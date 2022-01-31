IBM наращивает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы

IBM объявила о расширении команды экспертного направления Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы для улучшения работы с заказчиками и бизнес-партнерами. Команды IBM Client Engineering в Москве, Варшаве и Праге будут содействовать развитию инноваций в регионе, помогая развивать взаимодействие с заказчиками и делая ставку на совместное создание, первоклассный технический опыт и ускорение реализации проектов.

Команды экспертного направления IBM Client Engineering объединяют дизайнеров, технических разработчиков, архитекторов решений, специалистов по работе с данными, экспертов по безопасности, DevOps инженеров и др. Все они работают бок о бок с заказчиками для быстрого поиска решений критически важных бизнес-задач с помощью технологий и сервисов IBM.

Примеры работы экспертного направления IBM Client Engineering с заказчиками: за четыре недели трансформировать процесс рассмотрения заявок на страхование жизни с применением искусственного интеллекта; за три недели помочь заказчику трансформировать ИТ-инфраструктуру и процессы управления приложениями — от полного отсутствия облака, управляемых услуг и автоматизации до применения Red Hat OpenShift на IBM Cloud; продемонстрировать заказчикам государственного сектора, следующим строгим требованиям к управлению данными, возможности технологий IBM по выполнению аналитических задач в восемь раз быстрее и вдвое дешевле, обеспечивая защищенность вычислительной среды без необходимости копирования или переноса данных.

«IBM Client Engineering — это уникальная концепция IBM, которая ставит инновации во главу развития компаний и обеспечивает их быстрое и масштабное внедрение. Эксперты команды создают продуктивную бизнес-среду, позволяющую достигать результатов значительно быстрее. Принести коммерческую пользу — вот на что главным образом направлена помощь нашим заказчикам во внедрении интеллектуальных технологий в рабочие процессы», — сказал Вольфганг Вендт, генеральный директор IBM в странах Центральной и Восточной Европы.

COVID-19 изменил характер работы компаний по всему миру: заказчики и сотрудники перешли на удаленный формат работы, цепочки поставок нарушились, целые отрасли столкнулись с трудностями. Чтобы выстоять и стать еще сильнее, компаниям пришлось пересмотреть бизнес-модели, ускорить цифровизацию и переход к технологиям искусственного интеллекта и гибридного облака, при этом делая упор на безопасность.

Почему администраторы не заметят миграцию данных в облака Облака

«Наши заказчики живут в мире, где царит неопределенность, и неясно, как инвестировать средства и на какую прибыль рассчитывать. Они пытаются понять, как восстановиться и в каком новом качестве выйти из кризиса, вызванного пандемией COVID-19. Именно на таком типе всеобъемлющей трансформации специализируется IBM», — сказал Мартин Швик, директор по технологиям IBM и руководитель Client Engineering в странах Центральной и Восточной Европы.

За время пандемии направление IBM Client Engineering продемонстрировало заметный рост (с около 300 взаимодействий с заказчиками и бизнес-партнерами в 2020 г. до более 2,5 тыс. в 2021 г.), поскольку компаниям требовалось наладить взаимодействие в онлайн-формате, научиться быстрее принимать решения и оперативно реагировать на сбои, сосредоточившись на результатах работы.