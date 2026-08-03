Получите все материалы CNews по ключевому слову
Oracle Java язык программирования
Oracle Java — это объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems в середине 1990-х годов и впоследствии перешедший под управление Oracle Corporation после её приобретения Sun в 2010 году. Язык был создан с целью обеспечить кроссплатформенность: принцип «написал один раз — запустил где угодно» (Write Once, Run Anywhere) реализуется благодаря виртуальной машине Java (JVM), которая интерпретирует байт-код, независимо от операционной системы и аппаратной платформы. Java активно используется в корпоративной среде, веб-приложениях, мобильной разработке (особенно Android до перехода на Kotlin), встроенных системах и серверных решениях.
Сильные стороны Java — строгая типизация, автоматическое управление памятью (сборка мусора), богатая стандартная библиотека, зрелая экосистема инструментов и фреймворков (Spring, Hibernate и др.), а также высокая степень безопасности и стабильности. Эти качества делают Java предпочтительным выбором для создания масштабируемых и надёжных систем, особенно в финансовой, государственной и промышленной сферах.
В российской ИТ-среде Java остаётся одним из ключевых языков. Например, Axiom JDK Pro 25, российская реализация Java Development Kit, предлагает поддержку до 2034 года и включает более 2800 улучшений, направленных на безопасность и производительность. Это решение позиционируется как альтернатива зарубежным JDK для организаций, стремящихся к технологической независимости. Партнёрство между «Никотех» и Axiom подчёркивает востребованность Java в проектах импортозамещения.
Java также используется в таких продуктах, как Sigla Vision — корпоративное веб-приложение для бизнес-аналитики, совместимое с «Ред ОС» и включённое в реестр Минцифры России. В системе «Кибер Файлы» 9.4 обновление до Java 11 и Tomcat 9 повысило стабильность и эффективность. В микросервисной архитектуре Deckhouse Kubernetes Platform Java применяется наряду с Go и Angular для построения высоконагруженных финансовых систем. Среда разработки OpenIDE 2025.1, созданная на базе IntelliJ Platform, используется Java/Spring-разработчиками — по данным опроса, уже 11% специалистов в России выбрали эту IDE.
Инструменты анализа кода, такие как Solar appScreener 3.15.5, поддерживают Java в рамках стандарта ГОСТ Р 71207–2024, что позволяет разработчикам выявлять и классифицировать уязвимости в соответствии с национальными требованиями. В бенчмарке SWE-MERA для оценки кодовых моделей ИИ Java входит в число пяти ключевых языков наряду с C++, JavaScript, TypeScript и Go.
Несмотря на рост популярности Python и появление новых языков, Java сохраняет второе место в рейтинге IEEE Spectrum и остаётся основой для множества корпоративных решений, включая проекты «Группы Лента» и GlowByte, где используется связка Java (Spring/Hibernate) с Python и React.
Таким образом, Oracle Java — это зрелый и широко применяемый язык программирования, сохраняющий актуальность в корпоративной среде, государственных проектах и системах, требующих высокой стабильности и безопасности. Его экосистема продолжает развиваться как за счёт международных, так и за счёт отечественных решений, адаптированных под требования технологического суверенитета.
Конкурирующие решения или аналоги на рынке:
- Kotlin (особенно для Android и серверной разработки)
- Python (для веба, аналитики, ИИ)
- C# (.NET экосистема)
- Go (для микросервисов и высоконагруженных систем)
- Rust (для системного программирования с акцентом на безопасность)
- TypeScript (для фронтенда и full-stack разработки)
- Scala (для функционального программирования на JVM)
- JavaScript (фронтенд, Node.js для бэкенда)
- C++ (для производительных и системных приложений)
- Dart (с фреймворком Flutter для кроссплатформенной мобильной разработки)
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|03.08.2026
|
Российские Java-программисты расслабились. Они пишут с помощью нейросетей и требуют зарплату в полмиллиона. На открытое ПО они «забили»
Нейросеть в помощь Российские программисты, пишущие на Java, с большой охотой внедряют искусственный интеллект в свою работу, сообщили CNews предста
|03.08.2026
|
95% Java-разработчиков используют ИИ-инструменты в работе, каждый второй — ежедневно
VK и JUG Ru Group провели опрос среди Java-разработчиков. ИИ-инструменты используют 95% разработчиков, 53% обращаются к ним ежеднев
|21.07.2026
|
GitFlic усиливает DevOps-платформу российским Java-стеком Axiom Spring
s-платформы GitFlic с платформой Axiom Spring — российским фреймворком для разработки корпоративных Java-приложений, включенным в реестр отечественного ПО и поддерживаемым российским вендором.
