Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V

Компания Axiom JDK оптимизировала производительность Java-приложений и выпустила специальную версию Axiom JDK Pro Server для улучшенной работы на современных ядрах процессоров на архитектуре RISC-V. Усовершенствованная среда исполнения Java содержит специализированные патчи для RISC-V IP-ядер участников российского «Альянса RISC-V». Подтвержденная совместимость позволяет эффективно запускать высоконагруженные Java-приложения на архитектуре RISC-V и обеспечивает бесшовную миграцию Java-стека на перспективные отечественные решения.

Российская платформа Java Axiom JDK позволяет запускать любые приложения, написанные на Java, которые могут работать на аппаратных решениях, соответствующих стандарту RISC-V. Кроссплатформенность Java обеспечивает независимость созданного ПО от ОС и архитектуры, а специальная версия Axiom JDK – совместимость с отечественными аппаратными средствами. Это выгодно отличает Java-приложения от решений на других языках программирования, таких как Go или C. Выбор в пользу Java становится важным аргументом при планировании технологической стратегии и помогает защищать ИТ-инвестиции при возможных изменениях в инфраструктуре.

Оптимизированная платформа Java Axiom JDK Pro Server для RISC-V доступна для коммерческого использования. Она предлагается для LTS-версий JDK 17 и 21 и включает регулярные обновления безопасности, которые выпускаются для отечественного оборудования, созданного с использованием архитектуры RISC-V.

Разработка Axiom JDK для процессоров на архитектуре RISC-V увеличивает потенциал российского ИТ-сообщества в создании импортонезависимых программно-аппаратных решений. Преимуществом архитектуры RISC-V является открытость, модульность и постоянно развивающаяся экосистема, включающая в себя все современные наработки, тренды в создании процессорных архитектур и программного обеспечения.

«Мы рады, что в России есть сильное сообщество Java-профессионалов, заинтересованных в программно-аппаратных оптимизациях для развития открытых процессорных архитектур. «Альянс RISC-V» ожидает от сотрудничества с Axiom JDK улучшения качества поддержки RISC-V в отечественной платформе Java, OpenJDK, поиска новых архитектурных идей и развития профиля прикладных RISC-V процессоров RVA23, укрепляя базу для технологического суверенитета. Качественное решение даст весомые преимущества для заказчиков при формировании ИТ-стратегии на отечественном программно-аппаратном стеке и развитии систем на платформе Java, которая используется в подавляющем числе корпоративных систем в России», – сказал Сергей Якушкин, глава технологического комитета «Альянса RISC-V».

«Инженеры Axiom JDK ежедневно работают над тем, чтобы удовлетворять потребности отечественных разработчиков в Java-технологиях. Мы выпускаем регулярные обновления и улучшения, занимаемся локализацией, поддерживаем современные аппаратные платформы и постоянно инвестируем в развитие. Такая стратегия обеспечивает разработчиков полнофункциональным инструментарием для создания новых критически важных систем и миграции существующих на доверенный Java-стек. Мы гордимся, что можем предоставить российским компаниям все необходимые инструменты для безопасной и эффективной Java-разработки и подтвердить, что Java в России — это мы», – отметил Роман Карпов, директор по стратегии и развитию технологий Axiom JDK.

Axiom JDK Pro, безопасная среда разработки и исполнения Java, входит в реестр российского ПО и поддерживает ряд ОС, СУБД и аппаратных систем, включая отечественные. Продукт соответствует стандарту Java SE, что обеспечивает бесшовную миграцию с других дистрибутивов Java. Это единое решение для облачных, серверных, десктопных систем и Docker-контейнеров. Продукт разрабатывается в соответствии с промышленным процессом безопасной разработки, что облегчает контроль операционной надежности ПО на всех этапах использования. Своевременный выпуск обновлений безопасности в рамках технической поддержки отвечает требованиям ИБ для систем высокого уровня критичности.