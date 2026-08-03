Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

1С

представляет собой комплексную экосистему программных решений для автоматизации различных бизнес-процессов. Это российская компания, которая входит в Ассоциацию предприятий компьютерных и информационных технологий вместе с такими участниками рынка как Т1 и «Ланит».

Основная специализация 1С заключается в разработке программного обеспечения для автоматизации учета и управления на предприятиях. Продукты компании охватывают  спектр задач: от бухгалтерского и налогового учета до управления производственными процессами и кадровым делопроизводством. Система активно интегрируется с различными современными технологиями, включая облачные решения и системы электронного документооборота.

Конкурирующие компании на рынке:

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 906 дел, на cумму 1 574 058 420 ₽*

Судебные дела (906) на сумму 1 574 058 420 ₽*
в качестве истца (804) на сумму 902 467 910 ₽*
в качестве ответчика (43) на сумму 34 037 327 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


03.08.2026 «1С-Рарус» унифицировала кадровый учет и расчет зарплаты 18 предприятий «Первой нерудной компанией»

Команда «-Рарус» сообщила о завершении проекта по унификации и объединению кадрового учета и расчета
03.08.2026 РТУ МИРЭА займется адаптацией «1С» под процессоры «Иртыш»

РТУ МИРЭА и «Трамплин Электроникс» объявляют о стратегическом партнерстве. Цель партнерства – адаптация семейства продуктов «» под процессоры «Иртыш». Также университет получит современные решения на базе новейших российских чипов, техническую документацию и методические материалы. Об этом CNews сообщили представит
30.07.2026 2400 единиц оборудования, 206 ИТ-услуг и полная история инцидентов: «1С:Itilium» обеспечил прозрачность ИТ-службы АО «КУМЗ»

сплавов в России — перешел к сервисной модели управления ИТ-поддержкой. Внедрение ITSM/ESM-решения «:Itilium» (разработка «Деснола» и фирмы «») позволило объединить разрозненные сист
30.07.2026 Совместное решение для распознавания документов Content AI и «1С-Мссофт.ру» упростит кадровые процессы

Content AI, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов, и «-Мссофт.ру», интегратор с экспертизой в комплексной автоматизации бизнеса, представили совместное ИИ-решение для распознавания паспортов — O!Data. С его помощью заказчики могут автоматизирова
28.07.2026 Axenix помогла перевести российские компании Reckitt на «1С:ERP. Управление холдингом»

x за 4,5 месяца реализовала проект по переводу российских компаний международной группы Reckitt на «:ERP. Управление холдингом». В результате заказчик получил современное решение, охватившее

28.07.2026 «Газинформсервис» выпустил обновление 4.9.11 ПК SafeERP: новые инструменты защиты SAP, «1С» и безопасной разработки

Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление модульного программного комплекса SafeERP, предназначенного для комплексного мониторинга ERP-систем на платформах SAP и «» и защиты бизнес-приложений, — релиз 4.9.11. Обновление затронуло все модули решения и расширило возможности поиска уязвимостей, анализа кода и интеграции с внешними системами. Об этом CNews
27.07.2026 «1С-Рарус» перевел на «1C:ERP» поставщика бортового питания «Аэромар»

Компания «‑Рарус» завершила проект по реформированию корпоративной информационной системы авиакейтери
27.07.2026 «1С-КСУ» и CorpSoft24 переводят ФГУП «Росморпорт» на отечественную систему управления ресурсами

Специалисты CorpSoft24 и «-КСУ» (дочерняя компания «») реализуют проект внедрения ключевой финансовой системы ФГУП «Росморпорт» в центральном аппарате и всех филиалах. Переход с иностранного программного обес
27.07.2026 Metrika42 от EFSOL поможет снизить риски при разработке и обновлении «1С»

Компания EFSOL представила пакет Metrika42 для команд разработки «», в него вошли облачные dev-стенды, автоматический статический анализ кода и мониторинг пр
23.07.2026 Efsol представила калькулятор ресурсов для бесперебойной работы «1С»

Компания Efsol разработала онлайн-калькулятор для предварительного расчета вычислительных ресурсов, необходимых для стабильной работы корпоративных систем на базе «:Предприятия», Microsoft SQL Server и пользовательских RDP-сессий. Инструмент позволяет оценить минимальные требования к процессору, оперативной памяти и дисковой подсистеме. Об этом CNews со
23.07.2026 Завершена интеграция ИСУ ТОиР «TRIM» с системой «1С:ERP» в компании КАМА

