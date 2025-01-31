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Oracle Java Development Kit JDK

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31.01.2025 Состоялся релиз безопасности Axiom JDK для 20 системных платформ

Axiom JDK сообщила о новом релизе отечественной платформы Java в рамках цикла критических обновлени
23.01.2025 Axiom JDK выпустила сервер приложений Libercat с улучшенными функциями безопасности и управления

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») объявила о выпуске новой версии стандартизированного сервера Java-приложений Liberсat. Он стал более удобным, безопасным и производительным. В новой версии устранены уязвимост
19.12.2024 Совместимость Axiom JDK Certified и Интеграционной платформы FESB повышает надежность Java-среды

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») и ООО «Неолант Тенакс» объявляют о полной совместимости среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro и Интеграционной платформы FESB. Нагрузочные испытания подтверд
10.12.2024 Axiom JDK оптимизировала Java для архитектуры RISC-V

Компания Axiom JDK оптимизировала производительность Java-приложений и выпустила специальную версию Axiom JDK Pro Server для улучшенной работы на современных ядрах процессоров на архитектуре RISC-V. Ус
21.11.2024 Исследование Axiom JDK: компании переходят на новые версии Java и внедряют ИИ, но рискуют безопасностью

Компания Axiom JDK (АО «Аксиом») представила результаты первого масштабного исследования трендов Java в Росс
31.10.2024 Axiom JDK усиливает защиту инфраструктуры Yandex Cloud в условиях технологической независимости

Компания Yandex Cloud, российский облачный провайдер, перевела сервисы, работающие на Java, на платформу Axiom JDK Pro. Решение о масштабной миграции было принято для обеспечения максимальной надежности и безопасности облачной инфраструктуры в соответствии с российскими регуляторными требованиями. Для ц
23.10.2024 Вышел квартальный релиз безопасности Axiom JDK в рамках цикла критических обновлений Java

Axiom JDK сообщает о выпуске четвертого релиза безопасности российской платформы Java в 2024 г. в р
11.10.2024 Axiom JDK выпускает свободную версию российской платформы Java для разработчиков

Компания Axiom JDK выпустила свободную версию российской платформы Java Axiom JDK для целей разработки и демо. Это значимое событие для развития отечественного ИТ-рынка, одного из крупнейших в мире по

19.09.2024 Доступен новый релиз российской Java-платформы Axiom JDK Pro 23

Компания Axiom JDK выпустила новую версию отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro 23. Это важный вклад в безопасность и функциональную надежность отечественных приложений и серви
03.09.2024 Подтверждена совместимость платформы контейнеризации «Боцман» и Java-контейнера Axiom Runtime Container

Компании Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, и Smart technologies Soft, разработчик цифровых решений, объявили о совместимости своих продуктов. Нагрузочные испытания подтвердили корректную совмест
27.08.2024 BSS и Axiom JDK предлагают банкам ДБО на Java российской сборки для соблюдения требований ЦБ РФ

Компании BSS и Axiom JDK сообщили о реализации поддержки Java-стека Axiom JDK в системах дистанционного банковского обслуживания (ДБО) BSS для финансовой сферы. Основная цель сотрудничества – обеспечение бан
13.08.2024 АСУ «Скорая помощь» и Axiom JDK ускоряют импортозамещение Java-стека в медицине

Компания Axiom JDK и группа компаний ICL сообщили, что теперь учреждения скорой помощи могут осуществить переход с зарубежного системного программного обеспечения на отечественный Java-стек. Компании подтверд
05.08.2024 «ФлексСофт» и Axiom JDK переводят банковское ПО на импортонезависимый Java-стек

«ФлексСофт» и Axiom JDK расширяют взаимодействие в части внедрения решений на базе импортонезависимого Java-стека
19.07.2024 Вышел релиз безопасности Axiom JDK в рамках квартального цикла обновлений Java

Axiom JDK сообщает о выходе нового релиза отечественной платформы Java в рамках цикла критических о
19.06.2024 «Инверсия» выбирает Axiom JDK в качестве Java-платформы для банковских приложений ЦАБС «Банк 21 Век»

Компании «Инверсия» и Axiom JDK объявляют о расширении совместного взаимодействия и координации деятельности в области разработки и тестирования программного обеспечения. Линейка продуктов Axiom JDK выбрана рекомен
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat

«ФОРС Дистрибуция» и Axiom JDK подписали партнерское соглашение о поставке отечественных Java-технологий Axiom JDK и Libercat. Альянс компаний объединяет экспертизу опытного проектного дистрибутора и полный стек б
23.04.2024 Переход на Axiom JDK Express ускоряет Java-приложения до 15%

Команда Axiom JDK выпустила Axiom JDK Express, российскую среду исполнения Java c улучшенной произво
02.04.2024 «Флант» и Axiom JDK подтвердили совместимость Deckhouse и отечественных Java-технологий

«Флант», поставщик промышленной платформы Kubernetes в России, и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, подтвердили корректную совместную работу своих продуктов. Успешные тесты позволяют рекомендовать использование Deckhouse Kubernetes Platform и Java-тех
26.03.2024 Вышел новый релиз Axiom JDK Pro 22, российской платформы Java

Axiom JDK сообщает о выпуске нового релиза отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom <
29.02.2024 «Группа Астра» и Axiom JDK объединяют усилия для создания стандартизованной платформы Java-разработки

«Группа Астра» и Axiom JDK, поставщик российской платформы Java, объявили о планах консолидировать инжиниринг и совместно инвестировать ресурсы в создание полнофункциональной стандартизованной платформы для Java-разр
29.02.2024 В России создается единая стандартизированная платформа Java-разработки на замену софту Oracle

м числе, под своим предыдущим названием – Liberica JDK, аббревиатура в котором расшифровывается как Java Development Kit. Liberica JDK разрабатывалась компанией «Беллсофт» из Санкт-Петербурга.

08.02.2024 В 3,5 раза выросли продажи российских Java-технологий Axiom JDK и Libercat в 2023 году

Объем продаж линейки продуктов Axiom JDK и Libercat вырос в 3,5 раза по итогам 2023 г. Число клиентов отечественных Java-технологи
18.12.2023 НСПК в 2,5 раза ускорила обработку расчетов по картам с использованием российской Java Axiom JDK в части систем

НСПК для ряда процессов клиринга в рамках работы платежной системы «Мир» использует импортонезависимые Java-технологии Axiom JDK, разрабатываемые и поддерживаемые российскими инженерами с 25-летним опытом развития OpenJDK. В 2,5 раза ускорилась обработка расчетов по картам платежной системы «Мир» при поддержке отечес
27.11.2023 «Лаборатория Касперского» выбрала сертифицированную Java Axiom JDK Certified в качестве платформы для своих продуктов

«Лаборатория Касперского» будет использовать в составе своих решений Axiom JDK Certified, российскую сертифицированную платформу Java. Компания выбрала ее в качестве доверенной среды функционирования продуктов. Это позволит создавать защитные решения на отечественных

12.09.2023 Axiom JDK и Tune-IT открывают обучение по технологиям для импортозамещения Java-стека

ебный центр Tune-IT открыл обучение по отечественным технологиям Java – среде исполнения Java Axiom JDK Pro и серверу приложений Libercat и получил статус официального обучающего центра. При по
19.06.2023 Система управления доступом RooX UIDM совместима Axiom JDK Pro

RooX обеспечила совместимость отечественной системы управления аутентификацией и авторизацией RooX UIDM со средой разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro. Совместимость этих решений позволит применять RooX UIDM в ИТ-ландшафтах, развёрнутых на российском Java-стеке. Технологически среда исполнения Java Axiom JDK Pro является необхо
25.04.2023 Axiom JDK Pro и Entaxу запущены в совместную промышленную эксплуатацию

Специалисты компании «Емдев» и инженеры Axiom JDK провели испытания и подтвердили совместимость интеграционной платформы Entaxy и среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro. На одном из предприятий обрабатывающей отрасли идет

19.04.2023 «Единый ЦУПИС» перевел ключевые информационные сервисы на Axiom JDK Pro

центр учета переводов ставок букмекерских контор и тотализаторов, перевел информационные сервисы на отечественную платформу Java с поддержкой ее поставщика. Компания успешно завершила миграцию с Open JDK на доверенные технологии Axiom JDK Pro в критической информационной инфраструктуре. «Единый ЦУПИС» предлагает выбор способов перевода денежных средств для регулируемой индустрии разв
30.03.2023 Вышел релиз Axiom JDK Pro 20, российской платформы Java

