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Oracle Java
язык программирования

Oracle Java - язык программирования


21.01.2022 «Сбер» заплатит по 80 тыс. рублей за успешные рекомендации Java-разработчиков
12.01.2022 Представлено решение на основе «Ред ОС», Libercat, Liberica JDK Pro и Postgres Pro для портала Incomand
22.12.2021 В базу поиска уязвимостей Solar appScreener вошли угрозы нулевого дня Log4Shell
20.12.2021 Bellsoft выпустила Liberica Administration Center для контроля и аудита инфраструктуры сред исполнения Java
15.12.2021 ИТ-кадров катастрофически не хватает. Работодатели дерутся за специалистов в Python и еще трех технологиях
06.12.2021 «Дочка» «Газпрома» перешла на российскую Java
24.09.2021 BellSoft выпускает новый релиз Liberica JDK 17 с долгосрочной поддержкой до 2030 г.
16.09.2021 Oracle представляет Java 17 – новейшую версию среды разработки
27.08.2021 BellSoft получил решение ФСТЭК о проведении сертификации среды исполнения Java – Liberica JDK Certified
22.07.2021 Bellsoft обеспечила совместимость программного стека Java с российским процессором Baikal-M
16.07.2021 Accenture научила школьников писать на Java приложения для умного дома
06.07.2021 Python вот-вот станет самым популярным языком программирования. Он почти победил С и Java
28.05.2021 Maxpatrol SIEM научилась выявлять атаки на платформу SAP Netweaver Application Server для Java-приложений
20.05.2021 Merlion и Bellsoft открывают новый сегмент бизнеса для партнеров
28.04.2021 Bellsoft выпустила универсальный компилятор Liberica Native Image Kit
08.04.2021 Liberica JDK допущена ФСБ к использованию как среда функционирования новой версии «Криптопро JCP»
08.04.2021 Mail.ru выпустила бесплатный онлайн-редактор для программирования на Python, C++, Java и PHP
07.04.2021 Microsoft открыла бесплатный доступ к своей фирменной Java всем желающим
06.04.2021 Oracle проиграл 11-летний спор с Google и остался без $9 млрд
29.03.2021 Hewlett Packard Enterprise представила серверы на базе процессоров AMD EPYC
11.03.2021 Одни из самых высоких зарплат в России на удаленке у программистов на Java и «1С-Битрикс»
04.03.2021 Стандартизованный сервер Java-приложений Libercat включен в реестр российского ПО
10.02.2021 Разработчик российской Java выпустил замену серверам приложений IBM и Oracle
09.02.2021 Число пользователей Liberica JDK превысило 2,5 млн по итогам 2020 года
27.01.2021 Среда исполнения Java Liberica JDK получила нативную поддержку ARM-процессора Apple M1
15.01.2021 «Ред софт» и BellSoft подтвердили совместимость РЕД ОС c сервером Java-приложений LiberCat
22.12.2020 «М.видео» и «Эльдорадо» перешли на российскую Java
05.11.2020 Python впервые в истории стал популярнее Java
27.10.2020 НИИ «Восход» начал тестировать российскую среду исполнения Java – Liberica JDK – для Единой среды разработки
20.10.2020 «1С:Предприятие» перешло на российскую Java
21.09.2020 Платежная система «Мир» перешла на российскую Java
18.09.2020 Oracle представила Java 15
28.08.2020 Сбербанк раздал 3 миллиарда Java-разработчикам. Кому достались деньги
29.06.2020 BellSoft и VMware объединяют усилия для эволюции OpenJDK
17.06.2020 Сбербанк готов заплатить Java-разработчикам 3 миллиарда рублей
08.06.2020 Red Hat представила Java-фреймворк Quarkus для для разработки облачных приложений
01.06.2020 «Корус консалтинг СНГ» запустила стажировку для разработчиков Java и JavaScript
23.03.2020 Вышла новая версия российской среды исполнения Java Liberica JDK
19.03.2020 Oracle представила Java 14
23.01.2020 Российская среда исполнения Java оптимизирована для работы в облаке

Публикаций - 2455, упоминаний - 4486

Oracle Java упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 21543 445
Oracle Corporation 5857 397
Oracle - Sun Microsystems 2161 332
IBM - International Business Machines Corp 8745 259
Google LLC 9664 180
Nokia Corporation 5287 163
Apple Inc 10274 135
Samsung Electronics 9035 126
Lenovo Motorola 3364 115
Intel Corporation 10891 98
Siemens AG - Siemens Group 2219 83
Red Hat 1139 80
SAP SE 4393 77
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1518 69
HP Inc. 5144 66
5450 62
Meta - Facebook 4153 57
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3796 57
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 568 54
HP - Hewlett-Packard 3568 48
VK - Mail.ru Group 2909 46
Cisco Systems 4664 46
Yandex - Яндекс 4716 46
Sony Ericsson 1076 45
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8583 45
LG Electronics 3166 43
Amazon Inc - Amazon.com 2554 42
Dell EMC 4503 42
Micro Focus - Borland 176 41
GitHub 459 41
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7581 40
Micro Focus - Novell 846 38
Accenture - Аксенчер 786 35
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6334 35
NTT DoCoMo 1089 35
Adobe Systems 1369 34
Ericsson 2484 34
VMware 1984 33
Twitter 2332 31
Sony 5829 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 4956 35
HeadHunter Group - HH Group 391 34
Альфа-Банк 1328 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1981 20
eBay Inc 1568 18
Visa International 1666 16
Евросеть 1368 14
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1789 14
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1637 12
Dixis - Диксис 343 12
LinkedIn 552 11
Росбанк ПАО - Societe Generale 414 10
НСПК - Национальная система платежных карт 273 9
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 738 9
Связной ГК 1108 8
Сбер - СберАвто 18 8
АТАК - сеть магазинов 232 8
Открытие ФК 1206 8
ГПБ - Газпромбанк 806 8
Runa Capital 155 8
GM - General Motors 420 7
Carl Zeiss 279 7
Walmart - Wal-Mart Stores 358 7
Citigroup 271 7
Почта России ПАО 1812 7
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1597 7
American Express 303 7
Bank of America - Банк Америки 209 6
ВТБ - ВТБ24 643 6
ПСБ - Промсвязьбанк 642 6
Netflix - Онлайн-кинотеатр 377 5
РЖД - Российские железные дороги 1360 5
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 789 5
АльфаСтрахование СГ 233 4
Qiwi 850 4
Lego 190 4
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 123 4
Boeing 931 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 342 4
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 253 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2068 31
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7486 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2382 24
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4662 16
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 2862 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2055 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1828 11
Правительство РФ 4828 10
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1009 9
ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1257 7
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1494 7
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1864 7
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1231 7
Верховный суд Российской Федерации 471 7
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 482 6
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2077 6
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 622 6
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 798 6
Государственная Дума Федерального Собрания Российской Федерации - Госдума РФ 2522 6
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 354 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1307 5
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 831 5
U.S. Congress - United States Senate - Конгресс США - Сенат 445 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3246 5
ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция МВД России 855 4
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 134 4
SEC USA - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 613 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1258 4
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1153 4
U.S. Department of Energy - Министерство энергетики США 121 4
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 761 3
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 892 3
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 419 3
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2158 3
Президент Российской Федерации 2442 3
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 379 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 524 3
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 364 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 314 3
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1032 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 1811 40
ASF - Apache Software Foundation 94 31
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2475 20
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1734 16
Eclipse Foundation 25 14
Руссофт - Russoft 348 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 404 8
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 148 7
OpenJDK Community 7 7
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 34 5
Linux Foundation 164 5
РСА - Российский союз автостраховщиков 105 5
ECMA - European Computer Manufacturers Association 28 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 84 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 159 3
OSI - Open Source Initiative 53 3
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 72 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 208 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 388 2
OIN - Open Invention Network 22 2
SNIA - Storage Networking Industry Association 27 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 203 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 20 2
АФТ - Ассоциация Финтех 92 2
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 115 2
IAOP - International Association of Outsourcing Professionals - Всемирная ассоциация компаний, предоставляющих услуги аутсорсинга - Международная ассоциация профессионалов аутсорсинга 30 1
Аль-Каида - террористическая организация 53 1
Гильдия Управляющих Документацией 72 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group 7 1
FreeBSD Foundation 2 1
WS-Federation - Web Services Federation 4 1
CBI - Confederation of British Industry - Конфедерация британской промышленности 6 1
Symbian Foundation 38 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 61 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 45 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 31 1
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 22 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 51 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 51 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 24 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 22338 254
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 6349 183
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 5453 176
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1054 171
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1137 134
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 12439 134
MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 3280 119
USB - Universal Serial Bus - microUSB - miniUSB - Универсальная последовательная шина 8964 115
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 4072 96
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 4264 95
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1102 87
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 1070 85
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10173 78
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 4455 77
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 4366 73
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 6494 72
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи 6718 71
MMS - Multimedia Messaging Service - Служба мультимедийных сообщений 459 70
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 3098 67
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 4939 66
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 768 65
Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 1355 59
FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер 1266 56
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 77 52
