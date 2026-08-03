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Oracle Java язык программирования

Oracle Java - язык программирования

Oracle Java — это объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems в середине 1990-х годов и впоследствии перешедший под управление Oracle Corporation после её приобретения Sun в 2010 году. Язык был создан с целью обеспечить кроссплатформенность: принцип «написал один раз — запустил где угодно» (Write Once, Run Anywhere) реализуется благодаря виртуальной машине Java (JVM), которая интерпретирует байт-код, независимо от операционной системы и аппаратной платформы. Java активно используется в корпоративной среде, веб-приложениях, мобильной разработке (особенно Android до перехода на Kotlin), встроенных системах и серверных решениях.

Сильные стороны Java — строгая типизация, автоматическое управление памятью (сборка мусора), богатая стандартная библиотека, зрелая экосистема инструментов и фреймворков (Spring, Hibernate и др.), а также высокая степень безопасности и стабильности. Эти качества делают Java предпочтительным выбором для создания масштабируемых и надёжных систем, особенно в финансовой, государственной и промышленной сферах.

В российской ИТ-среде Java остаётся одним из ключевых языков. Например, Axiom JDK Pro 25, российская реализация Java Development Kit, предлагает поддержку до 2034 года и включает более 2800 улучшений, направленных на безопасность и производительность. Это решение позиционируется как альтернатива зарубежным JDK для организаций, стремящихся к технологической независимости. Партнёрство между «Никотех» и Axiom подчёркивает востребованность Java в проектах импортозамещения.

Java также используется в таких продуктах, как Sigla Vision — корпоративное веб-приложение для бизнес-аналитики, совместимое с «Ред ОС» и включённое в реестр Минцифры России. В системе «Кибер Файлы» 9.4 обновление до Java 11 и Tomcat 9 повысило стабильность и эффективность. В микросервисной архитектуре Deckhouse Kubernetes Platform Java применяется наряду с Go и Angular для построения высоконагруженных финансовых систем. Среда разработки OpenIDE 2025.1, созданная на базе IntelliJ Platform, используется Java/Spring-разработчиками — по данным опроса, уже 11% специалистов в России выбрали эту IDE.

Инструменты анализа кода, такие как Solar appScreener 3.15.5, поддерживают Java в рамках стандарта ГОСТ Р 71207–2024, что позволяет разработчикам выявлять и классифицировать уязвимости в соответствии с национальными требованиями. В бенчмарке SWE-MERA для оценки кодовых моделей ИИ Java входит в число пяти ключевых языков наряду с C++, JavaScript, TypeScript и Go.

Несмотря на рост популярности Python и появление новых языков, Java сохраняет второе место в рейтинге IEEE Spectrum и остаётся основой для множества корпоративных решений, включая проекты «Группы Лента» и GlowByte, где используется связка Java (Spring/Hibernate) с Python и React.

Таким образом, Oracle Java — это зрелый и широко применяемый язык программирования, сохраняющий актуальность в корпоративной среде, государственных проектах и системах, требующих высокой стабильности и безопасности. Его экосистема продолжает развиваться как за счёт международных, так и за счёт отечественных решений, адаптированных под требования технологического суверенитета.

Конкурирующие решения или аналоги на рынке:

  1. Kotlin (особенно для Android и серверной разработки)
  2. Python (для веба, аналитики, ИИ)
  3. C# (.NET экосистема)
  4. Go (для микросервисов и высоконагруженных систем)
  5. Rust (для системного программирования с акцентом на безопасность)
  6. TypeScript (для фронтенда и full-stack разработки)
  7. Scala (для функционального программирования на JVM)
  8. JavaScript (фронтенд, Node.js для бэкенда)
  9. C++ (для производительных и системных приложений)
  10. Dartфреймворком Flutter для кроссплатформенной мобильной разработки)

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Oracle Java и организации, системы, технологии, персоны:

