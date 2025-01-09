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Каждая вторая популярная у российских разработчиков библиотека с открытым кодом содержит уязвимости.

С помощью инструмента AppSec.Track эксперты AppSec Solutions провели анализ open source компонентов, которые использовали российские разработчики в 2024 г. Эксперты проанализировали библиотеки с открыты кодом, написанные на разных языках программирования и выяснили любопытную деталь – самой уязвимой оказалась экосистема PyPI (язык Python). Каждая вторая из популярных библиотек (51% по наблюдениями AppSec Solutions) содержала уязвимость в какой-либо из своих версий. Уязвимости, обнаруженные исследованием, позволяют злоумышленникам осуществлять перехват данных при выполнении HTTP-запросов, ослабить криптографическую защиту и выполнять произвольный код. Об этом CNews сообщили представители AppSec Solutions.

Для сравнения, известных open source компонентов в языке Java в 25 раз больше, чем в Python, но самые популярные пакеты оказались менее уязвимы — только в 22% случаев. Например, уязвимости в Spring Framework позволяют злоумышленникам обходить аутентификацию, выполнять SQL-инъекции или получать доступ к конфиденциальной информации. Уязвимость Log4Shell до сих пор остается одной из самых значимых угроз для приложений, так как позволяет злоумышленнику отправить специальным образом сформированный запрос, который приведет к выполнению вредоносного кода на стороне приложения.

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«Результаты исследования за 2024 г. показывают, что даже самые популярные open source компоненты могут содержать критические уязвимости. Это подчеркивает важность регулярного обновления библиотек, проведения аудита безопасности и использования инструментов для управления зависимостями. Разработчикам и компаниям следует уделять особое внимание мониторингу безопасности используемых компонентов, чтобы минимизировать риски для своих систем и данных», - сказал Константин Крюков, директор продукта AppSec.Track компании AppSec Solutions.

Защитить российских разработчиков могут инструменты, предотвращающие атаки на цепочку поставок ПО.

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