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Европа Центральная и Восточная Центрально-Восточная Европа CEE Central and Eastern Europe


31.01.2022 IBM наращивает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы

IBM объявила о расширении команды экспертного направления Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы для улучшения работы с заказчиками и бизнес-партнерами. Команды IBM Client Engineering в Москве, Варшаве и Праге будут содействовать развитию инноваций в регионе,
11.10.2021 Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы

Solid объявила о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid была основана в 2016 г. выходцами из Genesis – одной из крупне
08.10.2021 Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы

Solid объявил о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid фокусируется на интернет-компаниях с офисами, основателями и к
09.02.2021 Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ

Philips объявила о назначении Максима Кузнецова на должность главы Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. На этой позиции Максим будет руководить командой из 1600 сотрудников в 30 странах. Ранее Максим возглавлял региональное подразделение Philips в Росс
16.07.2020 Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков

а в России займут в этом году лишь второе с конца место среди стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Тем не менее, российский рынок публичных облаков — крупнейший среди всех стран региона

11.10.2013 Осталось меньше двух недель до начала конференции CEE-SECR «Разработка ПО»

Меньше двух недель осталось до начала Девятой конференции CEE-SECR «Разработка ПО», которая пройдет в Москве. Вот уже несколько лет SECR собирает более 700 участников из более 20 стран мира. Это специалисты всех уровней, связанные с индустрией информа
12.09.2013 Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы

Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Марка Луэ на должность главы подразделения Citi в ЦВЕ вступает в силу незамедлительно, а его кандидатура на пост президента банка подле
26.06.2013 Осталось меньше трёх недель до закрытия приема докладов на конференцию CEE-SECR «Разработка ПО»

Осталось меньше 3-х недель до закрытия приема докладов на конференцию CEE-SECR «Разработка ПО» - одно из важнейших событий в индустрии разработки программного обеспечения в России. CEE-SECR 2013 состоится 23-25 октября в Москве и соберет более 700 ИТ-специ
08.04.2013 Ассоциация CFA оценила инвестиционную привлекательность стран Центральной и Восточной Европы

ля. Экономический рост развивающихся стран в 2013 г. достигнет 5,5% и превысит темп роста мировой экономики (+3,5%), США (+2%) и Еврозоны (-0,2%). При этом ожидаемый темп экономического роста региона ЦВЕ составляет 0,5%. Такие прогнозы со ссылкой на данные МВФ приводятся в отчете по результатам исследования. Как заявил Антон Шпунтов, член Ассоциации CFA (Россия): «Сомнения инвесторов в наде
21.09.2011 Утверждена программа конференции «Разработка ПО/CEE-SECR 2011»

На сайте secr.ru опубликована программа седьмой ежегодной конференции «Разработка ПО/CEE-SECR 2011», которая пройдет в Москве с 31 октября по 3 ноября, в центре новых технологий Digital October. В рамках конференции запланировано около 100 событий: 76 выступлений с докладами, 4
06.09.2011 31 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011»

С 31 октября по 3 ноября в Москве, в центре новых технологий Digital October, состоится конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» — знаковое событие для индустрии разработки ПО России и стран Восточной Европы. Мероприятие пройдет при поддержке компании T-Systems. Директор Центра разработки T-Systems CIS Мих
20.04.2009 Продажи компьютеров в России и странах CEE: минус 40%

ении составило около 40%. Как говорят аналитики, это связано с обвалом кредитного рынка – значительно сократилось число кредитных линий, требования к заемщикам стали более жесткими. В странах региона CEE большое количество ПК покупается именно в кредит. Несмотря на плачевный результат, многие игроки рынка смотрят в ближайшее будущее с оптимизмом, пишет Bright Side Of News. Напомним, что мир
26.01.2009 Европа: Бывший соцлагерь спасется ИТ-аутсорсингом

ризис повысит значимость ИТ-аутсорсинга как инструмента для снижения ИТ-затрат в 2009 и 2010 гг., уверены польские исследователи из PMR. Для стран бывшего соцлагеря из Центральной и Восточной Европы (CEE) - Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины - ИТ-аутсорсинг актуален как никогда. За последние несколько месяцев макроэкономические прогнозы по Центральной и Во
22.07.2008 ИКТ-слияния 2009: Россия безусловный фаворит