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OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 9
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 9
OWASP - Open Web Application Security Project 146 8
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 8
OSI - Open Source Initiative 80 6
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 5
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 5
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 36 5
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 5
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 4
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 4
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 3
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 3
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
Ассоциация менеджеров 107 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 2
OIN - Open Invention Network 24 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 2
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 777
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 752
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 574
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 511
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 501
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 494
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 483
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 474
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 471
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 400
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 390
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 383
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 377
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 286
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 283
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 267
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 267
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 267
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 257
WAP - Wireless Application Protocol - Протокол беспроводной передачи данных 1531 249
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 249
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 243
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 241
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 222
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 221
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 218
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 212
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 204
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 198
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 197
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 193
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 185
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 185
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 183
MMS - Multimedia Messaging Service - Multimedia Message Service - Служба мультимедийных сообщений 1259 183
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 168
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 160
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 156
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 152
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 151
Microsoft Windows 16882 537
Linux OS 11533 514
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 422
C/C++ - Язык программирования 894 371
Google Android 15243 343
JavaScript - JS - язык программирования 1425 307
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 250
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 227
Oracle Java EE - J2EE - Jakarta EE - Java Platform Enterprise Edition 365 208
C# - C Sharp - Си шарп - Язык программирования 397 205
Oracle Java Development Kit - JDK 207 196
Apple iOS 8583 185
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 167
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 161
Nokia Symbian OS 1411 155
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java - Oracle Java SDK 168 145
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 144
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 138
Axiom JDK СЗИ 175 123
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 120
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1316 112
OpenJDK - Open Java Development Kit 124 106
Apache HTTP Server - Apache Web Server 631 105
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 103
Microsoft Office 4170 103
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 100
Apple macOS 2419 98
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 94
Microsoft Windows 2000 8678 93
JetBrains - Kotlin - язык программирования 132 90
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 90
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 89
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 154 89
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 87
Oracle WebLogic Suite - Oracle WebLogic Application Server - BEA WebLogic Server - BEA WebLogic Enterprise Platform 215 87
Ruby - Язык программирования 162 84
HCL WebSphere - IBM WebSphere 535 84
Docker - Платформа распределённых приложений 543 79
Microsoft Azure 1526 74
Mozilla Firefox - браузер 1951 72
Ксенин Алекс 311 34
Карпов Роман 80 34
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 320 32
Белокрылов Александр 27 27
Кузнецов Александр 162 26
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 18
Шадаев Максут 1210 16
McNealy Scott - Макнили Скот 49 16
Лунегов Сергей 16 16
Schwartz Jonathan - Шварц Джонатан 49 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 14
Белевцев Андрей 115 14
Чернов Даниил 79 13
Демидов Михаил 134 12
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 11
Наумов Станислав 30 11
Зайцев Михаил 345 10
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 10
van Rossum Guido - ван Россум Гвидо 14 10
Набоков Сергей 27 10
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 10
Путин Владимир 3454 10
Бородин Владимир 20 9
Воронин Павел 196 9
Saab Georges - Сааб Джордж 9 9
Макаров Валентин 251 8
Малафеев Андрей 52 8
Синицкий Руслан 9 8
Farrell Ted - Фаррел Тед 8 8
Jansen Paul - Янсен Пол 8 8
Larry Page - Ларри Пейдж 197 8
Сазонов Федор 7 7
Мельникова Анастасия 440 7
Рустамов Рустам 548 7
Натрусов Артем 313 7
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 7
Артамонова Анна 183 7
Гусев Дмитрий 92 7
Беляцкая Полина 16 7
Шмаков Антон 72 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1376
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 487
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 336
Европа 24964 260
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 198
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 145
Япония 13807 145
Германия - Федеративная Республика 13221 137
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 125
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 107
Южная Корея - Республика 7052 87
