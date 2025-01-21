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Индексная книга (каталог) CNews*
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Карпов Роман



21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 1
10.12.2024 Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V 1
14.11.2024 ИТ-инфраструктура российских компаний разваливается и ломается. Латать ее некому – в большинстве фирм дефицит специалистов 1
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости 1
02.10.2024 «Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения 1
23.08.2024 CNews — самое цитируемое СМИ об ИТ и телекоме в России 1
17.06.2024 Успейте зарегистрироваться для участия на CNews FORUM Кейсы 2024. Остался один день 1
13.06.2024 Остается неделя до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
11.06.2024 Лидеры в области развития цифровой инфраструктуры выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.06.2024 Хедлайнеры цифровой трансформации выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
04.06.2024 Осталось две недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews FORUM Кейсы 1
31.05.2024 Лидеры в области цифровизации торговли выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
29.05.2024 Самописный софт окажется вне закона. Компаниям запретят разрабатывать свое ПО и заставят покупать стороннее 1
29.05.2024 Осталось три недели до главного ИТ-события лета. Идет регистрация на CNews Forum Кейсы 1
23.05.2024 Лидеры цифровизации в госсекторе выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
20.05.2024 Остается месяц до главного ИТ-события лета: CNews Forum Кейсы 2023 при поддержке Минцифры 1
15.05.2024 Лидеры финансового сектора выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
08.05.2024 Хедлайнеры импортозамещения выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
06.05.2024 Лидеры в области цифровизации кадров выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
25.04.2024 Лидеры в обеспечении информационной безопасности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Лидеры ИТ в промышленности выступят на CNews FORUM Кейсы 2024 1
23.04.2024 Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15% 1
11.04.2024 Начат отбор номинантов на премии «Инновация года 2024» и «Импортозамещение года 2024» 1
10.04.2024 Крупнейшее ИТ-мероприятие лета CNews FORUM Кейсы. Открыта регистрация 1
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java 1
14.03.2024 Сервер Java-приложений Libercat Certified получил сертификат ФСТЭК 1
29.02.2024 «Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки 1
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle 2
08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году 1
11.01.2024 ИТ-Тренды 2024 года по версии «Руссофт» 1
18.12.2023 НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем 1
27.11.2023 «Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов 1
30.10.2023 Российские разработчики стали продавать единые лицензии для Windows и Linux 1
12.09.2023 Axiom JDK и Tune-IT открывают обучение по технологиям для импортозамещения Java-стека 1
10.07.2023 Цифровизация в условиях санкций: опыт финансовых организаций 1
07.07.2023 Каким будет суверенный Рунет и «Гостех» 1
07.07.2023 ИТ радикально меняет бизнес-процессы в ритейле: разбираем кейсы 1
07.07.2023 О чем говорили участники CNews FORUM Кейсы 2023 1
07.07.2023 Как выбрать и использовать low-code инструменты 1

Публикаций - 60, упоминаний - 61

Карпов Роман и организации, системы, технологии, персоны:

8213 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 33
Корус Консалтинг ГК 1217 30
Ред Софт - Red Soft 701 30
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 29
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 29
Kaspersky - ForPeople - Фопипл 43 29
Neoflex - Неофлекс 220 29
Т1 Холдинг - Т1 Группа 246 29
БИС - ITQuick - Айтиквик 47 29
Biocad - Биокад 78 16
РКЦ - Российский квантовый центр - RQC - Russian Quantum Center - МЦКТ 120 15
Oracle Corporation 6688 9
Bellsoft - БеллСофт 52 9
Microsoft Corporation 24625 7
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 6
Yandex - Яндекс 7340 6
ФОРС - Центр разработки 636 3
Рексофт - Reksoft 419 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 3
Red Hat 1305 3
IBM - International Business Machines Corp 9441 3
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 272 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 317 2
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 2
Telegram Group 1983 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12553 2
SAP SE 5279 2
Cisco Systems 5114 2
2Test - Алькор-Коммьюникейшин 29 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Тантор Лабс 231 2
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 208 2
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 291 2
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 419 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 2
PIX Robotics - Пикс Роботикс 101 2
CodeInside - Кодинсайд 18 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 2
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 32
Шереметьево Хэндлинг 36 29
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 514 29
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 29
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 452 29
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1629 29
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 29
Силовые машины 111 29
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 29
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 29
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 349 29
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 70 29
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 20
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2343 18
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 17
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 16
Гулливер и Ко Торговый дом - Gulliver - Люкс трейд - торговая сеть 62 16
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 16
Ростех - ОДК УЗГА - Уральский Завод Гражданской Авиации - Завод № 404 48 15
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 794 15
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 87 15
Восток-Сервис ГК 52 15
Лента - Сеть розничной торговли 2080 15
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 455 15
Карат МЗПС - Московский завод плавленых сыров 16 15
ГПБ Лизинг - Каркаде Лизинг - Carcade Leasing 59 15
LDC - Louis Dreyfus Company - Луис Дрейфус Восток 19 15
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 140 15
Агроэко ГК 22 15
Газпром бурение 30 15
Доставка морем - Дейлсфорд Мёрчант - Агрохолдинг 18 15
Sokolov - Лакса Трейдинг 61 13
НСПК - Национальная система платежных карт 813 9
Почта России ПАО 2112 6
Альфа-Банк 1769 4
ГПБ - Газпромбанк 1084 4
Газпром ПАО 1342 4
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 16 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 1025 3
Газпром добыча Астрахань 14 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11626 36
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 18
Федеральное казначейство России 1772 16
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 4
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4957 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4511 2
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 312 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 308 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 256 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 139 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 62 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 212 1
Минприроды РФ РФИ - ФГБУ Российский фонд информации по природным ресурсам и охране окружающей среды Минприроды России 17 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 1
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 128 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 2
АФТ - Ассоциация Финтех 164 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19286 55
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65968 49
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50409 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27363 35
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 876 33
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30692 31
FinTech - ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Дистанционные банковские сервисы - Мобильный банк - Мобильные финансовые сервисы - Mobile banking- Телебанкинг - Remote Banking 4173 30
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 941 29
EdTech - EDUTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 1737 29
Streaming - Стриминговые сервисы - Стриминговые платформы - VideoStreaming - Видеостриминг - Онлайн-трансляции - Потоковое видео 1605 29
Скрининг 150 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25337 24
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 22
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2016 22
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4404 20
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2116 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21136 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 19
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 19
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11349 18
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2782 17
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12009 17
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1319 16
Сервер приложений - Application server 334 15
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 5249 15
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1644 15
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1310 12
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 10
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24118 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13367 9
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 36 8
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6667 7
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 7
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10160 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 7
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 54
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 188 29
БИС - ITQuick - Jumse 39 29
Oracle Java - язык программирования 3075 26
Oracle Java Development Kit - JDK 152 20
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 17
BellSoft - LiberCat 46 15
Oracle Java SE - Java Platform Standard Edition - Среда выполнения Java 114 11
Linux OS 9937 11
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 621 8
Microsoft Windows 15657 6
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 5
Microsoft Teams - MS Teams 547 4
Microsoft Office 3734 4
РАН ИСП - Svace 14 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 3
Новые облачные технологии - МойОфис 778 3
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1323 3
Python - высокоуровневый язык программирования 929 3
EPFL - Scala - Язык программирования 142 3
Microsoft Office Excel 1197 2
1С:ERP Управление предприятием 550 2
НСПК - Мир - банковская карта платежной системы 80 2
Apple macOS 2059 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5170 2
Google Android 13994 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 2
Cisco Webex - WebEx Communications - Intranets.com 205 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 2
OpenAI ChatGPT 339 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 2
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 2
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 2
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1098 2
2Test Профишкаф 1 2
Шадаев Максут 1009 30
Евдокимов Игорь 50 29
Ульянов Николай 112 29
Александров Александр 70 29
Семенов Александр 145 29
Булгаков Кирилл 104 29
Натрусов Артем 284 29
Сотин Денис 205 29
Ульянычев Матвей 36 29
Чурсин Дмитрий 61 29
Бурилов Андрей 105 29
Стоянов Алексей 41 29
Климов Андрей 72 29
Сергеева Наталья 39 29
Сивцев Илья 140 29
Рустамов Рустам 412 29
Леонов Алексей 79 29
Сазонов Максим 29 29
Гаврилов Евгений 43 29
Спирин Антон 61 29
Лукавенко Олег 35 29
Гуренков Михаил 30 29
Тятюшев Максим 97 29
фон Розен Александр 32 29
Сельдемиров Александр 43 29
Иванец Евгений 29 29
Гузовский Денис 68 29
Добровинский Александр 35 29
Маркова Светлана 32 29
Долгов Александр 33 29
Колесов Александр 54 16
Григоренко Вадим 40 16
Легостаева Светлана 82 15
Луганцев Александр 51 15
Уткин Владислав 20 15
Рыжков Станислав 15 15
Сухорукова Алена 16 15
Конева Татьяна 19 15
Московкина Нина 16 15
Тугалева Наталья 15 15
Россия - РФ - Российская федерация 144219 56
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 20
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Беларусь - Белоруссия 5664 3
Европа 21768 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Индия - Bharat 5446 2
Франция - Французская Республика 7846 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Армения - Республика 2280 1
Люксембург Великое Герцогство 434 1
Марс - "красная" планета Солнечной системы 1297 1
Россия - СФО - Омская область - Омск 1111 1
Узбекистан - Республика 1726 1
Таджикистан - Республика 859 1
Азия - Азиатский регион 5529 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Германия - Федеративная Республика 12682 1
Россия - СЗФО - Псковская область 629 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 904 1
Иран - Исламская Республика Иран 1083 1
Европа Восточная 3075 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 14192 1
Казахстан - Республика 5526 1
США - Вирджиния - Виргиния 267 1
Япония 13282 1
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 1014 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 992 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Ближний Восток 2943 1
Мьянма - Республика Союз - Бирма 117 1
Куба - Республика 362 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 2938 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Тамань - Таманский полуостров 26 1
Россия - УФО - Тюменская область 1141 1
Солнце - звезда Солнечной системы 5183 1
Атлантический океан - Северное море - Немецкое море 67 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51009 38
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14320 37
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4813 36
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8372 31
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 31
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 31
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24084 30
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 30
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18459 30
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1624 29
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29019 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47991 23
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 18
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 17
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 13
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 11
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 8
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 10956 7
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1366 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16301 6
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2286 5
Страхование - Страховое дело - Insurance 5827 5
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2253 4
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1206 4
Английский язык 6634 4
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 3
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2401 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3487 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6961 3
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Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 3
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 3
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IDC - International Data Corporation 4910 1
S&P 500 558 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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