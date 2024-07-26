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Oracle Java SE Java Platform Standard Edition Среда выполнения Java Oracle Java SDK
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание системы — book@cnews.ru
|26.07.2024
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Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики
х соглашений. Слишком дорого, закрыто и непонятно Среди 86% компаний, в настоящее время применяющих Oracle Java SE и планирующих полностью или частично отказаться от услуг американской корпорац
|08.10.2019
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Oracle представила Java SE 13
ация о JDK 13 представлена в документации по JDK 13. Oracle также продолжает предлагать подписку на Oracle Java SE. Для клиентов это привлекательная по цене и гибкая возможность получения лицен
|01.10.2018
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Oracle выпустила новую версию платформы JDK
дент Oracle по разработке программного обеспечения, Java Platform Group. – С появлением подписки на Oracle Java SE у клиентов теперь есть простой способ получить доступ к регулярным выпускам пр
|25.09.2017
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После года ожиданий Oracle обновила комплект Java-разработчика
cle запустила сразу комплект разработчика JDK 9В дальнейшем Oracle намерена начать выпускать релизы Oracle Java SE каждые шесть месяцев, независимо от обновления функциональности. Одновременно
|25.09.2017
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Oracle анонсировала Java SE 9 и Java EE 8
ска Java SE и Java EE. Так, корпорация планирует перейти на шестимесячные интервалы выпуска релизов Oracle Java SE, используя модель выпуска релизов с привязкой ко времени, а не по мере обновле
|24.11.2015
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Количество специализаций Oracle в активе «Астерос» достигло 31
лассических и облачных сред Oracle WebLogic Server в версии 12c, а также сразу две версии платформы Java SE, выпущенные под руководством Oracle и при участии сообщества разработчиков Java во вс
|04.04.2014
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Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8
яет разработчикам использовать новейшие функциональные возможности Java Platform, Standard Edition (Java SE) 8 и Java Platform, Micro Edition (Java ME) 8, быстро обнаруживая и преобразуя програ
|26.03.2014
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Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов
Корпорация Oracle анонсировала выход платформы Java SE 8 и сообщила, что это наиболее значительное обновление Java за все время ее существов
|18.09.2013
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Вышел JDK 7 Update 40 с новыми возможностями диагностики и обеспечения безопасности для Java SE 7
ission Control и Oracle Java Flight Recorder теперь доступны в виде коммерческих функций в продукте Oracle Java SE Advanced (эти опции можно загрузить бесплатно для пробного использования в сос
|06.09.2012
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Oracle выпустила Java SE 7 Update 6, JavaFX 2.2 и JavaFX Scene Builder 1.0
порация Oracle объявила о выпуске новой версии платформ Java Platform, Standard Edition 7 Update 6 (Java SE 7 Update 6) и JavaFX 2.2, а также инструмента визуальной разработки JavaFX Scene Buil
|31.08.2012
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Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности для Java 7 и 6
Корпорация Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности Java SE 7 update 7 и Java SE 6 update 35. Обновление Java SE 7 update 7 исправл
|11.05.2012
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Oracle выпустила Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1
Корпорация Oracle выпустила обновление платформы Java Platform, Standard Edition 7 Update 4 (Java SE 7 Update 4), и новую версию платформы JavaFX 2.1. Как отмечается, Oracle впервые выпу
|23.08.2011
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Oracle анонсировала платформу Java SE 7
Корпорация Oracle представила Java Platform, Standard Edition 7 (Java SE 7), первую версию платформы Java, выпущенную под руководством Oracle. Новая версия
|29.07.2011
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Oracle выпустила Java 7
28 июля компания Oracle oбъявила о выходе Java Platform Standard Edition 7 (Java SE 7). Характерно, что этот первый релиз платформы Java с момента перехода контроля за р
|28.12.2010
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Техспецификации Java SE 7 и Java SE 8 одобрены всеми основными игроками Java
on Middleware и Java. — На конференции JavaOne в сентябре Oracle изложила детальный план по выпуску Java SE 7 и Java SE 8, и мы рады, что исполнительный комитет JCP одобрил этот план. Мы
|01.10.2010
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Oracle анонсировала планы развития JDK в целях совершенствования платформы Java SE
Корпорация Oracle объявила планы по совершенствованию платформы Java Platform, Standard Edition (Java SE) и ее оптимизации под новые модели приложений и типы оборудования, включая расширенную поддержку скриптовых языков, повышение производительности разработки и сокращение операционных зат
|17.10.2008
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Анонсировано обновление Java SE 6
Sun объявила о выходе релиза Java SE 6 Update 10. Помимо исправлений ошибок, новый релиз содержит архитектурные изменения,
|30.04.2008
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Apple добавила поддержку Java SE 6 в Mac OS X Leopard
Apple добавила поддержку Java SE 6 в свою операционную систему Mac OS X 10.5 Leopard. Обновление под названием Mac OS
|09.04.2008
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Sun представила Java SE for Business
Sun анонсировала новую модель поддержки платформы Java SE - Java SE for Business. В рамках этой инициативы, бизнес-пользователям предлаг
|26.02.2008
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FireFox 3 оснастят поддержкой Java SE6
В Firefox 3 будет добавлена поддержка плагина Java SE6. Новый плагин позволит, в частности, выбирать версии JRE для запуска отдельных апплетов, поддерживает механизм подписи апплетов, реализованный в Windows Vista, а также обеспечивает пов
|27.09.2007
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Sun упорядочит выпуск патчей для Java SE
em заявила о намерении упорядочить процесс выпуска обновлений безопасности к Java Standard Edition (Java SE). Система будет похожа на ту, которая принята у Microsoft. Первый пакет обновлений бе
|10.05.2007
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Java стала Open-Source на 100%
вит сообществу OpenJDK полнофункциональную версию инструментария JDK 2 (Java Development Kit 2) для Java SE (Java Platform Standard Edition), распространяемую по лицензии GPL v2. Кроме того, Su
|12.12.2006
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Sun выпустила Java Platform Standard Edition 6
оторую вошли новые библиотеки функций (API) для сопряжения Java с другими языками программирования. Java SE 6 готовили в течение двух лет силами компании и 330 разработчиков со стороны. Одной и
Oracle Java SE и организации, системы, технологии, персоны:
|SecurityLab - Секьюрити лаб 247 4
|The Register - The Register Hardware 1806 4
|Ars Technica 453 3
|ComputerWorld 144 2
|Computer Weekly 376 2
|cw360 84 2
|Silicon 497 1
|Silicon.com 364 1
|NewsFactor 127 1
|Nielsen Holdings - VNU - Verenigde Nederlandse Uitgeverijen - VNUNet - United Dutch Publishers 432 1
|ZDnet 666 1
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