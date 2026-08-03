«1С-Рарус» унифицировала кадровый учет и расчет зарплаты 18 предприятий «Первой нерудной компанией» Команда «1С-Рарус» сообщила о завершении проекта по унификации и объединению кадрового учета и расчета

РТУ МИРЭА займется адаптацией «1С» под процессоры «Иртыш» РТУ МИРЭА и «Трамплин Электроникс» объявляют о стратегическом партнерстве. Цель партнерства – адаптация семейства продуктов «1С» под процессоры «Иртыш». Также университет получит современные решения на базе новейших российских чипов, техническую документацию и методические материалы. Об этом CNews сообщили представит

2400 единиц оборудования, 206 ИТ-услуг и полная история инцидентов: «1С:Itilium» обеспечил прозрачность ИТ-службы АО «КУМЗ» сплавов в России — перешел к сервисной модели управления ИТ-поддержкой. Внедрение ITSM/ESM-решения «1С:Itilium» (разработка «Деснола» и фирмы «1С») позволило объединить разрозненные сист

Совместное решение для распознавания документов Content AI и «1С-Мссофт.ру» упростит кадровые процессы Content AI, разработчик решений для автоматизации бизнес-процессов и обработки документов, и «1С-Мссофт.ру», интегратор с экспертизой в комплексной автоматизации бизнеса, представили совместное ИИ-решение для распознавания паспортов — O!Data. С его помощью заказчики могут автоматизирова

Axenix помогла перевести российские компании Reckitt на «1С:ERP. Управление холдингом» x за 4,5 месяца реализовала проект по переводу российских компаний международной группы Reckitt на «1С:ERP. Управление холдингом». В результате заказчик получил современное решение, охватившее

«Газинформсервис» выпустил обновление 4.9.11 ПК SafeERP: новые инструменты защиты SAP, «1С» и безопасной разработки Компания «Газинформсервис» представила квартальное обновление модульного программного комплекса SafeERP, предназначенного для комплексного мониторинга ERP-систем на платформах SAP и «1С» и защиты бизнес-приложений, — релиз 4.9.11. Обновление затронуло все модули решения и расширило возможности поиска уязвимостей, анализа кода и интеграции с внешними системами. Об этом CNews

«1С-Рарус» перевел на «1C:ERP» поставщика бортового питания «Аэромар» Компания «1С‑Рарус» завершила проект по реформированию корпоративной информационной системы авиакейтери

«1С-КСУ» и CorpSoft24 переводят ФГУП «Росморпорт» на отечественную систему управления ресурсами Специалисты CorpSoft24 и «1С-КСУ» (дочерняя компания «1С») реализуют проект внедрения ключевой финансовой системы ФГУП «Росморпорт» в центральном аппарате и всех филиалах. Переход с иностранного программного обес

Metrika42 от EFSOL поможет снизить риски при разработке и обновлении «1С» Компания EFSOL представила пакет Metrika42 для команд разработки «1С», в него вошли облачные dev-стенды, автоматический статический анализ кода и мониторинг пр

Efsol представила калькулятор ресурсов для бесперебойной работы «1С» Компания Efsol разработала онлайн-калькулятор для предварительного расчета вычислительных ресурсов, необходимых для стабильной работы корпоративных систем на базе «1С:Предприятия», Microsoft SQL Server и пользовательских RDP-сессий. Инструмент позволяет оценить минимальные требования к процессору, оперативной памяти и дисковой подсистеме. Об этом CNews со

Завершена интеграция ИСУ ТОиР «TRIM» с системой «1С:ERP» в компании КАМА ны. Созданное интеграционное решение обеспечило передачу справочников из «1С:ERP» в ИСУ ТОиР (миграция + событийные обновления), подачу запросов об остатках товарно-материальных ценностей из ИСУ ТОиР в «1С:ERP» (по расписанию), отправку из ИСУ ТОиР заявок на снабжение и списаний (с подтверждением от «1С:ERP»), проверку статуса заявок.

Новый релиз «1С:RCM» от «Деснола» позволит определять «здоровье» оборудования по методике Минэнерго Компания «Деснол», разработчик и интегратор экосистемы «1С:ТОиР», выпустила релиз «1С:RCM Управление надежностью» редакции 2.0.4.15. В продукт

Новый продукт разработки «1С-Рарус» автоматизирует такси и аренду автомобилей Фирма «1С» и «1С-Рарус» выпустили новое отраслевое решение для повышения операционной эффекти

«1С-Рарус» на 15% ускорила обработку заказов в группе компаний «Римера» «1С-Рарус» выстроила единый контур продаж для группы компаний «Римера». На 15% ускорена обработка заказов и коммерческих предложений, на 5% расширена воронка продаж по потенциальным клиентам. Об

В Metrika42 появился дашборд параметров СУБД для снижения рисков сбоев и простоев «1С» а Efsol представила обновление в Metrika42 – дашборд параметров СУБД, который помогает ИТ-подразделениям контролировать конфигурацию Microsoft SQL Server, используемого для работы информационных баз «1С». Новая функция упрощает диагностику инфраструктуры, сокращает время поиска потенциальных причин замедлений и позволяет заранее выявлять настройки, способные повлиять на стабильность корпора

Решение «СберТеха» поможет бизнесу вдвое ускорить работу с данными в «1С» фильным ИТ-интегратором AUXO. Решение использовалось в сценариях комбинированной загрузки данных в «1С:Предприятие 8.3» для предобработки и минимизации задержек. Оно выступало буфером в операти

Платформа ИИ-агентов Ladcraft получила сертификат «Совместимо! Система программ 1С:Предприятие» T-компаний Lad сообщает о сертификации своей платформы автономных ИИ-агентов Ladcraft для работы с «1С:Предприятие». Официальный статус «Совместимо!» подтверждает, что платформа прошла тестиров

«Первый Бит» автоматизировала работу с заказами в ГК «Ровен» Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта по интеграции «Битрикс24» и «1С:УПП» в ГК «Ровен» — одном из российских производителей и поставщиков вентиляционного обору

«Философия.ИТ» завершила проект импортозамещения ERP для «Просвещения» на базе «1С» Компания «Философия.ИТ» и «Просвещение» завершили переход на единую систему управления предприятием на базе продуктов «1С» и импортонезависимых технологий. В рамках проекта функциональность оперативного и финансового контуров была перенесена в новую программную среду с сохранением работы каналов продаж, включая

«1С-Рарус» помог Smartlink повысить эффективность торговли на маркетплейсах «1С-Рарус» настроил интеграцию «1С:Управление торговлей» с маркетплейсами. Это позволил

Анализ проблемных SQL-запросов «1С» в Metrika42 стал быстрее и понятнее Команда Efsol представила новую функцию продукта Metrika42, который является системой мониторинга производительности и доступности «1С:Предприятия» — преобразователь запросов. Он переводит исходный SQL-текст в термины «1С» и помогает специалистам быстрее перейти от обнаруженного в системе мониторинга проблемного запр

Единое окно финансов: «Сбер» и «1С» обновили среду интеграции для бизнеса Корпоративным клиентам «Сбера», использующим приложения «1С», не нужно переключаться между «1С» и интернет-банком — все операции можно выполнят

«1С:ERP» помогла «Холдингу Аква» запустить поэкземплярный учет 1 млн бутылок маркированной воды в сутки «Холдинг Аква» запустил поэкземплярный учет маркированной воды в «1С:ERP». Проект выполнила компания «Бобдей». Решение связало производство, склад, отгрузку, Э

Отказ от SAP, «прыжок веры» и стертые данные из Anaplan. Крупный агрохолдинг на CNews FORUM Кейсы рассказал, как переходил на 1C:ERP мом продукции более 1 млн тонн и штатом более 2 тыс. сотрудников. Компания долгое время работала на 1С:УПП, чей уровень кастомизации достигал 50%, но решение устарело. В 2022 г. крупный агрохол

«Первый Бит» объединила учет лекарств, питания, кадров и автотранспорта Приволжского окружного медцентра чреждения ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России на основе типовых конфигураций «1С:Бухгалтерия государственного учреждения» («1С:БГУ»), «1С:Зарплата и кадры го

«Полигран» на 10% снизила себестоимость продукции и увеличил объемы выпуска с помощью 1С:ERP» Специалисты «Первого Бита» завершили внедрение «1С:ERP» в компании «Полигран», являющейся производителем ПВХ-композиций. Организовано операти

В Metrika42 контроль роста баз «1С» и журналов транзакций стал быстрее и нагляднее версию дашборда «Состояние СУБД» для облачной системы мониторинга производительности и доступности «1С» Metrika42. В обновлении дашборда появился блок «Использование дискового пространства», ко

Pragmatic Tools и «1Софт» запускают программу для госсектора по миграции на отечественные ИТ-решения Pragmatic Tools и «1Софт» (бренд сети партнеров и направления дистрибьюции стороннего софта фирмы «1С») объявляют о запуске специальной программы для государственных учреждений по автоматизаци

Efsol расширила возможности Metrika42 On-prem для диагностики блокировок в «1С» е для On-prem-версии Metrika42, добавив в систему новый инструмент анализа ожиданий на блокировках «1С». Функция помогает ИТ-командам быстрее выявлять причины задержек, находить блокирующие и о

Efsol обновила RAID-калькулятор для более точного проектирования инфраструктуры «1С» уры. Новая версия решения помогает компаниям заранее оценивать производительность хранилища, подбирать оптимальную конфигурацию под рабочие нагрузки и снижать риски ошибок при выборе архитектуры для «1С» и других критичных бизнес-приложений. Для бизнеса вопрос производительности дисковой подсистемы напрямую связан с устойчивостью ключевых процессов. В средах, где «1С» используется ка

«1С-Рарус» внедрила ERP-систему для производства высокотехнологичной электроники в компании «Континент» Компания «1С-Рарус» объявила о завершении проекта цифровой трансформации производства и сервисного обслуживания на базе «1С:ERP» и «1С:CRM» в компании «Континент» . Время подбора оптимально

«Молопак» на 10% уменьшил расход материалов в производстве и на 25% снизил количество брака с помощью «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» «Армекс» автоматизировал работу «Молопак» — поставщика картонной упаковки. Система «1С:УНФ 8. Полиграфия 2» помогла оптимизировать управление производством, усилить контроль качества готовой продукции, исключить ошибки при обработке заказов, уменьшить технологические потери пе

«ИТ-Экспертиза» подтвердила готовность системы «1С:Зарплата и управление персоналом КОРП» к экстремальным нагрузкам завершении масштабного нагрузочного тестирования (НТ) корпоративной информационной системы на базе «1С:Зарплата и управление персоналом 8 КОРП» (редакция 3.1). Проведенные испытания подтвердили

Solopharm с помощью «1С:ERP» усилила контроль логистики, охраны труда и обеспечила маркировку 300 фармпрепаратов В фармацевтической компании Solopharm совместно с партнером, компанией «1С-Рарус», реализован портфель проектов по развитию единой ИТ‑системы на базе «1С:ERP»

Фирма «1С» и разработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок действий» для внедрения методологии Demand Driven MRP (MRP 3.0) на платформе «1С:Предприятие» для производственных и торговых компаний Фирма «1С» и разработчик решения DD FLOW объявили о создании совместного предприятия ООО «Порядок де

Postgres Professional выпустила новую версию СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» с расширенными возможностями горизонтального масштабирования и ускорения отчетности Postgres Professional представила обновление СУБД Postgres Pro Enterprise для «1С» 18.4.1. Новый релиз направлен на увеличение возможностей по горизонтальному масштабированию СУБД для «1С» и повышению производительности корпоративных систем на базе «1С», а т

«1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств «1С:Первый Бит» автоматизировал работу ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА Росс

Efsol обновила систему мониторинга «1С:Предприятия» Metrika42 Efsol представила обновление системы мониторинга «1С:Предприятия» Metrika42. В продукте появилась возможность видеть фактические настройки серв

Modus и группа компаний ЧДК заключили соглашение о партнерстве атформ для бизнес-аналитики и управления данными, и группа компаний ЧДК, официальный партнер фирмы «1С», объявляют о начале стратегического партнерства. Об этом CNews сообщили представители Mod