«Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» развивают партнерство по унификации Java-стека на базе Axiom JDK Pro

«Беллсофт» и «ИТ-экспертиза» объявили о технологическом партнерстве. Разработчики объединяют усилия для реализации проектов по унификации Java-стека на базе среды исполнения Java Axiom JDK Pro и сервера приложений Libercat компании «Беллсофт». Партнерство расширит предложение продуктов и услуг «ИТ-экспертизы» по направлению импортозамещения и создаст условия для ускорения проектов миграции.

Это сотрудничество является частью системной работы, направленной на обеспечение совместимости стека ПО и оборудования, построение сквозных решений на отечественных Java-технологиях и промышленную разработку ПО в соответствии с концепцией жизненного цикла безопасной разработки (SDL). Именно такой подход реализуют инженеры российской Java-платформы.

«Беллсофт» предлагает все необходимые инструменты для разработки и эксплуатации Java-приложений. Продукты включены в реестр российского ПО и поддерживают широкий набор ОС, СУБД и аппаратных систем, включая отечественные. Они обеспечивают наиболее безопасный, надежный и экономичный подход к созданию Java приложений и унифицируют Java-стек в организации. Стандартизированный сервер приложений Libercat в связке с Axiom JDK Pro предоставляет комплексное сертифицированное решение для обеих спецификаций Java SE и EE. Благодаря наличию сертификата ФСТЭК продукт Axiom JDK Certified может применяться на объектах критической информационной инфраструктуры и в комплексных системах с повышенными требованиями к информационной безопасности до 1 класса защищенности включительно.

Компания «ИТ-экспертиза» разрабатывает корпоративную шину данных «1С:Интеграция Корп» (продукт принадлежит фирме «1С»), которая успешно внедрена и используется в корпорациях и крупных компаниях, и комплекс информационной безопасности «Сакура» для контроля удаленной работы и активного реагирования на нарушения. Разработчик ПО также специализируется на корпоративной технологической поддержке и услугах для сложных высоконагруженных корпоративных ИТ-систем.

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«Сотрудничество с компанией «Беллсофт» позволит нам укрепить направление импортозамещения, на которое мы ориентируемся в нашей разработке, обеспечить соответствие разрабатываемого ПО, прежде всего, комплекса информационной безопасности «Сакура», требованиям по созданию государственных информационных систем (ГИС) и работы критических информационных инфраструктур (КИИ). Мы поздравляем «Беллсофт» с выходом сертифицированного ФСТЭК продукта Axiom JDK Certified. Он создает еще больше перспектив для нашего партнерства», – сказал Вячеслав Савлюк, генеральный директор компании «ИТ-экспертиза».

«Мы планомерно реализуем стратегию по построению референсной архитектуры ИТ-решений на основе стека Java и приветствуем компанию «ИТ-экспертиза» в экосистеме наших технологических партнеров, – отметил Александр Белокрылов, генеральный директор «Беллсофт». – Основные преимущества нашего флагманского продукта Axiom JDK Pro – это безопасность, суверенность и унификация. И мы рады, что эти характеристики соответствуют требованиям и разработчиков, и пользователей, и партнеров, и заказчиков. Сегодня платформа Java позволяет нам решать почти невыполнимые задачи и внедрять инновации каждый день даже в условиях санкций и цифрового суверенитета».