Азия - Азиатский регион 5920 79
Франция - Французская Республика 8177 65
Индия - Bharat 5869 64
Беларусь - Белоруссия 6289 62
Финляндия - Финляндская Республика 3697 62
Украина 7928 61
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 57
Казахстан - Республика 6048 50
Канада 5081 47
Россия - СФО - Новосибирск 4876 46
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 45
Нидерланды 3746 44
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 44
США - Калифорния 4829 42
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 40
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 39
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 37
Швеция - Королевство 3782 36
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 34
Италия - Итальянская Республика 4508 31
США - Нью-Йорк 3180 30
Африка - Африканский регион 3641 30
Испания - Королевство 3840 28
Земля - планета Солнечной системы 10865 28
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 28
Америка - Американский регион 2206 28
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 28
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 27
Польша - Республика 2031 27
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 537
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 493
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 408
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 350
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 229
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 227
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 143
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 124
Английский язык 7030 124
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 117
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The Register - The Register Hardware 1784 47
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 34
CNews - ZOOM.CNews 1866 32
ZDnet 663 27
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Computer Weekly 376 18
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Vnunet 224 13
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 12
FT - Financial Times 1296 11
Bloomberg 1627 11
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 11
Ars Technica 450 11
AP - Associated Press 2007 10
Silicon.com 364 10
Dow Jones - MarketWatch 334 10
Forbes - Форбс 1002 10
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - CNN Money - CNNfn 934 9
Ведомости 1466 8
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 8
VNUNet.com 214 8
NYT - The New York Times 1100 7
BleepingComputer - Издание 458 7
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 7
IEEE Spectrum 16 7
Silicon 494 7
allNetDevices 160 7
CNET Networks - CNET News 1643 7
Nikkei BP - Nikkei Business Publications - Nikkei Business Daily 91 7
Nikkei BP - Nikkei Asia Biztech - Nikkei BizTech News 233 7
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 6
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 6
Известия ИД 770 6
Hacker News 92 6
ComputerWorld 144 6
Cellular News 234 6
cw360 84 6
WapStart 45 6
TechnologyAdvice - eWeek 230 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 121
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 61
Gartner - Гартнер 3658 61
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 57
IDC - International Data Corporation 4975 55
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 19
Forrester Research 834 13
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 10
Internet Stock Report 994 9
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 8
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 7
Informa - Ovum - Omdia 155 6
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 6
SmartMarketing 74 6
Fortune Global 500 295 6
S&P Global - Standard & Poor's - Standard and Poor’s 552 5
S&P 500 565 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
CNews Инновация года - награда 155 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Microsoft Research 144 3
CNews Fast рейтинг 55 3
Strategy Analytics 285 3
S&P Global Inc - S&P Global Market Intelligence - McGraw Hill Financial - McGraw–Hill Companies 19 3
Fortune Global 100 142 3
Dimensional Research 16 3
CNews Рынок ИТ-услуг 171 3
AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 3
Aberdeen Group 53 3
Gartner - Giga Information Group 32 3
Evans Data 12 3
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
IBM Research 111 2
VDC Research Group 14 2
B2B International 50 2
Bain Group - Kantar Group - TNS Kantar - Taylor Nelson Sofres 35 2
Gartner - Dataquest 353 2
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 2
Mobile Research Group 87 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 38
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 34
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 33
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 31
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 27
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 19
РАН - Российская академия наук 2122 15
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 15
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 13
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 12
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 12
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 11
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 11
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 10
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 10
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 9
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 9
VK - Skillbox - Скилбокс 146 8
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 8
Skyeng - Skypro - онлайн-университет 19 8
Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 8
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 7
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 7
Сбер - Сбербанк Школа 21 - Sberbank School 21 91 6
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 283 5
Oracle Academy 8 5
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 5
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 5
Яндекс.Академия - Яндекс.Образование - ШАД - Школа анализа данных - Школа разработки интерфейсов - Школа мобильной разработки - Школа бэкенд-разработки 134 5
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 5
VK Education - VK Образование - ВК Образование 62 5
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 4
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 4
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 232
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 51
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 14
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CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
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ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 7
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РусКрипто 26 3
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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