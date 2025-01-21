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OpenIDE


OpenIDE - открытая среда разработки на замену IntelliJ IDEA. Это совместная разработка «Группы Астра», Haulmont и Axiom JDK нацелена на удовлетворение     потребностей российского рынка в современной, безопасной и лицензионно чистой среде разработки. Сборка и инфраструктура располагаются на территории России. Обращения к зарубежным серверам исключены. В продукте полностью отсутствуют проприетарные компоненты, а исходный код открыт. Экосистема OpenIDE позволяет расширить функциональность среды через подключение плагинов от российских разработчиков. Именно открытый код и процесс разработки, а также публичный маркетплейс являются ключевыми отличиями OpenIDE от конкурентов.


21.01.2025 ИТ-Тренды 2025 по версии «Руссофт» 1
16.12.2024 В России создали суверенную замену среды разработки Java и превратили ее в универсальный инструмент программиста 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

OpenIDE и организации, системы, технологии, персоны:

JetBrains 66 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 146 1
Microsoft Corporation 24625 1
GitHub 814 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Haulmont - Хоулмонт 108 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 318 1
Plug-in - Плагин - Независимо компилируемый программный модуль 715 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6219 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12741 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2233 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
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Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 889 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19287 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2985 1
Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 116 1
JetBrains Kotlin - язык программирования 89 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 214 1
Microsoft TypeScript - язык программирования 51 1
Apache NetBeans IDE - NetBeans Integrated Development Environment 49 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 83 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют - GitFlic 155 1
Python - высокоуровневый язык программирования 929 1
Google Android 13994 1
JetBrains IntelliJ IDEA - среда разработки программного обеспечения 34 1
Oracle Java - язык программирования 3075 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Oracle Java Development Kit - JDK 152 1
Google Android Studio - Среда разработки 23 1
Docker - Платформа распределённых приложений 333 1
Apache Kafka - распределённый программный брокер сообщений 160 1
Глащенко Андрей 6 1
Карпов Роман 60 1
Шмаков Антон 45 1
Россия - РФ - Российская федерация 144223 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52103 1
Чехия - Чешская Республика 1308 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3141 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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