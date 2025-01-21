OpenIDE - открытая среда разработки на замену IntelliJ IDEA. Это совместная разработка «Группы Астра», Haulmont и Axiom JDK нацелена на удовлетворение потребностей российского рынка в современной, безопасной и лицензионно чистой среде разработки. Сборка и инфраструктура располагаются на территории России. Обращения к зарубежным серверам исключены. В продукте полностью отсутствуют проприетарные компоненты, а исходный код открыт. Экосистема OpenIDE позволяет расширить функциональность среды через подключение плагинов от российских разработчиков. Именно открытый код и процесс разработки, а также публичный маркетплейс являются ключевыми отличиями OpenIDE от конкурентов.