Oracle Java Development Kit

Состоялся релиз безопасности Axiom JDK для 20 системных платформ Axiom JDK сообщила о новом релизе отечественной платформы Java в рамках цикла критических обновлени

Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявила о выпуске новой версии стандартизированного сервера Java-приложений Liberсat. Он стал более удобным, безопасным и производительным. В новой версии устранены уязвимост

Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») и ООО «Неолант Тенакс» объявляют о полной совместимости среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro и Интеграционной платформы FESB. Нагрузочные испытания подтверд

Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V Компания Axiom JDK оптимизировала производительность Java-приложений и выпустила специальную версию Axiom JDK Pro Server для улучшенной работы на современных ядрах процессоров на архитектуре RISC-V. Ус

Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») представила результаты первого масштабного исследования трендов Java в Росс

Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости Компания Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежности и безопасности облачной инфраструктуры в соответствии с российскими регуляторными требованиями. Для ц

Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java Axiom JDK сообщает о выпуске четвертого релиза безопасности российской платформы Java в 2024 г. в р

Axiom JDK выпускает свободную версию российской платформы Java для разработчиков Компания Axiom JDK выпустила свободную версию российской платформы Java Axiom JDK для целей разработки и демо. Это значимое событие для развития отечественного ИТ-рынка, одного из крупнейших в мире по

Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23 Компания Axiom JDK выпустила новую версию отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro 23. Это важный вклад в безопасность и функциональную надежность отечественных приложений и серви

Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container Компании Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, и Smart technologies Soft, разработчик цифровых решений, объявили о совместимости своих продуктов. Нагрузочные испытания подтвердили корректную совмест

BSS и Axiom JDK предлагают банкам ДБО на Java российской сборки для соблюдения требований ЦБ РФ Компании BSS и Axiom JDK сообщили о реализации поддержки Java-стека Axiom JDK в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) BSS для финансовой сферы. Основная цель сотрудничества – обеспечение бан

АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине Компания Axiom JDK и группа компаний ICL сообщили, что теперь учреждения скорой помощи могут осуществить переход с зарубежного системного программного обеспечения на отечественный Java-стек. Компании подтверд

«ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек «ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонезависимого Java-стека

Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java Axiom JDK сообщает о выходе нового релиза отечественной платформы Java в рамках цикла критических о

«Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век» Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятельности в области разработки и тестирования программного обеспечения. Линейка продуктов Axiom JDK выбрана рекомен

«ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat «ФОРС Дистрибуция» и Axiom JDK подписали партнерское соглашение о поставке отечественных Java-технологий Axiom JDK и Libercat. Альянс компаний объединяет экспертизу опытного проектного дистрибутора и полный стек б

Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15% Команда Axiom JDK выпустила Axiom JDK Express, российскую среду исполнения Java c улучшенной произво

«Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий «Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяют рекомендовать использование Deckhouse Kubernetes Platform и Java-тех

Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java Axiom JDK сообщает о выпуске нового релиза отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom <

«Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки «Группа Астра» и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, объявили о планах консолидировать инжиниринг и совместно инвестировать ресурсы в создание полнофункциональной стандартизованной платформы для Java-разр

В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle м числе, под своим предыдущим названием – Liberica JDK, аббревиатура в котором расшифровывается как Java Development Kit. Liberica JDK разрабатывалась компанией «Беллсофт» из Санкт-Петербурга.

В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году Объем продаж линейки продуктов Axiom JDK и Libercat вырос в 3,5 раза по итогам 2023 г. Число клиентов отечественных Java-технологи

НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем НСПК для ряда процессов клиринга в рамках работы платежной системы «Мир» использует импортонезависимые Java-технологии Axiom JDK, разрабатываемые и поддерживаемые российскими инженерами с 25-летним опытом развития OpenJDK. В 2,5 раза ускорилась обработка расчетов по картам платежной системы «Мир» при поддержке отечес

«Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов «Лаборатория Касперского» будет использовать в составе своих решений Axiom JDK Certified, российскую сертифицированную платформу Java. Компания выбрала ее в качестве доверенной среды функционирования продуктов. Это позволит создавать защитные решения на отечественных

Axiom JDK и Tune-IT открывают обучение по технологиям для импортозамещения Java-стека ебный центр Tune-IT открыл обучение по отечественным технологиям Java – среде исполнения Java Axiom JDK Pro и серверу приложений Libercat и получил статус официального обучающего центра. При по

Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro RooX обеспечила совместимость отечественной системы управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM со средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro. Совместимость этих решений позволит применять RooX UIDM в ИТ-ландшафтах, развёрнутых на российском Java-стеке. Технологически среда исполнения Java Axiom JDK Pro является необхо

Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию Специалисты компании «Емдев» и инженеры Axiom JDK провели испытания и подтвердили совместимость интеграционной платформы Entaxy и среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro. На одном из предприятий обрабатывающей отрасли идет

«Единый ЦУПИС» перевел ключевые информационные сервисы на Axiom JDK Pro центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, перевел информационные сервисы на отечественную платформу Java с поддержкой ее поставщика. Компания успешно завершила миграцию с Open JDK на доверенные технологии Axiom JDK Pro в критической информационной инфраструктуре. «Единый ЦУПИС» предлагает выбор способов перевода денежных средств для регулируемой индустрии разв

Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java Новый релиз отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro 20 предлагает более 2400 улучшений и расширяет уникальную функциональность для россий

Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации мпания «Беллсофт» подписали соглашение на поставку российской платформы Java. «Олли ИТ» будет предлагать стек совместимых контейнеризованных продуктов на базе линейки доверенных Java технологий Axiom JDK и Libercat. Они создадут основу экосистемы дистрибьютора, ориентированной на разработку и эксплуатацию контейнеризированных приложений. Новое партнерство расширит использование прогрессивно

IBS, фонд «Сколково» и команда Axiom JDK запустили сертификацию Java-программистов Учебный центр IBS, ИТ-кластер фонда «Сколково» и команда Axiom JDK, разработчик отечественной платформы Java, первыми в России запустили сертификацию Java-программистов. Отечественная система сертификации позволит специалистам подтвердить свой уровень знан

В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java Российская компания «Беллсофт» объявляет, что по итогам 2022 г. число клиентов линейки продуктов Axiom JDK и Libercat выросло в пять раз. Наибольший рост отмечен в секторах финансовых услуг, государственных информационных систем (ГИС) и критических информационных инфраструктур (КИИ). Число партн

TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro Команда разработчиков российской среды исполнения Java обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в допол

Подтверждена совместимость комплекса Ankey IDM для управления доступом с Aхiom JDK Pro, российской платформой Java Специалисты компании «Газинформсервис», российского системного интегратора и вендора в области информационной безопасности, и инженеры команды Axiom JDK завершили совместные испытания. Тесты подтвердили совместимость и корректность работы комплекса Ankey IDM для управления доступом в российской среде разработки и управления Java Axiom JD

СПбМТСБ завершила переход на российскую Java-платформу Axiom JDK Pro тербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) осуществила перевод автоматизированного рабочего места (АРМ) информационной системы «Терминал» на доверенную российскую платформу Java Axiom JDK Pro компании «Беллсофт». Несколько тысяч клиентов товарной биржи получили доступ к ее услугам через АРМ «Терминал» на базе Axiom JDK Pro c технологией Java FX. Это один из важнейших

Navicon поможет бизнесу перейти на российские Java-технологии Axiom JDK Pro и Libercat родвигать российский стек Java. Navicon намеревается вести ряд проектов в финансовом секторе по переносу Java-приложений на российский программно-аппаратный стек. Сотрудничество с разработчиком Axiom JDK Pro, доверенной российской платформы Java, позволит интегратору расширить линейку продуктов и обеспечить заказчиков необходимыми условиями для миграции на отечественные технологии. Совместн

Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек Российская компания «Беллсофт» выпустила новый релиз Axiom JDK Pro 19, отечественной среды разработки и исполнения Java. Он предлагает почти 2500 улучше

УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java м Java. Первым на рынке он получил статус официального обучающего центра по линейке продуктов Axiom JDK и Libercat отечественного вендора – компании «Беллсофт». Новая программа усилит направлен

Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса» вершили совместное тестирование новых версий продуктов. Компании подтвердили корректность работы стандартизированного сервера приложений Libercat и доверенной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro с ОС «Роса «Кобальт» 7.9» и ОС «Роса «Хром» 12». Гарантии совместимости позволят ускорить проекты импортозамещения, в том числе при переходе с продуктов Oracle. Проведение испытаний ста