Вышел релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 25 с поддержкой до 2034 года

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявляет о выпуске нового релиза отечественной Java-платформы Axiom JDK Pro 25 с долгосрочной поддержкой (LTS). В версии реализовано более 2800 улучшений в 18 областях, направленных на производительность, безопасность и удобство разработки. Об этом CNews сообщили представители Axiom JDK.

Новинка открывает доступ к возможностям языка Java и виртуальной машины JVM, повышает защищенность и снижает эксплуатационные расходы для организаций, строящих корпоративные и критические ИТ-системы на российском Java-стеке. Axiom JDK Pro 25 будет поддерживаться до 2034 г, что на год дольше, чем другие JDK.

Axiom JDK Pro 25 сочетает совместимость с мировыми стандартами Java SE и требованиями российского законодательства по разработке безопасного ПО (ГОСТ Р 56939–2024). Новый релиз поможет организациям снизить расходы за счет оптимизированного использования ресурсов и упрощенного сопровождения приложений. Вместо дорогостоящей миграции на новые платформы компании получат улучшения производительности и безопасности «из коробки», сохраняя текущую инфраструктуру.

JDK 25 стала первой LTS-версией с долгосрочной поддержкой после JDK 21, выпущенной два года назад. Это делает ее ключевым релизом для компаний, планирующих долгосрочные проекты на Java. LTS-статус гарантирует многолетнюю поддержку, стабильность и своевременные обновления безопасности, что особенно важно для КИИ, ЗОКИИ, государственных структур и финансового сектора. Команда Axiom JDK делает платформу более безопасной и эффективной для разработки отечественных сервисов на Java. Для обеспечения надежности каждая сборка Axiom JDK Pro проходит 160 тыс. тестов на десятках аппаратных конфигураций.

«Java-приложения лежат в основе критически важных ИТ-систем в России, и даже кратковременный сбой может обернуться колоссальными потерями. Для клиентов выпуск Axiom JDK Pro 25 — это не просто новый релиз, а уверенность в стабильной работе и соблюдении требований регуляторов. Мы предлагаем современную, безопасную и производительную платформу, которая соответствует международным стандартам и обеспечивает независимость от зарубежных поставщиков. В условиях постоянных киберугроз обновление системного ПО — это необходимость, а не опция. Мы берем на себя вопросы безопасности, совместимости и надежности Java-платформы, чтобы заказчики могли сосредоточиться на развитии бизнеса и выстраивании долгосрочных ИТ-стратегий», — отметил Сергей Лунегов, директор по продуктам Axiom JDK.

Компании, работающие на предыдущих LTS-версиях Java 8, 11, 17 или 21, могут планировать миграцию на Axiom JDK Pro 25 с минимальными рисками и максимальной отдачей. По данным исследования Axiom JDK «Тренды Java в России 2024», почти 70% разработчиков используют Java 17 (2021), чуть больше трети – Java 21 (2023), треть – Java 11 (2018) и половина - Java 8 (2014). При этом более трети респондентов используют две LTS-версии, а около четверти – три.

Новый релиз поможет начинающим быстрее осваивать Java, а профессионалам дает больше инструментов для разработки надежных и производительных систем. Compact Source Files и новые правила для main() снижают порог входа в язык. Structured Concurrency позволяет применять многопоточность более предсказуемо и безопасно. Улучшения в JFR помогают глубже, надежнее и с меньшими накладными расходами профилировать приложения. А криптографические расширения делают работу с ключами и сертификатами безопаснее и проще без сторонних библиотек.

Новые возможности Axiom JDK Pro 25

Для безопасности: поддержка PEM-формата для работы с криптографическими объектами (JEP 470); новый API для генерации производных ключей (KDF) (JEP 510); исключение устаревшей 32-битной архитектуры x86 (JEP 503).

Для производительности: упрощенное создание AOT-кэшей для ускорения запуска приложений (JEP 514); метод-профайлинг AOT для сокращения времени прогрева (JEP 515); компактные заголовки объектов, экономия памяти и CPU (JEP 519); улучшенный Shenandoah GC с динамической адаптацией (JEP 521); Vector API v10 для ускоренных вычислений (JEP 508).

Для удобства разработки: безопасный обмен данными между потоками Scoped Values (JEP 506); предсказуемая многопоточность Structured Concurrency v5 (JEP 505); быстрый старт и простое обучение Java благодаря Compact Source Files и Instance Main Methods (JEP 512); инициализация объектов Flexible Constructor Bodies (JEP 513); упрощение создания первых программ с Module Import Declarations (JEP 511); улучшение профилирования с помощью Java Flight Recorder (JFR) (JEP 509, 518, 520).

Axiom JDK Pro 25 продолжает курс на создание доверенной экосистемы Java-технологий для корпоративных систем, где стабильность и безопасность определяют устойчивость бизнеса. Клиенты могут загрузить новый релиз на портале поддержки, а разработчики – получить свободную версию Axiom JDK 25 в личном кабинете lk.axiomjdk.ru или начать использовать в рамках проекта OpenIDE.