|21.05.2026
|
Axiom JDK и Nexign подписали меморандум о сотрудничестве
Разработчик отечественной платформы Java Axiom JDK (АО «Аксиом») и разработчик решений для различных отраслей экономики Nexign (А
|17.03.2026
|
Вышло обновление ОС «Альт СП» 10.2.2: сертифицированные Java, Dotnet и Tomcat, улучшенное шифрование
Методикой выявления уязвимостей и недекларированных возможностей в программном обеспечении, утвержденной ФСТЭК России 25 декабря 2020 г.: программных интерпретаторов: php, perl, lua, python, nodejs, java-21-openjdk, dotnet 8, bash; веб-серверов nginx и apache2; сервер приложений tomcat. Разработчики прикладного ПО могут использовать указанные компоненты, опираясь на результаты исследований
|16.03.2026
|
Уязвимости в тени: ChatGPT и DeepSeek пропускают от 40 до 50% уязвимостей в приложениях на Java и Python
имизируя время и затраты на AppSec-специалистов. Эксперты Solar appScreener проанализировали эффективность нескольких востребованных LLM при проверке кода 20 приложений, написанных на языках Python и Java. Масштаб каждого из софтверных проектов составил более 100 тыс. строк кода. По данным исследования ассоциации «Руссофт», доля языков Java и Python составляет 45,4% и 61,8% среди 10
|20.02.2026
|
Сотовый оператор T2 покупает ИИ, умеющий программировать на Java, C/C++, Python, Go и Rust
е проекта (конфигурационный файл с инструкциями для ИИ). Также необходимая функция — индексация всей кодовой базы для контекстного понимания проекта. Предполагается поддержка языков программирования: Java, C/C++, Python, JavaScript/TypeScript, Go, Rust. У ИИ-ассистента будет 15 пользователей. Генерация кода должна происходить по текстовому запросу. «В режиме чата можно описать задачу, и реш
|19.02.2026
|
Axiom JDK и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве
Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и компания «ИнфоТеКС», российский разработчик и производитель программных и программно-
|18.02.2026
|
Axiom JDK и «ИнфоТеКС» подписали меморандум о сотрудничестве
Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и компания «ИнфоТеКС», российский разработчик и производитель программных и программно-
|16.02.2026
|
Итоги 2025 Axiom JDK: рост в 2,5 раза и фокус на команду и инженерные практики
Axiom JDK, разработчик технологически независимого Java-стека для создания и эксплуатации безопасных Java-приложений в бизнесе и госсекто
|05.02.2026
|
«Астра» заплатила своему акционеру 205 миллионов за долю в Java-разработчике
20% в Axiom JDK Группа компаний «Астра» объявила о приобретении 20% доли в разработчике безопасной Java-платформы Axiom JDK (юридическое лицо – АО «Аксиом»). Сделка является расширением технол
|04.02.2026
|
«Группа Астра» усиливает экспертизу в Java совместно с Axiom JDK
обеспечения, объявила о расширении стратегического партнерства с российским поставщиком безопасной Java-платформы — компанией Axiom JDK (АО «Аксиом»). В рамках технологического партнерства «Гр
|28.01.2026
|
Релиз безопасности Axiom JDK включает 11 устраненных уязвимостей и более 1100 улучшений
Axiom JDK (АО «Аксиом») сообщает о выпуске нового релиза безопасности среды разработки и исполнения Java Axiom JDK. Он усиливает защиту и стабильность корпоративных Java-систем и доступе
|12.01.2026
|
VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool
VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет доступен в Mave
|26.12.2025
|
VK Tech открывает исходный код Java-коннектора для Tarantool
VK Tech открывает исходный код коннектора Tarantool Java EE и переименовывает его в Tarantool Java SDK. Дистрибутив станет доступен в Mave
|18.12.2025
|
«Единый ЦУПИС» выбрал доверенный репозиторий Java-библиотек Axiom Repo для повышения безопасности цепочек поставки ПО
и развитию технологий Axiom JDK. Проект успешно развивается. «Единый ЦУПИС» планирует перевод всей Java-разработки на использование Axiom Repo и дальнейшее расширение применение технологий эко
|18.12.2025