ны. Созданное интеграционное решение обеспечило передачу справочников из «1С:ERP» в ИСУ ТОиР (миграция + событийные обновления), подачу запросов об остатках товарно-материальных ценностей из ИСУ ТОиР в «1С:ERP» (по расписанию), отправку из ИСУ ТОиР заявок на снабжение и списаний (с подтверждением от «1С:ERP»), проверку статуса заявок.
22.07.2026 Новый релиз «1С:RCM» от «Деснола» позволит определять «здоровье» оборудования по методике Минэнерго

Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «:ТОиР», выпустила релиз «:RCM Управление надежностью» редакции 2.0.4.15. В продукт
21.07.2026 Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей

Фирма «» и «-Рарус» выпустили новое отраслевое решение для повышения операционной эффекти
20.07.2026 «1С-Рарус» на 15% ускорила обработку заказов в группе компаний «Римера»

«-Рарус» выстроила единый контур продаж для группы компаний «Римера». На 15% ускорена обработка заказов и коммерческих предложений, на 5% расширена воронка продаж по потенциальным клиентам. Об
20.07.2026 В Metrika42 появился дашборд параметров СУБД для снижения рисков сбоев и простоев «1С»

а Efsol представила обновление в Metrika42 – дашборд параметров СУБД, который помогает ИТ-подразделениям контролировать конфигурацию Microsoft SQL Server, используемого для работы информационных баз «». Новая функция упрощает диагностику инфраструктуры, сокращает время поиска потенциальных причин замедлений и позволяет заранее выявлять настройки, способные повлиять на стабильность корпора
20.07.2026 Решение «СберТеха» поможет бизнесу вдвое ускорить работу с данными в «1С»

фильным ИТ-интегратором AUXO. Решение использовалось в сценариях комбинированной загрузки данных в «:Предприятие 8.3» для предобработки и минимизации задержек. Оно выступало буфером в операти
20.07.2026 Платформа ИИ-агентов Ladcraft получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие»

T-компаний Lad сообщает о сертификации своей платформы автономных ИИ-агентов Ladcraft для работы с «:Предприятие». Официальный статус «Совместимо!» подтверждает, что платформа прошла тестиров
16.07.2026 «Первый Бит» автоматизировала работу с заказами в ГК «Ровен»

Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта по интеграции «Битрикс24» и «:УПП» в ГК «Ровен» — одном из российских производителей и поставщиков вентиляционного обору
16.07.2026 «Философия.ИТ» завершила проект импортозамещения ERP для «Просвещения» на базе «1С»

Компания «Философия.ИТ» и «Просвещение» завершили переход на единую систему управления предприятием на базе продуктов «» и импортонезависимых технологий. В рамках проекта функциональность оперативного и финансового контуров была перенесена в новую программную среду с сохранением работы каналов продаж, включая
13.07.2026 «1С-Рарус» помог Smartlink повысить эффективность торговли на маркетплейсах

«-Рарус» настроил интеграцию «:Управление торговлей» с маркетплейсами. Это позволил
10.07.2026 Анализ проблемных SQL-запросов «1С» в Metrika42 стал быстрее и понятнее

Команда Efsol представила новую функцию продукта Metrika42, который является системой мониторинга производительности и доступности «:Предприятия» — преобразователь запросов. Он переводит исходный SQL-текст в термины «» и помогает специалистам быстрее перейти от обнаруженного в системе мониторинга проблемного запр
09.07.2026 Единое окно финансов: «Сбер» и «1С» обновили среду интеграции для бизнеса

Корпоративным клиентам «Сбера», использующим приложения «», не нужно переключаться между «» и интернет-банком — все операции можно выполнят
08.07.2026 «1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки

«Холдинг Аква» запустил поэкземплярный учет маркированной воды в «:ERP». Проект выполнила компания «Бобдей». Решение связало производство, склад, отгрузку, Э
07.07.2026 Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP

мом продукции более 1 млн тонн и штатом более 2 тыс. сотрудников. Компания долгое время работала на :УПП, чей уровень кастомизации достигал 50%, но решение устарело. В 2022 г. крупный агрохол
03.07.2026 «Первый Бит» объединила учет лекарств, питания, кадров и автотранспорта Приволжского окружного медцентра

