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Антонов Алексей


13.03.2025 GitFlic интегрировали с инструментами безопасной разработки приложений 1
22.10.2024 Всепроникающая безопасность: какие облачные ИБ-решения будут больше всего востребованы и почему 1
30.08.2024 Исследование ЦСР: объем российского рынка безопасной разработки ПО достиг 10 млрд рублей в 2023 году 1
30.08.2024 Объем российского рынка безопасной разработки ПО может достичь 60 млрд рублей в 2027 году 1
26.01.2024 Акции «Яндекса» за два дня подорожали на 9% и достигли максимума со времени начала СВО 1
28.02.2022 Российское открытое ПО может перестать работать из-за санкций США и ЕС 1
08.02.2022 Mediascope при поддержке Neoflex запустила новую платформу для разработки и внедрения моделей машинного обучения 1
21.01.2021 «Неофлекс» автоматизировала процесс выполнения требований МСФО 9 в банке «Уралсиб» 1
28.06.2019 «Яндекс.Маркет» запустил чаты для общения с магазинами 1
19.12.2018 ISBC получила право на реализацию в России пилотных проектов по учету и идентификации животных 1
17.09.2013 Региональное присутствие: на первом месте надежность 1
27.08.2012 Крупный российский разработчик ПО для банков продается полякам 1
19.07.2004 Кризис проверил на прочность дружбу банков и ИТ-поставщиков 1
28.04.2004 "Интерсист" провел стыковку АТС разных вендоров 1

Публикаций - 14, упоминаний - 14

Антонов Алексей и организации, системы, технологии, персоны:

РСХБ - R-Style Softlab - R-Style Software Lab - Эр-Стайл Софтлаб 657 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1223 3
Neoflex - Неофлекс 220 2
Diasoft - Диасофт 894 2
BSS - Банк Софт Системс - БСС 674 2
R-Style - Эр-Стайл ГК 723 2
GitHub 839 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1142 2
ISBC Group - ИСУБ - Интеллектуальные системы управления бизнесом - Интеллектуальные Бизнес-Системы 58 1
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2641 1
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3005 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2170 1
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 513 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
Ланит ЛАН АТМсервис 36 1
Diebold Nixdorf - Диболд Селф-Сервис СНГ - Wincor Nixdorf - Винкор Никсдорф 155 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1953 1
X Corp - Twitter 2851 1
Ред Софт - Red Soft 739 1
Базальт СПО - BaseALT 667 1
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 322 1
Informatica 126 1
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 15 1
Asseco 23 1
Yandex - Яндекс 7483 1
Yandex N.V. - YNV - Яндекс Н.В. 44 1
К2Тех - K2 Cloud - К2 Автомотив Клауд 42 1
Интерсист - Интерсист-Сервис 8 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 24 1
Red Hat 1317 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 662 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 281 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 60 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк Дом - ранее DeltaCredit (ДельтаКредит) 87 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7421 1
БКС Мир инвестиций - БрокерКредитСервис 65 1
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 366 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1649 1
Новая инвестиционная группа - Велес Капитал ИК 18 1
GPW - Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie - Варшавская фондовая биржа 7 1
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 156 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4820 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4209 2
ЦСР - Центр стратегических разработок 142 2
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 133 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11794 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51376 5
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7508 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31127 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19836 4
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67199 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 272 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28066 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6245 3
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 924 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5394 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9479 2
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5345 2
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Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 2
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 389 2
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Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 316 2
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4312 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11163 1
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4195 1
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 632 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5130 1
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 109 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2555 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12080 1
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 403 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3049 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30032 1
iPaaS - Integration Platform as a Service - Интеграционные платформы как сервис 364 1
RFID - Radio-frequency identification - Радиочастотная идентификация - Радиометки - ISO/IEC 18000, 14443 - стандарт метода модуляции и протокола обмена бесконтактных пассивных карт ближнего радиуса действия 1099 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11195 1
FinTech - АБС - Автоматизированная банковская система - Automated banking system - ЦАБС - Централизованная автоматизированная банковская система 1089 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10204 1
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Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6323 1
Repository - Репозиторий 883 1
Дистанционное управление - Удалённое управление 1143 1
Человеческие ресурсы - Подбор персонала (кадров) - Набор персонала - Поиск работы - Recruitment - Рекрутинг - Рекрутмент - Applicant Tracking System, ATS - Система управления кандидатами - Система автоматизации рекрутинга 1148 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13379 1
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 3592 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4558 3
Яндекс.Маркет 967 1
Nokia Alcatel-Lucent OmniPCX Office 7 1
Microsoft Office Excel 1206 1
BSS BS-Client ДБО 125 1
Kubeflow 7 1
Informatica PowerCenter 20 1
Яндекс.Диалоги 19 1
Linux OS 10067 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 976 1
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 489 1
НТЦ ИТ Роса - Rosa Enterprise Linux Server - RELS 63 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 305 1
Т-Банк - Т-Инвестиции - Тинькофф БПИФ - Тинькофф Индекс - Tinkoff Invest 46 1
Ericsson MD УПАТС 13 1
Finastra - Financial Software Solutions - Misys FusionRisk 12 1
Containerum Managed Kubernetes - Containerum Kubernetes Service 72 1
NetApp Ransomware Protection 1 1
Positive Technologies - PT Container Security 10 1
Конопак Антон 2 2
Goykhman Elliot - Гойхман Эллиот 50 1
Северов Михаил 5 1
Кузьмин Василий 11 1
Терехин Юрий 4 1
Ольшевский Денис 7 1
Мишустин Михаил 685 1
Русанов Сергей 48 1
Roth Florian - Рот Флориан 4 1
Журавлев Александр 15 1
Барсуков Дмитрий 5 1
Потанин Владимир 64 1
Grzybowski Piotr - Гржибовски Петр 1 1
Михайлин Артем 1 1
Алекперов Вагит 29 1
Католик Вадим 3 1
Фикс Александр 4 1
Бессараб Михаил 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 146114 10
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52309 2
Россия - УФО - Екатеринбург 3994 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43540 1
Япония 13322 1
Россия - СФО - Новосибирск 4347 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14168 1
Европа 21833 1
Канада 4900 1
Польша - Республика 1964 1
Израиль 2743 1
Польша - Варшава 107 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1478 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14239 1
Украина 7639 1
Нидерланды 3537 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48493 6
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51641 5
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14599 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8665 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16465 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1649 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13740 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5487 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24352 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6208 2
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4706 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8834 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2425 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 957 2
РЕПО - REPO - Repurchase agreement - Сделка купли (продажи) ценной бумаги с обязательством обратной продажи (покупки) через определённый срок по заранее определённой в этом соглашении цене 95 1
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Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4930 1
Аренда 2447 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1673 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 514 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5577 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7903 1
Кредитование - Сrediting - Заём 6771 1
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 460 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5928 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 4879 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11028 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7689 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3242 1
Зоология - наука о животных 2656 1
Экономический кризис 1998 года в России 19 1
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 684 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6203 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 958 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18792 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1908 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11268 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8166 2
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 138 1
Gartner - Гартнер 3562 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346397, в очереди разбора - 764399.
Создано именных указателей - 170633.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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