное пиратство в Москве: приговоры судов по 24 уголовным делам ной сотрудниками правоохранительных органов 20 апреля 2009 г. в отношении П. в торговом павильоне г. Москвы. В ходе проверки было изъято большое количество компакт-дисков с нелицензионными копиями ПО Майкрософт. 10 июня 2009 г., мировой суд г. Москвы вынес приговор по делу гр-на С. и приговорил его к наказанию в виде лишения свободы на срок 6 месяцев условно с испытательным сроком 6 месяцев

В Microsoft Россия назначен новый операционный директор . В своей новой должности Мауро будет активно способствовать развитию бизнеса компании, с тем, чтобы удвоить продажи в России в течение трех лет. Это назначение является также подтверждением важности Microsoft Россия для корпорации в целом: аналогичные позиции уже успешно функционируют на крупнейших развивающихся рынках, включая, например, Китай», - сказал Николай Прянишников.

«Майкрософт Рус» «настойчиво вдохновляет» пользователей Windows обновить IE как компания относится к критике в отношении IE6, и действительно ли он тормозит технологический прогресс, ответил Натан Маннинг (Nathan Manning), руководитель департамента Windows для потребителей «Майкрософт Рус»: «Новая версия браузера Internet Explorer 8 принципиально отличается от Internet Explorer 6, выпущенного много лет назад. С каждой новой версией браузера работа в интернете стан

ФСТЭК сертифицировала три новых продукта Microsoft Компания «Майкрософт Рус» объявила о сертификации Федеральной службой по техническому и экспортному кон

Windows 7: первые внедрения в России ся к этому вопросу в начале лета, когда будут доступны первые результаты внедрений. Как заявляют в «Майкрософт Рус», уже опробовавшие Windows 7 российские ИТ-директоры (впервые им официально по

«Майкрософт Рус» продлила бесплатную поддержку Windows XP ового продления срока бесплатной поддержки первоначально исходила от российского офиса, а затем была согласована с головным офисом Microsoft. Ни в одной из других стран по информации пресс-секретаря «Майкрософт Рус» представительства не выходили с подобной инициативой. Ранее планировалось, что бесплатная поддержка Windows XP прекратится 14 апреля 2009 г, а в дальнейшем пользователи смогут о

Россия: «Майкрософт-Бизнес-Старт» раздаст стартапам 246 млн Компания Microsoft и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявили результаты программы «Майкрософт-Бизнес-Старт» в 2009 г. В ее рамках оказывается помощь начинающим компаниям-разработчикам в создании успешных коммерческих проектов: участники получают гранты, информационную, консул

«Майкрософт-Бизнес-Старт-2009»: 41 стартап рекомендован к финансированию Компания Microsoft и Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере объявили результаты программы «Майкрософт-Бизнес-Старт» в 2009 г.: на участие в конкурсе было подано 128 заявок от компаний, представивших проекты в сфере разработки ПО. Это почти вдвое превысило количество участников прошло

Топ-менеджер «Билайна» возглавит «Майкрософт Рус» 2009 года примет на себя руководство российскими операциями компании Microsoft в ранге президента «Майкрософт Рус». Об этом объявил сегодня на пресс-конференции в Москве вице-президент Microso

Топ-менеджер «Билайна» станет президентом «Майкрософт Рус» Прянишников, исполнительный вице-президент по развитию международного бизнеса «ВымпелКома», с 1 января 2009 г. примет на себя руководство российскими операциями компании Microsoft в ранге президента «Майкрософт Рус». «Эффективный, талантливый менеджер, так же, как и успешная компания, всегда стремится к развитию, - комментирует новую должность Прянишникова Александр Изосимов, гендиректор «В

Microsoft: России не избежать Windows Vista мся стереотипам, вовсе не так плоха, как некоторые считают. Windows ХР, тем временем, окончательное уходит в небытие. По словам Павла Кузьменко, руководителя отдела по продвижению операционных систем Microsoft Россия, отгрузки Windows ХР – как коробочной, так и ОЕМ-версии – официально прекратились 30 июня этого года. Тем не менее, поддержка этой версии ОС Windows, включая выпуск обновлений