чреждения ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России на основе типовых конфигураций «:Бухгалтерия государственного учреждения» («:БГУ»), «:Зарплата и кадры го
01.07.2026 «Полигран» на 10% снизила себестоимость продукции и увеличил объемы выпуска с помощью 1С:ERP»

Специалисты «Первого Бита» завершили внедрение «:ERP» в компании «Полигран», являющейся производителем ПВХ-композиций. Организовано операти
30.06.2026 В Metrika42 контроль роста баз «1С» и журналов транзакций стал быстрее и нагляднее

версию дашборда «Состояние СУБД» для облачной системы мониторинга производительности и доступности «» Metrika42. В обновлении дашборда появился блок «Использование дискового пространства», ко
30.06.2026 Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения

Pragmatic Tools и «1Софт» (бренд сети партнеров и направления дистрибьюции стороннего софта фирмы «») объявляют о запуске специальной программы для государственных учреждений по автоматизаци
29.06.2026 Efsol расширила возможности Metrika42 On-prem для диагностики блокировок в «1С»

е для On-prem-версии Metrika42, добавив в систему новый инструмент анализа ожиданий на блокировках «». Функция помогает ИТ-командам быстрее выявлять причины задержек, находить блокирующие и о
29.06.2026 Efsol обновила RAID-калькулятор для более точного проектирования инфраструктуры «1С»

уры. Новая версия решения помогает компаниям заранее оценивать производительность хранилища, подбирать оптимальную конфигурацию под рабочие нагрузки и снижать риски ошибок при выборе архитектуры для «» и других критичных бизнес-приложений. Для бизнеса вопрос производительности дисковой подсистемы напрямую связан с устойчивостью ключевых процессов. В средах, где «» используется ка
26.06.2026 «1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент»

Компания «-Рарус» объявила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обслуживания на базе «:ERP» и «:CRM» в компании «Континент» . Время подбора оптимально
25.06.2026 «Молопак» на 10% уменьшил расход материалов в производстве и на 25% снизил количество брака с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2»

«Армекс» автоматизировал работу «Молопак» — поставщика картонной упаковки. Система «:УНФ 8. Полиграфия 2» помогла оптимизировать управление производством, усилить контроль качества готовой продукции, исключить ошибки при обработке заказов, уменьшить технологические потери пе
25.06.2026 «ИТ-Экспертиза» подтвердила готовность системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» к экстремальным нагрузкам

завершении масштабного нагрузочного тестирования (НТ) корпоративной информационной системы на базе «:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» (редакция 3.1). Проведенные испытания подтвердили
24.06.2026 Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов

В фармацевтической компании Solopharm совместно с партнером, компанией «-Рарус», реализован портфель проектов по развитию единой ИТ‑системы на базе «:ERP»
24.06.2026 Фирма «1С» и разработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок действий» для внедрения методологии Demand Driven MRP (MRP 3.0) на платформе «1С:Предприятие» для производственных и торговых компаний

Фирма «» и разработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок де
24.06.2026 Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» с расширенными возможностями горизонтального масштабирования и ускорения отчетности

Postgres Professional представила обновление СУБД Postgres Pro Enterprise для «» 18.4.1. Новый релиз направлен на увеличение возможностей по горизонтальному масштабированию СУБД для «» и повышению производительности корпоративных систем на базе «», а т
22.06.2026 «1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств

«:Первый Бит» автоматизировал работу ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА Росс
22.06.2026 Efsol обновила систему мониторинга «1С:Предприятия» Metrika42

Efsol представила обновление системы мониторинга «:Предприятия» Metrika42. В продукте появилась возможность видеть фактические настройки серв
22.06.2026 Modus и группа компаний ЧДК заключили соглашение о партнерстве

атформ для бизнес-аналитики и управления данными, и группа компаний ЧДК, официальный партнер фирмы «», объявляют о начале стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители Mod
17.06.2026 «1С Рарус» и «Авентин Сервис» внедрили систему управления тысячей домофонов с мобильным приложением для мастеров

Компания « Рарус» внедрила «:Управление сервисным центром» для ООО «Авентин Сервис», оператора обслуживания систем безопасности многоквартирных домов в Санкт Петербурге. Разработано мобильное


Публикаций - 9594, упоминаний - 10970

1С и организации, системы, технологии, персоны:

1С-Рарус 982 885
SAP SE 5601 848
Microsoft Corporation 25775 807
1С Первый Бит - 1С:Бухучет и Торговля 971 715
Oracle Corporation 7074 531
1С-Битрикс - Bitrix 675 332
Ростелеком 10948 286
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 281
Yandex - Яндекс 9216 274
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 270
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 270
IBM - International Business Machines Corp 9699 260
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 253
Softline - Софтлайн 3743 243
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 209
Галактика - Корпорация 1545 207
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 192
Directum - Директум 1268 177
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 170
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 163
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 162
Крок - Croc 1964 152
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 152
Intel Corporation 12811 141
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 138
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 137
Broadcom - VMware 2610 131
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 121
АйТи 1519 118
Google LLC 12688 118
1С-СофтКлаб - Snowball Studios - Сноуболл - Snowberry Connection 177 116
Diasoft - Диасофт 1144 115
VK - Mail.ru Group 3602 111
МегаФон 10742 111
Cisco Systems 5372 111
HP Inc. 5883 111
Docsvision - ДоксВижн 1060 105
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 103
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 99
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 96
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 412
РЖД - Российские железные дороги 2096 248
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 229
НСПК - Национальная система платежных карт 948 183
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 177
Почта России ПАО 2370 161
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 154
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 139
ГПБ - Газпромбанк 1273 134
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 124
Газпром ПАО 1493 122
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 121
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 531 110
Альфа-Банк 1979 107
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 103
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 101
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 97
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 96
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 96
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 96
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 95
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 95
Газпром нефть 725 86
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 82
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 78
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 76
Русагро Группа Компаний 379 76
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 74
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 74
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 73
Ингосстрах СПАО 478 73
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 71
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 69
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 727 68
ВТБ - Почта Банк 514 66
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 65
РусГидро ПАО - ГидроОГК 376 64
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 64
ТехноНИКОЛЬ - ТСТН - Торговая Сеть ТехноНИКОЛЬ - УТС ТехноНИКОЛЬ 139 64
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 62
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 617
Федеральное казначейство России 1949 342
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 249
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 245
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 227
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 171
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 165
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 154
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 150
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 138
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 126
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 124
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 123
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 119
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 106
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 104
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 99
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 98
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 94
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 87
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 77
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 76
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 59
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 55
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 388 51
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 51
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 45
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 45
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 64 43
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 41
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 37
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 36
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 35
Судебная власть - Judicial power 2500 34
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 33
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 30
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 29
Импортозамещение - ИЦК - Индустриальные центры компетенций 213 29
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 28
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 28
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 72
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 56
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 51
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 38
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 31
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 30
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 27
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 22
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 21
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 18
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 10
НАУФОР - Национальная ассоциация участников фондового рынка 47 9
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 9
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 132 9
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 9
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 7
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 7
ЦКР ERP/CRM - Центр компетенций по развитию российского ПО класса ERP/CRM 14 6
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 6
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 6
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 6
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 6
ВСС - Всероссийский союз страховщиков 48 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
Ассоциация менеджеров 107 5
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 4
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 4
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 4
XBRL International - XII - XBRL Foundation 5 4
ЛДПР 116 4
Единая Россия - Политическая партия 321 4
Linux Foundation - Free Standards Group 206 4
РФС - Российский футбольный союз - Сборная России по футболу 53 4
АКОРТ - Ассоциация компаний розничной торговли 33 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4249
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 3395
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 1774
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 1649
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 1570
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1458
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1404
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1382
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 1329
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1176
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1127
