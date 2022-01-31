IBM наращивает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы IBM объявила о расширении команды экспертного направления Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы для улучшения работы с заказчиками и бизнес-партнерами. Команды IBM Client Engineering в Москве, Варшаве и Праге будут содействовать развитию инноваций в регионе,

Solid объявила о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы Solid объявила о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid была основана в 2016 г. выходцами из Genesis – одной из крупне

Solid объявил о публичном запуске глобальной платежной системы для компаний из Центральной и Восточной Европы Solid объявил о публичном запуске своего глобального платежного провайдера, который позволяет компаниям из Центральной и Восточной Европы принимать платежи по всему миру. В 2021 г. компания планирует обработать платежей на $1 млрд. Solid фокусируется на интернет-компаниях с офисами, основателями и к

Назначен глава Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ Philips объявила о назначении Максима Кузнецова на должность главы Philips в регионе Центральной и Восточной Европы, России, СНГ. На этой позиции Максим будет руководить командой из 1600 сотрудников в 30 странах. Ранее Максим возглавлял региональное подразделение Philips в Росс

Россия - одна из худших стран Европы по росту публичных облаков а в России займут в этом году лишь второе с конца место среди стран Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ). Тем не менее, российский рынок публичных облаков — крупнейший среди всех стран региона

Осталось меньше двух недель до начала конференции CEE-SECR «Разработка ПО» Меньше двух недель осталось до начала Девятой конференции CEE-SECR «Разработка ПО», которая пройдет в Москве. Вот уже несколько лет SECR собирает более 700 участников из более 20 стран мира. Это специалисты всех уровней, связанные с индустрией информа

Назначен новый глава подразделения Citi в России и странах Центральной и Восточной Европы Компания Citi объявила о назначении Марка Луэ президентом КБ «Ситибанк» и главой подразделения Citi в регионе Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ), центром которого является Москва. Назначение Марка Луэ на должность главы подразделения Citi в ЦВЕ вступает в силу незамедлительно, а его кандидатура на пост президента банка подле

Осталось меньше трёх недель до закрытия приема докладов на конференцию CEE-SECR «Разработка ПО» Осталось меньше 3-х недель до закрытия приема докладов на конференцию CEE-SECR «Разработка ПО» - одно из важнейших событий в индустрии разработки программного обеспечения в России. CEE-SECR 2013 состоится 23-25 октября в Москве и соберет более 700 ИТ-специ

Ассоциация CFA оценила инвестиционную привлекательность стран Центральной и Восточной Европы ля. Экономический рост развивающихся стран в 2013 г. достигнет 5,5% и превысит темп роста мировой экономики (+3,5%), США (+2%) и Еврозоны (-0,2%). При этом ожидаемый темп экономического роста региона ЦВЕ составляет 0,5%. Такие прогнозы со ссылкой на данные МВФ приводятся в отчете по результатам исследования. Как заявил Антон Шпунтов, член Ассоциации CFA (Россия): «Сомнения инвесторов в наде

Утверждена программа конференции «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» На сайте secr.ru опубликована программа седьмой ежегодной конференции «Разработка ПО/CEE-SECR 2011», которая пройдет в Москве с 31 октября по 3 ноября, в центре новых технологий Digital October. В рамках конференции запланировано около 100 событий: 76 выступлений с докладами, 4

31 октября в Москве откроется конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» С 31 октября по 3 ноября в Москве, в центре новых технологий Digital October, состоится конференция «Разработка ПО/CEE-SECR 2011» — знаковое событие для индустрии разработки ПО России и стран Восточной Европы. Мероприятие пройдет при поддержке компании T-Systems. Директор Центра разработки T-Systems CIS Мих

Продажи компьютеров в России и странах CEE: минус 40% ении составило около 40%. Как говорят аналитики, это связано с обвалом кредитного рынка – значительно сократилось число кредитных линий, требования к заемщикам стали более жесткими. В странах региона CEE большое количество ПК покупается именно в кредит. Несмотря на плачевный результат, многие игроки рынка смотрят в ближайшее будущее с оптимизмом, пишет Bright Side Of News. Напомним, что мир

Европа: Бывший соцлагерь спасется ИТ-аутсорсингом ризис повысит значимость ИТ-аутсорсинга как инструмента для снижения ИТ-затрат в 2009 и 2010 гг., уверены польские исследователи из PMR. Для стран бывшего соцлагеря из Центральной и Восточной Европы (CEE) - Болгарии, Чехии, Венгрии, Польши, Румынии, России, Словакии и Украины - ИТ-аутсорсинг актуален как никогда. За последние несколько месяцев макроэкономические прогнозы по Центральной и Во

ИКТ-слияния 2009: Россия безусловный фаворит р в регионе. В опросе принимали участие руководители крупнейших компаний ИТ-сектора из Западной, Центральной и Восточной Европы, а также инвесторы, участвовавшие в сделках по слияниям и поглощениям в ЦВЕ в течение последних трех лет. Респонденты считают, что наибoльшая активность процессов консолидации в ИКТ- и медиа-секторе в течение следующего года будет отмечаться в России; за ней с небо

Украина – лидер по приросту ПК в Европе ская компания IDC опубликовала годовой отчет о состоянии рынка ПК в Центральной и Восточной Европе (CEE – Central and Eastern Europe), согласно которому Украина по суммарному объему поставок за

EAS-рынок Восточной и Центральной Европы дойдет до $1 млрд Рынок бизнес-приложений Восточной и Центральной Европы продолжает активное развитие, утверждают эксперты IDC. По их прогнозам, доходы от продажи лицензий и поддержки данных продуктов в этом секторе будут расти на 18%