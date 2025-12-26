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Индексная книга (каталог) CNews*
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Польша Варшава

Польша - Варшава

СОБЫТИЯ


26.12.2025 «Раском» и НЦОТ запустили новую DWDM-магистраль Москва-Минск-Варшава-Франкфурт 3
26.06.2025 Google, Facebook*, TikTok переносят серверы поближе к России и зовут подключаться российских операторов 4
05.05.2025 Caviar выпустил iPhone 16 Pro Max «Взятие Берлина» в честь 80-й годовщины Победы 1
31.01.2025 Экс-министр юстиции Польши сбежал от ареста по скандальному делу о прослушках с помощью шпионского ПО Pegasus 1
31.01.2023 Москва входит в топ-5 самых привлекательных городов для программистов и разработчиков – исследование ДИТ 1
24.01.2023 Softline потратил $15 млн на созданную белорусами польскую ИТ-компанию 1
15.06.2022 Бежавшие из России создатели World of Tanks открывают офисы в Белграде и Варшаве 2
26.05.2022 Анна Мальми назначена региональным директором Linxdatacenter в Петербурге 1
22.03.2022 Linxdatacenter получила аккредитацию Минцифры России 1
11.03.2022 Linxdatacenter запускает сервис защиты приложений и инфраструктуры Linx Protect 1
01.03.2022 Облачное направление Linxdatacenter в 2021 году выросло на 20% 1
31.01.2022 IBM наращивает присутствие в странах Центральной и Восточной Европы 1
17.09.2021 Арестован экс-глава крупнейшей в России криптобиржи. Его обвиняют в краже $450 миллионов 1
17.06.2021 В облаке Linxdatacenter появились новые инструменты для резервирования данных 1
22.12.2020 «Битрикс24» объявил о росте количества клиентов в Польше 1
13.08.2020 Сергей Лебедев, Schneider Electric: Облака упрощают запуск новых HR-проектов 1
11.03.2020 Microsoft выбрала 20 российских стартапов для вывода на международный рынок 1
28.01.2020 Microsoft, EY и Startupbootcamp помогут российским ИТ-стартапам прорваться на международный рынок 1
09.01.2020 Wildberries вышел на рынок Евросоюза 1
31.05.2019 Ольга Соколова -

Требования к ЦОДам меняются: что нового?

 1
31.05.2019 За что платит заказчик IaaS: считаем на конкретном примере 1
22.05.2019 G-Core Labs запустила новый европейский хостинг в Польше 1
27.02.2018 Linxdatacenter подвела итоги работы в 2017 году 1
06.12.2017 Испытывается новая система кибербезопасности в авиации 1
07.07.2017 «Рэйдикс» выстраивает экосистему высокопроизводительных вычислений в Восточной Европе 1
06.07.2017 Литва предложила отвечать на кибератаки всеми силами НАТО 1
05.07.2017 Облачная АТС Zadarma объявляет летние скидки 1
09.06.2017 Google и Facebook ищут специалистов по переговорам с российской властью 1
06.02.2017 Linxdatacenter продал телеком-сегмент китайской компании CITIC Telecom CPC 1
11.07.2016 92% подключенных к интернету промышленных систем потенциально уязвимы для киберугроз 1
04.07.2016 Главой департамента продаж и маркетинга Orange Business Services в России и СНГ стал Дэвид Холден 1
29.03.2016 «Аэрофлот» запустил веб-сервис по отслеживанию статуса розыска утерянного багажа 1
12.02.2016 Ingram Micro расширяет присутствие в Центральной и Восточной Европе: покупка подразделения RRC Group 1
12.11.2015 IBM открыла новые дизайн-студии в Европе для развития сферы когнитивных вычислений 1
21.08.2015 Партнером «Юнистрим» в Польше стал Walutaexpress 2
18.06.2015 iPhone Photography Awards 2015 открывает таланты 1
02.04.2015 2 апреля в почтовое обращение вышли три марки серии «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Медали» 1
10.09.2014 Право на забвение: Google спрашивает общественного мнения 1
08.09.2014 Глобальный сервис для мониторинга SEO-позиций Positionly запустился в России 1

Публикаций - 111, упоминаний - 120

Польша и организации, системы, технологии, персоны:

Linx - Связь ВСД 163 12
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 6
Cisco Systems 5372 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 5
Google LLC 12690 5
Microsoft Corporation 25775 5
Meta Platforms - Facebook 4621 5
IBM - International Business Machines Corp 9699 5
Orange Polska - Telekomunikacja Polska - Centertel 42 4
Broadcom - VMware 2610 4
Veeam Software 345 4
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 3
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 3
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 3
Orange Business Services - Оранж Бизнес Сервисез - Global One, Глобал Один - Equant, Эквант - Спринт Сеть 621 3
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 162 3
LINX - London Internet Exchange - точка обмена трафиком в Лондоне - Лондонская интернет-биржа 87 3
Ростелеком 10948 3
Intel Corporation 12811 3
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 2
EY - Ernst & Young Global - EY-Parthenon 389 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 2
RRC - RRC EN - RRC Enterprise Networking - RRC Focus Distribution - RRC Business Telecommunications 178 2
Patriot Memory 80 2
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 2
Senfino 3 2
Netia Holdings 7 2
CITIC Telecom CPC - Linxtelecom 22 2
Lesta Games - Леста Игры - Леста Геймс Эдженси - Lesta Studio - Леста Студио 42 2
МегаФон 10742 2
Dell EMC 5180 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Check Point Software Technologies 829 2
Oracle Corporation 7074 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 2
Thales - Gemalto - SafeNet 140 1
Veritas Technologies - Веритас Текнолоджис - Veritas Software Corporation 337 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
Fortinet 452 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
Visa International 1993 2
Altergate - Инвестиционная холдинговая компания 5 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 2
Startberry - акселератор стартапов 3 2
Global Pilots 12 2
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 2
Honda Motor Company - HND 240 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 2
РЖД - Российские железные дороги 2096 2
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Протек - Центр внедрений 62 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 461 1
Альфа-Капитал УК 155 1
British Airways - British Midland International 127 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 1
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 1
Intel Capital 148 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Delta Capital International 16 1
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
IBM iX - IBM Interactive Experience 8 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Росатом - Атомэнергомаш - Гидропресс ОКБ 19 1
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 62 1
РЖД - Балтийский вокзал 2 1
Межгосударственный авиационный комитет - МАК 6 1
Eutelsat - European Telecommunications Satellite Organization - Европейская организация спутниковой связи - Евтелсат Нетворкс 201 1
ING Group - ING Groep N.V. - Internationale Nederlanden Groep - Международная Нидерландская Группа - ING Bank - ИНГ банк - ИНГ Банк Евразия 118 1
Лондонский аэропорт Хитроу - London Heathrow Airport - ИАТА: LHR, ИКАО: EGLL, FAA LID: EGLL 61 1
Forbidden Stories 5 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 5
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 313 3
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 259 2
Правительство Польши - органы государственной власти 32 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 1
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 49 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
U.S. NTIA - National Telecommunications and Information Administration - Министерства торговли США 21 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 1
U.S. Department of Defense - Missile Defense Agency - Агентство по противоракетной обороне США 181 1
UK Government - Ministry of Defence - Министерство обороны Великобритании - Вооруженные силы Великобритании - UK British Armed Forces - Her Majesty’s Armed Forces - Her Majesty's Naval Service - UK Royal Air Force, RAF - Королевские военно-воздушные силы 139 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
ООН ЮНКТАД - Конференция по торговле и развитию - UNCTAD - United Nations Conference on Trade and Development 15 1
Евросоюз - Суд Европейского союза - Court of Justice of the European Union 84 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 1
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
ICOMOS - International Council on Monuments and Sites - ИКОМОС - Международный совет по сохранению памятников и достопримечательных мест 3 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
UEFA - Union of European Football Associations - УЕФА - Союз европейских футбольных ассоциаций 34 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
TIA - Telecommunications Industry Association 90 1
ACM - Association for Computing Machinery 10 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 22
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 15
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 13
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 12
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 12
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 8
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 8
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1353 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 6
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 5
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 5
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 5
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 4
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 4
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 4
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 4