|
Единый оператор букмекерских ставок и тотализаторов переходит на суверенное российское хранилище Java-библиотек
«Единый ЦУПИС» продолжает миграцию на российскую Java Как стало известно CNews, «Единый ЦУПИС» внедрил доверенный репозиторий компонентов J
|30.10.2025
|
Axiom JDK выпустила Axiom Spring для безопасной разработки и поддержки отечественных микросервисов
ния на базе Spring, самой популярной в мире экосистемы разработки веб-приложений и микросервисов на Java. Фреймворк Axiom Spring включает долгосрочную поддержку и устранение уязвимостей в верси
|10.10.2025
|
Axiom JDK и IVA Technologies объединяют усилия для создания доверенных систем для корпоративных коммуникаций на базе Java
Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и IVA Technologies, российский разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, заклю
|09.10.2025
|
Российские программисты внезапно разлюбили Java и массово переходят на Python и С++
Java не в почете Российские программисты стали менее часто использовать язык Java, который на протяжении многих лет считался самым любимым у них. Как сообщили CNews представители ассоциации «Руссофт» (некоммерческое партнерство (ассоциация) российских компаний-разработч
|25.09.2025
|
Вышла новая версия российской интегрированной среды разработки OpenIDE 2025.1
зе IntelliJ Platform. Интерес к продукту стремительно растет: по данным экспертного опроса, уже 11% Java/Spring-разработчиков в России выбрали OpenIDE, хотя релиз проекта состоялся лишь в апрел
|22.09.2025
|
Вышел релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 25 с поддержкой до 2034 года
Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляет о выпуске нового релиза отечественной Java-платформы Axiom JDK Pro 25 с долгосрочной поддержкой (LTS). В версии реализовано более 2
|19.09.2025
|
«Никотех» и Axiom продлили партнерство в сфере Java-разработки информационных систем для российских корпоративных клиентов
ического партнерства с корпорацией Axiom в области разработки программного обеспечения на платформе Java. Особое внимание в рамках нового соглашения будет уделено проектам импортозамещения для
|15.09.2025
|
Древний полузабытый язык программирования пробудился и рвется в лидеры. Он угрожает Python и Java
же существовал. Рейтинг Tiobe за сентябрь 2025 года В рейтинге Tiobe самым удачным месяцем для Perl стал май 2005 г., когда он добрался до третьей строчки, потеснив суперпопулярные в те годы С, С++ и Java. К январю 2025 г. Perl скатился на 35 строчку, что стало худшим его результатом за все время существования рейтинга (с 2001 г.). Слишком быстро Согласно Tiobe, в сентябре 2025 г. индекс по
|28.08.2025
|
Корпоративный центр сертификации SafeTech CA успешно работает в Java-среде Axiom JDK
ческую совместимость своих продуктов: корпоративного центра сертификации SafeTech CA и промышленной Java-платформы Axiom JDK. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK. Совместное использо
|18.08.2025
|
Вышел релиз Axiom JDK Express на JVM 21 для ускорения Java-приложений без миграции
om JDK (АО «Аксиом») объявляет о выходе новой версии Axiom JDK Express, российской среды исполнения Java с оптимизированной производительностью. Теперь продукт доступен на виртуальной машине JV
|12.08.2025
|
Nexign Interconnect получила сертификат совместимости с российской Java-платформой Axiom JDK
и важные ИТ-системы в России, в том числе в телеком-секторе, надежно работают на базе отечественной Java-платформы, соответствующей современным требованиям безопасности», — отметил Алексей Кузн
|07.08.2025
|
Axiom JDK и «Емдев» подтвердили совместимость отечественного Java-стека с решениями Entaxy и Incomand
от зарубежных лицензий и оптимизации инфраструктуры предприятия сокращают расходы на сопровождение Java-приложений в среднем втрое, а переход с Microsoft SharePoint на Incomand избавляет от ре
|28.07.2025
|
Разработчик ПО с российскими корнями оставит программистов из России без популярной среды разработки на Java и Kotlin
rains меняет подход к дистрибуции IntelliJ IDEA Чешская компания JetBrains, разработчик инструментов для программистов, меняет модель дистрибуции интегрированной популярной среды разработки на языках Java и Kotlin – IntelliJ IDEA. Начиная с версии 2025.3, на смену платной редакции Ultimate и бесплатной Community Edition придет единая унифицированная сборка (Unified Distribution). Об этом со
|22.07.2025
|
Релизы безопасности Axiom JDK и Libercat включают более 1 тыс. улучшений и 10 устраненных уязвимостей
Компания Axiom JDK объявила о доступности новых релизов безопасности отечественного Java-стека: среды разработки и исполнения Axiom JDK и сервера приложений Libercat. Всего устр
|17.07.2025
|
Альфа-Банк перевел CRM для отделений на российскую микросервиcную Java-платформу Axiom Runtime Container
Альфа-Банк перевел микросервисную CRM-платформу для работы в отделениях на российские Java-технологии. Для работы CRM применяются легковесные Java-контейнеры Axiom Runtime
|17.07.2025
|
Бизнес массово переходит с ПО Oracle на открытую Java. Поддержка софта Oracle влетает в копеечку
личества клиентов Почти 80% организаций, пользующихся или в недалеком прошлом пользовавшихся Oracle Java, уже перешли или планируют миграцию на альтернативные дистрибутивы Java с открыты
|09.07.2025
|
Axiom JDK и «БПС Инновационные программные решения» усиливают технологическую независимость банков
«Аксиом») и «БПС Инновационные программные решения» сообщают о реализации поддержки отечественного Java-стека Axiom JDK и Libercat в платформах семейства «СмартВиста» для финансового сектора.
|02.07.2025
|
Китай покусился на любимый россиянами язык программирования. Код языка Cangjie будет полностью открыт для конкуренции с Java
исходный код своего языка программирования Cangjie, который презентовала в июне 2024 г. По информации издания South China Morning Post, она откроет код 30 июля 2025 г., а ее цель – это конкуренция с Java и Swift. Java существует с конца XX века и очень любим российскими программистами. Swift появился в 2014 г., и за ним стоит компания Apple, которая мечтает заменить им JavaScript и
|20.06.2025
|
Роструд импортозаместит более 10 систем за 5 месяцев. Под снос пойдут иностранные Linux, СУБД и ПО на Java
программных продуктов и спецификаций компании Sun Microsystems, в техническом задании указанных как Java заменят на продукты Axiom JDK — поставщик российской платформы Java. Компания про
|09.06.2025
|
Axiom JDK и «Аладдин Р.Д.» создали решение для замены Microsoft CA для объектов КИИ
Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и «Аладдин Р.Д.», участник российского рынка средств криптографической защиты информаци
|05.06.2025
|
Apple отказывается от Java в пользу языка программирования собственной разработки
С Java на Swift Команда разработчиков из Apple переписала с нуля систему мониторинга паролей по
|03.06.2025
|
Yandex B2B Tech и Axiom JDK запускают интегрированную платформу для доверенной Java-разработки
(входит в состав Yandex B2B Tech) и компания Axiom JDK ( «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, объявили о стратегическом технологическом партнёрстве. Компании подписали меморандум о
|02.06.2025
|
Axiom JDK и «Базис» объединяют усилия для создания доверенных ПАК с виртуализацией на Java
Компании Axiom JDK (АО «Аксиом»), поставщик российской платформы Java, и «Базис», российский разработчик решений для организации динамической инфраструктуры,
|27.05.2025
|
3 вызова: как ИИ меняет сегмент Java-разработки
анно. А еще он может уйти в другую команду, потерять мотивацию и т.д. Возможности ИИ меняют сегмент Java-разработки Возможно, рост в middle-разработчика будет происходить из других треков. Напр
Oracle Java и организации, системы, технологии, персоны:
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463271, в очереди разбора - 724356.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.