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 970
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 968
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 851
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 767
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2916 718
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 694
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 690
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 680
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 625
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 4280 587
HRM - СЗП - Система зарплатных проектов - ФОТ - Фонд оплаты труда - Расчет заработной платы - Payroll calculation - Учет труда и заработной платы 2698 544
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 537
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 492
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 476
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 474
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 473
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 460
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 2023 444
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 442
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4851 421
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 411
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 403
Экономическая безопасность - Проверка контрагентов - Оценка контрагентов - выявление рисков при взаимодействии с людьми и компаниями - Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 2414 402
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 389
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 378
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 6027 375
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 373
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 369
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 350
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2554 1973
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 1011 859
1С:ERP Управление предприятием 841 738
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 702 584
1С:УТ - 1С:Управление торговлей 488 435
1С:УПП - 1С:Управление производственным предприятием 509 435
Microsoft Office 4170 414
Linux OS 11533 346
Microsoft Windows 16882 329
1С:Документооборот - 1С:ДО - 1C:Document Management 318 275
1С:Франчайзи - 1С Certified - 1С Partner Network - 1С:Совместимо - 1С:ЦКТП, Центр корпоративной технологической поддержки - артнёрские статусы, сертификаты и программы 261 249
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 243
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 772 226
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 203
1С:ERP УХ - 1С:ERP Управление Холдингом 228 199
Google Android 15243 196
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 184
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 173
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 1044 169
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 165
Oracle Java - язык программирования 3469 164
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 158
Новые облачные технологии - МойОфис 958 149
Microsoft Dynamics 1197 146
Apple iOS 8583 145
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 143
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 134
Microsoft Windows 2000 8678 125
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 119
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 119
1С-Битрикс - Битрикс24 Сайты 140 111
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 109
НКТ - Р7-Офис 543 103
1С:Розница 110 103
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 100
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 395 95
Apple iPhone 6 4861 94
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 90
Microsoft Dynamics NAV - Microsoft Business Solutions Navision - Attain 563 90
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 89
Нуралиев Борис 298 296
Шадаев Максут 1210 216
Нестеров Алексей 175 171
Натрусов Артем 313 148
Чаркин Евгений 317 147
Сотин Денис 216 125
Абакумов Евгений 227 115
Ульянов Николай 176 102
Путин Владимир 3454 85
Чурсин Дмитрий 87 73
Тятюшев Максим 215 68
Бурилов Андрей 117 65
Урусов Виктор 157 64
Клепиков Алексей 121 59
Рыжиков Сергей 112 59
Шаев Виталий 59 57
Аникин Дмитрий 68 57
Панченко Иван 197 57
Козырев Алексей 328 57
Теплицкий Дмитрий 88 57
Александров Александр 86 57
Стоянов Алексей 56 56
Аксенов Олег 62 56
Желтухин Вадим 72 55
Леонов Алексей 96 55
Булгаков Кирилл 133 55
Рустамов Рустам 548 54
Дьяченко Валерий 96 54
Евраев Михаил 266 54
Семенов Александр 166 54
Ермолаев Артем 379 53
Кирьянова Александра 169 53
Воронин Павел 196 53
Слышкин Василий 129 52
Врацкий Андрей 175 52
Урьяс Вадим 98 51
Сыкулев Андрей 85 51
Соловьев Алексей 97 51
Харитонов Александр 69 51
Гузовский Денис 79 51
Россия - РФ - Российская федерация 166168 5194
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 1410
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 722
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 721
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 573
Европа 24964 426
Германия - Федеративная Республика 13221 365
Украина 7928 287
Казахстан - Республика 6048 257
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 208
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 190
Земля - планета Солнечной системы 10865 186
Беларусь - Белоруссия 6289 180
Россия - СФО - Новосибирск 4876 172
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 169
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 165
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 155
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 146
Европа Восточная 3138 134
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 130
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 128
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 117
Франция - Французская Республика 8177 116
Азия - Азиатский регион 5920 109
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 97
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 95
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2530 92
Япония 13807 86
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 83
Африка - Африканский регион 3641 80
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1724 80
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 79
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 76
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 73
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1420 72
Россия - ПФО - Нижегородская область 2296 71
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 69
Индия - Bharat 5869 65
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1803 65
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 62
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 2189
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 2014
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1730
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 1425
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1015
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 869
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 837
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 819
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 778
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 755
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 664
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 627
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 615
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 569
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 531
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 472
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 442
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1501 441
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 423
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 420
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 414
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 340
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 336
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 311
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 301
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 296