р в регионе. В опросе принимали участие руководители крупнейших компаний ИТ-сектора из Западной, Центральной и Восточной Европы, а также инвесторы, участвовавшие в сделках по слияниям и поглощениям в ЦВЕ в течение последних трех лет. Респонденты считают, что наибoльшая активность процессов консолидации в ИКТ- и медиа-секторе в течение следующего года будет отмечаться в России; за ней с небо
16.08.2007 Украина – лидер по приросту ПК в Европе

ская компания IDC опубликовала годовой отчет о состоянии рынка ПК в Центральной и Восточной Европе (CEE – Central and Eastern Europe), согласно которому Украина по суммарному объему поставок за
06.07.2006 EAS-рынок Восточной и Центральной Европы дойдет до $1 млрд

Рынок бизнес-приложений Восточной и Центральной Европы продолжает активное развитие, утверждают эксперты IDC. По их прогнозам, доходы от продажи лицензий и поддержки данных продуктов в этом секторе будут расти на 18%

10.01.2001 Avaya сообщила о создании Совета бизнес-партнеров региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и стран Африки

ии Совета бизнес-партнеров региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и стран Африки (CEE/MEA/CIS). Первое заседание Совета состоится 6-7 февраля 2001 года в Центре поддержки клие

Публикаций - 235, упоминаний - 253

Европа Центральная и Восточная и организации, системы, технологии, персоны:

IBM - International Business Machines Corp 9451 30
Microsoft Corporation 24709 30
HP Inc. 5698 27
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12875 24
Dell EMC 5037 21
Ростелеком 9789 20
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8793 19
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 18
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2558 18
Cisco Systems 5131 17
Lenovo Group 2297 15
Samsung Electronics 10303 15
Apple Inc 12177 15
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1638 15
Intel Corporation 12235 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1582 14
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 210 13
Развитие Бизнеса / Ру 81 13
ABB Group - Asea Brown Boveri 319 12
HP - Hewlett-Packard 3626 11
VK - Mail.ru Group 3462 11
SAP SE 5296 10
ASUS - AsusTek Computer Inc 2057 10
Oracle Corporation 6725 10
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 819 10
Citrix Systems 816 10
Tonk - Тонк ГК 49 10
Роснефть - РН-Информ - РН-Технологии 50 10
Fujitsu 2043 9
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 511 9
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 266 9
8312 8
Крок - Croc 1779 8
Toshiba Corporation 2932 8
Sony 6556 8
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 8
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 598 8
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1055 7
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 7
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 391 7
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1041 26
Окей - О'Кей - Гипермаркет 208 22
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 20
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 20
РЖД - Российские железные дороги 1919 19
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 341 18
Coca-Cola Company 254 17
Procter&Gamble - P&G - Проктер энд Гэмбл 218 17
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 932 16
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 213 16
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 267 16
Лента - Сеть розничной торговли 2098 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2414 15
МКБ - Московский кредитный банк 562 15
Ингосстрах СПАО 422 15
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 298 15
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 105 15
Citi - Citibank - Ситибанк 319 14
Альфа-Банк 1782 13
Роснефть НК - нефтяная компания 516 11
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 11
ПСБ - Промсвязьбанк 858 11
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 206 11
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети Московский регион 131 11
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 188 11
ТМХ - Трансмашхолдинг 121 10
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 804 10
Лента - Утконос 177 10
Mary Kay - Мэри Кэй 104 10
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 10
OR Group - Обувь России 29 10
KupiVip - Приват Трэйд 81 10
Oriflame Cosmetics S.A. - Орифлэйм - Орифлейм Косметикс 92 10
Лайф ФГ - Финансовая группа 163 10
X5 Group - Перекрёсток - E5.RU - онлайн-гипермаркет 38 10
Рукард - Геобанк КБ - REXPAY 38 9
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 134 9
Газпром нефть 626 9
Melon Fashion Group - Мэлон Фэшн Груп - (Zarina, befree, Love Republic, SELA) 69 9
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 193 26
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4820 15
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 123 15
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11793 13
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 11
Федеральное казначейство России 1790 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5994 9
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3366 8
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2536 8
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2732 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1224 7
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1974 4
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5497 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1165 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 387 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2192 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3014 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5008 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3301 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4564 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 999 3
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 37 3
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 177 3
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 326 3
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 3
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 102 3
Правительство Ульяновской области - органы государственной власти 54 3
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 152 3
ВАС РС - Федеральные арбитражные суды Российской Федераци 118 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2915 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2917 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 2
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1017 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 256 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 921 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 271 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1039 2
Судебная власть - Judicial power 2322 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 729 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6284 4
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 2
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 42 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 68 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1440 1
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 205 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 179 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 95 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 352 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 55 1
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 35 1
OWASP - Open Web Application Security Project 99 1
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 126 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 296 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
Интерспутник МОКС - Международная организация космической связи - Intersputnik Holding 56 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 56 1
Ассоциация операторов сетей МДКР 6 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 315 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 53 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67197 66
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51374 55
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21402 53
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15886 35
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20824 34
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28063 32
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 30
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19835 28
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 28
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14486 25
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28020 24
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5294 24
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24673 24
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4439 24
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4779 23
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16234 19
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6679 18
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13888 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12855 16
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13990 15
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11275 15
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13955 14
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 13
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11162 13
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24365 13
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11501 13
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 13
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11721 12
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10359 12
e-Business - Electronic Business - Е-бизнес, И-бизнес - Интернет-бизнес - Электронный бизнес 1765 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25615 11
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5344 11
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 10
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12678 10
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8230 10
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12277 10
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 10
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17170 9
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 7181 9
Intel x86 - архитектура процессора 1871 9
Microsoft Windows 15767 6
Google Cloud Platform - GCP 313 5
Google Android 14105 5
Linux OS 10067 5
Microsoft Windows 2000 8660 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7122 4
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2092 4
Microsoft Office 3765 4
ГАС Выборы - Государственная автоматизированная система 178 4
Kaspersky DDoS Prevention - Kaspersky DDoS Protection - Kaspersky DDoS Intelligence 51 4
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 178 3
Intel Itanium 628 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5290 3
Apple iPhone 6 4862 3
1С:Мультимедиа 12 3
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 457 3
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2294 3
Microsoft SQL Server - MS SQL 1669 3
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 947 3
Intel Centrino - Intel Sonoma 582 3
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 451 3
Delphi - язык программирования 142 3
C/C++ - Язык программирования 768 3
Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 118 2
Microsoft SCOM - Microsoft System Center Operations Manager 59 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 626 2
Apple iPad 3873 2
Microsoft Windows XP 2402 2
Microsoft Outlook 1394 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1525 2
HPE Blade Scale Architecture - HPE BladeSystem - HPE BladeMatrix 92 2
Apple iOS 7868 2
1С:Дистрибьюция 35 2
Epicor iScala 87 2
IBM System X - IBM eServer xSeries 215 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4558 2
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 2
Oracle Java - язык программирования 3103 2
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 676 2
Натрусов Артем 284 20
Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 19
Кучугин Илья 42 16
Чаркин Евгений 297 16
Ягнятинский Евгений 32 16
Лигачев Глеб 87 16
Потапкин Михаил 26 16
Воронин Петр 36 16
Кузьмич Всеволод 31 16
Ушацкий Андрей 105 15
Бокучава Тариэл 21 15
Аксаков Анатолий 155 15
Чамара Денис 59 15
Клепиков Алексей 117 15
Беляев Владислав 85 15
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Хасин Михаил 27 11
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Стуров Дмитрий 33 11
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Европа Восточная 3102 202
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 85
Европа 21833 83
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43539 67
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 53
Украина 7639 47
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Америка Латинская 1820 14
Франция - Французская Республика 7869 11
Казахстан - Республика 5583 11
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Япония 13322 10
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