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 4911 52
IrDA - Infrared Data Association - ИК‑порт - инфракрасный порт - ИК-датчик 544 51
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 3169 48
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 444 48
HTML - HTML5 - HyperText Markup Language, version 5 453 41
Big Data - Большие данные 1846 39
MPEG - Moving Pictures Experts Group 1343 38
VGA камера 222 38
ARM64 - Архитектура процессора 1216 38
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 2344 37
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 648 37
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 4601 37
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 299 37
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 1112 35
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 199 34
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 1568 34
Linux OS 7351 356
Microsoft Windows 10 10681 325
Google Android 11618 267
C++ - Язык программирования 429 172
Python - Высокоуровневый язык программирования 461 156
JavaScript - Язык программирования 935 147
Symbian OS 1385 144
Oracle - Sun Solaris SPARC - Масштабируемая архитектура процессора 910 143
PHP - Язык программирования 401 137
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 267 134
Apple iOS 6263 124
Microsoft Windows Mobile - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC 2180 122
C# - C Sharp - Язык программирования 219 93
Apple iPhone - серия смартфонов 5945 92
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1278 88
SQL - Язык программирования 560 81
Oracle Java Development Kit - JDK 87 79
Microsoft Edge - браузер 1807 75
Microsoft Office 3122 74
Apple macOS X - Rhapsody 1448 74
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 473 74
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 81 71
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Apple Mac - Apple Macintosh 2545 64
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Ruby - Язык программирования 105 53
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PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 686 52
Microsoft Windows 1611 50
Microsoft Windows XP 2365 49
Oracle Fusion Middleware 201 47
Apple macOS 1297 47
Microsoft Visual Basic - VBScript (VBS) - Microsoft Visual Basic Script Edition - Язык программирования 229 46
Mozilla Corporation - Firefox - браузер 1688 46
Aladdin eToken Management System 102 44
Microsoft SQL Server 1279 43
Opera Browser - Браузер 898 43
Larry Ellison - Lawrence Joseph Ellison - Ларри Эллисон - Лоуренс Джозеф Эллисон 282 31
Ксенин Алекс 311 30
Белокрылов Александр 22 21
Gates William Henry - Гейтс Билл 865 16
Jobs Steve - Джобс Стив 992 12
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 562 11
Чернов Даниил 52 10
Наумов Станислав 25 9
Демидов Михаил 132 9
Saab Georges - Сааб Джордж 9 9
Набоков Сергей 27 9
Kurian Thomas - Куриан Томас 45 9
Синицкий Руслан 9 8
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 12 8
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 277 7
Larry Page - Ларри Пейдж 174 7
Малафеев Андрей 50 7
Stallman Richard - Столлман Ричард Мэттью 63 6
Москалева Татьяна 73 6
Артамонова Анна 180 6
Гостев Александр 80 6
Клинаичев Андрей 29 6
Ускова Ольга 153 5
Бородин Владимир 18 5
Новодворский Алексей 103 5
Rubin Andy - Рубин Энди 61 5
Гребнев Егор 41 5
Лановенко Валерий 45 5
Волошин Дмитрий 18 5
Сыкулев Андрей 67 5
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 5 4
Галушкин Олег 172 4
Попова Мария 139 4
Аникин Леонид 51 4
Ключников Михаил 18 4
Макаров Валентин 166 4
Матросов Александр 44 4
Ершова Элеонора 64 4
Степанов Антон 57 4
Герчук Михаил 87 4
Россия - Российская федерация - РФ 94639 676
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 37530 277
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 29771 171
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 11946 133
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 11810 114
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12149 109
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 10237 88
Япония 8299 74
Германия - Федеративная Республика 7952 65
Европа 8339 59
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 11677 58
Украина 5710 43
Индия - Республика 4119 42
Того - Тоголезская Республика 3458 42
Азия - Азиатский регион 3272 40
США - Калифорния - Сан-Франциско 1335 38
США - Калифорния 3162 35
Беларусь - Белоруссия 3270 34
Франция - Французская Республика 5093 32
Казахстан - Республика 4189 32
Южная Корея - Республика 3531 30
Америка Северная 2618 30
Россия - УФО - Екатеринбург 2913 25
Россия - СФО - Новосибирск 3054 23
США - Нью-Йорк 2588 23
Африка - Африканский регион 2707 23
Америка 1577 23
Италия - Итальянская Республика 3007 22
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2141 22
Европа Восточная 2855 21
Канада 3065 20
Австралия - Австралийский Союз 2666 19
Ближний Восток 2508 17
Нидерланды 2040 17
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 1958 16
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1642 16
Испания - Королевство 2675 16
Финляндия - Финляндская Республика 1652 15
Швеция - Королевство 1885 15
Европа Западная 1315 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 5096 117
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 5451 73
Русский язык 3396 36
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1512 32
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2776 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 3673 30
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 1294 25
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1877 21
Английский язык 483 20
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1533 19
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 3308 17
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1118 16
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 723 15
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2315 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2050 12
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1315 12