Управленческая отчётность - Внутренняя отчетность - Управленческий учёт - Management Reporting - Management Accounting 806 292
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 278
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 256
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 252
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 245
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 244
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 235
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2430 225
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 225
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1768 223
Английский язык 7030 219
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 214
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4992 208
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 208
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 94
TAdviser - Центр выбора технологий 468 70
Ведомости 1466 62
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 39
CNews Games - Боевой народ - Combat folks 371 39
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 24
Forbes - Форбс 1002 22
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 20
CNews Энергоэффективное освещение 28 17
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 692 14
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 10
23ABC News 183 10
CNews - ZOOM.CNews 1866 10
Известия ИД 770 9
Nature 832 9
РИА Новости 1033 8
CNews TV 747 8
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 8
Финансовая газета 24 7
Bloomberg 1627 7
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 7
Россия сегодня МИА - Прайм - Агентство экономической информации 895 7
Wikipedia - Википедия 650 7
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 6
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 143 6
ComNews - Медиа-бизнес 142 6
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 128 6
Открытые системы ИД 176 6
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 5
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 5
Газпром ГПМ РТВ - ТНТ - телеканал 167 5
Новая газета 24 5
Xinhua News Agency - Xinhuanet - Синьхуа - Информационное агентство 848 5
Из рук в руки - irr.ru 73 5
CNews Северо-Запад 24 5
Атлас страхования 14 5
CNews Журнал 167 5
CMS Magazine 20 4
Рувики - Интернет-энциклопедия АНО 26 4
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 411
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 305
IDC - International Data Corporation 4975 156
Gartner - Гартнер 3658 107
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 48
CNews IaaS рейтинг - CNews Мишень IaaS Enterprise 76 43
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 31
CNews Инновация года - награда 155 30
Российский рынок ERP 24 16
CNews Рынок ИТ-услуг 171 14
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 13
Forrester Research 834 13
CNews Fast рейтинг 55 13
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 11
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 11
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 195 9
CNews SaaS рейтинг 28 8
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 6
BCG - Boston Consulting Group 117 6
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 6
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 5
ТМТ Консалтинг - TMT Consulting 144 5
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 5
CNews Мишень ОФД 6 5
Российский облачный рынок - Российский облачных сервисов (SaaS, IaaS, PaaS) 39 5
RAEX - РАЭКС-Аналитика 54 5
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 5
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 4
Dator - Дейтор - Агентство маркетинговых исследований 11 4
DSS Consulting - ДиЭсЭс Консалтинг 22 4
BCGroup - БИСИГРУПП 10 4
ARC Advisory Group 20 4
IDC Russia - IDC Россия 183 4
IDC Russia Enterprise Application Software Market 5 4
CNews Мишень 186 4
Tagline - Тэглайн 30 4
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 4
CNews 300 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 22 3
Ромир - Romir Monitoring - Исследовательский холдинг 122 3
INFOLine-Аналитика 78 3
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 51
РАН - Российская академия наук 2122 45
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 33
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 31
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 30
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 29
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 219 26
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 24
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 269 22
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 20
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 19
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 17
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 17
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 16
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 16
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 16
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 15
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 14
РУДН - Российский университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы 121 13
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 350 12
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 11
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 10
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 10
Минцифры РФ - Код будущего - Развитие кадрового потенциала ИТ-отрасли - федеральный проект 25 9
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 9
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 78 9
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
МГТУ Станкин - Московский государственный технологический университет Станкин - Московский станкоинструментальный институт 118 8
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 8
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 8
РАМН - Российская академия медицинских наук 131 8
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 7
VK - Skillbox - Скилбокс 146 7
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 7
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 7
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 7
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 7
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 7
МФТИ - Центр компетенций НТИ по Искусственному интеллекту - Исследовательский центр прикладных систем искусственного интеллекта 43 7
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 263
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 166
CNews AWARDS - награда 571 165
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 139
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 108
CNews FORUM Кейсы 313 77
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 60
CNews Баттл 69 47
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 44
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 28
1С:Проект года 28 27
Docflow 148 21
ИгроМир 125 19
День молодёжи - 27 июня 1087 19
1С:ERP Бизнес-форум 19 19
Softool - Софтул - Софтулийские Игры 90 16
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 13
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 10
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 9
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 8
CNews APPWards 36 8
Apps4All - Международный форум разработчиков 26 8
Цифровая прокачка региона 29 7
CeBIT 614 6
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 5
Урок цифры - всероссийский образовательный проект 34 5
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
itSMF - IT Service Management Forum 40 5
E3 - Electronic Entertainment Expo 104 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 4
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 4
Час кода - международное движение 11 4
Международный женский день - 8 марта 418 4
CNews ИТ-стратегия 32 4
Связь-Экспокомм 276 3
1С Вернисаж программных продуктов 3 3
Иннопром - Innoprom - Международная промышленная выставка 95 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463266, в очереди разбора - 724351.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Техника

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Обзор пылесоса Dreame Z40 AquaCycle Pro: сухая и влажная уборка без усилий

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще