Разделы

Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Все категории 46354
ИКТ
Организации
Ведомства
Ассоциации
Технологии
Системы
Персоны
Местоположение
Статьи
Пресса
ИАА
НИИ, ВУЗы и Библиотеки
Мероприятия


20.10.2021 Рост зарплат ИТ-специалистов внезапно прекратился, сменившись падением 1
20.10.2021 Мособлдума внедрила решения «1С» 2
18.10.2021 Компания «Мобильное Электронное Образование» выбрана для включения в единый каталог онлайн-курсов для школ и колледжей 1
18.10.2021 Зачем нужны BPM-системы и что они дают компаниям 1
18.10.2021 Как сформировать цифровую корпоративную культуру 2
14.10.2021 В «Т1 консалтинг» создано направление развития технологий интернета вещей 1
13.10.2021 «Сбер» предложил предпринимателям платформу для создания и управления интернет-магазином 1
13.10.2021 Dataline запустила в облаке сервис мониторинга и управления доступом компании «Айти бастион» 1
11.10.2021 «Гэндальф» помогла «Астэко» перейти на облачную «1С» 2
11.10.2021 Gazprom EP International и фирма «1С» заключили соглашение о стратегическом сотрудничестве в области ИТ 3
11.10.2021 ГК «Эдит про» автоматизировала документооборот компании АСТ 1
05.10.2021 «Ростех» объединился с «Диасофтом» для захвата российского рынка ERP 2
01.10.2021 «Гланит» автоматизировала процессы управления с помощью «1C:ERP» 1
30.09.2021 Case Study: максимальное использование функционала Salesforce CRM 1
29.09.2021 Цены на российское ПО выросли на 20%, хотя налоги стали меньше 1
28.09.2021 Начинающим программистам в России платят больше, чем они ожидают 1
24.09.2021 Многодетной матери светит шесть лет тюрьмы за «пиратское» ПО. У «1С» к ней претензий нет 4
24.09.2021 «Хомнет:МСФО» включено в реестр российского софта 1
23.09.2021 У разработчика российского Linux появился новый гендиректор 1
23.09.2021 «Российская стекольная компания» автоматизирует общение с клиентами и сотрудниками с помощью «Битрикс24» 1
22.09.2021 В PROF-IT SRM появилась возможность проверки поставщиков с помощью API «Контур.Фокуса» 1
21.09.2021 «1С-рарус» автоматизировал конвейерное производство для автозавода «Урал» 1
20.09.2021 МИД приобретает российские СУБД вместо ПО Microsoft 2
16.09.2021 Названы языки программирования, приносящие ИТ-шникам самые высокие зарплаты. Python в пролете 1
15.09.2021 Группа RBI использует портал для контроля полного цикла строительных работ 1
13.09.2021 Зарплаты ИТ-специалистов в России выросли на 20% за три месяца 3
08.09.2021 Экономичный способ внедрения национальной системы цифровой маркировки предложили в ОЭЗ «Технополис «Москва» 1
08.09.2021 Власти придумали, как собрать с ИТ-компаний налоги на десятки миллиардов 2
07.09.2021 «Сбер» запустил переводы с бизнес-карт на обычные по номеру телефона 1
03.09.2021 «Айтеко» создала отдельную немаленькую ИТ-компанию для работы с нефтянкой и газовиками 1
03.09.2021 В структуре ГК «Айтеко» создана консалтинговая компания «Витте про» для работы с заказчиками из ТЭК и промышленности 1
03.09.2021 Сеть магазинов Offprice перенесла ERP-систему в облако Lancloud 2
01.09.2021 «Скан-архив» помог «Атри-групп» улучшить контроль документооборота 1
31.08.2021 «Уралэлектро» сократила время обработки заказа при помощи автоматизации 3
31.08.2021 Фонд «Сколково» и Accenture приглашают на конференцию «Облака и бизнес: новые точки роста» 1
31.08.2021 Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в интервью CNews: Мы уже экосистема, но пока лоскутная 1
30.08.2021 Портфель услуг ГК Ramax Group пополнился решениями «1С» 1
30.08.2021 Артем Каличкин, Faktura.ru, в интервью CNews — о цифровом быте и аутсорсинге головной боли 1
27.08.2021 «Первый бит» автоматизировал кадровый учет и расчет зарплаты для 2 тысяч сотрудников в медицинском центре «XXI век» 2
25.08.2021 Фирма «1С» и сервис по подбору наставников Solvery договорились о сотрудничестве 2

Публикаций - 3727, упоминаний - 5951

1С упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11017 321
SAP SE 3207 275
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 593 123
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 117
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 91
Yandex - Яндекс 4099 83
IBM 3527 70
VK - Mail.ru Group 2482 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 68
Крок 1219 56
1С-Рарус 535 56
Гэндальф - Gendalf 59 44
Google LLC 7128 43
Хомнет Консалтинг 125 42
Ланит ГК 1155 39
АйТи 749 37
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 36
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 34
Oracle Corporation 3331 30
Ростех - Ростехнологии 2230 30
Корус Консалтинг ГК 804 29
МойСклад - Логнекс 85 28
Микротест 176 26
Cisco Systems 2037 24
Docsvision - ДоксВижн 768 23
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2753 21
SAP CIS - САП СНГ 753 21
VMware 1829 19
Rambler Group - Рамблер ГК 484 18
Samsung Electronics 5633 18
Softline - Софтлайн 1473 18
iTeco - Ай-Теко 715 18
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 17
АФК Система ПАО 991 16
InfoWatch - Инфовотч 603 16
СКБ Контур 416 16
Navicon - Навикон 197 16
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 15
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 263 15
АТОЛ ГК 168 14
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 127
РЖД - Российские железные дороги 1081 72
Альфа-Банк 1123 38
Газпромбанк - ГПБ 692 37
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 29
Почта России ПАО 1570 26
HeadHunter Group - HH Group 336 21
X5 Group 599 21
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 215 20
X5 Group - Пятерочка 559 16
ВТБ24 583 16
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 15
Открытие ФК 538 15
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 15
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 15
Газпром ПАО 518 13
ЕВРАЗ Групп - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 190 12
Магнит - Сеть магазинов 269 11
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 10
Почта Банк 289 10
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 10
Аэрофлот 492 10
Газпром нефть 380 10
Россети ПАО 168 9
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 9
ПГК - Первая грузовая компания 98 9
Транснефть 159 9
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 9
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1430 8
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 8
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 8
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 8
Медскан 12 8
Черкизово ГК 73 7
Мотовилихинские заводы 10 7
Газпром автоматизация - Газавтоматика 32 7
Локотех - Локомотивные технологии 40 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 104
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 64
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 37
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 35
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 33
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 33
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 31
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 27
Президент Российской Федерации 1439 25
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 24
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 22
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 22
Правительство РФ 2200 20
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 19
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 18
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 15
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО 153 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 14
ПФР Департамент информационных технологий 102 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 12
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 10
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1368 7
Арбитражный суд города Москвы 339 7
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 147 6
ЕЭК - Евразийская экономическая комиссия 67 6
Миноборонпром - Министерство оборонной промышленности Российской Федерации - 1996-1997 годы 8 6
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 6
Басманный районный суд города Москвы 47 5
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 5
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 425 5
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 5
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 523 5
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 5
ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 270 5
Федеральное казначейство России 766 5
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Правительство Москвы 649 4
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 18
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 174 5
Руссофт - Russoft 250 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 4
АФТ - Ассоциация Финтех 76 4
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 45 2
Союз машиностроителей России 26 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 30 1
НСХ - Национальный Союз Хлебопечения 1 1
АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 2 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 30 1
RCCPA - Russian Cloud Computing Professional Association - Профессиональная ассоциация в сфере облачных технологий 15 1
TIA - Telecommunications Industry Association 49 1
РПЦ - Русская православная церковь 23 1
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 13 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 19 1
IATA - The International Air Transport Association - Международная ассоциация воздушного транспорта 41 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 76 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 129
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1637 99
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 96
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 88
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 78
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 71
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1446 70
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 48
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 40
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 36
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 36
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 35
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 32
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 32
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 31
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 30
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 28
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 25
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 23
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 21
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 20
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 17
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 723 17
