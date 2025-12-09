Разделы

SecOps Security Operations Операции безопасности


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание технологии — book@cnews.ru


09.12.2025 AppSec Solutions предоставил инструмент для проверки безопасности open-source компонентов и цепочки поставок в репозитории АФТ 1
03.12.2025 Как развиваются ИИ-профессии: тренды и сценарии 1
03.12.2025 Российская платформа для безопасной работы с кодом AppSec Code и система управления секретами StarVault объявили о технологической совместимости 1
20.11.2025 Продукты экосистемы кибербезопасности AppSec Solutions получили сертификат совместимости с Astra Linux 1
20.11.2025 ИБ-компания Swordfish Security разместила на Mos.Hub курсы по информационной безопасности 1
14.11.2025 Swordfish Security опубликовали фреймворк безопасности искусственного интеллекта 1
31.10.2025 Axel Pro представила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» с поддержкой SAST-сканера Svace 1
30.10.2025 «Солар» и «Группа Астра»: новый этап технологического партнерства 1
22.10.2025 Василий Часовской, Почта России: Для каждого изменения в ИТ-инфраструктуре должны автоматически проверяться ИБ-требования 1
16.09.2025 AppSec Solutions выпустили ИИ-платформу для защиты от киберугроз 1
02.09.2025 AppSec Solutions выпустили скоростной отечественный SAST-анализатор 1
20.08.2025 Приложения для аренды автомобилей и самокатов содержат уязвимости, которые могут привести к утечкам данных 1
07.08.2025 Axel PRO представила новую версию AppSec-платформы «Шерлок» 1
31.07.2025 Эксперты по кибербезопасности нашли критические уязвимости в приложениях для объявлений 1
28.07.2025 AppSec Solutions: составлен топ ошибок разработчиков, позволяющих атаковать компании 1
23.07.2025 AppSec Solutions выпустили российский протектор для защиты мобильных приложений 1
14.07.2025 Флагманский продукт компании AppSec Solutions объявил о ребрендинге 1
09.07.2025 МИФИ и «Яндекс» будут вместе обучать специалистов по ИИ 1
07.07.2025 Как защитить Kubernetes от угроз? 1
30.06.2025 ИИ-инженер AppSec Solutions увеличил скорость оценки уязвимостей в 28 раз. 1
26.06.2025 PT Application Inspector 5.0: работать в команде стало удобнее 1
20.06.2025 «Информзащита»: хакеры участили атаки на мобильные приложения 1
11.06.2025 Эксперт по кибербезопасности: ИИ-ассистенты могут впустить хакеров в частную жизнь пользователей 1
22.05.2025 Искусственный интеллект может быть «троянским конем»: эксперт рассказали об уязвимостях ИИ-агентов 1
20.05.2025 Платформа безопасной разработки «Шерлок» от Axel Pro внесена в Единый реестр российских программ 1
19.05.2025 Почти 30 тыс. уязвимостей обнаружили специалисты AppSec Solutions в российских мобильных приложениях. 1
25.04.2025 Angara Security подводит итоги 2024 г.: фокус на сервисы, экспертизу и адаптацию к новым вызовам 1
22.04.2025 Исследование AppSеc.Hub: без автоматизации даже крупные компании не могут справиться с растущим потоком уязвимостей ПО 1
03.04.2025 Более 3000 конфиденциальных ключей, позволяющих хакерам проникать в систему компаний, обнаружили в российских мобильных приложениях 1
01.04.2025 Криворукие программисты превратили смартфоны россиян в решето. Приложения для транспорта невероятно дырявые – они содержат тысячи уязвимостей 1
26.03.2025 Две трети банковских приложений в российских магазинах содержат уязвимости 1
20.03.2025 AppSec Solutions и дистрибьютор Fortis будут развивать российский рынок DevSecOps 1
13.03.2025 GitFlic интегрировали с инструментами безопасной разработки приложений 1
03.03.2025 IDP-платформа Marlin и платформа управления безопасной разработкой ПО AppSec.Hub подтвердили полную совместимость 1
18.02.2025 AppSec Solutions и «Айтуби» объявили о начале сотрудничества 1
31.01.2025 Подтверждена полная совместимость платформы управления исходными кодом AppSec.Code и IDP-платформы Marlin 1
29.01.2025 Axel PRO представляет «Шерлок» — AppSec-платформу для управления ИБ-дефектами в программном обеспечении 1
09.01.2025 Каждая вторая популярная у российских разработчиков библиотека с открытым кодом содержит уязвимости. 1
27.12.2024 Охота на российских разработчиков. Эксперты зафиксировали рост уязвимостей в открытом коде в ПО на 25% в 2024 году 1

Публикаций - 72, упоминаний - 72

SecOps и организации, системы, технологии, персоны:

Swordfish Security - AppSec Solutions - АппСек Солюшенс 36 28
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1500 11
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2482 5
Swordfish Security - Свордфиш Секьюрити 29 4
Check Point Software Technologies 800 4
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 254 3
Red Hat 1344 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4523 3
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 20 2
Cisco Systems 5222 2
Microsoft Corporation 25236 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 330 2
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 170 2
F6 - F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 800 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14223 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 421 2
VK Tech - ВК Технологии - VK Цифровые технологии - ВК Цифровые технологии - Mail.ru Цифровые технологии 393 2
Yandex - Яндекс 8434 2
Sonatype 8 1
Avito Tech - Авито Тех 10 1
Luntry - Лантри - КлаудРан 23 1
Айтуби - IT2bsns - IT to Business 8 1
Flant - Express 42 - Экспресс 42 14 1
Acunetix 5 1
Profiscope - Профископ 6 1
К2Тех - К2 Кибербезопасность 34 1
OTUS - Отус Онлайн-Образование - образовательная онлайн-платформа 15 1
Scalefusion 4 1
К2Тех - K2 Cloud - K2 Облако - K2 Cloud Облачная платформа - К2 Автомотив Клауд - ранее Крок Облачные сервисы - Крок Облако - Крок Облачная платформа - Крок Виртуальный дата-центр 196 1
Snyk 4 1
JFrog 11 1
Axel Pro - Аксель Про 14 1
Cisco - AppDynamics 39 1
Cisco Talos 48 1
Cisco Meraki 28 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 96 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 874 1
ESG - Enterprise Strategy Group 253 1
HPE - Juniper Networks 438 1
InnoSTage - Инностейдж 192 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 669 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 649 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1460 1
Лента - Сеть розничной торговли 2267 1
Газпром ПАО 1416 1
ГПБ - Газпромбанк 1174 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 500 1
Роснефть НК - нефтяная компания 528 1
Ак Барс Банк 274 1
Транснефть 322 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 352 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1300 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 329 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1371 1
АБ Россия - Акционерный банк Россия 94 1
Почта России ПАО 2245 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4889 7
ЦСР - Центр стратегических разработок 161 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12842 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4791 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2925 2
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6273 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3249 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 239 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2161 1
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 295 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2728 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5230 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2002 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2254 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3364 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1483 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 210 2
WASC - Web Application Security Consortium - Консорциум безопасности веб-приложений 7 1
Консорциум исследований безопасности ИИ - Консорциум исследований безопасности технологий искусственного интеллекта 14 1
OWASP - Open Web Application Security Project 118 1
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 384 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1047 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 31736 60
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73170 37
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 342 30
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7026 29
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23161 24
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18134 21
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34015 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57346 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23034 18
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13633 17
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12265 16
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 304 16
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8174 15
DevOps - Development и Operations 1067 13
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 17152 13
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14889 9
Кибербезопасность - SAST - Static Application Security Testing - DevSecTestOps - тестирование «белого ящика» - поиск уязвимостей безопасности в исходном коде приложения на ранних этапах жизненного цикла разработки ПО 121 9
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2275 8
Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  734 8
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12326 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4668 8
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 862 8
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8729 8
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 1141 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7630 7
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1768 7
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5635 7
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5909 7
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2712 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 26083 6
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 247 6
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5867 6
SCA - Software Composition Analysis - решения класса композиционного анализа ПО 19 5
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity Incident Response Plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 1041 5
CI/CD - Continuous integration & Continuous delivery - Непрерывная интеграция и доставка ПО 437 5
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 9783 5
Кибербезопасность - SVM - Security and Vulnerability Management - Управление уязвимостями - Системы анализа защищенности и управления уязвимостями - ASV - Approved Scanning Vendor - сканирование уязвимостей - сканеры безопасности 339 4
Web App - Web application - Веб-приложение - Интернет-приложение 1469 4
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - ИИ-агент - Агентский ИИ - AI-агент - Агент искусственного интеллекта - Цифровые сотрудники - digital employees - IPA - Intelligent Process Automation - IBA - Intelligent Business Automation 414 4
Оцифровка - Digitization 4933 4
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5181 37
Swordfish Security - AppSec Hub 17 7
Swordfish Security - AppSec Code 12 5