Глава «Майкрософт Рус» уходит: обратный отсчет начался О своем намерении покинуть российский офис глава «Майкрософт Рус» Биргер Стен рассказал CNews в телефонной беседе. По его словам, это, скорее в

«Майкрософт Рус»: началась операция «Преемник» региональных представительств, теперь же их 34. Таковы количественные итоги работы на посту главы «Майкрософт Рус» норвежца Биргера Стена. Российский офис уже не умещается в стенах комплекса «

Глава «Майкрософт Казахстан» подал в отставку «Майкрософт Казахстан» открыл вакансию на ведущую топ-позицию: глава представительства Microso

Microsoft берет власть в регионах шение, подписанное губернатором Ленинградской области Валерием Сердюковым и генеральным директором «Майкрософт Рус» Биргером Стеном, определяет основные направления взаимодействия сторон по вне

«Майкрософт-Бизнес-Старт - 2008»: 24 стартапа получат по 4,5 млн. руб. 24 стартапа – победителя программы «Майкрософт-Бизнес-Старт - 2008» получат по 4,5 млн. руб. в течение трех лет, а также возможно

Украинский Microsoft остался без гендиректора казали CNews в пресс-службе представительства компании в Украине. «Четыре года, которые я провел в «Майкрософт Украина», стали для меня неоценимыми в плане профессионального и личностного роста

50% сотрудников «Майкрософт Рус» не имеют рабочих мест остепенно увеличивается. «Когда два года назад мы переезжали в наш офис на Крылатских холмах, мы смогли предоставить рабочие места всему нашему персоналу и даже оставить резерв, - рассказали CNews в «Майкрософт Рус». – Однако позже лимит был исчерпан. В итоге больше половины вынуждены работать, постоянно находясь в разъездах и на встречах. Особенно много «удаленных» сотрудников числится в п

«Майкрософт Рус» вырос в 2 раза ке копий Microsoft Windows увеличилось на 81% и составило 3,1 млн. копий. По мнению представителей «Майкрософт Рус», спрос на ОС спровоцировало появление новой системы Vista. Кроме того, активн

Microsoft Россия: массовый отбор сотрудников у партнеров мпании в компанию, в том числе и из компаний-системных интеграторов к вендорам, и Microsoft не исключение. В нашей практике случаи переходов тоже бывали. Наверное, не стоит утверждать, что российское представительство Microsoft ведет открытую политику регулярного переманивания сотрудников из компаний-партнеров. Тем не менее, бывают разные ситуации, иногда даже анекдотические. Например, мы з

«Майкрософт Рус» приходит в Архангельск ООО «Майкрософт Рус» открыло представительство в Архангельске. В его задачи войдет укрепление, под

Почему Ольга Дергунова покидает Microsoft Напомним, что 31 августа 2004 г. Microsoft объявила о назначении на позицию генерального директора «Майкрософт Рус» норвежца Биргера Стена. Тогда же Ольга Дергунова была назначена президентом M

«Майкрософт-Бизнес-Старт-2007»: 10 лучшим разработчикам – по 4,5 млн руб. Каждая из десяти российских компаний-победителей программы «Майкрософт-Бизнес-Старт-2007» может получить от государства до 4,5 млн рублей на разработку программных продуктов и дальнейшее развитие бизнеса. Эти средства на безвозмездной основе предоставит

Департамент стратегических технологий «Майкрософт Рус»: новый директор «Майкрософт Рус» объявила о назначении Дмитрия Халина на должность директора Департамента стра

«Майкрософт Рус»: новое назначение «Майкрософт Рус» объявила о назначении Владимира Верещагина менеджером по связям с общественностью и маркетинговым коммуникациям департамента по продвижению программно-аппаратных развлекательных

«Microsoft Россия» ответила Горбачеву по «делу Поносова» нием озабоченности в связи с делом Александра Поносова, обвиняемого российскими властями в использовании нелицензионного программного обеспечения Microsoft», — говорится в ответном письме президента «Microsoft Россия» Ольги Дергуновой бывшему президенту СССР Михаилу Горбачеву, выступившему с открытым письмом в защиту директора. «Мы разделяем Вашу позицию о желательности урегулирования данно