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 16
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 16
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 15
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 14
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 14
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 14
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 14
OpenStack 347 14
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 558 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 13
MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 173 13
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 13
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 12
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 12
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 419 11
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 250 11
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 919 11
Google Android 10750 100
Microsoft Windows 10 6612 78
1С:ERP Управление предприятием 203 75
Apple iOS 5741 68
Linux OS 4243 61
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом 86 53
Microsoft Excel 435 52
Java - Язык программирования 1167 52
Microsoft Office 1921 38
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 180 38
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 36
1С:Бухгалтерия 394 36
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 34
Microsoft SQL Server 789 34
1С:Документооборот 78 32
Новые облачные технологии - МойОфис 311 29
Microsoft Windows 850 28
SQL - Язык программирования 432 25
Microsoft Azure 1171 23
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 20
Microsoft Office 365 769 20
Гэндальф - Скан-Архив 36 19
HCL - IBM Lotus Domino - IBM Notes/Domino 338 18
Microsoft Exchange 678 18
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 289 18
Сбербанк Сбербизнес - Бизнес Онлайн - СББОЛ - ДБО Сбербанка 170 17
Apple macOS 922 17
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform 443 17
IBM Cognos BI 140 16
Google Play - Google Store - Android Market 2515 16
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 15
SAP ERP HCM - Human Capital Management 152 15
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 100 14
Microsoft Active Directory - Microsoft AD 787 13
1С-Битрикс - Битрикс24 211 13
1С:DirectBank - 1С:ДиректБанк 14 12
JavaScript - Язык программирования 626 12
1С:CRM 32 12
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 12
1С:Управление торговлей 28 12
Нуралиев Борис 204 67
Нестеров Алексей 79 55
Путин Владимир 1820 31
Елистратов Николай 90 23
Никифоров Николай 1126 20
Ковнир Евгений 71 19
Марич Игорь 18 18
Чаркин Евгений 182 14
Медведев Дмитрий 1433 14
Дьяченко Валерий 66 13
Абакумов Евгений 103 12
Попов Анатолий 98 11
Сотин Денис 102 11
Натрусов Артем 121 11
Емельченков Сергей 83 10
Лысенко Эдуард 209 9
Зорин Александр 49 9
Андреев Сергей 39 9
Прохорова Алла 45 9
Четвернин Алексей 651 9
Лигачев Глеб 60 8
Спиридонов Александр 35 8
Мехришвили Александр 11 8
Соловьев Алексей 60 8
Беляев Владислав 65 8
Урьяс Вадим 76 8
Козырев Алексей 270 8
Егоров Владимир 52 8
Харитонов Александр 46 8
Коновалов Роман 20 7
Малахов Михаил 10 7
Скурятина Елена 20 7
Чернышенко Дмитрий 234 7
Яшин Леонид 20 7
Бугаев Леонид 11 7
Бойко Елена 151 7
Суровец Дмитрий 44 7
Слышкин Василий 54 7
Дюгаев Евгений 12 7
Пашнин Роман 10 7
Россия - Российская федерация - РФ 57180 1388
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 426
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 275
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 221
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 167
Украина 3347 103
Казахстан - Республика 2621 99
Германия - Федеративная Республика 3614 78
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 76
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 74
Европа 3730 73
Россия - ПФО - Казань 1510 65
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 61
Беларусь - Белоруссия 2081 61
Россия - СФО - Новосибирск 1956 60
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 53
Восточная Европа 1669 53
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 50
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 44
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 41
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 36
Россия - ПФО - Самара 1287 36
Франция - Французская Республика 2112 32
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 31
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 30
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 27
Япония 2760 22
Индия - Республика 2161 22
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 19
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 458 16
Россия - Ростовская область 860 15
Россия - Владивосток 864 12
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 12
Россия - Краснодар 1031 12
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 11
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 577 11
Россия - Воронеж 684 10
Италия - Итальянская Республика 1371 10
Европа Западная 610 10
Ближний Восток 1468 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 137
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 135
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 99
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 74
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 37
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 299 32
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 29
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 29
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 22
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 20
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 122 18
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 14
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики 111 13
Федеральный закон 54-ФЗ - О применении контрольно-кассовой техники 154 12
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 12
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 11
ТК РФ - Трудовой кодекс Российской Федерации 77 11
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 9
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 9
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 8
Пиратство - Авторское право 203 7
ЕНВД - Единый налог на вмененный доход 65 7
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 7
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 180 6
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 6
Русский язык 970 6
Антиимпортозамещение 6 6
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 656 6
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 5
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 5
УСН - Упрощенная система налогообложения 52 5
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 5
ДМС - Добровольное медицинское страхование 58 4
РСБУ - Российские стандарты бухгалтерского учёта 235 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 4
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 246 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 4
