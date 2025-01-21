Карпов Роман
Карпов Роман и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1009 30
|Евдокимов Игорь 50 29
|Ульянов Николай 112 29
|Александров Александр 70 29
|Семенов Александр 145 29
|Булгаков Кирилл 104 29
|Натрусов Артем 284 29
|Сотин Денис 205 29
|Ульянычев Матвей 36 29
|Чурсин Дмитрий 61 29
|Бурилов Андрей 105 29
|Стоянов Алексей 41 29
|Климов Андрей 72 29
|Сергеева Наталья 39 29
|Сивцев Илья 140 29
|Рустамов Рустам 412 29
|Леонов Алексей 79 29
|Сазонов Максим 29 29
|Гаврилов Евгений 43 29
|Спирин Антон 61 29
|Лукавенко Олег 35 29
|Гуренков Михаил 30 29
|Тятюшев Максим 97 29
|фон Розен Александр 32 29
|Сельдемиров Александр 43 29
|Иванец Евгений 29 29
|Гузовский Денис 68 29
|Добровинский Александр 35 29
|Маркова Светлана 32 29
|Долгов Александр 33 29
|Колесов Александр 54 16
|Григоренко Вадим 40 16
|Легостаева Светлана 82 15
|Луганцев Александр 51 15
|Уткин Владислав 20 15
|Рыжков Станислав 15 15
|Сухорукова Алена 16 15
|Конева Татьяна 19 15
|Московкина Нина 16 15
|Тугалева Наталья 15 15
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|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
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