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Oracle Java SE Java Platform Standard Edition Среда выполнения Java Oracle Java SDK

СОБЫТИЯ

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26.07.2024 Пользователи Java SE массово бегут от Oracle, испугавшись новой ценовой политики

х соглашений. Слишком дорого, закрыто и непонятно Среди 86% компаний, в настоящее время применяющих Oracle Java SE и планирующих полностью или частично отказаться от услуг американской корпорац
08.10.2019 Oracle представила Java SE 13

ация о JDK 13 представлена в документации по JDK 13. Oracle также продолжает предлагать подписку на Oracle Java SE. Для клиентов это привлекательная по цене и гибкая возможность получения лицен
01.10.2018 Oracle выпустила новую версию платформы JDK

дент Oracle по разработке программного обеспечения, Java Platform Group. – С появлением подписки на Oracle Java SE у клиентов теперь есть простой способ получить доступ к регулярным выпускам пр
25.09.2017 После года ожиданий Oracle обновила комплект Java-разработчика

cle запустила сразу комплект разработчика JDK 9В дальнейшем Oracle намерена начать выпускать релизы Oracle Java SE каждые шесть месяцев, независимо от обновления функциональности. Одновременно

25.09.2017 Oracle анонсировала Java SE 9 и Java EE 8

ска Java SE и Java EE. Так, корпорация планирует перейти на шестимесячные интервалы выпуска релизов Oracle Java SE, используя модель выпуска релизов с привязкой ко времени, а не по мере обновле
24.11.2015 Количество специализаций Oracle в активе «Астерос» достигло 31

лассических и облачных сред Oracle WebLogic Server в версии 12c, а также сразу две версии платформы Java SE, выпущенные под руководством Oracle и при участии сообщества разработчиков Java во вс
04.04.2014 Вышла новая версия NetBeans IDE с полной поддержкой Java 8

яет разработчикам использовать новейшие функциональные возможности Java Platform, Standard Edition (Java SE) 8 и Java Platform, Micro Edition (Java ME) 8, быстро обнаруживая и преобразуя програ
26.03.2014 Oracle выпустила Java 8, созданную при участии российских программистов

Корпорация Oracle анонсировала выход платформы Java SE 8 и сообщила, что это наиболее значительное обновление Java за все время ее существов
18.09.2013 Вышел JDK 7 Update 40 с новыми возможностями диагностики и обеспечения безопасности для Java SE 7

ission Control и Oracle Java Flight Recorder теперь доступны в виде коммерческих функций в продукте Oracle Java SE Advanced (эти опции можно загрузить бесплатно для пробного использования в сос
06.09.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 6, JavaFX 2.2 и JavaFX Scene Builder 1.0

порация Oracle объявила о выпуске новой версии платформ Java Platform, Standard Edition 7 Update 6 (Java SE 7 Update 6) и JavaFX 2.2, а также инструмента визуальной разработки JavaFX Scene Buil
31.08.2012 Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности для Java 7 и 6

Корпорация Oracle выпустила внеплановые обновления безопасности Java SE 7 update 7 и Java SE 6 update 35. Обновление Java SE 7 update 7 исправл
11.05.2012 Oracle выпустила Java SE 7 Update 4 и JavaFX 2.1

Корпорация Oracle выпустила обновление платформы Java Platform, Standard Edition 7 Update 4 (Java SE 7 Update 4), и новую версию платформы JavaFX 2.1. Как отмечается, Oracle впервые выпу
23.08.2011 Oracle анонсировала платформу Java SE 7

Корпорация Oracle представила Java Platform, Standard Edition 7 (Java SE 7), первую версию платформы Java, выпущенную под руководством Oracle. Новая версия

29.07.2011 Oracle выпустила Java 7

28 июля компания Oracle oбъявила о выходе Java Platform Standard Edition 7 (Java SE 7). Характерно, что этот первый релиз платформы Java с момента перехода контроля за р
28.12.2010 Техспецификации Java SE 7 и Java SE 8 одобрены всеми основными игроками Java

on Middleware и Java. — На конференции JavaOne в сентябре Oracle изложила детальный план по выпуску Java SE 7 и Java SE 8, и мы рады, что исполнительный комитет JCP одобрил этот план. Мы
01.10.2010 Oracle анонсировала планы развития JDK в целях совершенствования платформы Java SE

Корпорация Oracle объявила планы по совершенствованию платформы Java Platform, Standard Edition (Java SE) и ее оптимизации под новые модели приложений и типы оборудования, включая расширенную поддержку скриптовых языков, повышение производительности разработки и сокращение операционных зат
17.10.2008 Анонсировано обновление Java SE 6

Sun объявила о выходе релиза Java SE 6 Update 10. Помимо исправлений ошибок, новый релиз содержит архитектурные изменения,
30.04.2008 Apple добавила поддержку Java SE 6 в Mac OS X Leopard

Apple добавила поддержку Java SE 6 в свою операционную систему Mac OS X 10.5 Leopard. Обновление под названием Mac OS

09.04.2008 Sun представила Java SE for Business

Sun анонсировала новую модель поддержки платформы Java SE - Java SE for Business. В рамках этой инициативы, бизнес-пользователям предлаг
26.02.2008 FireFox 3 оснастят поддержкой Java SE6

В Firefox 3 будет добавлена поддержка плагина Java SE6. Новый плагин позволит, в частности, выбирать версии JRE для запуска отдельных апплетов, поддерживает механизм подписи апплетов, реализованный в Windows Vista, а также обеспечивает пов
27.09.2007 Sun упорядочит выпуск патчей для Java SE

em заявила о намерении упорядочить процесс выпуска обновлений безопасности к Java Standard Edition (Java SE). Система будет похожа на ту, которая принята у Microsoft. Первый пакет обновлений бе
10.05.2007 Java стала Open-Source на 100%

вит сообществу OpenJDK полнофункциональную версию инструментария JDK 2 (Java Development Kit 2) для Java SE (Java Platform Standard Edition), распространяемую по лицензии GPL v2. Кроме того, Su
12.12.2006 Sun выпустила Java Platform Standard Edition 6

оторую вошли новые библиотеки функций (API) для сопряжения Java с другими языками программирования. Java SE 6 готовили в течение двух лет силами компании и 330 разработчиков со стороны. Одной и

