Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
1С
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 3727, упоминаний - 5951
1С упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Нуралиев Борис 204 67
|Нестеров Алексей 79 55
|Путин Владимир 1820 31
|Елистратов Николай 90 23
|Никифоров Николай 1126 20
|Ковнир Евгений 71 19
|Марич Игорь 18 18
|Чаркин Евгений 182 14
|Медведев Дмитрий 1433 14
|Дьяченко Валерий 66 13
|Абакумов Евгений 103 12
|Попов Анатолий 98 11
|Сотин Денис 102 11
|Натрусов Артем 121 11
|Емельченков Сергей 83 10
|Лысенко Эдуард 209 9
|Зорин Александр 49 9
|Андреев Сергей 39 9
|Прохорова Алла 45 9
|Четвернин Алексей 651 9
|Лигачев Глеб 60 8
|Спиридонов Александр 35 8
|Мехришвили Александр 11 8
|Соловьев Алексей 60 8
|Беляев Владислав 65 8
|Урьяс Вадим 76 8
|Козырев Алексей 270 8
|Егоров Владимир 52 8
|Харитонов Александр 46 8
|Коновалов Роман 20 7
|Малахов Михаил 10 7
|Скурятина Елена 20 7
|Чернышенко Дмитрий 234 7
|Яшин Леонид 20 7
|Бугаев Леонид 11 7
|Бойко Елена 151 7
|Суровец Дмитрий 44 7
|Слышкин Василий 54 7
|Дюгаев Евгений 12 7
|Пашнин Роман 10 7
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 756482, в очереди разбора - 660172.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru