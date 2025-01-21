OpenIDE
OpenIDE - открытая среда разработки на замену IntelliJ IDEA. Это совместная разработка «Группы Астра», Haulmont и Axiom JDK нацелена на удовлетворение потребностей российского рынка в современной, безопасной и лицензионно чистой среде разработки. Сборка и инфраструктура располагаются на территории России. Обращения к зарубежным серверам исключены. В продукте полностью отсутствуют проприетарные компоненты, а исходный код открыт. Экосистема OpenIDE позволяет расширить функциональность среды через подключение плагинов от российских разработчиков. Именно открытый код и процесс разработки, а также публичный маркетплейс являются ключевыми отличиями OpenIDE от конкурентов.
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OpenIDE и организации, системы, технологии, персоны:
|JetBrains 66 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
|Microsoft Corporation 24625 1
|GitHub 814 1
|РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
|Haulmont - Хоулмонт 108 1
|Глащенко Андрей 6 1
|Карпов Роман 60 1
|Шмаков Антон 45 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144223 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
|Чехия - Чешская Республика 1308 1
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