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Лунегов Сергей



23.01.2025 Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления 1
21.11.2024 Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью 1
23.10.2024 Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java 1
11.10.2024 Axiom JDK выпускает свободную версию российской платформы Java для разработчиков 1
19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23 1
20.08.2024 «Руссофт»: замедлилось падение популярности зарубежных ОС и СУБД 1
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java 1
14.06.2024 Использование генеративного ИИ российскими ИТ-компаниями в процессе разработки ПО пока занимает незначительное место, но быстро растет 1

Публикаций - 8, упоминаний - 8

Лунегов Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6690 2
Ростелеком 9706 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Авроид - Avroid 26 1
Napoleon IT - Наполеон Айти 49 1
Прогноз 1651 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 455 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 431 1
Microsoft Corporation 24630 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4088 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66028 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19314 5
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29698 5
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27408 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21145 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10085 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6118 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20801 2
Bug - Баг - Запись в системе отслеживания ошибок ПО - Программный сбой - Программная ошибка - Ошибка программного обеспечения 1965 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11358 2
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7380 2
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3846 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13387 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50457 2
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25354 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13805 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12019 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30702 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20612 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3686 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages 1988 1
ОС - Российские операционные системы - Отечественные операционные системы - импортонезависимые ОС 316 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12187 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24147 1
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения 36 1
Системное программное обеспечение - System software - Базовое ПО 877 1
Искусственный интеллект - Генеративный ИИ - Gen AI - Generative AI - «Креативный» искусственный интеллект - Генеративный искусственный интеллект - Generative artificial intelligence 342 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 1721 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13117 1
Речевые технологии - ASR - Automatic Speech Recognition - Автоматическое распознавание речи - Speech Analytics - Речевая аналитика - Инструменты анализа речи - Аудиоаналитика 831 1
TMS - Test Management System - Системы управления тестированием - Тестирование программного обеспечения - TestOps - test operations 411 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 4699 1
MLOps - NLP - Natural Language Processing - NLU - Natural Language Understanding - Обработка естественного языка - Компьютерная лингвистика - Инжиниринг языка 214 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5347 1
Google Android - приложения и разработчики 592 1
DevOps - Development и Operations 865 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15723 1
CPU - Critical Patch Update - релиз критических патчей безопасности 10 1
MLOps - LLM - Large Language Model - большая языковая модель - Prompt engineering - Промпт-инжиниринг 237 1
Oracle Java - язык программирования 3076 7
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ 84 7
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4442 3
Oracle Java Runtime Environment - Oracle JRE 59 2
Apple macOS 2062 2
Linux OS 9948 2
Microsoft Windows 15663 2
OpenAI ChatGPT 342 1
Bellsoft - Axiom JDK СЗИ - Axiom Runtime Container 10 1
Oracle Database - Oracle DB СУБД - объектно-реляционная система управления базами данных 1081 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 590 1
Python - высокоуровневый язык программирования 931 1
Apple iOS 7810 1
JavaScript - JS - язык программирования 1188 1
Docker - Платформа распределённых приложений 334 1
Google Android 13997 1
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 686 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1659 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7084 1
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 830 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1246 1
BellSoft - LiberCat 47 1
OpenJDK - Open Java Development Kit 100 1
Кривошеев Дмитрий 2 1
Дырмовский Дмитрий 129 1
Белоклоков Сергей 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 144310 6
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17034 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29040 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8390 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51040 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48018 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3146 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18471 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 686 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8039 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14327 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2338 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10945 1
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1196 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4665 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3419 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4815 1
Gartner - Гартнер 3556 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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