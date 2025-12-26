Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Польша Варшава
СОБЫТИЯ
Публикаций - 111, упоминаний - 120
Польша и организации, системы, технологии, персоны:
|Соколова Ольга 26 4
|Лихачев Дмитрий 9 3
|Галиахметов Евгений 4 2
|Čapek Karel - Чапек Карел 5 2
|Шпидла Владимир 2 2
|Иващенко Вячеслав 14 1
|Малофеев Константин 118 1
|Носков Константин 241 1
|Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 1
|Тихонова Кристина 47 1
|Аитов Тимур 197 1
|Лощинин Дмитрий 41 1
|Самошкин Дмитрий 20 1
|Бутурлин Иван 26 1
|Holden David - Холден Дэвид 17 1
|Котов Виталий 41 1
|Антонов Алексей 17 1
|Суворов Андрей 47 1
|Прянишников Николай 316 1
|Дереляк Дмитрий 7 1
|Васильев Дмитрий 76 1
|Лебедев Сергей 67 1
|Костевич Сергей 9 1
|Медведев Дмитрий 1665 1
|Боровиков Игорь 137 1
|Einstein Albert - Эйнштейн Альберт 193 1
|Макаров Вячеслав 10 1
|Терехов Андрей 40 1
|Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 1
|Shannon Claude - Шеннон Клод 8 1
|Van Wageningen Richard - ван Вагенинген Ричард 42 1
|Морозов Евгений 18 1
|Вальянов Дмитрий 4 1
|Дегтярев Алексей 58 1
|Готальский Михаил 95 1
|Фенёв Сергей 12 1
|Черкашин Павел 38 1
|Гребнев Егор 41 1
|Кравченко Игорь 11 1
|Перекрест Андрей 10 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.