Публикаций - 169, упоминаний - 257

Oracle Java SE и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 7124 74
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2254 38
Axiom JDK - Аксиом АО - ранее Bellsoft - БеллСофт 54 33
IBM - International Business Machines Corp 9722 24
Google LLC 12843 16
Microsoft Corporation 25910 15
Red Hat 1383 13
SAP SE 5635 11
9771 10
Apple Inc 13334 9
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3247 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5751 7
ФОРС - Центр разработки 715 6
НКК - ГКС - Доверенная среда 60 4
Yandex - Яндекс 9446 4
РДТЕХ - Разумные деловые технологии 264 3
Открытые технологии 732 3
Alfresco Software 156 3
Softline - Софтлайн 3830 3
Microsoft Corporation - GitHub 1124 3
Haulmont - Хоулмонт - Холмонт БР - Холмонт бизнес решения 142 3
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3092 3
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 1020 3
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 464 3
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 64 2
TI - Texas Instruments Incorporated 851 2
InterTrust - ИнтерТраст 337 2
Газинформсервис - ГИС 526 2
Esri 176 2
Security Explorations 5 2
ФОРС Дистрибуция 46 2
DP Technology - Hexagon - Intergraph 92 2
ИТ-Экспертиза - IT Expertise 88 2
EmDev - ЕмДев 39 2
MapInfo Corporation - Navigational Technologies Incorporated 41 2
Ростелеком 11091 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 16273 2
Intel Corporation 12897 2
Ред Софт - Red Soft 1280 2
Autodesk 640 2
НСПК - Национальная система платежных карт 965 8
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 102 4
Газпром ПАО 1498 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 3022 4
Петербургская Биржа - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа - ранее СПбМТСБ 24 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 9157 3
Альфа-Банк 1997 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 370 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1862 2
РЖД - Российские железные дороги 2113 2
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 265 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 340 1
Superjob - Суперджоб 902 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1935 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 211 1
Совкомбанк - Хоум банк - БКИ Эквифакс - Бюро кредитных историй - Эквифакс Кредит Сервис 260 1
IKEA - ИКЕА 171 1
Роскосмос - РКС - Российские космические системы 152 1
Зарплата.ру 45 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Газпром добыча Астрахань 15 1
Здравоохранение - Медицина катастроф - КССМП, Клиническая станция скорой медицинской помощи - ЦМК, Центр медицины катастроф -ТЦМК, Территориальный центр медицины катастроф 185 1
НТЦ ЦК АНО - Национальный технологический центр цифровой криптографии 27 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1320 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3173 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 548 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 634 1
Microsoft - LinkedIn 710 1
ОМК - Объединенная металлургическая компания 249 1
Ингосстрах СПАО 487 1
Visa International 1998 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 693 1
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 159 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1219 1
Газпром нефть 752 1
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 440 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5901 30
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13988 14
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3710 9
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5803 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 3
Судебная власть - Judicial power 2536 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3373 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 5005 2
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 477 2
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 786 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 369 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 318 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - ИАЦ Судебного департамента ФГБУ - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 285 1
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 368 1
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 455 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 198 1
Ростех - Рособоронэкспорт - Росвооружение - Промэкспорт 121 1
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 131 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 6041 1
Совет судей Российской Федерации 13 1
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по образованию - Комитет по науке и высшей школе 36 1
Росстандарт - РВК ТК 362 - Технический комитет по стандартизации 362 - Защита информации 17 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 4085 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2390 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 384 1
Федеральное казначейство России 1965 1
Apache Software Foundation - ASF 233 9
OpenJDK Community 11 8
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 788 4
Eclipse Foundation 26 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6524 2
OGC - Open Geospatial Consortium - Open GIS Consortium - консорциум открытых ГИС - Открытый геопространственный консорциум 25 2
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 2
CSA - Cloud Security Alliance 15 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 52 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 542 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 34169 59
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28699 56
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 26638 53
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13394 51
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 55215 51
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16908 48
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8841 47
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24937 45
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2676 42
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 36
Сервер приложений - Application server 362 35
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12437 34
JVM - Java Virtual Machine - JavaVM 164 25
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3329 24
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7840 20
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5462 19
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22891 16
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10220 15
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Java Community Process - JCP 37 14
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18488 14
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7389 13
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EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Enterprise-решения - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 2477 11
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IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6548 10
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14534 9
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 379 9
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13731 9
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АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 13089 8
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2863 8
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Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня - Сертификат безопасности 600 8
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Oracle Java Development Kit - JDK 212 84
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Axiom JDK - LiberCat 69 30
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1019 25
Axiom JDK - Liberica JDK - Среда разработки и запуска Java-программ 42 24
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Apple Mac - Apple Macintosh 3130 13
Intel x86 - архитектура процессора 2191 13
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Apache HTTP Server - Apache Web Server 641 10
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Broadcom - VMware - Spring Framework - Фреймворк микросервисной архитектуры 157 6
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C/C++ - Язык программирования 920 5
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1043 5
Белокрылов Александр 27 19
Карпов Роман 84 15
Кузнецов Александр 165 14
Saab Georges - Сааб Джордж 9 8
Rizvi Hasan - Ризви Хасан 18 5
Porras Bob - Поррас Боб 3 3
Green Rich - Грин Рич 14 3
Лунегов Сергей 16 3
Magnusson Geir - Магнуссон Геир 3 3
Дырмовский Дмитрий 149 2
Kurian Thomas - Куриан Томас 46 2
Gowdiak Adam - Гоудиак Адам 5 2
Какунин Алексей 31 2
Lehman Michael - Леман Майкл - Lehmann Mike - Леманн Майк 6 2
Лановенко Валерий 46 2
Рейнгольд Леонид 9 2
Тамбовский Андрей 19 2
Messinger Adam - Месинджер Адам 4 2
Davidson Mary Ann - Девидсон Мэри Энн 6 2
Рустамов Рустам 555 2
Ellison Larry - Ellison Lawrence Joseph - Эллисон Ларри - Эллисон Лоуренс Джозеф 322 1
Халматов Максим 64 1
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Урьяс Вадим 98 1
Евдокимов Андрей 97 1
Клепиков Алексей 121 1
Касперский Евгений 338 1
Сотин Денис 216 1
Слышкин Василий 129 1
Нестеров Алексей 183 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14892 6
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Польша - Республика 2046 2
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Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3532 2
Россия - СФО - Новосибирск 4969 2
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Россия - ЮФО - Астраханская область 783 1
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Латвия - Латвийская Республика 840 1
США - Калифорния - Купертино 282 1
Россия - ЦФО - Орловская область - Орёл 488 1
Португалия - Португальская Республика 967 1
Беларусь - Минск 712 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 477 1
Китай - Пекин - Beijing 1112 1
Россия - СФО - Иркутская область - Иркутск 1040 1
Украина - Киев 1163 1
Венесуэла - Боливарианская Республика 323 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Колумбия - Республика 556 1
Канада - Монреаль 71 1
Россия - ЦФО - Московская область - Серпуховский район - Серпухов 147 1
Украина - Днепр - Днепропетровск - Екатеринослав 177 1
Россия - ЮФО - Астраханская область - АГКМ - Астраханское газоконденсатное месторождение 3 1
Казахстан - Республика 6154 1
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