Oracle Java - язык программирования

Oracle Java — это объектно-ориентированный язык программирования, разработанный компанией Sun Microsystems в середине 1990-х годов и впоследствии перешедший под управление Oracle Corporation после её приобретения Sun в 2010 году. Язык был создан с целью обеспечить кроссплатформенность: принцип «написал один раз — запустил где угодно» (Write Once, Run Anywhere) реализуется благодаря виртуальной машине Java (JVM), которая интерпретирует байт-код, независимо от операционной системы и аппаратной платформы. Java активно используется в корпоративной среде, веб-приложениях, мобильной разработке (особенно Android до перехода на Kotlin), встроенных системах и серверных решениях.

Сильные стороны Java — строгая типизация, автоматическое управление памятью (сборка мусора), богатая стандартная библиотека, зрелая экосистема инструментов и фреймворков (Spring, Hibernate и др.), а также высокая степень безопасности и стабильности. Эти качества делают Java предпочтительным выбором для создания масштабируемых и надёжных систем, особенно в финансовой, государственной и промышленной сферах.

В российской ИТ-среде Java остаётся одним из ключевых языков. Например, Axiom JDK Pro 25, российская реализация Java Development Kit, предлагает поддержку до 2034 года и включает более 2800 улучшений, направленных на безопасность и производительность. Это решение позиционируется как альтернатива зарубежным JDK для организаций, стремящихся к технологической независимости. Партнёрство между «Никотех» и Axiom подчёркивает востребованность Java в проектах импортозамещения.

Java также используется в таких продуктах, как Sigla Vision — корпоративное веб-приложение для бизнес-аналитики, совместимое с «Ред ОС» и включённое в реестр Минцифры России. В системе «Кибер Файлы» 9.4 обновление до Java 11 и Tomcat 9 повысило стабильность и эффективность. В микросервисной архитектуре Deckhouse Kubernetes Platform Java применяется наряду с Go и Angular для построения высоконагруженных финансовых систем. Среда разработки OpenIDE 2025.1, созданная на базе IntelliJ Platform, используется Java/Spring-разработчиками — по данным опроса, уже 11% специалистов в России выбрали эту IDE.

Инструменты анализа кода, такие как Solar appScreener 3.15.5, поддерживают Java в рамках стандарта ГОСТ Р 71207–2024, что позволяет разработчикам выявлять и классифицировать уязвимости в соответствии с национальными требованиями. В бенчмарке SWE-MERA для оценки кодовых моделей ИИ Java входит в число пяти ключевых языков наряду с C++, JavaScript, TypeScript и Go.

Несмотря на рост популярности Python и появление новых языков, Java сохраняет второе место в рейтинге IEEE Spectrum и остаётся основой для множества корпоративных решений, включая проекты «Группы Лента» и GlowByte, где используется связка Java (Spring/Hibernate) с Python и React.

Таким образом, Oracle Java — это зрелый и широко применяемый язык программирования, сохраняющий актуальность в корпоративной среде, государственных проектах и системах, требующих высокой стабильности и безопасности. Его экосистема продолжает развиваться как за счёт международных, так и за счёт отечественных решений, адаптированных под требования технологического суверенитета.

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