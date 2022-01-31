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Европа Центральная и Восточная Центрально-Восточная Европа CEE Central and Eastern Europe
|31.01.2022
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IBM наращивает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы
IBM объявила о расширении команды экспертного направления Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы для улучшения работы с заказчиками и бизнес-партнерами. Команды IBM Client Engineering в Москве, Варшаве и Праге будут содействовать развитию инноваций в регионе,
|11.10.2021
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Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы
Solid объявила о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid была основана в 2016 г. выходцами из Genesis – одной из крупне
|08.10.2021
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Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы
Solid объявил о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid фокусируется на интернет-компаниях с офисами, основателями и к
|09.02.2021
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Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ
Philips объявила о назначении Максима Кузнецова на должность главы Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. На этой позиции Максим будет руководить командой из 1600 сотрудников в 30 странах. Ранее Максим возглавлял региональное подразделение Philips в Росс
|16.07.2020
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Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков
а в России займут в этом году лишь второе с конца место среди стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Тем не менее, российский рынок публичных облаков — крупнейший среди всех стран региона
|11.10.2013
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Осталось меньше двух недель до начала конференции CEE-SECR «Разработка ПО»
Меньше двух недель осталось до начала Девятой конференции CEE-SECR «Разработка ПО», которая пройдет в Москве. Вот уже несколько лет SECR собирает более 700 участников из более 20 стран мира. Это специалисты всех уровней, связанные с индустрией информа
|12.09.2013
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Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы
Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Марка Луэ на должность главы подразделения Citi в ЦВЕ вступает в силу незамедлительно, а его кандидатура на пост президента банка подле
|26.06.2013
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Осталось меньше трёх недель до закрытия приема докладов на конференцию CEE-SECR «Разработка ПО»
Осталось меньше 3-х недель до закрытия приема докладов на конференцию CEE-SECR «Разработка ПО» - одно из важнейших событий в индустрии разработки программного обеспечения в России. CEE-SECR 2013 состоится 23-25 октября в Москве и соберет более 700 ИТ-специ
|08.04.2013
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Ассоциация CFA оценила инвестиционную привлекательность стран Центральной и Восточной Европы
ля. Экономический рост развивающихся стран в 2013 г. достигнет 5,5% и превысит темп роста мировой экономики (+3,5%), США (+2%) и Еврозоны (-0,2%). При этом ожидаемый темп экономического роста региона ЦВЕ составляет 0,5%. Такие прогнозы со ссылкой на данные МВФ приводятся в отчете по результатам исследования. Как заявил Антон Шпунтов, член Ассоциации CFA (Россия): «Сомнения инвесторов в наде
|21.09.2011
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Утверждена программа конференции «Разработка ПО/CEE-SECR 2011»
На сайте secr.ru опубликована программа седьмой ежегодной конференции «Разработка ПО/CEE-SECR 2011», которая пройдет в Москве с 31 октября по 3 ноября, в центре новых технологий Digital October. В рамках конференции запланировано около 100 событий: 76 выступлений с докладами, 4
|06.09.2011
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31 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011»
С 31 октября по 3 ноября в Москве, в центре новых технологий Digital October, состоится конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» — знаковое событие для индустрии разработки ПО России и стран Восточной Европы. Мероприятие пройдет при поддержке компании T-Systems. Директор Центра разработки T-Systems CIS Мих
|20.04.2009
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Продажи компьютеров в России и странах CEE: минус 40%
ении составило около 40%. Как говорят аналитики, это связано с обвалом кредитного рынка – значительно сократилось число кредитных линий, требования к заемщикам стали более жесткими. В странах региона CEE большое количество ПК покупается именно в кредит. Несмотря на плачевный результат, многие игроки рынка смотрят в ближайшее будущее с оптимизмом, пишет Bright Side Of News. Напомним, что мир
|26.01.2009
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Европа: Бывший соцлагерь спасется ИТ-аутсорсингом
ризис повысит значимость ИТ-аутсорсинга как инструмента для снижения ИТ-затрат в 2009 и 2010 гг., уверены польские исследователи из PMR. Для стран бывшего соцлагеря из Центральной и Восточной Европы (CEE) - Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины - ИТ-аутсорсинг актуален как никогда. За последние несколько месяцев макроэкономические прогнозы по Центральной и Во
|22.07.2008
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ИКТ-слияния 2009: Россия безусловный фаворит
р в регионе. В опросе принимали участие руководители крупнейших компаний ИТ-сектора из Западной, Центральной и Восточной Европы, а также инвесторы, участвовавшие в сделках по слияниям и поглощениям в ЦВЕ в течение последних трех лет. Респонденты считают, что наибoльшая активность процессов консолидации в ИКТ- и медиа-секторе в течение следующего года будет отмечаться в России; за ней с небо
|16.08.2007
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Украина – лидер по приросту ПК в Европе
ская компания IDC опубликовала годовой отчет о состоянии рынка ПК в Центральной и Восточной Европе (CEE – Central and Eastern Europe), согласно которому Украина по суммарному объему поставок за
|06.07.2006
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EAS-рынок Восточной и Центральной Европы дойдет до $1 млрд
Рынок бизнес-приложений Восточной и Центральной Европы продолжает активное развитие, утверждают эксперты IDC. По их прогнозам, доходы от продажи лицензий и поддержки данных продуктов в этом секторе будут расти на 18%
|10.01.2001
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Avaya сообщила о создании Совета бизнес-партнеров региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и стран Африки
ии Совета бизнес-партнеров региона Центральной и Восточной Европы, Ближнего Востока и стран Африки (CEE/MEA/CIS). Первое заседание Совета состоится 6-7 февраля 2001 года в Центре поддержки клие
Европа Центральная и Восточная и организации, системы, технологии, персоны:
|Натрусов Артем 284 20
|Fabricio Granja - Фабрисио Гранжа 69 19
|Кучугин Илья 42 16
|Чаркин Евгений 297 16
|Ягнятинский Евгений 32 16
|Лигачев Глеб 87 16
|Потапкин Михаил 26 16
|Воронин Петр 36 16
|Кузьмич Всеволод 31 16
|Ушацкий Андрей 105 15
|Бокучава Тариэл 21 15
|Аксаков Анатолий 155 15
|Чамара Денис 59 15
|Клепиков Алексей 117 15
|Беляев Владислав 85 15
|Нагаев Олег 30 15
|Меньшов Кирилл 120 15
|Попов Андрей 111 15
|Суворов Антон 22 15
|Козлов Михаил 174 13
|Шипов Савва 101 12
|Хрусталев Александр 33 12
|Наймарк Владимир 14 12
|Строкович Антон 53 11
|Мацоцкий Сергей 177 11
|Меднов Сергей 124 11
|Широких Алексей 72 11
|Шадаев Максут 1018 11
|Шевченко Владимир 147 11
|Хасин Михаил 27 11
|Прохоров Фёдор 83 11
|Стуров Дмитрий 33 11
|Богданов Кирилл 112 10
|Садовенко Илья 65 10
|Халяпин Сергей 82 10
|Ушаков Анатолий 41 10
|Эпштейн Герман 32 10
|Соколов Михаил 29 10
|Ушаков Михаил 33 10
|Карпенко Дмитрий 31 10
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