Первичка - Первичный документ - бумажный или электронный документ свидетельствующий о каких-либо деловых или финансовых транзакциях 16 4
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 3
TAdviser - Центр выбора технологий 214 10
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2085 9
Apps4All 25 8
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 6
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 237 6
23ABC News 55 3
Wikipedia - Википедия 274 2
Thomson Reuters - Рейтер 1711 2
РИА Новости 654 2
АнтиЗапрет - AntiZapret.info - Реестр запрещенных сайтов 27 2
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
ТНТ - Телеканал 94 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 56 1
МК-Урал - газета 1 1
Москва 24 - Телеканал 6 1
Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 61 1
ТВЦ - ТВ Центр - телеканал 36 1
Главбух 5 1
CNews TV 461 1
News Corp 90 1
Россия 24 - телеканал 86 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 38 1
CNews - ZOOM.CNews 1089 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 261 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 191 1
НТВ - Телекомпания 164 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 231 1
Ведомости 259 1
Forbes - Форбс 441 1
CNews Analytics 1988 90
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 38
IDC - International Data Corporation 2709 8
CNews Fast рейтинг 29 7
Gartner 2188 6
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 507 3
TAdviser Report 6 3
CNews Мишень ОФД 4 3
Markets&Markets Research 78 2
Forrester Research 385 2
RAEX - Эксперт РА 49 2
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 17 2
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 28 1
Oxford Economics 11 1
Market Research Future 4 1
CNews Мишень 7 1
Книга рекордов Гиннесса - Guinness World Records 29 1
CNews SaaS рейтинг 15 1
World Bank’s Doing Business Index - рейтинг Всемирного банка 9 1
Gartner Magic Quadrant for the CRM Customer Engagement 1 1
IDC Russia Enterprise Application Software Market 1 1
Superdata 9 1
Ipsos Group - Ipsos Comcon - Ipsos Public Affairs - Ipsos Healthcare 27 1
TAdviser100 3 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
OWASP Top - Open Web Application Security Project 39 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
BCG - Boston Consulting Group 43 1
Juniper Research 278 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 16
ЦНИИ ЭИСУ - Центральный научно-исследовательский институт экономики, информатики и систем управления 58 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 5
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 3
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 83 3
НИУ ВШЭ МИЭМ - Московский институт электроники и математики им. А. Н. Тихонова 26 3
НИИАС - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 19 2
Академгородок Новосибирск 29 2
ЯрГУ - Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова 10 2
ДГУ - Дагестанский государственный университет 45 2
Университет НТИ - Национальной технологической инициативы 2035 49 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 2
МЭИ - Московский энергетический институт 38 2
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 90 2
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 404 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет 198 2
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет 79 2
University of Chicago Booth School of Business - Chicago Booth - Школа бизнеса им. Бута 3 1
НИИАС РЖД - Научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт информатизации, автоматизации и связи на железнодорожном транспорте 1 1
СибАДИ - Сибирский государственный автомобильно-дорожный университет 5 1
Foxford - Фоксфорд - онлайн-школа 12 1
ТГУ - Тольяттинский государственный университет 6 1
ФУМО - Федеральное учебно-методическое объединение 5 1
НИОПИК ФГУП Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт органических полупродуктов и красителей 2 1
University of Birmingham - Бирмингемский университет 6 1
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 1
Пермский Сетевой ИТ-Университет 4 1
ФГБУ НМИЦ ТПМ Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр терапии и профилактической медицины 2 1
МГУ им. Н. П. Огарева - Мордовский государственный университет 12 1
БОУ ВО Вологодская кадетская школа-интернат им. Белозерского полка - Вологодская кадетская школа-интернат имени Белозерского 1 1
НИИ ЦПС - Центрпрограммсистем 5 1
Интеллектуал ГБОУ школа 5 1
Школа новых технологий 19 1
РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 47 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 138 1
ИСП РАН - Институт системного программирования им. В. П. Иванникова Российской академии наук 51 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 105 1
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 18 1
МНИРТИ - Московский научно-исследовательский радиотехнический институт - Научно-исследовательский институт 1 1
АГУ - Алтайский государственный университет 13 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 55
CNews AWARDS 291 44
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 27
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1137 14
Worldskills - Ворлдскиллс 72 11
Цифровая прокачка региона 22 6
1С:ERP Бизнес-форум 11 6
Docflow 58 5
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 8 4
CNews FORUM Кейсы 44 3
Всероссийская олимпиада школьников по информатике 10 2
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 11 2
Nobel Prize - Нобелевская премия 37 2
Worldskills - IT Software Solutions for Business 3 2
CNews ИТ-стратегия 13 2
Цифровая среда онлайн 5 2
DigEn Forum - Digital Enterprise Forum by Docflow 4 2
Иннопром - Международная промышленная выставка 48 2
CNews Баттл 34 2
FutureSkills - чемпионат по профессиям для цифровой экономики 2 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Национальная банковская премия 2 1
Private Label Awards by IPLS 1 1
ComNews Awards 3 1
ВЭФ - Восточный экономический форум 47 1
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 12 1
WorldSkills DigitalSkills 2 1
1С:Соревнования 1 1
Хрустальный атом 3 1
CNews Мисс ИТ России 12 1
Хрустальная сова - приз лучшему игроку телевизионной игры "Что? Где? Когда?" 3 1
Merlion IT Solutions Summit 9 1
Час кода - международное движение 11 1
Чёрная пятница (распродажи) 69 1
SAP Value Award 5 1
Школьная лига Роснано 1 1
TAdviser SummIT 3 1
Лучший пользователь 1С:ИТС - Всероссийский профессиональный конкурс 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru






MARKET.CNEWS

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Техника

Стирально-сушильная машина или отдельная сушка: что выбрать?

Обзор JBL Bar 5.0 Multibeam: кинотеатральный звук в компактном формате

Обзор гибкого смартфона Samsung Galaxy Z Fold3: на пути к совершенству

Показать еще

Наука

Квантовый Интернет уже близко: ученые достигли квантовой телепортации между двумя чипами

Новый протокол квантовой криптографии стал устойчив к помехам

Речевой нейропротез переводит сигналы мозга прямо в слова
Показать еще