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 812 10
Работодатель - Один из субъектов трудового права 232 8
Образование в России 1090 7
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 406 7
Эргономика 332 6
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 227 6
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 242 6
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 640 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 759 5
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 575 5
Аутсорсинг 535 4
ИТ-аналитика 38 4
Банковский сектор 129 4
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 839 4
МПС - Международные платежные системы 94 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс 444 4
Информационное общество - Государственная программа 959 4
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 206 3
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 471 3
PoP - Point of Presence - Точки присутствия 97 3
SDLC - Systems development life cycle - Жизненный цикл разработки ПО 13 3
Федеральный закон 63-ФЗ - Об электронной подписи 128 3
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 229 3
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CNews - ZOOM.CNews 1383 23
ZDnet 566 23
The Register 1270 23
Computer Weekly 368 15
Vnunet 219 11
Associated Press 1968 10
Ars Technica 356 10
Silicon.com 350 10
WSJ - The Wall Street Journal 1199 10
CBS MarketWatch 302 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10372 9
AT&T - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
FT - Financial Times 1098 8
Wikipedia - Википедия 404 8
Bloomberg 984 7
Stack Overflow - Сайт вопросов и ответов для программистов 20 7
AT&T - WarnerMedia - AOL Time Warner 521 7
NYT - The New York Times 947 7
VNUNet.com 193 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 544 6
Cellular News 231 6
InterNetNews - InternetNews.com 200 5
IEEE Spectrum 10 5
CNET - Издание 1560 5
ComputerWorld 139 5
23ABC News 128 5
TechCrunch - TechCrunch Awards 1145 5
EWeek 177 5
cw360 84 5
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 1850 4
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NE Asia Online 312 4
AsiaBizTech 86 4
Hacker News 20 4
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Yahoo News - Yahoo!Actualites 811 4
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Telecom.paper 151 3
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Gartner 3211 43
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B2B International 50 2
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Strategy Analytics 283 2
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Computer Economics 32 1
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Yankee Group 162 1
Aberdeen Group 47 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 69 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
ITResearch 93 1
Медиалогия 46 1
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МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 552 19
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 547 13
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 307 13
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 52 12
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 165 10
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 342 9
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 212 8
ИТМО СПбГУ - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 214 7
РАН - Российская академия наук 1070 7
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 219 7
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 780 6
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 182 6
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 99 5
Oracle Academy 8 5
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 110 4
NIST - The National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартов и технологий США 289 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 90 3
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 185 3
Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 248 3
НГУ - Новосибирский Государственный Университет 82 3
University of Washington - Вашингтонский университет - Университет Вашингтона 181 3
Softline - Академия АйТи 54 3
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Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 399 2
ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 104 2
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 92 2
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 63 2
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 21 2
МЭСИ - Московский государственный университет экономики, статистики и информатики 54 2
МЭИ - Московский энергетический институт 79 2
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 34 2
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 115 2
Сириус - Образовательный центр 111 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 359 2
University of Cambridge - Кембриджский университет 211 2
ЛЭТИ - Санкт-Петербургский государственный электротехнический университет им. В.И. Ульянова (Ленина) 34 2
СПб ГУАП - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 26 2
VK - Mail.ru Group Академия MADE - Академия продуктовых менеджеров 4 2
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 253 2
CeBIT 430 12
Oracle OpenWorld 63 8
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 741 6
CNews AWARDS - награда 337 5
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Docflow 111 4
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LinuxWorld 44 3
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GeekBrains 43 3
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CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 213 2
PC Expo 28 2
Russian Code Cup 12 2
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WorldSkills DigitalSkills 2 1
МТС Телеком Идея 51 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2022 годы.
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Создано именных указателей - 66680.
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