Swordfish Security - AppSec Track 11 5
Swordfish Security - AppSec CoPilot 5 5
GitLab Inc - Gitlab - Веб-инструмент жизненного цикла DevOps с открытым исходным кодом 180 5
Positive Technologies - PT AI - PT Application Inspector - PT Application Security 82 4
Swordfish Security - AppSec Sting - Стингрей - Платформа для анализа защищенности мобильных приложений 3 3
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 275 3
Check Point CloudGuard 16 3
Apple iOS 8242 3
JavaScript - JS - язык программирования 1329 3
Oracle Java - язык программирования 3328 3
Python - высокоуровневый язык программирования 1134 3
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 649 3
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1510 2
Positive Technologies - PT BlackBox - PT BlackBox Scanner DAST-сканер 24 2
Profiscope - CodeScoring 10 2
Positive Technologies - PT Container Security 19 2
Axel Pro - Шерлок AppSec-платформа для управления ИБ-дефектами в ПО 5 2
Ansible 123 2
Red Hat Ansible 125 2
Microsoft Azure 1460 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 64 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 612 2
Angara Cyber Resilience Center - ACRC - Angara SOC - Angara Security Оperation Сenter - Центр киберустойчивости 51 2
Adata Swordfish SSD 27 2
Linux OS 10896 2
Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 203 2
Microsoft 365 Copilot 175 2
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 312 2
Apple - App Store 3008 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5828 2
SUSE Immunix - AppArmor 18 1
HPE - Juniper Networks - AppTrack 1 1
VK RuStore - Рустор 507 1
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 122 1
Cisco Secure PIX Firewall - Cisco Secure Firewall - Cisco Secure Firewall Cloud Native - Cisco PIX - Cisco Private Internet eXchange 39 1
OpenAI - ChatGPT 521 1
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 175 1
Шабалин Юрий 22 6
Сергеев Юрий 14 4
Фефелов Владислав 15 3
Заводовский Александр 2 2
Дудник Степан 8 2
Зиннятуллин Тимур 9 2
Лазаренко Дмитрий 77 2
Санатов Дмитрий 2 1
Фомина Татьяна 9 1
Крюков Константин 4 1
Амиров Руслан 4 1
Усачева Мария 3 1
Черкашин Михаил 1 1
Amor Leonardo - Амор Леонардо 1 1
Кваша Екатерина 9 1
Данчина Юлия 7 1
Фикс Александр 6 1
Хабаров Виталий 2 1
Католик Вадим 5 1
Синяков Сергей 8 1
Песковский Анатолий 23 1
Голунцова Мария 1 1
Иляхин Евгений 1 1
Конопак Антон 2 1
Антонов Алексей 1 1
Егорушков Антон 1 1
Гаевский Дмитрий 1 1
Талабирчук Андрей 1 1
Калякин Сергей 1 1
Сирик Лидия 1 1
Бессараб Михаил 4 1
Крючков Константин 1 1
Nightingale Todd - Найтингейл Тодд 4 1
Труфанов Родион 1 1
Арсеньева Анастасия 1 1
Блезнеков Александр 7 1
Рябов Павел 1 1
Fitzgerald Joe - Фицджеральд Джо 10 1
Robbins Chuck - Роббинс Чак 11 1
Rittenhouse Gee - Риттенхауз Джи 7 1
Россия - РФ - Российская федерация 156831 46
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53457 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45704 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14485 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 616 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты - Дубай 439 1
Ближний Восток 3030 1
Европа 24634 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3177 1
Сингапур - Республика 1906 1
Нидерланды - Амстердам 618 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3255 1
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1814 1
Бельгия - Королевство 1169 1
Германия - Федеративная Республика 12936 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2194 1
Румыния 741 1
Греция - Греческая Республика 995 1
Аргентина - Аргентинская Республика 600 1
Беларусь - Белоруссия 6023 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3221 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18566 1
Россия - СФО - Новосибирск 4650 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 750 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51283 15
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15115 11
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10295 9
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 6939 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3114 8
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55022 8
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5316 7
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2786 5
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1709 5
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20386 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31901 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3702 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11762 3
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7355 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6251 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5323 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8130 2
Энергетика - Energy - Energetically 5524 2
Английский язык 6876 2
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4411 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3767 2
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25996 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9672 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11434 2
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3379 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1347 2
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17404 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6106 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8541 1
Network traffic - Сетевой трафик - Интернет-трафик 2661 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3186 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1628 1
Транспорт - Средства индивидуальной мобильности - Велосипед - Самокат - колёсное транспортное средство 790 1
Visionary - Визионер - Визионерство 125 1
Инди - independent 62 1
Аудит - аудиторский услуги 3111 1
Минцифры РФ - Реестр аккредитованных ИТ-компаний 214 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8242 1
Импортозамещение - параллельный импорт 567 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6496 1
DarkReading.com 105 1
Ведомости 1233 1
IDC - International Data Corporation 4943 2
Gartner - Гартнер 3608 2
Cisco Security Outcomes Study 3 1
Juniper Research 551 1
Forrester Research 828 1
IDC Research 12 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 63 1
KuppingerCole Analysts AG 8 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8374 1
НИЯУ МИФИ - ИИКС - Институт интеллектуальных кибернетических систем 16 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 281 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1087 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 518 1
Positive Technologies - Positive Education 20 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 985 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 436 1
ISE - Integrated Systems Europe 50 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2603 1