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 4
Транспорт - Аэропорт - Цифровая трансформация аэропортов - Системы управления аэропортами - Airport management systems - аэрологистика - aerologistics 614 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 3
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 3
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3333 3
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 3
Colocation - Колокация - Колокейшн - Размещение серверного оборудование клиента в дата-центре 575 3
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 3
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 3
Linx Datacenter - Linx ЦОД 57 5
Linx Cloud 92 5
Google Cloud Platform - GCP 383 4
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 4
Microsoft Azure 1526 3
Apple iPhone 6 4861 3
Stafory - робот Вера 377 3
Cisco HCI HyperFlex Systems - Cisco Hyperconverged Infrastructure HyperFlex Systems - Cisco HXAP- Cisco HyperFlex Application Platform - Cisco HyperFlex HX Data Platform -  Cisco HyperFlex Edge 26 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
Startupbootcamp 11 2
Wargaming - World of Warships - Мир кораблей 49 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 2
General Dynamics - F-16 Fighting Falcon - многоцелевой истребитель 204 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Google Android 15244 2
Apple iOS 8583 2
Linux OS 11533 2
Microsoft Office 4170 2
Microsoft Windows 16882 2
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 1
Apple iCloud 310 1
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 1
IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 190 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 61 1
Intel Celeron - Серия процессоров 979 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 512 1
Veeam Backup&Replication - Veeam B&R 117 1
Red Hat OpenShift 169 1
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 1
Wargaming - World of Tanks - Мир танков 196 1
Adobe Photoshop 804 1
Apple Watch Series - iWatch - Умные часы 577 1
Broadcom - VMware vCloud Director - VMware vCD 255 1
Red Hat Linux 205 1
Joomla CMS 89 1
Microsoft Windows BitLocker 942 1
Соколова Ольга 26 4
Лихачев Дмитрий 9 3
Галиахметов Евгений 4 2
Čapek Karel - Чапек Карел 5 2
Шпидла Владимир 2 2
Иващенко Вячеслав 14 1
Малофеев Константин 118 1
Носков Константин 241 1
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
Тихонова Кристина 47 1
Аитов Тимур 197 1
Лощинин Дмитрий 41 1
Самошкин Дмитрий 20 1
Бутурлин Иван 26 1
Holden David - Холден Дэвид 17 1
Котов Виталий 41 1
Антонов Алексей 17 1
Суворов Андрей 47 1
Прянишников Николай 316 1
Дереляк Дмитрий 7 1
Васильев Дмитрий 76 1
Лебедев Сергей 67 1
Костевич Сергей 9 1
Медведев Дмитрий 1665 1
Боровиков Игорь 137 1
Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
Макаров Вячеслав 10 1
Терехов Андрей 40 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 1
Морозов Евгений 18 1
Вальянов Дмитрий 4 1
Дегтярев Алексей 58 1
Готальский Михаил 95 1
Фенёв Сергей 12 1
Черкашин Павел 38 1
Гребнев Егор 41 1
Кравченко Игорь 11 1
Перекрест Андрей 10 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 67
Польша - Республика 2031 59
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 42
Европа 24964 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 30
Чехия - Прага 207 24
Европа Восточная 3138 24
Великобритания - Лондон 2432 17
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 16
Германия - Федеративная Республика 13221 15
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 14
Германия - Берлин 732 13
Украина 7928 12
Япония 13807 12
Венгрия - Будапешт 116 11
Чехия - Чешская Республика 1349 11
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 9
Украина - Киев 1151 9
Нидерланды - Амстердам 630 8
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1089 8
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 8
Европа Центральная и Восточная - Центрально-Восточная Европа - CEE - Central and Eastern Europe 236 8
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Испания - Мадрид 178 5
США - Калифорния 4829 5
Япония - Токио 1020 5
США - Колумбия - Вашингтон 1487 5
Словакия - Словацкая Республика 482 5
Румыния - Бухарест 55 5
Словакия - Братислава 39 5
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 16
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 8
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Энергетика - Energy - Energetically 5855 5
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 3
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Datamonitor 83 1
Aberdeen Group 53 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 1
ИРИО - Институт развития информационного общества 41 3
ВГБИЛ - Всероссийская государственная библиотека иностранной литературы имени М. И. Рудомино - Иностранка 4 3
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МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 1
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 71 1
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 1
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RRC Education - Учебный центр 8 1
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CEU - Central European University - ЦЕУ - Центрально-Европейский университет 3 1
Royal Astronomical Society - Королевское астрономическое общество Великобритании - Британское астрономическое общество 4 1
University of Malaya - Университет Малайя 1 1
UBA - Universidad de Buenos Aires - Университет Буэнос-Айреса 3 1
Univerzita Komenského v Bratislave - Universitas Comeniana Bratislavensis - Universita Komenského v Bratislave - Университет Коменского в Братиславе 2 1
Suffolk University - Университет Саффолка - Саффолкский университет 2 1
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 1
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IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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