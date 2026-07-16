«Первый Бит» автоматизировала работу с заказами в ГК «Ровен»

Компания «Первый Бит» объявила о завершении проекта по интеграции «Битрикс24» и «1С:УПП» в ГК «Ровен» — одном из российских производителей и поставщиков вентиляционного оборудования.

Решение обеспечило сквозное управление продажами и документооборотом, позволило сократить операционные затраты, оптимизировать бизнес процессы и существенно ускорить обработку заказов.

До проекта менеджеры компании работали с разрозненными системами: взаимодействие с клиентами и сделки вели в «Битрикс24», а заказы, договоры, отгрузки и прочие операционные процессы оформляли в «1С:УПП». Данные по сделкам приходилось вручную переносить из CRM в «1С», не было связи между статусом сделки в «Битрикс24» и фактическим состоянием заказа в «1С», для формирования и отправки счетов и коммерческих предложений менеджеры сохраняли документы на диск и затем загружали их в карточку сделки, что занимало время и повышало риск ошибок.

Руководство ГК «Ровен» приняло решение обратиться к компании «Первый Бит».

Перед проектной командой были поставлены задачи: сформировать единую и актуальную базу контрагентов и контактных лиц за счет двусторонней синхронизации между «Битрикс24» и «1С:УПП», настроить автоматическое создание и обновление заказов покупателей в «1С» на основании сделок в CRM, а также обеспечить выгрузку печатных форм документов (счетов, коммерческих предложений) из «1С» напрямую в карточку сделки в «Битрикс24» и реализовать корректную интеграцию для нескольких распределенных баз «1С», подключенных к одному порталу «Битрикс24».

В рамках проекта специалисты «Первого Бита» настроили двустороннюю синхронизацию контрагентов и контактных лиц между «Битрикс24» и «1С:УПП». Это позволило сформировать единую актуальную клиентскую базу для всех сотрудников. Для предотвращения дублей реализовано сопоставление записей по ИНН и наименованию.

Также была обеспечена автоматическая регистрация заказа покупателя в «1С» при создании сделки в «Битрикс24». В заказ автоматически подтягиваются ключевые реквизиты: клиент, менеджер, объект, договор. Любые изменения в заказе, внесенные в «1С», оперативно отражаются в связанной сделке в CRM. С учетом распределенной структуры компании и наличия нескольких филиалов были настроены правила маршрутизации: сделка в «Битрикс24» с указанным филиалом создает заказ в базе «1С» соответствующего филиала. При этом общие справочники контрагентов синхронизируются со всеми базами одновременно.

Отдельное внимание уделили синхронизации статусов. При изменении в «1С» статусов «Оплата получена» и «Отгружено клиенту» данные автоматически обновляются в «Битрикс24», а менеджеры видят актуальное состояние сделки напрямую в CRM.

Была доработана и система печати документов в «1С». С общей формы печати любой документ — счет или коммерческое предложение — теперь можно одним кликом выгрузить в карточку сделки в «Битрикс24» для последующей отправки клиенту через встроенные инструменты коммуникаций (email, мессенджеры).

«В первую очередь мы настроили двустороннюю синхронизацию контрагентов и контактных лиц между «Битрикс24» и «1С». Это позволило создать единую актуальную базу клиентов для всех сотрудников. Для предотвращения дублей настроено сопоставление записей по ИНН и наименованию», — сказал руководитель отдела внедрения «Битрикс24» компании «Первый Бит» Евгений Пастощук.

По словам представителей ГК «Ровен», интеграция стала важным шагом в цифровой трансформации компании и позволила устранить ключевые операционные проблемы, создала технологическую основу для дальнейшего масштабирования и автоматизации бизнес процессов.

«По итогам работ время обработки заказов сократилось в несколько раз за счет автоматической синхронизации данных между системами, полностью исключены ошибки и опечатки при ручном вводе данных из CRM в «1С», отправка счетов и коммерческих предложений клиентам теперь занимает 2–3 клика. Особо хотим отметить высокий уровень экспертизы и компетентность специалистов «Первого Бита». Благодаря их усилиям была реализована эффективная интеграция между системами «Битрикс24» и «1С:УПП», что позволило автоматизировать ключевые бизнес-процессы», — отметил руководитель автоматизации направления «Битрикс24» ГК «Ровен» Александр Жучок.

Также после внедрения решения менеджеры ГК «Ровен» получили возможность видеть все актуальные изменения по сделкам в CRM и быстрее реагировать на запросы клиентов, а руководство — получать точные данные о статусах сделок, оплат и отгрузок в режиме, близком к реальному времени.

Достигнутый результат стал для ГК «Ровен» основой для дальнейшего развития сквозной цифровой среды — от первого контакта с клиентом до закрытия сделки и последующего сопровождения.