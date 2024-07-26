Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики х соглашений. Слишком дорого, закрыто и непонятно Среди 86% компаний, в настоящее время применяющих Oracle Java SE и планирующих полностью или частично отказаться от услуг американской корпорац

Oracle представила Java SE 13 ация о JDK 13 представлена в документации по JDK 13. Oracle также продолжает предлагать подписку на Oracle Java SE. Для клиентов это привлекательная по цене и гибкая возможность получения лицен

Oracle выпустила новую версию платформы JDK дент Oracle по разработке программного обеспечения, Java Platform Group. – С появлением подписки на Oracle Java SE у клиентов теперь есть простой способ получить доступ к регулярным выпускам пр

После года ожиданий Oracle обновила комплект Java-разработчика cle запустила сразу комплект разработчика JDK 9В дальнейшем Oracle намерена начать выпускать релизы Oracle Java SE каждые шесть месяцев, независимо от обновления функциональности. Одновременно

Oracle анонсировала Java SE 9 и Java EE 8 ска Java SE и Java EE. Так, корпорация планирует перейти на шестимесячные интервалы выпуска релизов Oracle Java SE, используя модель выпуска релизов с привязкой ко времени, а не по мере обновле

Количество специализаций Oracle в активе «Астерос» достигло 31 лассических и облачных сред Oracle WebLogic Server в версии 12c, а также сразу две версии платформы Java SE, выпущенные под руководством Oracle и при участии сообщества разработчиков Java во вс

Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8 яет разработчикам использовать новейшие функциональные возможности Java Platform, Standard Edition (Java SE) 8 и Java Platform, Micro Edition (Java ME) 8, быстро обнаруживая и преобразуя програ

Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов Корпорация Oracle анонсировала выход платформы Java SE 8 и сообщила, что это наиболее значительное обновление Java за все время ее существов

Вышел JDK 7 Update 40 с новыми возможностями диагностики и обеспечения безопасности для Java SE 7 ission Control и Oracle Java Flight Recorder теперь доступны в виде коммерческих функций в продукте Oracle Java SE Advanced (эти опции можно загрузить бесплатно для пробного использования в сос

Oracle выпустила Java SE 7 Update 6, JavaFX 2.2 и JavaFX Scene Builder 1.0 порация Oracle объявила о выпуске новой версии платформ Java Platform, Standard Edition 7 Update 6 (Java SE 7 Update 6) и JavaFX 2.2, а также инструмента визуальной разработки JavaFX Scene Buil

Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности для Java 7 и 6 Корпорация Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности Java SE 7 update 7 и Java SE 6 update 35. Обновление Java SE 7 update 7 исправл

Oracle выпустила Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1 Корпорация Oracle выпустила обновление платформы Java Platform, Standard Edition 7 Update 4 (Java SE 7 Update 4), и новую версию платформы JavaFX 2.1. Как отмечается, Oracle впервые выпу

Oracle анонсировала платформу Java SE 7 Корпорация Oracle представила Java Platform, Standard Edition 7 (Java SE 7), первую версию платформы Java, выпущенную под руководством Oracle. Новая версия

Oracle выпустила Java 7 28 июля компания Oracle oбъявила о выходе Java Platform Standard Edition 7 (Java SE 7). Характерно, что этот первый релиз платформы Java с момента перехода контроля за р

Техспецификации Java SE 7 и Java SE 8 одобрены всеми основными игроками Java on Middleware и Java. — На конференции JavaOne в сентябре Oracle изложила детальный план по выпуску Java SE 7 и Java SE 8, и мы рады, что исполнительный комитет JCP одобрил этот план. Мы

Oracle анонсировала планы развития JDK в целях совершенствования платформы Java SE Корпорация Oracle объявила планы по совершенствованию платформы Java Platform, Standard Edition (Java SE) и ее оптимизации под новые модели приложений и типы оборудования, включая расширенную поддержку скриптовых языков, повышение производительности разработки и сокращение операционных зат

Анонсировано обновление Java SE 6 Sun объявила о выходе релиза Java SE 6 Update 10. Помимо исправлений ошибок, новый релиз содержит архитектурные изменения,

Apple добавила поддержку Java SE 6 в Mac OS X Leopard Apple добавила поддержку Java SE 6 в свою операционную систему Mac OS X 10.5 Leopard. Обновление под названием Mac OS

Sun представила Java SE for Business Sun анонсировала новую модель поддержки платформы Java SE - Java SE for Business. В рамках этой инициативы, бизнес-пользователям предлаг

FireFox 3 оснастят поддержкой Java SE6 В Firefox 3 будет добавлена поддержка плагина Java SE6. Новый плагин позволит, в частности, выбирать версии JRE для запуска отдельных апплетов, поддерживает механизм подписи апплетов, реализованный в Windows Vista, а также обеспечивает пов

Sun упорядочит выпуск патчей для Java SE em заявила о намерении упорядочить процесс выпуска обновлений безопасности к Java Standard Edition (Java SE). Система будет похожа на ту, которая принята у Microsoft. Первый пакет обновлений бе

Java стала Open-Source на 100% вит сообществу OpenJDK полнофункциональную версию инструментария JDK 2 (Java Development Kit 2) для Java SE (Java Platform Standard Edition), распространяемую по лицензии GPL v2. Кроме того, Su