Новый релиз отечественной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro 20 предлагает более 2400 улучшений и расширяет уникальную функциональность для россий
22.03.2023 Axiom JDK и Libercat расширили портфолио «Олли ИТ» по контейнеризации

мпания «Беллсофт» подписали соглашение на поставку российской платформы Java. «Олли ИТ» будет предлагать стек совместимых контейнеризованных продуктов на базе линейки доверенных Java технологий Axiom JDK и Libercat. Они создадут основу экосистемы дистрибьютора, ориентированной на разработку и эксплуатацию контейнеризированных приложений. Новое партнерство расширит использование прогрессивно
14.02.2023 IBS, фонд «Сколково» и команда Axiom JDK запустили сертификацию Java-программистов

Учебный центр IBS, ИТ-кластер фонда «Сколково» и команда Axiom JDK, разработчик отечественной платформы Java, первыми в России запустили сертификацию Java-программистов. Отечественная система сертификации позволит специалистам подтвердить свой уровень знан
03.02.2023 В пять раз в 2022 г. выросло число клиентов Axiom JDK, российской платформы Java

Российская компания «Беллсофт» объявляет, что по итогам 2022 г. число клиентов линейки продуктов Axiom JDK и Libercat выросло в пять раз. Наибольший рост отмечен в секторах финансовых услуг, государственных информационных систем (ГИС) и критических информационных инфраструктур (КИИ). Число партн
27.01.2023 TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro

Команда разработчиков российской среды исполнения Java обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в допол
21.12.2022 Подтверждена совместимость комплекса Ankey IDM для управления доступом с Aхiom JDK Pro, российской платформой Java

Специалисты компании «Газинформсервис», российского системного интегратора и вендора в области информационной безопасности, и инженеры команды Axiom JDK завершили совместные испытания. Тесты подтвердили совместимость и корректность работы комплекса Ankey IDM для управления доступом в российской среде разработки и управления Java Axiom JD
14.12.2022 СПбМТСБ завершила переход на российскую Java-платформу Axiom JDK Pro

тербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) осуществила перевод автоматизированного рабочего места (АРМ) информационной системы «Терминал» на доверенную российскую платформу Java Axiom JDK Pro компании «Беллсофт». Несколько тысяч клиентов товарной биржи получили доступ к ее услугам через АРМ «Терминал» на базе Axiom JDK Pro c технологией Java FX. Это один из важнейших

14.11.2022 Navicon поможет бизнесу перейти на российские Java-технологии Axiom JDK Pro и Libercat

родвигать российский стек Java. Navicon намеревается вести ряд проектов в финансовом секторе по переносу Java-приложений на российский программно-аппаратный стек. Сотрудничество с разработчиком Axiom JDK Pro, доверенной российской платформы Java, позволит интегратору расширить линейку продуктов и обеспечить заказчиков необходимыми условиями для миграции на отечественные технологии. Совместн
29.09.2022 Вышел релиз Axiom JDK Pro 19, российской платформы Java, с доверенным репозиторием Java-библиотек

Российская компания «Беллсофт» выпустила новый релиз Axiom JDK Pro 19, отечественной среды разработки и исполнения Java. Он предлагает почти 2500 улучше
02.09.2022 УЦ «Форс» научит безопасной разработке на Axiom JDK Pro – российской платформе Java

м Java. Первым на рынке он получил статус официального обучающего центра по линейке продуктов Axiom JDK и Libercat отечественного вендора – компании «Беллсофт». Новая программа усилит направлен
19.07.2022 Axiom JDK Pro и Libercat совместимы с ОС «Роса»

вершили совместное тестирование новых версий продуктов. Компании подтвердили корректность работы стандартизированного сервера приложений Libercat и доверенной среды разработки и исполнения Java Axiom JDK Pro с ОС «Роса «Кобальт» 7.9» и ОС «Роса «Хром» 12». Гарантии совместимости позволят ускорить проекты импортозамещения, в том числе при переходе с продуктов Oracle. Проведение испытаний ста
07.06.2022 «Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» развивают партнерство по унификации Java-стека на базе Axiom JDK Pro

«Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» объявили о технологическом партнерстве. Разработчики объединяют усилия для реализации проектов по унификации Java-стека на базе среды исполнения Java Axiom JDK Pro и сервера приложений Libercat компании «Беллсофт». Партнерство расширит предложение продуктов и услуг «ИТ-экспертизы» по направлению импортозамещения и создаст условия для ускорения про

Публикаций - 207, упоминаний - 335

Oracle Java Development Kit и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7074 81
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 46
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 27
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 23
Microsoft Corporation 25775 20
IBM - International Business Machines Corp 9699 19
Google LLC 12690 17
SAP SE 5601 16
9594 16
Red Hat 1378 14
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 13
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 138 10
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 8
JetBrains 86 7
Открытые технологии 732 7
Microsoft Corporation - GitHub 1075 6
Apple Inc 13156 5
Ред Софт - Red Soft 1236 5
Базальт СПО - BaseALT - Базальт Свободное Программное Обеспечение 950 5
ФОРС - Центр разработки 703 4
НКК - ГКС - Доверенная среда 58 4
EmDev - ЕмДев 37 4
Broadcom - VMware 2610 4
Softline - Софтлайн 3743 4
FlexSoft - ФлексСофт - Флекс Софтваре Системс - Flexible Software Systems - ранее ФОРС-Банковские Системы 141 4
КриптоПРО - Крипто-ПРО 488 4
Nginx - Энджайникс 209 3
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 495 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 540 3
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 3
Газинформсервис - ГИС 496 3
Инверсия - Инверсия НПФ 156 3
Flant - Флант 213 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РеСолют 157 3
Открытая среда разработки 8 3
Yandex - Яндекс 9216 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Intel Corporation 12811 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 3
НСПК - Национальная система платежных карт 948 16
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 97 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Альфа-Банк 1979 6
Газпром ПАО 1493 5
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 4
JUG Ru Group - Джуг Ру Груп 7 4
Газпром добыча Астрахань 15 3
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 2
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 2
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
eBay Inc 1640 2
Microsoft - LinkedIn 699 2
Visa International 1993 2
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 67 1
СУЭК СГК - Сибирская генерирующая компания - ТГК-13 - Енисейская территориальная генерирующая компания, Новомосковская ГРЭС - Кузбассэнерго - Беловская ГРЭС - Красноярская ГРЭС - Красноярская ТЭЦ 52 1
Singapore Airlines - Национальная авиакомпания Сингапура - Сингапурские авиалинии 43 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 373 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
ЦППК - Центральная ППК - Центральная пригородная пассажирская компания 158 1
Эталон ГК - ЛенСпецСМУ - Etalon Group - Зил-юг Специализированный застройщик - Затонское - Серебряный фонтан Специализированный застройщик 35 1
United Airlines - авиакомпания 95 1
UPS - United Parcel Service - американская логистическая компания 38 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 504 1
Веста 52 1
Кортрос ГК - Ренова-СтройГруп - РСГ-Академическое СЗ 36 1
Силовые машины 166 1
Российские коммунальные системы - РКС 16 1
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 94 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Резонанс НПП 407 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 183 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 53
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Федеральное казначейство России 1949 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 1
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 1
Мосгортранс ГУП 139 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 251 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 129 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - ДТиРДТИ Москва - Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы 234 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 264 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
OpenJDK Community 11 10
Apache Software Foundation - ASF 231 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 4
Eclipse Foundation 26 3
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 64 1
CSA - Cloud Security Alliance 14 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ГосИнформСистемы 160 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 95
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 79
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 79
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 76
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 71
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 62
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 59
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 57
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 55
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 50
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 44
Сервер приложений - Application server 357 40
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 158 33
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 32
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 31
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 27
Кибербезопасность - SSDLC - Secure SDLC - Security Software Development Life Cycle - Безопасный процесс разработки ПО - РБПО - Разработка безопасного программного обеспечения - Security as Code (SaC) 417 27
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 26
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2812 24
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 22
SDK - Software development kit - Комплект средств разработки ПО 1091 20
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 765 17
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 17
GNU General Public License - GNU GPL - Открытое Лицензионное Соглашение 681 16
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 2843 16
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1987 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 16
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 15
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 14
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 13
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 13
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 13
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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